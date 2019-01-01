Промокоды Levis на Ноябрь

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50%
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Бесплатная доставка распространяется на все заказы с примеркой и без при выборе курьерской доставки с интервалом доставки 4 часа или самовывоза.
Беспл
доставка
При заказе от 5000 рублей при выборе опции "Без примерки" доставка будет бесплатной. Для опции "С примеркой" доставка бесплатна при ВЫКУПЕ на сумму от 5000 рублей.
15%
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900Р
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37%
купон
30%
купон
1300Р
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30%
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22%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
15%
купон
Бесплатная доставка распространяется на все заказы с примеркой и без при выборе курьерской доставки с интервалом доставки 4 часа или самовывоза.
Беспл
доставка
При заказе от 5000 рублей при выборе опции "Без примерки" доставка будет бесплатной. Для опции "С примеркой" доставка бесплатна при ВЫКУПЕ на сумму от 5000 рублей.
15%
cashback
900Р
купон
37%
купон
30%
купон
1300Р
купон
30%
купон
22%
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Брендовые джинсы Левис считаются эталоном качества, стиля и практичности. То же самое можно сказать и о другой одежде, которая продается под этой маркой. Чтобы у покупателей была возможность купить фирменные вещи по удобной цене, компания регулярно организует акционные скидки, котор ... ыми можно воспользоваться благодаря промокоду. Промокод Levis содержит специальный дисконтный купон Levis. На этой странице представлены только самые интересные предложения под актуальные акции Левис.
Юридический адрес:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А строение 3, этаж 3, офис 94
Электронная почта:
customerservice@ru.levi.com
Телефон:
8-800-700-87-36
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Брендовые джинсы Левис считаются эталоном качества, стиля и практичности. То же самое можно сказать и о другой одежде, которая продается под этой маркой. Чтобы у покупателей была возможность купить фирменные вещи по удобной цене, компания регулярно организует акционные скидки, котор ... ыми можно воспользоваться благодаря промокоду. Промокод Levis содержит специальный дисконтный купон Levis. На этой странице представлены только самые интересные предложения под актуальные акции Левис.
Юридический адрес:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А строение 3, этаж 3, офис 94
Электронная почта:
customerservice@ru.levi.com
Телефон:
8-800-700-87-36
Соц. сети:
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Джинсы – важный элемент гардероба многих людей. Поэтому количество компаний, занятых производством качественных джинсов, исчисляется десятками. Однако одной из самых известных среди них является американская марка Levis, которая выпустила свои первые джинсы в 1873 году. Сейчас же ее торговая сеть состоит из нескольких сотен магазинов, которые можно найти практически в любом уголке Земли.
В России у бренда Левис работает несколько фирменных салонов. Также россияне могут приобрести продукцию в официальном онлайн-магазине ТМ Levi Strauss & Co. Здесь можно приобрести все, что необходимо для стильного внешнего вида. Нужно лишь зайти на сайт, выбрать товар, положить его в корзину и завершить оформление покупки.
Кроме богатого ассортимента, Levis предлагает покупателям скидки по промокодам, позволяющие сэкономить. С ними можно познакомиться на этой странице. Тут представлены только актуальные предложения по скидке.
Продуктовый ассортимент джинсового бренда состоит не только из джинсов: список доступных для покупки на сайте компании товаров включает в себя сумки, шорты, свитера, комбинезоны и т. д. Хотя центральным продуктом бренда Levis по-прежнему остаются джинсы, также популярны ее фирменные рубашки, куртки, шорты, футболки и обувь. Причем речь идет как о мужской и женской линейках, так и о детской, а также унисекс. Яркими примерами тому служат джинсы Original Jeans, джинсовые куртки Type 3 Sherpa Trucker Jacket, шорты Hemmed Shorts и футболки Graphic Jet Tee (Genderless).
Само собой, у каждого свой собственный вкус, а потому при покупке фирменной одежды Левис не стоит полагаться исключительно на востребованность модели. Особенно учитывая то, что на многие из них, а не только на самые популярные, предоставляются ощутимые скидки по промокодам. Действующие промокоды можно подыскать прямо на этой страничке.
