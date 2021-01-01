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150Р
купон
9%
купон
5%
купон
Доступно только новым клиентам. Скидка суммируется с распродажей.
20%
купон
На карту автоматически начисляется cashback от 3% до 12% за покупки. Получите 500 приветственных бонусов после вступления в программу. 1 бонус = 1 рубль
86%
купон
85%
купон
75%
купон
59Р
купон
Беспл
доставка
33%
купон
36%
купон
999Р
купон
50%
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Интернет-магазин Leomax — место, где можно найти все для благоустройства своей жизни: от одежды, косметики и украшений до витаминов, товаров для дома, дачи и автомобиля. Онлайн-маркет предлагает оплату в рассрочку и экспресс-доставку, а также регулярно проводит акции, включая сезонн ... ые распродажи, скидки на товар дня или недели, последние размеры и полезные мелочи. Благодаря промокодам Leomax можно получать дополнительные скидки на весь ассортимент магазина. Открывайте понравившийся купон, указывайте его код в корзине и платите меньше за обновление своего гардероба и быта.
Юридический адрес:
Сущевская ул., дом 12 СТРОЕНИЕ 1, Москва, 127055
Телефон:
8 (800) 500-75-55
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин Leomax — место, где можно найти все для благоустройства своей жизни: от одежды, косметики и украшений до витаминов, товаров для дома, дачи и автомобиля. Онлайн-маркет предлагает оплату в рассрочку и экспресс-доставку, а также регулярно проводит акции, включая сезонн ... ые распродажи, скидки на товар дня или недели, последние размеры и полезные мелочи. Благодаря промокодам Leomax можно получать дополнительные скидки на весь ассортимент магазина. Открывайте понравившийся купон, указывайте его код в корзине и платите меньше за обновление своего гардероба и быта.
Юридический адрес:
Сущевская ул., дом 12 СТРОЕНИЕ 1, Москва, 127055
Телефон:
8 (800) 500-75-55
Соц. сети:
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В интернет-магазине Leomax продается одежда и обувь, а также товары для поддержания красоты и здоровья, обустройства уютного дома и функциональной кухни. Ассортимент онлайн-маркета включает продукцию сотен брендов, таких как Rieker, SOKOLOV, Zanussi, Xiaomi, BIOAQUA, «Золото Алтая» и другие известные марки.
Для удобства покупателей проект объединяет онлайн-магазин с работающим в прямом эфире телеканалом, который демонстрирует особенности самых актуальных товаров. Также у компании есть собственный контакт-центр, поэтому заказать понравившуюся вещь, прибор или средство можно как на сайте, так и по бесплатному номеру телефона. Заявки принимаются 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Магазин постоянно расширяет каталог, запускает специальные предложения, акции и скидки, лучшими из которых легко воспользоваться благодаря скидочным купонам на нашем сайте.
В онлайн-маркете покупают:
мужскую и женскую одежду от белья до пальто;
аксессуары и обувь для мужчин и женщин;
украшения из золота и серебра, бижутерию и шкатулки;
декоративную и уходовую косметику для лица и тела;
витамины и биодобавки, медицинскую технику и шерстяные изделия;
текстиль, предметы для обустройства интерьера, дачные инструменты;
посуду для готовки и хранения пищи, а также сервировки стола.
Наибольшей популярностью в Leomax пользуются женские блузы и платья, иммуномодуляторы, дачный инвентарь, авточехлы, кухонные комбайны и измельчители, а также наборы ножей и сковородок.
Благодаря множеству акций и промокодов можно купить со скидкой товар любой категории. Больше всего специальных предложений действует на сезонную продукцию, также часто снижаются цены на последние размеры одежды и обуви.
Чтобы стать участником бонусной программы, нужно купить товар на любую сумму. После этого пользователю выдается бессрочная виртуальная карта, на которую с каждой покупки будет перечисляться кэшбэк в виде баллов. Один балл равен рублю, и эти рубли можно использовать для частичной оплаты заказов. Процент кэшбэка зависит от общей суммы покупок: чем она больше, тем больше возвращается средств.
