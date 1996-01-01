Промокоды Lazurit на Декабрь

Мягкая и корпусная мебель от Lazurit

Интернет-магазин Lazurit – это официальный сайт крупнейшей в России сети по продаже мебели. Ежемесячно сотрудники организации обрабатывают более 50 000 заказов. Компания предлагает товары собственного производства и продукцию известных иностранных поставщиков. На всю мебель предоставляется 3-летняя гарантия. Также на сайте продают декор и аксессуары.

Фирма Лазурит основана в 1992 году в Калининграде. Изначально это был небольшой завод по производству корпусной мебели. В 1996 году открылся первый салон, вскоре сеть начала стремительную экспансию по всей стране. Сегодня компания представлена в 170 городах РФ, количество филиалов перешагнуло отметку 560. Все адреса магазинов доступны на сайте. Общая сумма торговых и складских площадей превышает 230 000 м2.

Lazurit – многократный победитель премии «Марка № 1 в России» в номинации «Корпусная мебель». Компания регулярно выпускает новые коллекции для комнат и кухонь. Ее продукция часто участвует в международных выставках, завоевывая призы и признание экспертного сообщества. Мебель производителя можно встретить во многих престижных гостиницах и офисах крупных компаний.

Большинство товаров в Lazurit доступны со скидкой. Кроме того, что организация устанавливает дисконтные цены напрямую, она бесплатно распространяет промокоды и предлагает подарки по акциям. Найти актуальные купоны продавца можно на этой странице. Для активации бонуса не нужно регистрироваться или предоставлять персональные данные другим способом.

Какие товары и услуги предлагает магазин

Компания продает десятки тысяч товаров в следующих категориях:

мягкая мебель;

спальня;

гостиная;

прихожая;

детская;

кабинет;

столы и стулья;

кухня.

Сложнее найти предмет, который нельзя купить со скидкой по акции или промокоду. В городах, где работают филиалы сети, можно заказать приезд дизайнера и монтажников.

Бесплатный дизайн-проект

При крупном заказе клиент получает в подарок бесплатный дизайн-проект, разработанный в полном соответствии с его пожеланиями. Для этого не потребуется даже выезд менеджера. Посредством сервиса Zoom дизайнер получит полное представление о помещениях и предложит свое видение обстановки. Если же клиент захочет, чтобы специалист оценил ситуацию на месте, выездная консультация будет бесплатной.

Оплата покупок в компании Lazurit

При получении заказа в магазине можно рассчитаться наличными. При оплате на сайте можно перевести деньги через сервис Robokassa (с карты, электронного кошелька, терминала и т. д.) или из личного кабинета в Альфа-Клик. Также доступны банковские переводы, но в этом случае взимается комиссия, размер которой зависит от условий конкретного финансового учреждения. При наличии промокода нужно ввести его на стадии оформления заказа.

Компания Lazurit предлагает делать покупки в рассрочку. Срок – от 6 месяцев до 3 лет при нулевой переплате. Банковские проценты берет на себя продавец. Рассмотрение заявки занимает 15 минут, из документов потребуется лишь российский паспорт. Первый взнос можно внести через месяц после получения заказа.

Доставка товаров клиентам магазина

В городах присутствия магазина Лазурит клиентам не только доставляют покупки на дом, но и готовы помочь со сборкой и подключением. Сотрудники компании оперативно произведут монтаж, сделают уборку и вынесут строительный мусор. Если для установки потребуется дополнительное крепление к поверхности, плату за такие операции не взимают. Доставка осуществляется по городу и в пределах 100 км за его чертой. Также можно самостоятельно забрать товар в магазине или пункте выдачи.

Как вернуть неподошедший или бракованный товар

При получении заказа покупатель должен проверить комплектность, соответствие артикулов на товаре и в накладной, внешний вид. При наличии нарушений клиент может отказаться от получения, при этом он освобождается от оплаты доставки. Если претензий нет, при возврате придется рассчитаться за транспортировку. Мебельные гарнитуры и комплекты вернуть нельзя согласно действующему законодательству.

Если требования клиента признаны обоснованными, магазин Lazurit переведет деньги в течение 10 календарных дней с момента обращения. Если к покупке прилагались подарки, скидка по промокоду или акции, продавец потребует все вернуть или вычтет сумму бонусов. Средства поступят на карту или счет, использовавшиеся при оплате, или на другие реквизиты, указанные покупателем.