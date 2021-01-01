Промокоды Leroy Merlin на Октябрь

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Промокоды от Leroy Merlin: топ-скидки месяца

Сеть магазинов Leroy Merlin — это онлайн-площадка строительных материалов, инструментов, мебели, сантехники и других товаров для дома и сада. На сайте представлена продукция 16 собственных брендов и 9 мировых производителей товаров DIY, сочетающих в себе практичность, качество, функ ... циональность и доступную цену. Огромный ассортимент, новинки, специальные предложения, акции, сопутствующие услуги по монтажу и дизайну — это визитные карточки компании. На этой странице собраны все действующие купоны Leroy Merlin, и их список постоянно обновляется. Копируйте нужный промокод и получайте скидки в любимой торговой сети.


Посетить Leroy Merlin
Контакты Leroy Merlin

Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А

Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru

Телефон:
8 800 700-00-99

Соц. сети:

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0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды от Leroy Merlin: топ-скидки месяца

Сеть магазинов Leroy Merlin — это онлайн-площадка строительных материалов, инструментов, мебели, сантехники и других товаров для дома и сада. На сайте представлена продукция 16 собственных брендов и 9 мировых производителей товаров DIY, сочетающих в себе практичность, качество, функ ... циональность и доступную цену. Огромный ассортимент, новинки, специальные предложения, акции, сопутствующие услуги по монтажу и дизайну — это визитные карточки компании. На этой странице собраны все действующие купоны Leroy Merlin, и их список постоянно обновляется. Копируйте нужный промокод и получайте скидки в любимой торговой сети.


Посетить Leroy Merlin
Контакты Leroy Merlin

Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А

Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru

Телефон:
8 800 700-00-99

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Leroy Merlin

Leroy Merlin – международный ритейлер строительных товаров

Компания Leroy Merlin — это торговая площадка, объединившая девять брендов DIY для строительства, обустройства, декора и отделки дома и приусадебного участка. В торговой сети более 460 стационарных магазинов в 12 странах. Огромный выбор товаров для дома и сада, высокое качество продукции, доступные цены, программа привилегированных клиентов — все это привлекает тысячи клиентов в сеть Леруа Мерлен. 

История компании началась в 1923 году с маленького комиссионного магазинчика, а сегодня Leroy Merlin входит в состав Groupe Adeo, объединяющей гипермаркеты, магазины средних площадей, строительные склады и инновационные концепт-сторы. В ассортименте магазина — стройматериалы и инструменты, сантехника, плитка, отделочные материалы, мебель и многое другое по самым выгодным ценам. Благодаря сервисной карте, промокодам на первый заказ, специальным акциям, сезонным предложениям, купонам на скидку и другим бонусным предложениям клиенты компании получают качественную продукцию по лучшей цене. 

Что купить в Leroy Merlin

Тысячи товаров строительной тематики, декора, интерьера, ландшафтного дизайна, строительной техники — все это и многое другое представлено в ассортименте компании с мировым именем Leroy Merlin. В топовые позиции для покупателей, как правило, попадают строительные и отделочные материалы: штукатурка, краска, ламинат и т. д.

Чтобы сориентироваться в обширном каталоге компании, он разбит на категории — «Товары» и «Услуги». В перечне услуг — работы по монтажу дверей, окон, потолка, напольных покрытий, систем хранения, кухонной мебели. 

На главной странице интернет-магазина можно найти актуальную информацию о специальных ценах на бренды или товары, распродажах, акциях, новинках каталога.

Привилегии держателей «Сервисной карты»

Для клиентов сети магазинов Leroy Merlin разработана программа лояльности «Сервисная карта». Эта карта дает ряд преимуществ для ее держателей:

  • хранение истории покупок и возможность вернуть товар в течение года;

  • возврат и гарантийное обслуживание без наличия чека за товар;

  • увеличенный срок гарантийного обслуживания до двух лет;

  • оформление документов для налоговой (для реализации права на налоговое возмещение);

  • клиентская поддержка;

  • функция автозаполнения для доставки и сопутствующих услуг; 

  • виртуальная карта.

Чтобы оформить карту лояльности, необходимо заполнить анкету клиента в любом из магазинов Леруа Мерлен. После регистрации на электронную почту клиента придет ссылка на личный кабинет, по которой необходимо подтвердить регистрацию.

Оплата товаров

Оплата товаров, заказанных на сайте Леруа Мерлен, может осуществляться в момент оформления заказа или при его получении (доступно не во всех регионах). В первом случае товар оплачивается платежной картой Visa, MasterCard или Мир на сайте магазина. Во втором случае — банковской картой или наличными средствами в пункте выдачи товара или курьеру.

