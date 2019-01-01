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Промокоды Levis на Ноябрь

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Скидка
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Истекает через 86 дней

50%
купон

Скидка
Экономь до 50% при покупке брюк в аутлете по промокоду Levis
Истекает через 17 дней

50%
купон

Скидка
Скидка до 50% при покупке платьев и комбинезонов для женщин
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Скидка
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Истекает через 43 дня

15%
купон

Скидка
Дисконт 15% на весь ассортимент и бесплатная доставка всех заказов по купону Levis

Бесплатная доставка распространяется на все заказы с примеркой и без при выборе курьерской доставки с интервалом доставки 4 часа или самовывоза.

Истекает через 5 дней

Беспл
доставка

Скидка
Заказы от 5000 рублей привезем бесплатно по купону Levis

При заказе от 5000 рублей при выборе опции "Без примерки" доставка будет бесплатной. Для опции "С примеркой" доставка бесплатна при ВЫКУПЕ на сумму от 5000 рублей.

Истекает через 80 дней

15%
cashback

Скидка
Получайте кэшбэк до 15% за участие в программе лояльности Levis
Истекает через 78 дней

900Р
купон

Скидка
По промокоду Levis подборка мужских товаров от 900 рублей
Истекает через 38 дней

37%
купон

Скидка
Дисконт до 37% на футболки и лонгсливы по промокоду Levis
Истекает через 43 дня

30%
купон

Скидка
Дисконт до 30% на верхнюю одежду для мужчин
Истекает через 50 дней

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Скидка
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Скидки на джинсы и другую одежду Levis

Брендовые джинсы Левис считаются эталоном качества, стиля и практичности. То же самое можно сказать и о другой одежде, которая продается под этой маркой. Чтобы у покупателей была возможность купить фирменные вещи по удобной цене, компания регулярно организует акционные скидки, котор ... ыми можно воспользоваться благодаря промокоду. Промокод Levis содержит специальный дисконтный купон Levis. На этой странице представлены только самые интересные предложения под актуальные акции Левис.


Посетить Levis
Контакты Levis

Юридический адрес:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А строение 3, этаж 3, офис 94

Электронная почта:
customerservice@ru.levi.com

Телефон:
8-800-700-87-36

Соц. сети:

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Скидки на джинсы и другую одежду Levis

Брендовые джинсы Левис считаются эталоном качества, стиля и практичности. То же самое можно сказать и о другой одежде, которая продается под этой маркой. Чтобы у покупателей была возможность купить фирменные вещи по удобной цене, компания регулярно организует акционные скидки, котор ... ыми можно воспользоваться благодаря промокоду. Промокод Levis содержит специальный дисконтный купон Levis. На этой странице представлены только самые интересные предложения под актуальные акции Левис.


Посетить Levis
Контакты Levis

Юридический адрес:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А строение 3, этаж 3, офис 94

Электронная почта:
customerservice@ru.levi.com

Телефон:
8-800-700-87-36

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Levis

Отличные джинсы и другая качественная одежда от бренда Levis

Джинсы – важный элемент гардероба многих людей. Поэтому количество компаний, занятых производством качественных джинсов, исчисляется десятками. Однако одной из самых известных среди них является американская марка Levis, которая выпустила свои первые джинсы в 1873 году. Сейчас же ее торговая сеть состоит из нескольких сотен магазинов, которые можно найти практически в любом уголке Земли.

В России у бренда Левис работает несколько фирменных салонов. Также россияне могут приобрести продукцию в официальном онлайн-магазине ТМ Levi Strauss & Co. Здесь можно приобрести все, что необходимо для стильного внешнего вида. Нужно лишь зайти на сайт, выбрать товар, положить его в корзину и завершить оформление покупки.

Кроме богатого ассортимента, Levis предлагает покупателям скидки по промокодам, позволяющие сэкономить. С ними можно познакомиться на этой странице. Тут представлены только актуальные предложения по скидке.

Популярные фирменные предложения бренда

Продуктовый ассортимент джинсового бренда состоит не только из джинсов: список доступных для покупки на сайте компании товаров включает в себя сумки, шорты, свитера, комбинезоны и т. д. Хотя центральным продуктом бренда Levis по-прежнему остаются джинсы, также популярны ее фирменные рубашки, куртки, шорты, футболки и обувь. Причем речь идет как о мужской и женской линейках, так и о детской, а также унисекс. Яркими примерами тому служат джинсы Original Jeans, джинсовые куртки Type 3 Sherpa Trucker Jacket, шорты Hemmed Shorts и футболки Graphic Jet Tee (Genderless).

Само собой, у каждого свой собственный вкус, а потому при покупке фирменной одежды Левис не стоит полагаться исключительно на востребованность модели. Особенно учитывая то, что на многие из них, а не только на самые популярные, предоставляются ощутимые скидки по промокодам. Действующие промокоды можно подыскать прямо на этой страничке.

