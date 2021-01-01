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Контакты ЛитРес

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 34, стр. 3

Телефон:
+7 (800) 333-27-37

Спасибо за оценку!

55 оценок поставлено средняя 4.2

Скидки на ЛитРес: лучшие предложения месяца

Используйте промокоды от ЛитРес, чтобы получить дополнительную скидку на оплату контента электронного сервиса. Абонементы, новинки литературы, аудиокниги, образовательный портал и подкасты — все это можно получить на выгодных условиях. На этой странице собраны все акционные предложе ... ния электронной библиотеки. Перечень скидок постоянно обновляется, поэтому заходите сюда перед покупкой и подбирайте подходящий дисконт. Более 1,5 млн книг на русском и иностранном языках, удобные приложения для чтения и прослушивания, программы лояльности, скидки и абонементы на услуги платформы — это то, что ежедневно привлекает на сайт новых читателей.


Посетить ЛитРес
Контакты ЛитРес

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 34, стр. 3

Телефон:
+7 (800) 333-27-37

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от ЛитРес

Как воспользоваться промокодом от ЛитРес

Получить дополнительную скидку на контент платформы ЛитРес можно при помощи промокодов. Они могут быть выражены фиксированной суммой в рублях или в процентах дисконта, применяемого к общей стоимости покупки. На этой странице собраны все актуальные скидочные купоны от ресурса электронных книг. Чтобы активировать один из них, необходимо:

  1. Просмотреть список и выбрать актуальный купон на скидку.

  2. Скопировать его код.

  3. Вернуться на платформу Litres.

  4. На главной странице ресурса кликнуть на вкладку «Промокод». В открывшуюся форму вставить скопированный код купона и нажать кнопку «Активировать».

  1. Добавить в корзину книги, подходящие под условия акции. Общая сумма покупки будет отображаться уже со скидкой. 

  2. Выбрать способ оплаты и закончить оформление заказа. 

Обратите внимание, что промокоды ограничены сроками проведения акции и могут быть активированы только один раз. Список промокодов постоянно обновляется, поэтому заходите на эту страницу перед покупкой и выбирайте действующий купон, чтобы получить скидку.

ЛитРес — крупнейший портал электронных книг в России

С 2005 года сервис электронных книг ЛитРес ведет свою деятельность в России. Сегодня это компания с миллионом лицензионных изданий в библиотеке, огромным каталогом бесплатного контента и аудиокниг, плюс с ежемесячным пополнением библиотечного фонда новинками. Все это привлекает на платформу более 12,5 млн постоянных читателей. В месяц объем скачиваемого контента превышает показатель в 1,5 миллиона книг на русском и иностранных языках. Кроме того, компания Litres сотрудничает с государственными библиотеками и школами, формируя самый большой каталог образовательной, научной, художественной и исторической литературы.

Для удобства своих пользователей платформа предлагает мобильные приложения для чтения и прослушивания книг «Читай!» и «Слушай!», которые синхронизируются на всех устройствах пользователя, в том числе и со Smart TV. 

Что покупают на ЛитРес 

Огромная база данных литературного сервиса разбита на категории:

  • по жанрам;

  • рекомендациям;

  • новинкам;

  • популярным книгам;

  • подборкам;

  • популярным авторам;

  • темам.

В отдельный раздел вынесены аудиокниги, произведения Самиздат, рекомендательный блог «Что почитать?» и подкасты. Также на платформе можно получить доступ к черновикам — книгам, которые находятся в работе у авторов и еще не опубликованы. На сайте встроен интеллектуальный поиск: книгу можно найти по фото обложки или фразе.

Наибольшим спросом у читателей пользуется литература детективного жанра, психологические исследования, книги по саморазвитию и познанию себя, практические пособия по менеджменту, программированию и маркетингу.

Программа лояльности ЛитРес 

Согласно условиям программы лояльности пользователи платформы могут зарабатывать бонусные рубли, чтобы в дальнейшем рассчитываться ими за услуги сервиса. Получить баллы можно за рецензии к любой книге (первые три — по 100, 50 и 25 баллов соответственно) и за привязку аккаунта к платформе (50 бонусов).

Использовать накопленные бонусы можно при покупках на платформе, они будут автоматически зачисляться в счет оплаты контента в соотношении 1 бонус = 1 рубль. За счет бонусов можно оплатить не более 20% покупки.

Срок для начисления бонусов не превышает 10 дней. Если в аккаунте пользователя отсутствует активность в течение 7 дней, то накопленные баллы аннулируются.

Как оплатить покупку на ЛитРес 

Покупать контент на ЛитРес можно прямо на сайте, оплачивая услуги доступа банковскими картами Visa, MasterCard, МИР; через систему Сбербанк Онлайн и PayPal; электронными деньгами ЮMoney, WebMoney, QIWI; через платежные системы VK Pay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Yandex Pay.

Также клиент может оплатить книгу со счета своего мобильного телефона или наличными — через салоны связи МТС, Связной и терминалы QIWI.

Как получить доступ к оплаченному контенту

Читать оплаченный контент пользователи могут онлайн или в скачанном виде. После оплаты новая книга появляется в личном кабинете читателя в разделе «Мои книги». Перейдя в раздел нужной книги, пользователь выбирает форму, в которой желает получить доступ (онлайн или скачать + формат). При активации книги она открывается в читалке платформы, где можно выбрать размер шрифта, подсветку и другие элементы оформления текста. 

Как вернуть деньги за покупку

Запросить возврат оплаты за доступ к ресурсам Litres можно в течение 14 дней с даты покупки при условии, что читатель не скачал книгу и не приступил к ее чтению онлайн. Для оформления возврата денежных средств пользователь должен прислать на имейл техподдержки письмо с описанием причины, реквизитами для перечисления денег и логином, зарегистрированным на сайте. Возмещению подлежит только та сумма, которая была уплачена с виртуального счета пользователя. Оплата бонусами и сертификатами не возмещается клиенту. Зачисление денежных средств происходит в течение 10 дней.

Часто задаваемые вопросы про ЛитРес

★ Можно ли использовать бонусы к товарам со скидкой?

Да, бонусы (в размере 20% от суммы) могут быть учтены при оплате контента после применения основной скидки.

★ Что такое абонемент ЛитРес?

Абонемент — это возможность покупать книги по специальным ценам, получать дополнительные ресурсы из персональной подборки и приоритетную поддержку. Стоимость абонемента — от 250 до 299 рублей в месяц.

★ Как получить скидку на первую покупку на ЛитРес?

Чтобы получить скидку на первый заказ, необходимо использовать промокод по акции, в которую входит интересующая читателя книга.

★ Зачем нужен ПИН-код?

Чтобы получить доступ к книгам в приложениях для Android и iOS, необходимо ввести ПИН-код для авторизации. Он приходит на мобильный телефон или е-мейл читателя (выбирает пользователь) после оплаты книги в приложении.

★ Как узнать баланс персонального и бонусного счетов?

В личном кабинете пользователя ведется статистика и отдельный учет зачислений по личному и бонусному счетам. При оплате контента с бонусного счета может быть списана сумма не превышающая 20% от стоимости покупки. Остаток суммы — покрывается с личного счета. Все движения по счетам отражаются в статистике платежей.

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