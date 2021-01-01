55 оценок поставлено средняя 4.2
20%
купон
Скидка действует на 1 покупку любого количества книг (через корзину) в течение 2 дней после активации промокода.
30%
купон
Купон действует на 1 покупку в течении 3-х дней с момента активации
30%
купон
299Р
купон
3 книги станут вашими навсегда.
70%
купон
40%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
21%
cashback
Кешбэк начисляется баллами программы «Польза» Банка Хоум Кредит, баллы можно обменивать на рубли в личном кабинете на сайте банка и тратить на что угодно.
10%
cashback
Получайте 10% кэшбэк баллами и тратьте их на Ozon. Экономьте до 99% стоимости заказа, оплачивая баллами Ozon.Card покупки на Ozon.
10%
купон
Лучшее
предложение
Для использования миль программы «Аэрофлот Бонус» на странице оплаты выберете вкладку «Оплата бонусами», нажмите на логотип «Аэрофлот Бонус» и далее нажмите на кнопку «Списать».
40%
купон
30%
купон
30%
купон
беспл
подарок
20%
купон
Скидка действует на 1 покупку любого количества книг (через корзину) в течение 2 дней после активации промокода.
30%
купон
Купон действует на 1 покупку в течении 3-х дней с момента активации
30%
купон
299Р
купон
3 книги станут вашими навсегда.
70%
купон
40%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
21%
cashback
Кешбэк начисляется баллами программы «Польза» Банка Хоум Кредит, баллы можно обменивать на рубли в личном кабинете на сайте банка и тратить на что угодно.
10%
cashback
Получайте 10% кэшбэк баллами и тратьте их на Ozon. Экономьте до 99% стоимости заказа, оплачивая баллами Ozon.Card покупки на Ozon.
10%
купон
Лучшее
предложение
Для использования миль программы «Аэрофлот Бонус» на странице оплаты выберете вкладку «Оплата бонусами», нажмите на логотип «Аэрофлот Бонус» и далее нажмите на кнопку «Списать».
40%
купон
30%
купон
30%
купон
беспл
подарок
35%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
25%
купон
Скидка может не действовать на отдельные книги.
40%
купон
Используйте промокоды от ЛитРес, чтобы получить дополнительную скидку на оплату контента электронного сервиса. Абонементы, новинки литературы, аудиокниги, образовательный портал и подкасты — все это можно получить на выгодных условиях. На этой странице собраны все акционные предложе ... ния электронной библиотеки. Перечень скидок постоянно обновляется, поэтому заходите сюда перед покупкой и подбирайте подходящий дисконт. Более 1,5 млн книг на русском и иностранном языках, удобные приложения для чтения и прослушивания, программы лояльности, скидки и абонементы на услуги платформы — это то, что ежедневно привлекает на сайт новых читателей.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 34, стр. 3
Телефон:
+7 (800) 333-27-37
55 оценок поставлено средняя 4.2
Используйте промокоды от ЛитРес, чтобы получить дополнительную скидку на оплату контента электронного сервиса. Абонементы, новинки литературы, аудиокниги, образовательный портал и подкасты — все это можно получить на выгодных условиях. На этой странице собраны все акционные предложе ... ния электронной библиотеки. Перечень скидок постоянно обновляется, поэтому заходите сюда перед покупкой и подбирайте подходящий дисконт. Более 1,5 млн книг на русском и иностранном языках, удобные приложения для чтения и прослушивания, программы лояльности, скидки и абонементы на услуги платформы — это то, что ежедневно привлекает на сайт новых читателей.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 34, стр. 3
Телефон:
+7 (800) 333-27-37
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Получить дополнительную скидку на контент платформы ЛитРес можно при помощи промокодов. Они могут быть выражены фиксированной суммой в рублях или в процентах дисконта, применяемого к общей стоимости покупки. На этой странице собраны все актуальные скидочные купоны от ресурса электронных книг. Чтобы активировать один из них, необходимо:
Просмотреть список и выбрать актуальный купон на скидку.
Скопировать его код.
Вернуться на платформу Litres.
На главной странице ресурса кликнуть на вкладку «Промокод». В открывшуюся форму вставить скопированный код купона и нажать кнопку «Активировать».
Добавить в корзину книги, подходящие под условия акции. Общая сумма покупки будет отображаться уже со скидкой.
Выбрать способ оплаты и закончить оформление заказа.
Обратите внимание, что промокоды ограничены сроками проведения акции и могут быть активированы только один раз. Список промокодов постоянно обновляется, поэтому заходите на эту страницу перед покупкой и выбирайте действующий купон, чтобы получить скидку.
С 2005 года сервис электронных книг ЛитРес ведет свою деятельность в России. Сегодня это компания с миллионом лицензионных изданий в библиотеке, огромным каталогом бесплатного контента и аудиокниг, плюс с ежемесячным пополнением библиотечного фонда новинками. Все это привлекает на платформу более 12,5 млн постоянных читателей. В месяц объем скачиваемого контента превышает показатель в 1,5 миллиона книг на русском и иностранных языках. Кроме того, компания Litres сотрудничает с государственными библиотеками и школами, формируя самый большой каталог образовательной, научной, художественной и исторической литературы.