Кроме обычных баллов, на первую покупку начисляются приветственные бонусы. Также можно получать дополнительные баллы за каждого приглашенного друга, при этом друзья тоже получат бонус на первый заказ.
В зависимости от способа доставки возможна оплата картой на сайте, наличными, в том числе наложенным платежом, или картой при получении, а также рассрочка. Магазин принимает карточки Visa, MasterCard и Мир.
Выбирая безналичную оплату некоторыми видами банковских карт, можно оформить рассрочку и рассчитаться за покупку несколькими платежами. Первый платеж списывается со счета сразу после отправки заявки.
Воспользоваться этой опцией на сайте Leomax можно одновременно для трех заказов, но только если нет большого долга по предыдущим рассрочкам. При этом безналично оплатить или взять в оплату частями можно любые товары, кроме биоактивных добавок, ювелирных украшений, религиозных изделий и наручных часов.
Интернет-магазин, также работающий в формате магазина на диване, доставляет покупки по всей стране. Можно выбрать обычную или ускоренную курьерскую доставку, отправку в ближайшее отделение Почты России, пункт выдачи PickPoint или отделение Сбера.
Во время оформления заявки консультант Leomax по телефону сообщает покупателю о возможных опциях доставки, ее сроках и ценах. Она может занимать от 1 до 21 дня в зависимости от адреса заказчика и выбора транспортной компании. Чуть дольше других нужно ожидать товары, показываемые в прямом эфире канала. Для заказов от определенной суммы доставка будет бесплатной.
Товар хорошего качества, который не подошел, можно вернуть на протяжении недели после получения, если сохранены его свойства, товарный вид, документы о покупке и упаковка. Возврат продукции, в которой обнаружен брак, возможен на протяжении гарантийного срока, установленного в сопровождающем документе. Если он не указан, то считается равным 1 году.
Отправить покупку обратно в Леомакс можно через Почту России или курьерскую службу, которую предложит ритейлер. При этом обязательно вложить его в дополнительную почтовую упаковку. На протяжении 10 дней после получения посылки продавец вышлет деньги на карту покупателя или почтовым переводом.
Чтобы покупать одежду и обувь, а также товары для здоровья, красоты и дома по самым выгодным ценам, воспользуйтесь купонами, которые дают право на скидку. Благодаря содержащимся в них акциям и промокодам можно экономить до 90% от первоначальной цены на товары магазина.
Для получения скидки по промокоду нужно:
Нажать на кнопку понравившегося специального предложения, чтобы открыть код. Он будет тут же скопирован, и система автоматически перенаправит вас на сайт ритейлера.
Выбрать категорию товаров и положить нужные позиции в корзину.
Нажать «Оформить заказ» и ввести код купона в поле под списком покупаемых товаров.
Указать личные данные, адрес доставки и способ оплаты и отправить заявку.
Чтобы экономить с купоном, в котором не предусмотрен промокод, требуется еще меньше действий. После клика по нему открывается страница, на которой сегодня действует акция, и продукция продается по уже сниженным ценам.
Нельзя вернуть медицинские препараты, изделия и приборы, парфюмерно-косметические товары, белье и чулочно-носочные изделия. А также пластиковые изделия, контактирующие с пищей, украшения из драгоценных металлов и камней и некоторые другие предметы, полный список которых указан на сайте продавца.
Если выбран способ доставки Почтой России, после отправки заказа на ваш мобильный телефон придет сообщение со специальным номером. С его помощью можно следить за своей посылкой на сайте Почты России.
Да, компания сотрудничает с надежными поставщиками и всегда проверяет новые поступления — соответствуют ли они заявленным характеристикам и соблюдены ли стандарты безопасности.
Экспресс-доставка покупок выполняется на следующий день после оформления заказа. Услуга возможна для товаров, которые есть в наличии на складе, и предоставляется в столице и области, а также ограниченном списке городов.
На сайте нашего сервиса можно найти промокоды магазина со скидкой при покупке от определенной суммы, а также действующие на определенные категории товаров, бесплатную доставку и другие бонусы.
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|Описание
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