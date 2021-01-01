Промокоды Mark Formelle на Октябрь

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Лучшее
предложение

Скидка
Подари сертификат на скидку в сети фирменных магазинов Mark Formelle
Истекает через 4 дня

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 50 BYN

Подробная информация на странице магазина.

Истекает через 67 дней

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Скидочные промокоды и купоны Mark Formelle

Марк Формелле — бренд одежды из Республики Беларусь. Компания полностью контролирует производственный цикл, делает одежду на собственных текстильных предприятиях и продает ее в своих магазинах. Благодаря этому ей удалось добиться высокого качества, низкой цены товаров и тем самым пр ... ивлечь огромную аудиторию покупателей в Республике Беларусь, Российской Федерации и других постсоветских странах. Сэкономить на покупках вещей помогут купоны и промокоды Mark Formelle. Все актуальные скидочные предложения можно найти на этой странице.


Посетить Mark Formelle
Контакты Mark Formelle

Юридический адрес:
222932, Минская обл., г. Старые дороги, ул. Комсомольская, д. 50, к. 12

Электронная почта:
shop@markformelle.by

Телефон:
+375 (17) 500-99-28

Соц. сети:

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Скидочные промокоды и купоны Mark Formelle

Марк Формелле — бренд одежды из Республики Беларусь. Компания полностью контролирует производственный цикл, делает одежду на собственных текстильных предприятиях и продает ее в своих магазинах. Благодаря этому ей удалось добиться высокого качества, низкой цены товаров и тем самым пр ... ивлечь огромную аудиторию покупателей в Республике Беларусь, Российской Федерации и других постсоветских странах. Сэкономить на покупках вещей помогут купоны и промокоды Mark Formelle. Все актуальные скидочные предложения можно найти на этой странице.


Посетить Mark Formelle
Контакты Mark Formelle

Юридический адрес:
222932, Минская обл., г. Старые дороги, ул. Комсомольская, д. 50, к. 12

Электронная почта:
shop@markformelle.by

Телефон:
+375 (17) 500-99-28

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Mark Formelle

Информация о компании Mark Formelle

Компания основана в 1994 году супругами Светланой Сипаровой и Андреем Сериковым. Изначально она не продавала одежду под маркой Mark Formelle, а занималась пошивом вещей для других брендов. Например, немецкого Triumph AG.

В 2009 году бизнес был расширен с сети небольших пошивочных цехов до полноценной швейной фабрики по производству трикотажных изделий. Спустя год в Минске открылся первый розничный магазин компании. Чуть позже открывается маркетплейс в интернете и несколько торговых точек в России.

Сегодня Марк Формелле — один из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси. Он демонстрирует самый высокий темп развития среди предприятий легкой промышленности в республике. Торговая сеть Mark Formelle постоянно расширяется — сейчас у нее свыше 100 собственных магазинов. И это не считая торговых точек в РФ. Компанию признали Народной маркой РБ в номинации «Бельевой трикотаж».

Mark Formelle полностью контролирует производственный цикл по изготовлению одежды, начиная от разработки дизайна и заканчивая пошивом. Благодаря этому цены на продукцию компании ниже, чем у конкурентов. Низкой стоимости способствует и то, что вещи продают без посредников. Но ее можно сделать еще меньше с помощью промокодов и купонов на скидку.

Самые популярные товары в интернет-магазине Mark Formelle

Наибольшей популярностью в интернет-магазине компании пользуется повседневная одежда: джинсы, свитеры, платья и юбки. Спрос на вещи меняется в зависимости от сезона. Например, летом лидирующие позиции по продажам занимают шорты, футболки. А зимой — теплые кофты.

Неизменным интересом покупателей пользуются подборки, которые формирует компания. Они могут быть тематическими или сезонными. Обычно одежда в них предлагается по более привлекательным ценам, чем в основном каталоге.

Программа лояльности Mark Formelle

Чтобы принять участие в программе лояльности интернет-магазина, необходимо зарегистрироваться в качестве партнера компании. Правила немного нестандартные. Бонусы начисляются не за собственные покупки, а за заказы привлеченных клиентов. Размер вознаграждения — 5% с каждой суммы.

Участнику программы начисляются не баллы, а настоящие деньги. Ими разрешается не только расплачиваться в интернет-магазине. Средства можно сразу выводить любым удобным способом.

Как оплатить покупку в интернет-магазине Mark Formelle

Есть несколько способов оплаты заказа:

  • Наличными. Допускается только при курьерской доставке в пределах Минска или получении заказа в одном из офлайн-магазинов компании.

