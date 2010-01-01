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Скидка 50% на Premium курс изучения языка в Lingualeo на 12 месяцев
3990Р
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499Р
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17Р
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Платформа предлагает в игровой манере изучать один из 20 языков. Сервисом можно пользоваться бесплатно, но расширенный доступ, курсы и другие услуги нужно докупать отдельно. Сэкономить на обучении поможет промокод в Lingualeo. Пользователя везде сопровождает маскот — Лео. Он провед ... ет по джунглям знаний и поможет выйти на новый уровень. Участвуя в акциях и спецпредложениях, пользователи получают бесплатный доступ, скидки на оплату подписки, бесплатные курсы и обучающие материалы. Купон Lingualeo может использовать любой учащийся — достаточно перейти по ссылке и следовать инструкции, описанной ниже.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27
Электронная почта:
partners@lingualeo.com
Телефон:
+7 (499) 409-89-17
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Платформа предлагает в игровой манере изучать один из 20 языков. Сервисом можно пользоваться бесплатно, но расширенный доступ, курсы и другие услуги нужно докупать отдельно. Сэкономить на обучении поможет промокод в Lingualeo. Пользователя везде сопровождает маскот — Лео. Он провед ... ет по джунглям знаний и поможет выйти на новый уровень. Участвуя в акциях и спецпредложениях, пользователи получают бесплатный доступ, скидки на оплату подписки, бесплатные курсы и обучающие материалы. Купон Lingualeo может использовать любой учащийся — достаточно перейти по ссылке и следовать инструкции, описанной ниже.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27
Электронная почта:
partners@lingualeo.com
Телефон:
+7 (499) 409-89-17
Соц. сети:
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Первая версия сервиса Лингуалео была запущена в марте 2010 года. Уже после месяца успешной работы создатели решили монетизировать контент. С тех пор выходят регулярные обновления, что сделало этот сайт по изучению языков одним из самых популярных. Число пользователей растет: с 2015 до 2020 года количество людей, изучающих языки на платформе, выросло с 13,5 млн до 23 млн.
Главный персонаж — забавный львенок Лео. Он помогает разобраться с особенностями использования платформы и выступает проводником в мире обучения. Особенность софта — в игровой механике.
Весь процесс обучения на Lingualeo сводится к изучению видео, аудио и текстовых материалов, но в шуточной, игровой манере. Для запоминания используется зрительная, слуховая и моторная память, а благодаря ассоциативному словарю учащиеся легче запоминают новые слова.
Сервис доступен пользователям мобильных устройств с операционной системой iOS, Android и Windows Phone. Также он работает в браузере на ПК. Сэкономить на услугах и обучении помогают акции и промокоды.
Процесс изучения языка на платформе разделен на 3 основные направления тренировок:
Словарный запас. Учащиеся могут выбирать выражения из отдельных тем или заниматься по индивидуальной программе, предложенной системой. Доступно участие в Лео-спринтах и Лео-баттлах, где нужно соревноваться с другими участниками в скорости и качестве запоминания материала.
Грамматика. Пользователи выполняют упражнения, изучают особенности построения предложений, правописания и пунктуации.
Разговорная речь. Учащиеся слушают носителей, ведут диалоги и отвечают на вопросы.
В Lingualeo можно изучать один из 20 языков. При регистрации пользователю нужно пройти тест и выбрать направление обучения. Применить скидочный купон можно уже после первой авторизации.
Кроме словарных, грамматических и разговорных тренировок, на платформе доступны готовые курсы и программы. С их помощью можно подготовиться к экзаменам TOEFL, IELTS, независимому тестированию. Курсы выделены в отдельный раздел. Здесь представлены тематические и грамматические направления. В первую категорию попадают программы для общения, путешествий, работы или изучения различных тем. Грамматические программы делятся по уровню. Самое популярное направление — изучение английского. На платформе представлена масса материалов для людей с разными уровнями подготовки.
Сервис, его приложения и базовые функции бесплатны для пользователей. Для открытия некоторых опций, программ и локаций нужно достигнуть указанного в условиях уровня. Избежать этих ограничений можно посредством расширенных возможностей. Для ускоренного изучения, безлимитного доступа к материалам и получения других преимуществ можно оформить премиум-подписку.
Она дает возможность участвовать в Leo-Battles, добавлять в словарь безлимитное количество слов и открывает раздел «Джунгли». Владельцы премиум-подписки также могут тренировать чтение, восприятие на слух и грамматику. При оформлении Premium-подписки можно применить промокод для получения скидки или оплатить ее наперед чтобы каждый месяц пользования стоил дешевле.
Premium можно купить на месяц, год или оформить безлимитную подписку, которая рассчитана на 99 лет пользования. В последнем случае каждый месяц пользования платформой обойдется гораздо дешевле, но оплатить нужно всю сумму сразу. Коды купонов обычно действуют на месячную и годовую подписку, но не распространяются на безлимитный Premium.
Покупки на платформе оплачиваются онлайн. Для этого используется карты Visa, Mastercard, Мир, системы WebMoney, QIWI, ЮMoney (Яндекс.Деньги) и PayPal. Для проведения платежа нужно указать реквизиты счета и данные его владельца. Средства зачисляются моментально. Все покупки отображаются в личном кабинете клиента. Здесь перечислены все оплаченные услуги и подписки, срок их действия.
Применить Лео-код можно на первую покупку услуг или на последующие заказы. Для этого достаточно:
Авторизоваться в личном кабинете, введя логин и пароль для доступа.
Скопировать действующий код с этой страницы сайта. Для этого нужно кликнуть по подходящей акции, и цифро-буквенная комбинация скопируется в буфер обмена.
Навести курсор на изображение пользователя.
В открывшемся всплывающем меню выбрать пункт «Активация промокода».
Дождаться открытия нового окна.
Вставить номер в поле «Введите Лео-код».
Нажать «Активировать промокод».
В личном кабинете отобразится полученный бонус. Им может выступать бесплатный период премиум-подписки, скидки на курсы и дополнительные сервисы. Для участия в некоторых акциях не нужно применять Лео-код — достаточно перейти по ссылке на сайт платформы и следовать подсказкам.
Промокоды могут действовать на все услуги платформы или отдельные категории сервисов, подходить новым или постоянным пользователям. Список действующих сегодня предложений есть на этой странице.
С использованием кода можно снизить цену готовых программ и курсов, а также месячной, годовой или безлимитной подписки.
Для этого нужно перейти во вкладку «Курсы», кликнуть на кнопку покупки программы. После открытия страницы оплаты останется ввести реквизиты и проверочный код. Цена курсов указывается в рублях или в другой валюте, выбранной в личном кабинете.
По результатам тестирования для новых клиентов система оценивает уровень владения языком и предлагает задания, максимально ему соответствующие.
Все новые ученики получают первый уровень Лео. Каждая активность на сайте добавляет баллы в копилку нового уровня. Как только очков становится достаточно, происходит переход.
Для этого нужно выполнять задания и набирать баллы опыта. На каждой точке карты они отличаются.
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