Для удобства своих пользователей платформа предлагает мобильные приложения для чтения и прослушивания книг «Читай!» и «Слушай!», которые синхронизируются на всех устройствах пользователя, в том числе и со Smart TV.
Огромная база данных литературного сервиса разбита на категории:
по жанрам;
рекомендациям;
новинкам;
популярным книгам;
подборкам;
популярным авторам;
темам.
В отдельный раздел вынесены аудиокниги, произведения Самиздат, рекомендательный блог «Что почитать?» и подкасты. Также на платформе можно получить доступ к черновикам — книгам, которые находятся в работе у авторов и еще не опубликованы. На сайте встроен интеллектуальный поиск: книгу можно найти по фото обложки или фразе.
Наибольшим спросом у читателей пользуется литература детективного жанра, психологические исследования, книги по саморазвитию и познанию себя, практические пособия по менеджменту, программированию и маркетингу.
Согласно условиям программы лояльности пользователи платформы могут зарабатывать бонусные рубли, чтобы в дальнейшем рассчитываться ими за услуги сервиса. Получить баллы можно за рецензии к любой книге (первые три — по 100, 50 и 25 баллов соответственно) и за привязку аккаунта к платформе (50 бонусов).
Использовать накопленные бонусы можно при покупках на платформе, они будут автоматически зачисляться в счет оплаты контента в соотношении 1 бонус = 1 рубль. За счет бонусов можно оплатить не более 20% покупки.
Срок для начисления бонусов не превышает 10 дней. Если в аккаунте пользователя отсутствует активность в течение 7 дней, то накопленные баллы аннулируются.
Покупать контент на ЛитРес можно прямо на сайте, оплачивая услуги доступа банковскими картами Visa, MasterCard, МИР; через систему Сбербанк Онлайн и PayPal; электронными деньгами ЮMoney, WebMoney, QIWI; через платежные системы VK Pay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Yandex Pay.
Также клиент может оплатить книгу со счета своего мобильного телефона или наличными — через салоны связи МТС, Связной и терминалы QIWI.
Читать оплаченный контент пользователи могут онлайн или в скачанном виде. После оплаты новая книга появляется в личном кабинете читателя в разделе «Мои книги». Перейдя в раздел нужной книги, пользователь выбирает форму, в которой желает получить доступ (онлайн или скачать + формат). При активации книги она открывается в читалке платформы, где можно выбрать размер шрифта, подсветку и другие элементы оформления текста.
Запросить возврат оплаты за доступ к ресурсам Litres можно в течение 14 дней с даты покупки при условии, что читатель не скачал книгу и не приступил к ее чтению онлайн. Для оформления возврата денежных средств пользователь должен прислать на имейл техподдержки письмо с описанием причины, реквизитами для перечисления денег и логином, зарегистрированным на сайте. Возмещению подлежит только та сумма, которая была уплачена с виртуального счета пользователя. Оплата бонусами и сертификатами не возмещается клиенту. Зачисление денежных средств происходит в течение 10 дней.
Да, бонусы (в размере 20% от суммы) могут быть учтены при оплате контента после применения основной скидки.
Абонемент — это возможность покупать книги по специальным ценам, получать дополнительные ресурсы из персональной подборки и приоритетную поддержку. Стоимость абонемента — от 250 до 299 рублей в месяц.
Чтобы получить скидку на первый заказ, необходимо использовать промокод по акции, в которую входит интересующая читателя книга.
Чтобы получить доступ к книгам в приложениях для Android и iOS, необходимо ввести ПИН-код для авторизации. Он приходит на мобильный телефон или е-мейл читателя (выбирает пользователь) после оплаты книги в приложении.
В личном кабинете пользователя ведется статистика и отдельный учет зачислений по личному и бонусному счетам. При оплате контента с бонусного счета может быть списана сумма не превышающая 20% от стоимости покупки. Остаток суммы — покрывается с личного счета. Все движения по счетам отражаются в статистике платежей.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Литрес: получите скидку 20% на каталог
|adm***
|Промокод
|Купон Litres дарит скидку 30% на специальную подборку для родителей
|LIG***
|Скидка
|По купону Литрес получите скидку 30% на предзаказ
|не требуется
|Скидка
|Успейте купить абонемент за 299 рублей по промокоду Литрес
|не требуется
|Скидка
|Минус 70% на книги из категорий психология, бизнес и саморазвитие по промокоду Литрес
|не требуется
|Скидка
|По промокоду Литрес все книги МИФа дешевле на 40%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 30% на все книги издательства «Никея» по купону Литрес
|не требуется
|Скидка
|Минус 30% на бестселлер Ореховый Будда с промокодом Litres
|не требуется
|Скидка
|Забирай дисконт 30% на книгу "Магическая уборка"
|не требуется
|Скидка
|Книга "Мир и война" с выгодой 30%
|не требуется
|Скидка
|Книга "Стоп срывам и перееданиям" дешевле на 30%
|не требуется
|Скидка
|Забирайте подарки и бонусы от Литрес для участников программы «Бонус» от Ростелекома
|не требуется