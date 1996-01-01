Промокоды Lazurit на Декабрь

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Предложение действует на все, кроме товаров с ликвидации.
90%
купон
75%
купон
55%
купон
60%
купон
60%
купон
60%
купон
лучшее
предложение
55%
купон
39990Р
купон
44990Р
купон
21990Р
купон
В комплекте 2 подушки, матрас, одеяло.
55%
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Бесплатные промокоды от Lazurit – постоянная акция популярного продавца мебели. Применение скидочного купона позволяет снизить цену покупки или получить дополнительный подарок. Коды сочетаются со многими другими бонусными предложениями сайта Лазурит. В частности, с грандиозной распр ... одажей на странице «Ликвидация». Скидки на собранные там товары достигают 75%. Основу ассортимента компании составляет корпусная и мягкая мебель, преимущественно собственного производства.
Юридический адрес:
238311, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 2 Е
Электронная почта:
office@cks.lazurit.com
Телефон:
8 800 100 50 22
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Бесплатные промокоды от Lazurit – постоянная акция популярного продавца мебели. Применение скидочного купона позволяет снизить цену покупки или получить дополнительный подарок. Коды сочетаются со многими другими бонусными предложениями сайта Лазурит. В частности, с грандиозной распр ... одажей на странице «Ликвидация». Скидки на собранные там товары достигают 75%. Основу ассортимента компании составляет корпусная и мягкая мебель, преимущественно собственного производства.
Юридический адрес:
238311, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 2 Е
Электронная почта:
office@cks.lazurit.com
Телефон:
8 800 100 50 22
Соц. сети:
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Интернет-магазин Lazurit – это официальный сайт крупнейшей в России сети по продаже мебели. Ежемесячно сотрудники организации обрабатывают более 50 000 заказов. Компания предлагает товары собственного производства и продукцию известных иностранных поставщиков. На всю мебель предоставляется 3-летняя гарантия. Также на сайте продают декор и аксессуары.
Фирма Лазурит основана в 1992 году в Калининграде. Изначально это был небольшой завод по производству корпусной мебели. В 1996 году открылся первый салон, вскоре сеть начала стремительную экспансию по всей стране. Сегодня компания представлена в 170 городах РФ, количество филиалов перешагнуло отметку 560. Все адреса магазинов доступны на сайте. Общая сумма торговых и складских площадей превышает 230 000 м2.
Lazurit – многократный победитель премии «Марка № 1 в России» в номинации «Корпусная мебель». Компания регулярно выпускает новые коллекции для комнат и кухонь. Ее продукция часто участвует в международных выставках, завоевывая призы и признание экспертного сообщества. Мебель производителя можно встретить во многих престижных гостиницах и офисах крупных компаний.
Большинство товаров в Lazurit доступны со скидкой. Кроме того, что организация устанавливает дисконтные цены напрямую, она бесплатно распространяет промокоды и предлагает подарки по акциям. Найти актуальные купоны продавца можно на этой странице. Для активации бонуса не нужно регистрироваться или предоставлять персональные данные другим способом.
Компания продает десятки тысяч товаров в следующих категориях:
мягкая мебель;
спальня;
гостиная;
прихожая;
детская;
кабинет;
столы и стулья;
кухня.
Сложнее найти предмет, который нельзя купить со скидкой по акции или промокоду. В городах, где работают филиалы сети, можно заказать приезд дизайнера и монтажников.
При крупном заказе клиент получает в подарок бесплатный дизайн-проект, разработанный в полном соответствии с его пожеланиями. Для этого не потребуется даже выезд менеджера. Посредством сервиса Zoom дизайнер получит полное представление о помещениях и предложит свое видение обстановки. Если же клиент захочет, чтобы специалист оценил ситуацию на месте, выездная консультация будет бесплатной.
При получении заказа в магазине можно рассчитаться наличными. При оплате на сайте можно перевести деньги через сервис Robokassa (с карты, электронного кошелька, терминала и т. д.) или из личного кабинета в Альфа-Клик. Также доступны банковские переводы, но в этом случае взимается комиссия, размер которой зависит от условий конкретного финансового учреждения. При наличии промокода нужно ввести его на стадии оформления заказа.
Компания Lazurit предлагает делать покупки в рассрочку. Срок – от 6 месяцев до 3 лет при нулевой переплате. Банковские проценты берет на себя продавец. Рассмотрение заявки занимает 15 минут, из документов потребуется лишь российский паспорт. Первый взнос можно внести через месяц после получения заказа.
В городах присутствия магазина Лазурит клиентам не только доставляют покупки на дом, но и готовы помочь со сборкой и подключением. Сотрудники компании оперативно произведут монтаж, сделают уборку и вынесут строительный мусор. Если для установки потребуется дополнительное крепление к поверхности, плату за такие операции не взимают. Доставка осуществляется по городу и в пределах 100 км за его чертой. Также можно самостоятельно забрать товар в магазине или пункте выдачи.
При получении заказа покупатель должен проверить комплектность, соответствие артикулов на товаре и в накладной, внешний вид. При наличии нарушений клиент может отказаться от получения, при этом он освобождается от оплаты доставки. Если претензий нет, при возврате придется рассчитаться за транспортировку. Мебельные гарнитуры и комплекты вернуть нельзя согласно действующему законодательству.
Если требования клиента признаны обоснованными, магазин Lazurit переведет деньги в течение 10 календарных дней с момента обращения. Если к покупке прилагались подарки, скидка по промокоду или акции, продавец потребует все вернуть или вычтет сумму бонусов. Средства поступят на карту или счет, использовавшиеся при оплате, или на другие реквизиты, указанные покупателем.
Магазин распространяет подарочные купоны, позволяющие получить скидку или подарок. Иногда для их применения нужно лишь перейти по ссылке на страницу акции. Но в большинстве случаев нужно указывать промокод – комбинацию символов или слово, содержащееся в купоне. Активировать бонус нужно на этапе оформления заказа. Последовательность действий:
Скопировать код на этой странице.
Зайти на сайт Лазурит и выбрать объект покупки.
Поместить товар в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Кликнуть по надписи «Использовать промокод/купон».
Ввести код в открывшееся поле и нажать «Применить».
Нажать «Оформить заказ».
Заполнить анкету, указав способы оплаты и доставки.
Если промокод еще не использован, его можно активировать в разделе «Оплата».
Завершить подачу заявки.
Регистрироваться на сайте продавца необязательно, но в любом случае при оформлении заказа придется указать запрашиваемые персональные и контактные данные. Скидка по купону суммируется с другими акциями, если в их условиях не указывается обратного. Для покупки можно использовать только один код.
Нет, но пользователи могут с удобством делать заказы через браузер любого девайса.
На сайте есть онлайн-чат и телефонная горячая линия, работающие практически круглосуточно. Также можно подать запрос через отдельную форму.
На мебель производства Лазурит дается 3-летняя гарантия, для остальной продукции сроки зависят от конкретной торговой марки.
Это зависит от наличия товара на складе в регионе клиента. Точную дату всегда указывают в корзине.
Все действующие предложения магазина доступны здесь.
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