Обратите внимание, что заказ оформляется на плательщика (при получении посылки необходимо предоставить удостоверение личности). Если товар у курьера будет получать другой человек, это необходимо указать в примечании к заказу.

Доставка товаров

Получить заказанный товар можно самостоятельно (в одном из магазинов Леруа Мерлен или в пункте выдачи ) или оформить курьерскую доставку. Стоимость доставки будет зависеть от региона, веса и суммы заказа. При оформлении доставки курьером следует выбрать ее тип: без выгрузки, на улицу, до лифта или в комнату. Все эти параметры будут влиять на конечную стоимость доставки.

При доставке клиент может распаковать товар и убедиться в его целостности и комплектности. Если все соответствует заказу, подписывается акт приема-передачи. Если клиент отказывается от заказа, возврат средств в случае предоплаты осуществляется в течение 10 дней, а стоимость доставки не возмещается.

Возврат товара

Вернуть товар надлежащего качества, купленный в сети Leroy Merlin, можно в течение 100 дней со дня покупки в любом из магазинов сети при наличии чека. Для участников программы лояльности этот срок составляет 1 год, подтверждающие документы не требуются.

Вернуть гарантийный товар ненадлежащего качества можно в любой магазин сети с актом сервисного центра, подтверждающим брак производителя и непригодность товара для ремонта.

Чтобы вернуть товар через курьерскую службу, необходимо написать в клиентскую поддержку или связаться с клиентской службой по телефону, предоставить электронный чек и бланк возврата, полученный вместе с товаром.

Как воспользоваться промокодом в Leroy Merlin

Чтобы получить гарантированную скидку на товар, при оформлении заказа необходимо активировать действующий код купона. Все купоны ограничены сроками действия и условиями акций.

Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, необходимо:

  1. Сложить товары в «Корзину».

  2. Выбрать из списка на этой странице подходящие коды (на первую покупку, на бренд, тип товара и т. д.). 

  3. Кликнуть выбранный купон (в буфер обмена автоматически скопируется значение промокода), после чего произойдет переадресация на страницу интернет-магазина. 

  4. Во вкладке «Корзина» найти поле для промокода и вставить туда скопированное значение.

  5. Убедиться, что купон сработал и общий итог в корзине уменьшился.

  6. Указать условия оплаты и доставки.

  7. Завершить оформление покупки.

Обратите внимание, что промокод можно активировать только один раз при выполнении всех условий действующей акции. Чтобы оставаться в курсе промопредложений от магазина Leroy Merlin, добавляйте в закладки эту страницу. Наши специалисты внимательно следят за акциями компании-партнера, чтобы клиенты всегда имели доступ к актуальным скидочным предложениям.

Часто задаваемые вопросы про Leroy Merlin

★ Что такое карта возврата?

Карта возврата оформляется при возврате товаров, оплаченных при помощи подарочной карты. Картой возврата можно оплачивать товары в магазинах сети в течение трех лет с момента ее получения.

★ Что такое лимитированная подарочная карта и где можно ею воспользоваться?

Лимитированная подарочная карта — это денежный сертификат номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. Срок ее действия — три года, в течение которых можно несколько раз использовать карту (до исчерпания всей суммы по сертификату). Воспользоваться подарочной картой можно только на кассе магазина.

★ Кто может обратиться в клиентскую поддержку и сколько ждать ответ?

Воспользоваться услугой клиентской поддержки могут все пользователи интернет-магазина. Чтобы получить ответ, необходимо заполнить интерактивную форму и оставить контактный адрес электронной почты. В течение суток на этот адрес придет ответ от специалиста компании.

★ Как узнать об открытии новых гипермаркетов?

В разделе «Карта магазинов» можно отфильтровать объекты, установив флажок на «Скоро открытие».

★ Как найти ближайший магазин Leroy Merlin?

На сайте интернет-магазина в контекстном меню выберите раздел «Карта магазинов». У каждого магазина появится график работы и контактный телефон.

Лучшие промокоды Leroy Merlin

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СкидкаСуперцены на инструменты от 30 рублейне требуется
СкидкаЛучшие цены на товары для монтажа водопроводане требуется
СкидкаВсе для уюта в квартире и дома от 13 рублейне требуется
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СкидкаВсе для теплоизоляции от 25 рублей по промокоду Леруа Мерленне требуется
СкидкаЛучшие цены на товары для стильного интерьеране требуется
СкидкаПридверные коврики от 47 рублей по купону Леруа Мерленне требуется

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