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105 оценок поставлено средняя 4.1

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Промокоды на косметику и ароматы в Л'Этуаль

Если хочется по выгодным ценам купить оригинальные средства для ухода за кожей и макияжа, а также парфюм известных марок, воспользуйтесь каталогом магазина Л'Этуаль. Здесь есть все: от корейских сывороток и масок до популярных среди визажистов тональных средств и помад и нишевых аро ... матов. На сайте можно подобрать бьюти-продукты, технику и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также заказать подарочную упаковку и цветы. Шопинг будет экономным, если получить дисконтную карту магазина, а также не забывать о промокодах Л'Этуаль, скидки по которым суммируются с другими спецпредложениями.


Посетить Л'этуаль
Контакты Л'этуаль

Юридический адрес:
г. Москва, Симферопольский б-р, д. 28, стр. 2

Телефон:
+7 (800) 200-23-45

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

105 оценок поставлено средняя 4.1

Промокоды на косметику и ароматы в Л'Этуаль

Если хочется по выгодным ценам купить оригинальные средства для ухода за кожей и макияжа, а также парфюм известных марок, воспользуйтесь каталогом магазина Л'Этуаль. Здесь есть все: от корейских сывороток и масок до популярных среди визажистов тональных средств и помад и нишевых аро ... матов. На сайте можно подобрать бьюти-продукты, технику и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также заказать подарочную упаковку и цветы. Шопинг будет экономным, если получить дисконтную карту магазина, а также не забывать о промокодах Л'Этуаль, скидки по которым суммируются с другими спецпредложениями.


Посетить Л'этуаль
Контакты Л'этуаль

Юридический адрес:
г. Москва, Симферопольский б-р, д. 28, стр. 2

Телефон:
+7 (800) 200-23-45

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Л'этуаль

Про бьюти-магазин Л'Этуаль

В крупнейшем российском онлайн-маркете косметики и парфюмерии можно приобрести оригинальную продукцию множества популярных марок. В ассортименте магазина есть все: от Bourjois, Luxvisage и Dr.Jart+ до Bobbi Brown, Carolina Herrera и Dior. Компания является авторизованным реселлером всех представленных на интернет-витрине брендов. Это означает, что поставка, хранение, транспортировка и реализация продукции подконтрольны производителям.

Л'Этуаль работает на рынке товаров красоты уже 24 года и, кроме собственного сайта, владеет обширной сетью из 1000 магазинов по всей России. Компания предлагает комфортный и выгодный бьюти-шопинг в любом формате ритейла, но некоторые акции на косметику действуют исключительно в фирменном онлайн-магазине. Кроме того, здесь можно использовать промокоды, список которых постоянно пополняется на текущей странице.

Ассортимент косметики и парфюмерии

Покупателям магазина предлагаются:

  • женская, мужская и унисекс-парфюмерия, а также ароматы для дома;

  • нишевой парфюм от Lalique до эксклюзивов от Trussardi;

  • декоративные продукты для лица, глаз, губ и ногтей;

  • уход за лицом и телом, средства личной гигиены и дезодоранты;

  • профессиональная косметика для волос, продукты для стайлинга;

  • техника для красоты волос, лица и тела, холодильники для бьюти-баночек;

  • актуальная аптечная косметика – от умывания до средств для душа;

  • товары для мужчин, включая ароматы, все для ухода и бритья;

  • детские кремы, блески, ароматы и все для ванной;

  • аксессуары для визажа и ухода за ногтями, косметички;

  • подарки для нее и для него, а также подарочные упаковки;

  • букеты из разных цветов, включая композиции в коробках.

Наибольшей популярностью на Л'Этуаль пользуются тоники для проблемной кожи, пенки для лица, кремы для рук, парфюм Paco Rabanne и Azzaro, кондиционеры для волос, туши для ресниц, увлажняющие маски и кремы, а также кремы для депиляции.

Накопительная дисконтная карта Летуаль

В зависимости от суммы, потраченной на первую покупку, покупатель получает пластиковую или виртуальную рубиновую, сапфировую, аметистовую или бриллиантовую карту. Они обеспечивают дисконт в 10%, 15%, 20% или 25% на весь ассортимент, кроме товаров брендов-исключений, скидка на которые ограничена или не применяется. При этом размер дисконта автоматически увеличивается при достижении суммы трат, необходимой для перехода на более высокий уровень. 

Для выпуска виртуальной накопительной дисконтной карты достаточно оформить заявку на первый заказ от 399 рублей. На электронную почту покупателя придет сообщение с номером и номиналом карточки.

