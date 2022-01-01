1 оценка поставлена средняя 5
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Дисконт 25% на первый заказ от 1000 рублей и до 3000 рублей в МАГНИТ у дома, МАГНИТ Семейный и МАГНИТ Косметик через приложение Магнит Доставка. Промокод суммируется с другими акциями.
25%
на всё
Скидка действует в МАГНИТ у дома, МАГНИТ Семейный и МАГНИТ Косметик через приложение Магнит Доставка. Промокод суммируется со всеми скидками.
Торговая сеть Магнит – это крупнейший ритейлер продуктов питания, товаров для дома, косметики, бижутерии и аптечной продукции в России. На полках его магазинов собраны товары как собственного производства, так и других торговых марок. Огромное количество точек реализации по всей стр ... ане (от мини-маркетов до масштабных гипермаркетов) – это то, что привлекает в Магнит миллионы клиентов. На этой странице собраны все актуальные промокоды от Магнита. Каталог обновляется регулярно, чтобы пользователи всегда имели доступ к актуальным скидкам. Заходите сюда перед покупкой, копируйте подходящий код на скидку и получайте дисконт на любимую продукцию.
1 оценка поставлена средняя 5
Торговая сеть Магнит – это крупнейший ритейлер продуктов питания, товаров для дома, косметики, бижутерии и аптечной продукции в России. На полках его магазинов собраны товары как собственного производства, так и других торговых марок. Огромное количество точек реализации по всей стр ... ане (от мини-маркетов до масштабных гипермаркетов) – это то, что привлекает в Магнит миллионы клиентов. На этой странице собраны все актуальные промокоды от Магнита. Каталог обновляется регулярно, чтобы пользователи всегда имели доступ к актуальным скидкам. Заходите сюда перед покупкой, копируйте подходящий код на скидку и получайте дисконт на любимую продукцию.
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Компания Магнит – это крупнейшая мультиформатная торговая сеть России по реализации продуктов питания, бытовых товаров, косметики, парфюмерии, фармацевтических препаратов и т. д. При этом ритейлер занимается не только продажей: в структуре компании есть несколько предприятий по выращиванию овощей, производству продуктов питания и выпечки, собственные торговые марки косметической продукции. Мультиформатная модель позволяет сети создавать удобные для каждого клиента форм-факторы: «магазин у дома» в спальных районах или полномасштабные гипермаркеты, кластеризованные по типам «мегаполис», «город», «деревня». Каждый из них имеет свою направленность: атмосферу, сопутствующие сервисы, категории товаров.
Сегодня сеть Магнит охватывает более 67 регионов России, а количество торговых точек перешагнуло за отметку 26 тысяч. В совокупности это позволяет сети обслуживать более 14 млн человек ежедневно. Покупатели охотно пользуются бонусами и акциями, которые регулярно проводит ритейлер: постоянные клиенты становятся участниками программы лояльности, а новые – пользуются промокодами уже на первый заказ.
Каталог товаров включает разнообразные продукты питания, товары для дома: бакалею, молочную продукцию, выпечку, свежие овощи и фрукты и прочие товары. На сайте можно забронировать или собрать корзину товаров, чтобы забрать их из ближайшего магазина.
На главной странице публикуются горячие предложения: товары со скидками, сезонные предложения, оптовые акции и прочие выгодные предложения для клиентов магазина Magnit. В бестселлеры, как правило, попадают элитные спиртные напитки, мясо и полуфабрикаты, фрукты и сезонные овощи. Заказы можно формировать как на сайте, так и в фирменном приложении, что существенно ускоряет и упрощает процесс для клиентов.
Программа лояльности – это механизм накопления клиентами бонусных баллов, которыми можно впоследствии оплатить продукцию в торговой сети Magnit. Чтобы стать участником программы, необходимо совершить покупку не менее чем на 500 рублей или приобрести дисконт у кассира магазина. Чтобы карта стала активной, ее необходимо зарегистрировать на сайте, в мобильном приложении или по телефону горячей линии. Для аутентификации пользователя используется СМС-код на номер, указанный при регистрации.
Бонусные баллы начисляются в процентном соотношении от суммы совершенной покупки от 0,5 до 2%. Баланс бонусов можно отслеживать в приложении или в личном кабинете «Мой Магнит». Бонусами можно оплатить до 100% стоимости товаров из соотношения 1 бонус = 1 рубль.
Обратите внимание, что скидки по некоторым акциям сети начисляются на товары только при наличии дисконтной карты!
Оплатить товары платежной картой можно в приложении, на сайте или на кассе магазина. Наличная оплата принимается только при оплате в торговых точках.
Безналичная оплата совершается при помощи платежных карт Visa, MasterCard, МИР, Google Pay и Apple Pay.
В сети Магнит также можно оплачивать продукцию виртуальной картой Magnit Pay, автоматически выпускаемой в приложении. На оплаты виртуальной картой начисляется кэшбэк до 6% от суммы.
Получить заказ можно в торговой точке, выбранной при оформлении. Для этого необходимо выбрать ближайшую точку выдачи заказов из списка на карте. После подтверждения покупки в личном кабинете пользователя можно отслеживать статус выполнения заказа. Как только он будет готов к выдаче, клиенту придет СМС-оповещение.
Возврат товаров надлежащего качества производится в соответствии с российским законодательством. Чтобы вернуть или обменять товар, необходимо связаться с колл-центром компании или заполнить форму обратной связи на сайте.
В период проведения промокампании клиенты могут получить скидку даже на первую покупку, если активируют промокод при оформлении заказа. Скидка может быть фиксированной (указана в рублях) или плавающей (указана в процентах от суммы покупки). Чтобы использовать купон на скидку, необходимо:
На этой странице выбрать из списка акционных предложений подходящий скидочный купон.
Скопировать его значение (кликнуть по нему).
Вернуться в интернет-магазин и сложить в корзину товары, подходящие под условия акции.
В окне корзины вставить скопированный код в поле «Промокод» и нажать кнопку «Активировать».
Убедиться, что дисконт сработал, и завершить оформление покупки.
На этой странице собраны все актуальные предложения от магазина-партнера. Список акций регулярно обновляется, поэтому заходите сюда перед покупкой и копируйте действующий промокод для получения еще больших скидок.
Обратите внимание, что скидочный купон можно активировать только один раз и только в период проведения акции (указан в условиях применения купона на скидку).
Скидочный код купона может не давать скидку, если он уже был активирован, закончился срок проведения акции, в корзине находятся товары, которые не соответствуют условиям его активации.
Карта лояльности помогает идентифицировать клиента, чтобы ему начислялись персональные бонусы за совершенные покупки. Без активной карты лояльности не происходит накопление бонусов и ими нельзя расплатиться за товары в торговой сети.
Бонусы не накапливаются за покупку табачных изделий, акционной продукции и приобретенные карты лояльности.
При оплате товаров в сети Магнит клиент может выбрать или бонусные баллы, или промокод.
Карта активна весь срок ее использования. Списание баллов и аннуляция карты происходят, если в течение года по ней не совершалось никаких движений.
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