МаксидоМ – товары для дома

Компания МаксидоМ – это сеть гипермаркетов, предлагающих товары для дома, ремонта и строительства. В ее ассортименте более 70 тысяч предложений от российских, азиатских, европейских и американских производителей. Организация многократно номинировалась на престижные премии и становилась обладателем почетных наград. В последние годы она неизменно упоминается в списке самых привлекательных работодателей страны.

Сегодня Maxidom – одна из четырех крупнейших DIY-сетей России. А началось все в 1997 году с открытия первого гипермаркета в Санкт-Петербурге. Экспансию в регионы компания начала в 2008-м, когда появился магазин в Нижнем Новгороде. Сейчас сеть включает 20 торговых точек, больше половины которых базируется в Санкт-Петербурге. Филиалы работают также в Московской области, Самаре, Екатеринбурге, Казани и Уфе.

Сайт МаксидоМ открылся в 2011 год. На тот момент это был первый интернет-магазин формата DIY в России. Сегодня его ежедневно посещают десятки тысяч человек, многие из которых являются постоянными покупателями. Оформить заказ здесь можно за считаные минуты. Зарегистрированные пользователи получают бонусы по программе лояльности или на карту Много.ру.

Поощрению клиентов на сайте МаксидоМ уделяют повышенное внимание. Товары часто продают со скидками по акциям. Кроме того, компания регулярно выпускает бесплатные купоны с приглашениями на распродажи и промокодами, дающими право на снижение цены. Все действующие предложения продавца можно найти на этой странице. Чтобы активировать бонус, достаточно кликнуть по нему и следовать дальнейшим подсказкам.

Что предлагает магазин

На сайте Maxidom найдется все для квартиры, частного дома и приусадебного участка. Популярные категории товаров:

сантехника;

электроника и бытовые приборы;

инструменты и оборудование для ремонта;

строительные и отделочные материалы;

мебель и декор;

товары для садоводства;

бытовая химия, косметика и средства ухода;

канцтовары, посуда, игрушки, аксессуары.

К каждому товару прилагается подробное описание с фотографиями и видео.

Программа лояльности и бонусы Много.ру

При покупке свыше определенной суммы клиент получает карту МаксидоМ, дающую право на постоянный дисконт (режим накопительной скидки) или кэшбэк в виде бонусных баллов. Последними можно оплачивать заказы по курсу 1 ББ = 1 рубль. Есть еще комбинированный режим, в котором пользователь получает и скидку, и бонус-бэк в пределах установленного лимита. Статус карты можно менять в личном кабинете.

По мере накопления потраченных на покупки средств размер вознаграждения увеличивается. Баллами нельзя оплатить некоторые услуги и товары, они не сочетаются с подарочными сертификатами и промокодами. Участники программы Много.ру могут зарабатывать бонусы, рассчитываясь одноименной картой. Накопленные баллы можно обменивать на ценные призы от Maxidom и еще 200 магазинов-партнеров.

Как оплатить покупку

Оплатить заказ можно только рублями. При получении посылки в пункте выдачи или от курьера точно подойдут наличные. Возможность расчета картой лучше заранее уточнить. Некоторые перевозчики берут комиссию за наложенный платеж, поэтому выгоднее сразу перевести деньги через сайт. Принимаются банковские карты Мир, Visa, MasterCard. Для юридических лиц доступен безналичный расчет. При покупке в розничных магазинах можно использовать подарочный сертификат.

Способы получения посылки

Заказ всегда можно забрать в фирменном гипермаркете МаксидоМ. За дополнительную плату его может привезти курьер (услуга подъема на этаж оплачивается отдельно). Если в городе нет магазина сети, доставку по России осуществляет транспортная компания (ТК), согласованная с менеджером сайта.

Цена зависит от параметров груза, удаленности населенного пункта и тарифов перевозчика. Возможность курьерской доставки определяется политикой выбранной ТК. Сегодня компания не отправляет посылки, объемный вес которых превышает 25 кг (длина х ширина х высота (см) / 5000) или длиннее 1,5 м. Такой товар доступен только в фирменных магазинах.

Как вернуть заказ

На возврат товара у покупателя есть 7 дней. При отсутствии претензий к качеству нужно написать заявление и отправить его копию на электронную почту сайта МаксидоМ. В ответном письме придет информация об условиях отправки. Оригинал заявления вместе с другими запрашиваемыми документами следует вложить в посылку. Товарный вид должен быть полностью сохранен.

Некоторые вещи возврату не подлежат по закону о защите прав потребителей. Если отказ связан с дефектом или неполной комплектацией, сначала проведут экспертизу. При подтверждении правоты покупателя деньги с учетом его расходов на доставку перечислят на карту в течение 10 дней. Транспортные расходы за отправку товара нормального качества не компенсируют.