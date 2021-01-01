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2 оценки поставлены средняя 4.5

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Промокоды и скидочные купоны Marks & Spencer

Marks & Spencer – британский магазин, в котором можно купить одежду, аксессуары, нижнее и постельное белье. Товары высокого качества, многие изготовлены производителями из Соединенного Королевства. В России компания работает с 2005 года. У нее есть 49 офлайн-салонов и собственный ин ... тернет-магазин. Экономить на покупках в Маркс Спенсер можно с помощью кодов и купонов на скидку. Все актуальные промокоды Marks & Spencer есть на этой странице.


Посетить Marks & Spencer
Контакты Marks & Spencer

Юридический адрес:
125171 г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, 7 этаж

Электронная почта:
help@marksandspencer.ru

Телефон:
8 800 200 05 06

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 4.5

Промокоды и скидочные купоны Marks & Spencer

Marks & Spencer – британский магазин, в котором можно купить одежду, аксессуары, нижнее и постельное белье. Товары высокого качества, многие изготовлены производителями из Соединенного Королевства. В России компания работает с 2005 года. У нее есть 49 офлайн-салонов и собственный ин ... тернет-магазин. Экономить на покупках в Маркс Спенсер можно с помощью кодов и купонов на скидку. Все актуальные промокоды Marks & Spencer есть на этой странице.


Посетить Marks & Spencer
Контакты Marks & Spencer

Юридический адрес:
125171 г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, 7 этаж

Электронная почта:
help@marksandspencer.ru

Телефон:
8 800 200 05 06

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Marks & Spencer

Информация о магазине Marks & Spencer

Компания Marks & Spencer была основана британцами Майклом Марксом и Томасом Спенсером в 1884 году. Главным направлением работы предприятия стала продажа товаров, произведенных на территории Великобритании, в первую очередь одежды. К середине ХХ века оно расширилось и стало партнером многих производителей из Соединенного Королевства.

В России первое представительство Marks & Spencer открыли в 2005 году. Сегодня в стране работает 49 розничных торговых салонов и один интернет-магазин.

Экономить на покупках можно с помощью промокодов и купонов на скидку.

Самые популярные товары в интернет–магазине Marks & Spencer

На главной странице интернет-магазина торговой площадки отображается подборка самых популярных товаров. Этот перечень постоянно меняется — вместе со спросом на разные предметы из каталога. Чаще всего туда попадают вещи, которые быстро изнашиваются (например, носки, носовые платки), аксессуары (сумки, кошельки), верхняя одежда (рубашки, брюки, юбки). 

Часто покупают товары, которые предлагают с большой скидкой.

Программа лояльности интернет-магазина Marks & Spencer

В магазине действует программа лояльности, которая помогает экономить. Чтобы стать ее участником, нужно прийти в один из салонов Marks & Spencer и попросить оформить карту постоянного клиента. Она дает право на скидку в размере 5% на любые покупки, в том числе сделанные на сайте компании.

Есть и другой способ стать участником программы лояльности — зарегистрироваться в интернет-магазине и заказать виртуальную карточку в личном кабинете. Если использовать ее совместно с NFC, то можно получить скидку и в офлайн-салонах.

Карта не является именной, поэтому ее разрешено передавать другим людям. Условия программы действуют на всей территории России, кроме города Владивостока.

Как оплатить покупки

Есть 2 способа оплатить покупку. Первый — наличными. Доступен при получении товара в офлайн-магазине или курьерской доставке. Второй способ — банковской картой. Производится на сайте компании после оформления заказа. Когда пользователь введет данные о себе и сообщит адрес доставки, его попросят указать информацию о карточке: номер, имя и фамилию владельца, срок действия и CVC.

Как получить товар

На выбор покупателя 4 способа доставки товара:

  • В ближайший магазин. От 1 до 3 дней. При выборе этого метода заказ привезут в указанный клиентом салон Marks & Spencer. Услуга бесплатная. Покупку можно оплатить на сайте или в кассе магазина.

