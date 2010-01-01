Подробнее об образовательной платформе Lingualeo

Первая версия сервиса Лингуалео была запущена в марте 2010 года. Уже после месяца успешной работы создатели решили монетизировать контент. С тех пор выходят регулярные обновления, что сделало этот сайт по изучению языков одним из самых популярных. Число пользователей растет: с 2015 до 2020 года количество людей, изучающих языки на платформе, выросло с 13,5 млн до 23 млн.

Главный персонаж — забавный львенок Лео. Он помогает разобраться с особенностями использования платформы и выступает проводником в мире обучения. Особенность софта — в игровой механике.

Весь процесс обучения на Lingualeo сводится к изучению видео, аудио и текстовых материалов, но в шуточной, игровой манере. Для запоминания используется зрительная, слуховая и моторная память, а благодаря ассоциативному словарю учащиеся легче запоминают новые слова.

Сервис доступен пользователям мобильных устройств с операционной системой iOS, Android и Windows Phone. Также он работает в браузере на ПК. Сэкономить на услугах и обучении помогают акции и промокоды.

Самые популярные направления обучения в Lingualeo

Процесс изучения языка на платформе разделен на 3 основные направления тренировок:

Словарный запас. Учащиеся могут выбирать выражения из отдельных тем или заниматься по индивидуальной программе, предложенной системой. Доступно участие в Лео-спринтах и Лео-баттлах, где нужно соревноваться с другими участниками в скорости и качестве запоминания материала. Грамматика. Пользователи выполняют упражнения, изучают особенности построения предложений, правописания и пунктуации. Разговорная речь. Учащиеся слушают носителей, ведут диалоги и отвечают на вопросы.

В Lingualeo можно изучать один из 20 языков. При регистрации пользователю нужно пройти тест и выбрать направление обучения. Применить скидочный купон можно уже после первой авторизации.

Кроме словарных, грамматических и разговорных тренировок, на платформе доступны готовые курсы и программы. С их помощью можно подготовиться к экзаменам TOEFL, IELTS, независимому тестированию. Курсы выделены в отдельный раздел. Здесь представлены тематические и грамматические направления. В первую категорию попадают программы для общения, путешествий, работы или изучения различных тем. Грамматические программы делятся по уровню. Самое популярное направление — изучение английского. На платформе представлена масса материалов для людей с разными уровнями подготовки.

Премиум-аккаунт и расширенные возможности Lingualeo

Сервис, его приложения и базовые функции бесплатны для пользователей. Для открытия некоторых опций, программ и локаций нужно достигнуть указанного в условиях уровня. Избежать этих ограничений можно посредством расширенных возможностей. Для ускоренного изучения, безлимитного доступа к материалам и получения других преимуществ можно оформить премиум-подписку.

Она дает возможность участвовать в Leo-Battles, добавлять в словарь безлимитное количество слов и открывает раздел «Джунгли». Владельцы премиум-подписки также могут тренировать чтение, восприятие на слух и грамматику. При оформлении Premium-подписки можно применить промокод для получения скидки или оплатить ее наперед чтобы каждый месяц пользования стоил дешевле.

Premium можно купить на месяц, год или оформить безлимитную подписку, которая рассчитана на 99 лет пользования. В последнем случае каждый месяц пользования платформой обойдется гораздо дешевле, но оплатить нужно всю сумму сразу. Коды купонов обычно действуют на месячную и годовую подписку, но не распространяются на безлимитный Premium.

Способы оплаты расширенного доступа и курсов в Лингуалео

Покупки на платформе оплачиваются онлайн. Для этого используется карты Visa, Mastercard, Мир, системы WebMoney, QIWI, ЮMoney (Яндекс.Деньги) и PayPal. Для проведения платежа нужно указать реквизиты счета и данные его владельца. Средства зачисляются моментально. Все покупки отображаются в личном кабинете клиента. Здесь перечислены все оплаченные услуги и подписки, срок их действия.