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6 оценок поставлено средняя 4.83

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Все скидки интернет-магазина Ля Рош Позе

Акции, глобальные распродажи, бонусная система и выгодные промокоды от La Roche Posay помогают сэкономить тысячи рублей на премиальных уходовых продуктах для здоровой и сияющей кожи. Основой для каждого средства бренда служит целебная термальная вода, где идеально сбалансированы мик ... роэлементы и соли гидротермальных источников Франции, пролегающих под землей. В линейке бренда представлены средства от акне, антивозрастной уход, продукты для чувствительной кожи, солнцезащитные спреи, детская косметика и другие товары.


Посетить La Roche Posay
Контакты La Roche Posay

Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.

Электронная почта:
support@laroche-posay.ru

Телефон:
8 800 2000 345

Соц. сети:

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6 оценок поставлено средняя 4.83

Все скидки интернет-магазина Ля Рош Позе

Акции, глобальные распродажи, бонусная система и выгодные промокоды от La Roche Posay помогают сэкономить тысячи рублей на премиальных уходовых продуктах для здоровой и сияющей кожи. Основой для каждого средства бренда служит целебная термальная вода, где идеально сбалансированы мик ... роэлементы и соли гидротермальных источников Франции, пролегающих под землей. В линейке бренда представлены средства от акне, антивозрастной уход, продукты для чувствительной кожи, солнцезащитные спреи, детская косметика и другие товары.


Посетить La Roche Posay
Контакты La Roche Posay

Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.

Электронная почта:
support@laroche-posay.ru

Телефон:
8 800 2000 345

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от La Roche Posay

Как применить промокод на сайте магазина Ля Рош Позе

В описании актуальных купонов, опубликованных на этом портале, содержится информация об акциях и промокодах на скидку. Чтобы воспользоваться купоном, нужно выполнить 3 действия:

  1. Кликнуть на промокод и перейти на сайт продавца. 

  2. Наполнить корзину товарами и перейти к заполнению карточки заказа.

  3. Ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».

После активации промокода и изменения цены клиенту потребуется заполнить персональную информацию, выбрать способ оплаты и завершить заказ.

Об интернет-магазине La Roche Posay

История бренда La Roche Posay уходит в XIV век, когда французский дворянин Бертран дю Геклен открыл термальные источники Ля Рош Позе, остановившись у них для утоления жажды. Его лошадь, страдавшая сильной экземой, погрузилась в воду и, согласно легенде, вылечилась от кожного заболевания. 

В 1975 году была создана торговая марка La Roche Posay Laboratoire Dermatologique, в основе которой лежит уникальная термальная вода с высоким содержанием селена. 

С момента основания бренда фонд La Roche Posay предоставил более 100 стипендий молодым ученым для дерматологических исследований на четырех континентах, в том числе по профилактике рака кожи.

В 2006 году компания произвела революцию на рынке солнцезащитных кремов, создав инновационное средство Anthelios c фильтром, защищающим как от коротких, так и от длинных лучей UVA. В 2008 году в продукт были добавлены антиоксиданты, оберегающие кожу от свободных радикалов. Так родились солнцезащитные кремы Anthelios с Cell-Ox Shield.

Сегодня продукты La Roche Posay продаются более чем в 50 странах и им доверяют миллионы людей по всему миру. Бренд продолжает исследования, предлагая инновационные дерматологические решения по уходу за кожей лица и тела. В российском интернет-магазине представлена полная линейка уходовых средств торговой марки. Здесь постоянно проводятся акции, действует программа лояльности и предлагаются выгодные промокоды.

Популярные товары интернет-магазина 

Среди бестселлеров торговой марки числятся следующие продукты:

  • увлажняющая концентрированная сыворотка против морщин, которая повышает тонус и эластичность кожи, придавая ей здоровый и свежий вид;

  • очищающий поры пенящийся гель для жирной кожи без этилового спирта, красителей и парабенов с физиологическим pH;

  • ультраконцентрированная сыворотка с формулой, содержащей высококонцентрированный комплекс из трех кислот и успокаивающего компонента ниацинамида;

  • интенсивная сыворотка против глубоких морщин, которая заметно выравнивает микрорельеф кожи и улучшает цвет лица;

  • корректирующий крем-гель для проблемной кожи против несовершенств и постакне.

В сезон высокой солнечной активности у покупателей пользуются спросом солнцезащитные средства со средним и высоким SPF La Roche Posay: гель-кремы, молочко, флюиды, спреи, стики и тональные средства. Также популярны продукты по уходу за чувствительной кожей малышей.

Программа лояльности

Программа лояльности La Roche Posay состоит из системы уровней, где участники, переходя на новую ступень, повышают свой кэшбэк за покупки, а впоследствии оплачивают накопленными бонусами до 50% стоимости новых заказов. Став участником программы лояльности, клиенты могут в числе первых пробовать новинки бренда и делиться впечатлениями о них в отзывах.

При регистрации в программе клиенту дается 5% кэшбэка и возможность обмена баллов на подарки. После покупки полноразмерного продукта клиент уже может тратить накопленные бонусы и стать полноценным участником Testers Club. При общих заказах на сумму более 7000 рублей за 12 месяцев (но не менее 3 покупок) покупателю дается 7% кэшбэка и открываются закрытые распродажи. А при расходах в магазине на сумму от 12 000 рублей, но не менее 5 заказов за год размер кэшбэка увеличивается до 10% и предлагаются персональные подарки. 

Способы оплаты

Оплата заказа возможна как наличными при получении, так и банковской картой онлайн при оформлении заказа. Магазин La Roche Posay принимает карты платежных систем Visa, MasterCard и МИР.

Условия доставки

По Москве и МО заказы доставляются транспортной компанией Стриж, а в регионы России – ТК CDEK и DPD. Клиенты могут получить товар в пункте самовывоза ТК или заказать доставку курьером. Стоимость и сроки оказания транспортных услуг указаны на сайте магазина в соответствующем разделе и зависят от удаленности населенного пункта. При заказе от определенной суммы доставка бесплатная.

Условия возврата

В момент курьерской доставки клиент должен проверить целостность упаковки и содержимое заказа. При обнаружении несоответствия или наличии дефектов покупатель может составить акт о возврате заказа в присутствии курьера.

Если брак или пересортица обнаружены при получении заказа в постамате, покупателю нужно обратиться в колл-центр интернет-магазина La Roche Posay.

После получения товара его возврат возможен в течение 7 дней при условии, что упаковка не была нарушена. Средства, которые были в употреблении, возврату и обмену не подлежат. Для осуществления процедуры отказа клиенту необходимо обратиться по телефону горячей линии, отправить продавцу фото товара в ненарушенной упаковке и следовать инструкциям сотрудников колл-центра.

Часто задаваемые вопросы про La Roche Posay

★ Как отследить заказ?

Статус отправления отображается в личном кабинете клиента в разделе «История заказов». Также узнать, на какой стадии находится заказ, можно, позвонив по телефону горячей линии.

★ Как внести изменения в оформленный заказ?

Для этого нужно позвонить в колл-центр магазина. Но внести изменения можно только до момента передачи заказа в доставку.

★ Как отписаться от рекламных рассылок?

Для этого нужно позвонить в колл-центр или написать на электронную почту магазина, выразив намерение отказаться от рассылки.

★ Как оплатить заказ?

Заказ оплачивается наличными курьеру или онлайн на сайте с помощью банковской карты.

★ Что делать, если населенного пункта нет в списке городов доставки интернет-магазина?

Это означает, что в настоящее время в данный населенный пункт доставку осуществить невозможно.

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