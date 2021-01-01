ЛитРес — крупнейший портал электронных книг в России

С 2005 года сервис электронных книг ЛитРес ведет свою деятельность в России. Сегодня это компания с миллионом лицензионных изданий в библиотеке, огромным каталогом бесплатного контента и аудиокниг, плюс с ежемесячным пополнением библиотечного фонда новинками. Все это привлекает на платформу более 12,5 млн постоянных читателей. В месяц объем скачиваемого контента превышает показатель в 1,5 миллиона книг на русском и иностранных языках. Кроме того, компания Litres сотрудничает с государственными библиотеками и школами, формируя самый большой каталог образовательной, научной, художественной и исторической литературы.

Для удобства своих пользователей платформа предлагает мобильные приложения для чтения и прослушивания книг «Читай!» и «Слушай!», которые синхронизируются на всех устройствах пользователя, в том числе и со Smart TV.

Что покупают на ЛитРес

Огромная база данных литературного сервиса разбита на категории:

по жанрам;

рекомендациям;

новинкам;

популярным книгам;

подборкам;

популярным авторам;

темам.

В отдельный раздел вынесены аудиокниги, произведения Самиздат, рекомендательный блог «Что почитать?» и подкасты. Также на платформе можно получить доступ к черновикам — книгам, которые находятся в работе у авторов и еще не опубликованы. На сайте встроен интеллектуальный поиск: книгу можно найти по фото обложки или фразе.

Наибольшим спросом у читателей пользуется литература детективного жанра, психологические исследования, книги по саморазвитию и познанию себя, практические пособия по менеджменту, программированию и маркетингу.

Программа лояльности ЛитРес

Согласно условиям программы лояльности пользователи платформы могут зарабатывать бонусные рубли, чтобы в дальнейшем рассчитываться ими за услуги сервиса. Получить баллы можно за рецензии к любой книге (первые три — по 100, 50 и 25 баллов соответственно) и за привязку аккаунта к платформе (50 бонусов).

Использовать накопленные бонусы можно при покупках на платформе, они будут автоматически зачисляться в счет оплаты контента в соотношении 1 бонус = 1 рубль. За счет бонусов можно оплатить не более 20% покупки.

Срок для начисления бонусов не превышает 10 дней. Если в аккаунте пользователя отсутствует активность в течение 7 дней, то накопленные баллы аннулируются.

Как оплатить покупку на ЛитРес

Покупать контент на ЛитРес можно прямо на сайте, оплачивая услуги доступа банковскими картами Visa, MasterCard, МИР; через систему Сбербанк Онлайн и PayPal; электронными деньгами ЮMoney, WebMoney, QIWI; через платежные системы VK Pay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Yandex Pay.

Также клиент может оплатить книгу со счета своего мобильного телефона или наличными — через салоны связи МТС, Связной и терминалы QIWI.

Как получить доступ к оплаченному контенту

Читать оплаченный контент пользователи могут онлайн или в скачанном виде. После оплаты новая книга появляется в личном кабинете читателя в разделе «Мои книги». Перейдя в раздел нужной книги, пользователь выбирает форму, в которой желает получить доступ (онлайн или скачать + формат). При активации книги она открывается в читалке платформы, где можно выбрать размер шрифта, подсветку и другие элементы оформления текста.

Как вернуть деньги за покупку

Запросить возврат оплаты за доступ к ресурсам Litres можно в течение 14 дней с даты покупки при условии, что читатель не скачал книгу и не приступил к ее чтению онлайн. Для оформления возврата денежных средств пользователь должен прислать на имейл техподдержки письмо с описанием причины, реквизитами для перечисления денег и логином, зарегистрированным на сайте. Возмещению подлежит только та сумма, которая была уплачена с виртуального счета пользователя. Оплата бонусами и сертификатами не возмещается клиенту. Зачисление денежных средств происходит в течение 10 дней.