Способы оплаты покупок в Л'Этуаль

Как и на большинстве онлайн-площадок, в бьюти-маркете покупателям предлагается оплатить покупку наличными при получении посылки из рук сотрудника курьерской службы. Также, оформляя заказ онлайн, можно безопасно отправить средства магазину с банковской карты Visa, MasterCard, UnionPay или Мир либо рассчитаться за товары через Apple Pay или Google Pay.

Из необычных способов оплаты сегодня на сайте поддерживается платеж с электронного кошелька WeChat Pay. Для его осуществления нужно открыть приложение WeChat на смартфоне и отсканировать сгенерированный магазином QR-код.

Предлагаемые Л'Этуаль варианты доставки

Покупателям, которые внесли полную предоплату, доступен бесплатный самовывоз из любого ближайшего магазина сети. При этом опция частичного выкупа косметики не поддерживается. Также возможно заказать курьерскую, и в том числе бесконтактную, доставку на дом. После оформления покупки информация с трекинговым номером отправления и названием курьерского сервиса будет доступна в личном кабинете.

Если заказ оплачен онлайн и содержит до 5 позиций, можно воспользоваться доставкой в отделение Почты России. А посылку, в которой до 10 наименований, – получить в одном из пунктов выдачи PickPoint. Она будет ожидать покупателя на протяжении 3 дней.

Политика возврата товара, действующая в магазине 

Выбирая товар на сайте, важно учесть, что по закону косметику и парфюмерию нельзя вернуть или обменять, если она не имеет брака. Магазин не примет товар, если просто не подошел цвет помады или покупатель передумал покупать бьюти-продукты по другим причинам.

Если же косметика оказалась некачественной, нужно написать магазину через форму на сайте, указав номер заказа и приложив к обращению фотографии, на которых видны брак и штрихкод. После этого сотрудник магазина выйдет на связь, чтобы обсудить детали возврата.

Как пользоваться промокодом на Л'Этуаль

На текущей странице вы найдете все самые свежие специальные предложения продавца, с помощью которых можно покупать косметику, парфюм и аксессуары со скидками. Не все требуют ввода промокода: некоторые из них открывают страницу магазина с косметической продукцией, участвующей в акции и продающейся по уже сниженной цене.

Если же в скидочном купоне указан специальный код, для уменьшения стоимости заказа нужно выполнить следующие шаги:

  1. Нажать на кнопку промокода, чтобы сохранить кодовое слово и попасть в бьюти-маркет.

  2. Выбрать нужные товары, указав объем парфюма или уходовой косметики либо оттенок декоративного средства.

  3. Перейдя в корзину, пролистать открывшуюся страницу до раздела «Скидки» и вставить код купона в строку для промокода.

  1. Проверить сумму и, если она уменьшилась, отправить заявку на покупку по выгодной цене.

Чтобы промокод сработал, важно выполнить условия его активации, если они указаны.

Часто задаваемые вопросы про Л'этуаль

★ Какие виды купонов на скидку бывают в косметической сети?

В этом разделе собраны спецпредложения, действующие на все, на покупки в определенные даты, на выделенный ассортимент, на новые бренды или конкретные косметические средства, парфюм или аксессуары.

★ Суммируются ли промокоды со скидкой по бонусной карте?

Да, скидки могут суммироваться.

★ Можно ли заказать на Л'Этуаль быструю доставку?

Да, в магазине есть целый раздел товаров, для которых доступна экспресс-доставка.

★ Какие подарки можно купить на сайте?

В бьюти-магазине есть палетки теней, наборы декоративной косметики в красивых косметичках, комплекты средств для ухода за кожей или волосами, а также наборы из аромата и парфюмированного крема и многие другие варианты подарков.

★ Работают ли промокоды на цветы?

Букеты можно выбрать на сайте, но они поставляются сторонними продавцами. Поэтому специальные предложения в основном работают только на косметику и парфюмерию.

Лучшие промокоды Л'этуаль

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СкидкаСкидка на все лайнеры NYX 30% с купоном Летуальне требуется
СкидкаСкидка 30% на весь ассортимент бренда DR.HAUSCHKAне требуется
СкидкаПокупай термобрашинги с дисконтом 20% по купону Летуальне требуется
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СкидкаПолучи подарок при покупке двух продуктов NARS по купону Летуальне требуется
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СкидкаУход за волосами DAENG GI MEO RI с экономией 25%не требуется
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