Начиная с 2019 года бренд Levis предлагает россиянам участие в специальной программе по сбору и переработке предметов одежды из денима Reuse.Recycle.Levi’s®. Для Recycle Boxes подходят чистые вещи (не только Levis) любого денима: шорты, джинсы, куртки, юбки, рубашки, жилетки, сумки, платья и прочее.
Собранная таким образом одежда будет отослана на сортировку во «Второе Дыхание», откуда хорошие вещи отправятся нуждающимся, а плохие – на переработку для использования в качестве наполнителя для мебели или в роли строительного материала.
За каждый пакет вещей, в котором должен присутствовать хотя бы один предмет из денима, полагается купон с 20% дисконтом на следующий чек в Levis. Он не суммируется с остальными акциями и скидочными предложениями фирменного магазина. Его примут лишь в тех магазинах, которые участвуют в акции Reuse.Recycle.Levi’s®.
Оплатить приобретенный на сайте онлайн-магазина товар можно как картой, так и наличными при его получении.
Доставка купленного товара выполняется по всей территории РФ. Ее стоимость рассчитывается автоматически и напрямую зависит от региона доставки (200–800 рублей). В том случае, если совокупный ценник заказа превышает 5 тысяч рублей, доставка будет бесплатной.
В число доступных вариантов по доставке входят курьерская доставка, самовывоз из ПВЗ, доставка в постамат или Почтой России. Все они имеют как свои собственные ограничения, так и цену, которая прибавляется к стоимости сделанного заказа.
Если товар ненадлежащего качества или просто не нравится покупателю, на протяжении двух недель после получения его можно вернуть при условии отсутствия следов эксплуатации, а также наличия ярлыков и оригинальной упаковки без повреждений.
Для возврата приобретенной продукции нужно произвести три простых шага:
Оформить соответствующее заявление и вложить его в посылку.
Вложить документ для подтверждения факта покупки (чек или любой другой).
Послать заказ с озвученным пакетом документов назад в интернет-магазин.
Важно: отправить товар с распечатанным заявлением регистрируемым почтовым отправлением, а не наложенным платежом с помощью Почты России (адрес получателя: 140961, ОПС Московский АСЦ, а/я 142, ООО «Купишуз»). Кроме того, его возврат можно осуществить и с помощью постамата PickPoint. Следует помнить, что стоимость доставки не будет возмещена.
Для того чтобы воспользоваться промокодом, необходимо проделать следующие шаги:
Подобрать купон на скидку и нажать на него левой кнопкой мыши.
Скопировать код купона.
Пройти на сайт.
Положить в корзину необходимый товар.
Вставить в специальное поле «Промокод» скидочный код и нажать клавишу Enter.
Завершить оформление заказа.
Любой купон имеет лимит по времени, которое дается на его применение. Кроме того, некоторые из них не содержат промокод, а лишь ссылку на страницу с акционным предложением онлайн-магазина.
Также нужно помнить, что, если совокупная стоимость заказа благодаря использованию скидки составит меньше 5 тысяч рублей, доставка будет платной. Промокодом можно воспользоваться лишь для одного заказа, поэтому повторно его использовать после завершения оформления покупки будет невозможно.
Нет, интернет-магазин Levis не дает скидку на первый заказ.
Они добавляются по мере выхода новых акционных спецпредложений Левис.
Да, но лишь при условии, что сумма чека больше 5 тысяч рублей.
Покупка на официальном сайте Левис – гарантия получения фирменных джинсов или любых других товаров с одноименным ярлычком. К тому же это легко проверить: у настоящих Levis два ключевых отличия – соответствующий ярлык на правом заднем кармане, а также «двойная арка» (аркообразный шов) на задних карманах.
Нет, купленную офлайн продукцию Levis через официальный онлайн-магазин вернуть нельзя. Точно так же и все приобретенные на сайте товары не могут быть возвращены в розничный офлайн-магазин.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|По купону Levis оплачивайте до 50% от базовой стоимости товара накопленным кэшбэком
|не требуется
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|Экономь до 50% при покупке брюк в аутлете по промокоду Levis
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