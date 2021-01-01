Про Love Republic

Российский бренд, который входит в одну семью с марками befree, Zarina и Sela, создает одежду для яркой, активной и успешной девушки, желающей одеваться в своем индивидуальном стиле. Лица его рекламных кампаний — знаменитости и топ-модели: от Веры Брежневой и Надежды Грановской до Наоми Кэмпбелл и Алессандры Амбросио.

Главный товар фирменного интернет-магазина и 150 розничных магазинов Love Republic в 5 странах — это женственные платья. Но в его каталоге можно собрать образы для любых поводов и мероприятий и полностью обновить свой гардероб. Ассортимент марки еженедельно пополняется актуальными моделями, соответствующими последним модным трендам.

Качественные фото каталога и подробные таблицы размеров, которые есть в карточке каждой вещи, а также раздел с инстаграмными фотографиями образов в жизни помогают покупательницам в выборе подходящих луков. А размещаемые на текущей странице скидочные купоны, которые позволяют экономить на каждой покупке фирменной одежды, делают шопинг на сайте бренда еще приятнее.

Какую одежду и аксессуары можно купить на Love Republic

Кроме стильных платьев, в онлайн-магазине продаются разработанные собственными дизайнерами бренда:

верхняя одежда, жакеты и жилеты;

джемперы, свитеры и кардиганы;

топы и футболки, блузки и рубашки;

брюки, джинсы, комбинезоны, юбки и шорты;

одежда для дома и спортивные костюмы;

ремни и сумки;

украшения и парфюм;

шапки, перчатки и шарфы.

В том числе на сайте Лав репаблик представлены вещи, которые эксклюзивно доступны онлайн. Также в каталоге есть раздел с одеждой, которую выбирают популярные блогеры.

Среди бестселлеров бренда сегодня числятся свободные брюки, платья и куртки из экокожи, а также базовые джемперы, кардиганы и трикотажные платья.

Коллекции марки создаются таким образом, чтобы вещи не только были качественными, практичными и модными, но и идеально гармонировали между собой, поэтому в магазине легко подбирать комплекты.

Программа лояльности Love Card

Чтобы стать участником программы лояльности бренда, нужно зарегистрироваться на сайте и оформить виртуальную карту. Уже на первую покупку будут начислены бонусные баллы. Их размер зависит от того, покупаются товары из новой коллекции или по распродаже. Кроме того, продавец дарит баллы ко дню рождения, и можно получить дополнительные бонусы, сдавая на утилизацию свою старую одежду в розничных магазинах бренда.

Баллы равны рублям, и их можно использовать на протяжении года, чтобы оплачивать часть стоимости покупок. Бонусы очень просто списать при оформлении заказа онлайн, введя нужную сумму в форму в корзине рядом с полем для промокода. А проверить баланс своего бонусного счета можно как в личном кабинете, так и в фирменном приложении или на кассе магазина.

Как оплатить покупки на сайте Love Republic

Интернет-магазин бренда поддерживает оплату с помощью QR-кода. Для этого нужно открыть приложение своего банка, выбрать эту опцию, если она поддерживается, считать сгенерированный сайтом QR-код и подтвердить транзакцию. Также можно оплатить покупку традиционным способом — введя в форме заказа данные своей банковской карты. Принимаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и МИР.

Покупатели, желающие сначала осмотреть посылку от Лав репаблик, а потом расплатиться, могут рассчитаться наличными при получении. Если этот способ оплаты выбран наряду с доставкой в почтовое отделение, важно учесть, что почта берет дополнительный сбор за наложенный платеж.

Способы доставки, действующие в магазине

Заказывая модный лук на сайте российского бренда, можно выбрать целый ряд опций курьерской доставки. С примеркой и возможностью частичного выкупа или без нее, выбором времени доставки с интервалом в 1 час или даже 15 минут, а также бесконтактно. Кроме этого, доступны варианты самовывоза покупок из бутиков Love Republic, получение в отделении Почты России или постаматах и пунктах выдачи Lamoda и Pick-up.ru.

Стоимость услуги отобразится в корзине, как только будут введены все данные об адресате. Время, которое потребуется на пересылку, зависит от местонахождения покупателя и транспортной службы и может занимать от одного дня до месяца и более.

Возврат товара в Лав репаблик

Если одежда не подошла или не понравилась, ее можно вернуть в магазин на протяжении двух недель со дня получения. Она должна сохранить свой первоначальный вид и свойства, а также бирки.

Чтобы осуществить возврат, можно принести товар вместе с паспортом, чеком и накладной из посылки в ближайший магазин сети и подписать там заявление. Либо можно упаковать товар, заполнить заявление о возврате, приложить к нему копию документа, подтверждающего покупку, и отправить все это по московскому адресу компании. На протяжении 10 дней магазин вернет средства тем же способом, которым выполнялась оплата.