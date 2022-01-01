Промокоды Лента на Июнь

25%
купон
74%
купон
60%
купон
54%
купон
50%
купон
48%
купон
40%
купон
22%
купон
15%
купон
12%
купон
25%
купон
74%
купон
60%
купон
54%
купон
50%
купон
48%
купон
40%
купон
22%
купон
15%
купон
12%
купон
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Первые два заказа от 1800 рублей со скидкой 25% по промокоду Лента + бесплатная доставка
|JUN***
|Скидка
|Шоколад и кондитерские изделия с выгодой до 74%
|не требуется
|Скидка
|Зеленый и черный чай, кофе, капучино, латте и другие напитки с экономией до 60%
|не требуется
|Скидка
|-54% на готовые замороженные блюда
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 50% по купону Лента на сыры
|не требуется
|Скидка
|Промокод Лента на скидку 48% на мороженное в семейной упаковке
|не требуется
|Скидка
|Неделя импортного пива с дисконтом до 40% по промокоду Лента
|не требуется
|Скидка
|-22% на сочные яблоки по купону Лента
|не требуется
|Скидка
|Замороженная черника, клубника, клюква и другие ягоды с выгодой до 15% по промокоду Лента
|не требуется
|Скидка
|Скидка 12% на мясо и мясные консервы
|не требуется