  • Курьерской службой. 1–2 дня. Товар доставят в любое место, названное покупателем. Стоимость зависит от пункта назначения. Воспользоваться услугами курьера можно только в случае полной предоплаты покупки на сайте интернет-магазина.

  • СДЭК. В среднем 1 день. Заказ привезут до дверей или в пункт выдачи транспортной компании. Цена доставки зависит от места назначения. Покупку можно оплатить курьеру или в кассе СДЭК.

  • Почтой России. Может занять от 3 до 17 дней. Товар привозят в ближайшее отделение почтовой связи, откуда его нужно забирать самостоятельно. При желании можно заказать доставку до дверей. Если она осуществляется в пределах одного населенного пункта, то обойдется в 100 рублей. Общая цена зависит от пункта назначения. Возможна оплата наложенным платежом.

Можно ли вернуть товар

В соответствии с правилами магазина Маркс Спенсер покупатель вправе вернуть товар в течение 30 дней с момента его получения. Нельзя отказаться от предметов, которые включены Правительством в перечень не подлежащих возврату: носков, чулок, колготок, нижнего белья, купальников, полотенец, постельных принадлежностей.

К возвращаемой покупке нужно приложить заявление (бланк можно скачать на сайте), кассовый чек. Также понадобятся банковские реквизиты — деньги можно получить только на расчетный счет.

Есть два способа передать товар обратно в Marks & Spencer: отнести в магазин или отправить по почте. В первом случае все будет бесплатно. Во втором придется оплатить пересылку.

Если покупка сделана по акции, с использованием купона или промокода, то клиент получает ровно столько, сколько заплатил (то есть без учета дальнейшего изменения цены). Деньги возвращают в течение 10 рабочих дней с момента поступления отправленного назад товара на московский склад компании.

Как применить промокод на сайте магазина Маркс Спенсер

Чтобы активировать промокод в интернет-магазине, нужно:

  1. Найти актуальный код на этой странице и скопировать его.

  2. Перейти в Marks & Spencer.

  3. Выбрать подходящий товар и нажать на него.

  4. На открывшейся странице кликнуть по кнопке «Добавить в корзину».

  5. Открыть раздел подтверждения покупки.

  6. Ввести промокод в специальное поле.

  7. Нажать «Применить».

  8. Завершить оформление заказа.

 Некоторые скидочные купоны не содержат коды. Чтобы активировать их, достаточно кликнуть по подходящему варианту с этой страницы, а после переадресации на сайт Маркс Спенсер сделать покупку.

Часто задаваемые вопросы про Marks & Spencer

★ Можно ли выкупить заказ не полностью при предоплате?

Нет, нельзя. Но есть возможность вернуть вещь, которая не подошла.

★ Можно ли купить подарочную карту для другого человека?

Да. У нее фиксированный номинал, который может составлять ₽500, ₽1000, ₽3000, ₽5000, ₽7000 или ₽10 000. Ее разрешается передавать только физическому лицу, которое будет покупать товар в личных целях. Карточку нельзя использовать в интернет-магазине, ее принимают только в офлайн-салонах.

★ Где искать действующие промокоды на скидку?

Действу промокоды на скидку есть на этой странице. Их список постоянно обновляется, своевременно добавляется актуальная информация.

★ Нужны ли реквизиты для возврата денег, если покупка оплачена карточкой на сайте?

Да, они все равно потребуются. Магазин не перечисляет средства по номеру карты. Обязательно понадобится выписка из банка.

★ Какие есть способы сэкономить в Marks & Spencer, кроме купонов, промокодов и программы лояльности?

Акции, которые регулярно проводит магазин. Они предлагают солидные скидки, достигающие 25% от первоначальной цены или даже больше. Узнать о наиболее выгодных предложениях можно нашем сайте.

Лучшие промокоды Marks & Spencer

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