  • Картой. Производится через POS-терминалы, которые есть у курьеров и в маркетплейсах Марк Формелле.

  • Банковский перевод. Оплату товара можно перевести через кассу любого белорусского банка или безналично со своего счета.

  • Через систему РАСЧЕТ. Перечисление выполняется посредством интернет-банкинга.

  • Прямой перевод с пластиковой карты. Магазин выставляет покупателю счет для перевода, а тот отправляет деньги на предоставленные реквизиты.

Как получить товар

Есть несколько способов доставки товара. Самый быстрый — собственная курьерская служба Mark Formelle (1 день). Правда, работает она только по Минску и области. Если покупатель живет за пределами региона, заказ привезет транспортная компания DPD (до недели). В обоих случаях стоимость услуги составляет 4 рубля. Если общая сумма покупки составляет 50 рублей и более, товар доставят бесплатно.

Есть самовывоз. Он возможен из офлайн-магазинов Марк Формелле или офиса курьерской службы. В первом случае заказ привезут бесплатно, во втором придется заплатить 5 рублей. Когда вещь поступит, клиенту придет SMS-сообщение с уведомлением.

Можно заказать доставку Почтой Беларуси. В этом случае населенный пункт не важен. Среднее время поступления — от 1 до 3 дней. Оно зависит от того, в каком населенном пункте живет покупатель. Этот же фактор влияет на стоимость услуги, которая составляет примерно 6 рублей.

Как вернуть товар

Возврат покупки производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителя. Вещь можно вернуть в течение 14 календарных дней при условии, что ей не пользовались. Если она отправляется почтой, то понадобится заполнить заявление (доступно на официальном сайте компании). При возврате в один из магазинов производителя этого делать не нужно. Достаточно принести товар.

Как активировать купоны и промокоды Mark Formelle

Чтобы воспользоваться промокодом магазина, необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный код на этой странице и скопировать его.

  2. Перейти на сайт торговой площадки.

  3. Выбрать товар и добавить его в корзину.

  4. На странице оформления заказа найти поле «Промокод/Электронный сертификат».

  5. Ввести туда скопированные цифры.

  6. Завершить покупку.

После этого сумма к оплате будет указана уже с учетом скидки. Код нельзя применять к акционным предложениям, в этом случае он не может повлиять на цену. Использовать его разрешается только один раз.

 

Некоторые купоны не содержат промокоды. Для активации нужно нажать на них и после переадресации в интернет-магазин сделать покупку. Стоимость товара будет уменьшена автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Mark Formelle

★ Как вернут деньги, если отказаться от товара и отправить его обратно почтой?

Банковским переводом. Чтобы он был возможен, к заявлению о возврате вещи нужно приложить свои реквизиты.

★ Можно ли использовать промокоды и купоны с подарочными сертификатами?

Да. Но они влияют только на цену товаров. Это означает, что получится купить больше вещей в подарок. Однако стоимость самой бумаги не изменится.

★ Как узнавать о новых поступлениях товара?

Обычно информацию о них выкладывают на главной странице официального сайта маркетплейса. Также новости публикуют в социальных сетях компании.

★ Сколько действует скидочный промокод?

Три месяца. Если покупатель не успел воспользоваться предложением в течение этого срока, оно аннулируется. Снизить цену с его помощью в дальнейшем уже не получится.

★ Можно ли заказать вещь, которая уже есть в офлайн-маркетплейсе, а потом забрать ее оттуда?

Да, такая возможность есть. Она называется бронированием. Чтобы воспользоваться ей, необходимо оформить покупку онлайн, выбрав пункт «Забронировать в магазине». Также понадобится указать адрес филиала Mark Formelle и размер. Использовать коды на скидку при бронировании нельзя.

Лучшие промокоды Mark Formelle

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДисконт до 72% на женскую одежду по промокоду Mark Formelleне требуется
СкидкаКупон Mark Formelle: одежда для детей с выгодой до 71%не требуется
СкидкаСэкономь до 71% при покупке одежды для девочек по купону Mark Formelleне требуется
СкидкаБазовая коллекция мужской одежды с выгодой до 70%не требуется
СкидкаПо купону Mark Formelle домашняя одежда и белье для мужчин с выгодой до 63%не требуется
СкидкаПромокод Mark Formelle: экономия до 50% на одежду для мальчиковне требуется
СкидкаЖенские носки и колготки в ассортименте с дисконтом до 30% по купону Mark Formelleне требуется
СкидкаПолучи скидку 17% при покупке термобелья для мужчин по купону Mark Formelleне требуется

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