Программа по сбору и переработке вещей

Начиная с 2019 года бренд Levis предлагает россиянам участие в специальной программе по сбору и переработке предметов одежды из денима Reuse.Recycle.Levi’s®. Для Recycle Boxes подходят чистые вещи (не только Levis) любого денима: шорты, джинсы, куртки, юбки, рубашки, жилетки, сумки, платья и прочее.

Собранная таким образом одежда будет отослана на сортировку во «Второе Дыхание», откуда хорошие вещи отправятся нуждающимся, а плохие – на переработку для использования в качестве наполнителя для мебели или в роли строительного материала.

За каждый пакет вещей, в котором должен присутствовать хотя бы один предмет из денима, полагается купон с 20% дисконтом на следующий чек в Levis. Он не суммируется с остальными акциями и скидочными предложениями фирменного магазина. Его примут лишь в тех магазинах, которые участвуют в акции Reuse.Recycle.Levi’s®.

Доступные способы оплаты

Оплатить приобретенный на сайте онлайн-магазина товар можно как картой, так и наличными при его получении.

Доступные варианты доставки

Доставка купленного товара выполняется по всей территории РФ. Ее стоимость рассчитывается автоматически и напрямую зависит от региона доставки (200–800 рублей). В том случае, если совокупный ценник заказа превышает 5 тысяч рублей, доставка будет бесплатной.

В число доступных вариантов по доставке входят курьерская доставка, самовывоз из ПВЗ, доставка в постамат или Почтой России. Все они имеют как свои собственные ограничения, так и цену, которая прибавляется к стоимости сделанного заказа.

Условия возврата товара

Если товар ненадлежащего качества или просто не нравится покупателю, на протяжении двух недель после получения его можно вернуть при условии отсутствия следов эксплуатации, а также наличия ярлыков и оригинальной упаковки без повреждений.

Для возврата приобретенной продукции нужно произвести три простых шага:

  1. Оформить соответствующее заявление и вложить его в посылку.

  2. Вложить документ для подтверждения факта покупки (чек или любой другой).

  3. Послать заказ с озвученным пакетом документов назад в интернет-магазин.

Важно: отправить товар с распечатанным заявлением регистрируемым почтовым отправлением, а не наложенным платежом с помощью Почты России (адрес получателя: 140961, ОПС Московский АСЦ, а/я 142, ООО «Купишуз»). Кроме того, его возврат можно осуществить и с помощью постамата PickPoint. Следует помнить, что стоимость доставки не будет возмещена.

Как воспользоваться скидочным купоном Levis

Для того чтобы воспользоваться промокодом, необходимо проделать следующие шаги:

  1. Подобрать купон на скидку и нажать на него левой кнопкой мыши.

  2. Скопировать код купона.

  3. Пройти на сайт.

  4. Положить в корзину необходимый товар.

  5. Вставить в специальное поле «Промокод» скидочный код и нажать клавишу Enter.

  6. Завершить оформление заказа.

Любой купон имеет лимит по времени, которое дается на его применение. Кроме того, некоторые из них не содержат промокод, а лишь ссылку на страницу с акционным предложением онлайн-магазина.

Также нужно помнить, что, если совокупная стоимость заказа благодаря использованию скидки составит меньше 5 тысяч рублей, доставка будет платной. Промокодом можно воспользоваться лишь для одного заказа, поэтому повторно его использовать после завершения оформления покупки будет невозможно.

Часто задаваемые вопросы про Levis

★ Предлагает ли Levis скидку на первую покупку?

Нет, интернет-магазин Levis не дает скидку на первый заказ.

★ Насколько часто публикуются новые промокоды?

Они добавляются по мере выхода новых акционных спецпредложений Левис.

★ Есть ли бесплатная доставка?

Да, но лишь при условии, что сумма чека больше 5 тысяч рублей.

★ Являются ли товары на этом сайте оригинальными?

Покупка на официальном сайте Левис – гарантия получения фирменных джинсов или любых других товаров с одноименным ярлычком. К тому же это легко проверить: у настоящих Levis два ключевых отличия – соответствующий ярлык на правом заднем кармане, а также «двойная арка» (аркообразный шов) на задних карманах.

★ Можно ли вернуть товар, приобретенный в офлайн-магазине, через сайт?

Нет, купленную офлайн продукцию Levis через официальный онлайн-магазин вернуть нельзя. Точно так же и все приобретенные на сайте товары не могут быть возвращены в розничный офлайн-магазин.

Лучшие промокоды Levis

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПо купону Levis оплачивайте до 50% от базовой стоимости товара накопленным кэшбэкомне требуется
СкидкаЭкономь до 50% при покупке брюк в аутлете по промокоду Levisне требуется
СкидкаСкидка до 50% при покупке платьев и комбинезонов для женщинне требуется
СкидкаОдежда для мальчиков с дисконтом до 40% по купону Levisне требуется
СкидкаДисконт 15% на весь ассортимент и бесплатная доставка всех заказов по купону Levisне требуется
СкидкаЗаказы от 5000 рублей привезем бесплатно по купону Levisне требуется
СкидкаПолучайте кэшбэк до 15% за участие в программе лояльности Levisне требуется
СкидкаПо промокоду Levis подборка мужских товаров от 900 рублейне требуется

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