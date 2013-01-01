Промокоды Lime на Ноябрь

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купон
Программа лояльности для постоянных клиентов.
20%
купон
14%
купон
8%
купон
0%
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Лучшее
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Лучшее
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Вступай в программу лояльности и получай скидки от Lime Zaim.
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Вывод средств возможен на: карту; карты мастеркард, маэстро, виза, сбербанка, тинькофф; на банковский счет, на электронный кошелек, на киви кошелек.
Сервис оказывает услуги микрокредитования всем гражданам РФ. Оформить заявку на получение средств можно дистанционно, понадобится только минимальный пакет документов и номер телефона. На оформление уходит не более нескольких минут, а благодаря автоматической системе скоринга заявки ... рассматриваются быстро. Деньги отправляются на карту, счет, через систему переводов Contact или на QIWI-кошелек. Получить займ с минимальными процентами помогают промокоды от Lime, а также программа лояльности компании для постоянных клиентов.
Юридический адрес:
630102, Россия, Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Электронная почта:
support@lime-zaim.ru
Телефон:
+7 (383) 207-98-89
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Сервис оказывает услуги микрокредитования всем гражданам РФ. Оформить заявку на получение средств можно дистанционно, понадобится только минимальный пакет документов и номер телефона. На оформление уходит не более нескольких минут, а благодаря автоматической системе скоринга заявки ... рассматриваются быстро. Деньги отправляются на карту, счет, через систему переводов Contact или на QIWI-кошелек. Получить займ с минимальными процентами помогают промокоды от Lime, а также программа лояльности компании для постоянных клиентов.
Юридический адрес:
630102, Россия, Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Электронная почта:
support@lime-zaim.ru
Телефон:
+7 (383) 207-98-89
Соц. сети:
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Микрокредитная организация начала свою работу в 2013 году. За 8 лет она превратилась в одну из популярных компаний на рынке микрофинансовых услуг для населения и открыла представительства в других странах – Польше и Южно-Африканской Республике.
МФО выдает займы дистанционно, на сайте и каждый день совершенствует свои сервисы. Благодаря собственному ИТ-отделу организация создала скоринговую систему, позволяющую в кратчайшие сроки оценить платежеспособность заемщика и принять решение о выдаче ему средств. При этом оценивается 276 различных показателей. Это позволяет выдавать займы клиентам, действительно готовым возвратить их в срок. Такой подход уменьшает издержки компании, улучшает качество сервиса и позволяет держать цену услуг на конкурентном уровне.
Lime не забывает о своих клиентах, уменьшая процентную ставку в рамках программы лояльности и проводя акции. Новым и постоянным пользователям организация раздает промокоды на оформление договора со скидкой.
Компания предлагает пользователям 2 основных кредитных продукта – займы до 20 тыс. рублей и до 70 тыс. рублей. В зависимости от выбранной услуги отличается процентная ставка и условия кредитования. Если при подписании договора до 20 тыс. рублей вся сумма займа оплачивается одним платежом, то в случае большего займа она делится на несколько ежемесячных платежей. Конечная сумма к оплате, дата и условия погашения задолженности отражаются в договоре и в личном кабинете клиента.
Наибольшей популярностью у клиентов Лайм пользуются микрокредиты суммой до 20 тыс. рублей. Среди всех способов получения средств выбирают банковскую карту. Для оформления нужен минимальный пакет документов, номер телефона и адрес электронной почты, реквизиты счета для перевода средств. Срок кредитования – от несколько дней до месяца.
При желании клиент может в любой момент продлить срок пользования средствами. Пролонгацию можно оформить в личном кабинете, оплатив проценты, начисленные с момента оформления договора по текущий день. Процесс утверждения заявки отнимает несколько минут. После этого клиенту останется дистанционно подписать договор, используя код безопасности.
После оформления первого заказа услуг и успешного закрытия договора клиент получает скидку на следующий займ. Он становится участником программы лояльности. В зависимости от количества успешно закрытых договоров отличается уровень клиента в дисконтной системе:
После погашения более 3 займов – снижение процентной ставки на 8%.
После погашения более 6 займов – снижение процентной ставки на 14%.
После погашения более 9 займов – снижение процентной ставки на 20%.
У каждого клиента Lime есть личный кабинет. В нем отображается вся необходимая информация по займам, текущий размер задолженности, срок погашения, размер процентной ставки и размер скидки. Переход на новый уровень программы лояльности происходит сразу, как только пользователь выполнит описанные в правилах условиях.
При оформлении заявки можно выбрать удобный способ получения средств – на банковскую карту, QIWI-кошелек, через Contact или на счет. Реквизиты указываются в личном кабинете клиента. Для подтверждения операций – изменения номера карты, добавления нового способа получения средств и других действий – понадобится номер телефона.
Для этого можно перевести средства по реквизитам компании, указав номер договора, использовать соответствующую опцию в личном кабинете или мобильный банкинг. При оплате на сайте средства зачисляются мгновенно, а в случае перевода по реквизитам компании могут поступать на счет в течение нескольких дней.
Если клиент не способен погасить задолженность вовремя, то он может продлить срок действия договора. Опция пролонгации доступна в личном кабинете. Пользователю нужно будет уплатить начисленные проценты любым удобным способом, после чего кредитный договор будет продлен.
Микрокредитная организация постоянно раздает скидочные купоны, действующие при первом и последующих обращениях. Это цифро-буквенные комбинации, снижающие размер процентов по договору на определенную сумму. Применить промокод можно в личном кабинете клиента на одном из этапов оформления договора. Для этого нужно:
Найти подходящий код купона на этой странице. На этом портале собраны все актуальные варианты снижения цены услуг микрофинансовой компании.
Скопировать код. Для этого достаточно кликнуть по нему. Комбинация цифр и букв скопируется, пользователя переадресует на сайт Лайм Займ.
Указать сумму кредита и срок его погашения. Нужно учитывать, что при погашении задолженности средства могут поступать на счет в течение нескольких дней.
Зарегистрироваться на сайте. Для этого нужно будет указать номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, адрес регистрации и другую информацию.
Найти поле для ввода промокода. Оно отображается на одном из этапов оформления.
Вставить цифро-буквенную комбинацию и применить скидку. После этого размер скидки отобразится в конечной сумме процентов и клиент сможет завершить оформление.
Промокоды позволяют существенно уменьшать размер процентной ставки или оформлять беспроцентные займы. Размер скидки и другая информация есть в описании актуальных купонов на этой странице.
Для этого понадобится паспорт, СНИЛС или ИНН и номер телефона. На процедуру оформления нужно около 5 минут.
Это позволяет снижать процентную ставку на определенный процент и получать более выгодные условия кредитования.
Для этого нужно использовать соответствующую опцию в личном кабинете. Понадобится оплатить начисленные проценты.
Да, постоянным клиентам микрокредитная компания предлагает дополнительные скидки.
Средства переводятся на карту, банковский счет, кошелек QIWI или через систему Contact.
|Тип купона
|Описание
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|Скидка
|Дарим до минус 20% на повторный займ по купону Лайм
|не требуется
|Скидка
|Промокод Лайм: погаси более 9 займов и получи скидку 20%
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Дисконт 8% при погашении более 3 займов по промокоду Лайм Займ
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|Скидка
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|Оформи быстрый займ всего за 15 минут по промокоду LIME
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|Купон Лайм: дарим скидки постоянным клиентам
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