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В период акции скидка по картам лояльности Максидом номиналом от 1% до 7% удваивается. Предложение действует на все карты лояльности, включая оформленные в период проведения акции.
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40%
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24%
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На сайте сети гипермаркетов Maxidom продают более 70 тыс. товаров для квартиры, дома и дачного участка. Постоянные покупатели получают скидки по программе лояльности. Они могут выбирать между фиксированным дисконтом и кэшбэком для оплаты последующих покупок. На этой странице собраны ... промокоды от МаксидоМ, дающие возможность сэкономить, если на товар еще не распространяется какая-то акция. Промокодов у продавца много, поэтому найти предложение по хорошей цене — не самая сложная задача.
Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)
Телефон:
8 (812) 324-55-55
Соц. сети:
8 оценок поставлено средняя 4.75
На сайте сети гипермаркетов Maxidom продают более 70 тыс. товаров для квартиры, дома и дачного участка. Постоянные покупатели получают скидки по программе лояльности. Они могут выбирать между фиксированным дисконтом и кэшбэком для оплаты последующих покупок. На этой странице собраны ... промокоды от МаксидоМ, дающие возможность сэкономить, если на товар еще не распространяется какая-то акция. Промокодов у продавца много, поэтому найти предложение по хорошей цене — не самая сложная задача.
Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)
Телефон:
8 (812) 324-55-55
Соц. сети:
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Компания МаксидоМ – это сеть гипермаркетов, предлагающих товары для дома, ремонта и строительства. В ее ассортименте более 70 тысяч предложений от российских, азиатских, европейских и американских производителей. Организация многократно номинировалась на престижные премии и становилась обладателем почетных наград. В последние годы она неизменно упоминается в списке самых привлекательных работодателей страны.
Сегодня Maxidom – одна из четырех крупнейших DIY-сетей России. А началось все в 1997 году с открытия первого гипермаркета в Санкт-Петербурге. Экспансию в регионы компания начала в 2008-м, когда появился магазин в Нижнем Новгороде. Сейчас сеть включает 20 торговых точек, больше половины которых базируется в Санкт-Петербурге. Филиалы работают также в Московской области, Самаре, Екатеринбурге, Казани и Уфе.
Сайт МаксидоМ открылся в 2011 год. На тот момент это был первый интернет-магазин формата DIY в России. Сегодня его ежедневно посещают десятки тысяч человек, многие из которых являются постоянными покупателями. Оформить заказ здесь можно за считаные минуты. Зарегистрированные пользователи получают бонусы по программе лояльности или на карту Много.ру.
Поощрению клиентов на сайте МаксидоМ уделяют повышенное внимание. Товары часто продают со скидками по акциям. Кроме того, компания регулярно выпускает бесплатные купоны с приглашениями на распродажи и промокодами, дающими право на снижение цены. Все действующие предложения продавца можно найти на этой странице. Чтобы активировать бонус, достаточно кликнуть по нему и следовать дальнейшим подсказкам.
На сайте Maxidom найдется все для квартиры, частного дома и приусадебного участка. Популярные категории товаров:
сантехника;
электроника и бытовые приборы;
инструменты и оборудование для ремонта;
строительные и отделочные материалы;
мебель и декор;
товары для садоводства;
бытовая химия, косметика и средства ухода;
канцтовары, посуда, игрушки, аксессуары.
К каждому товару прилагается подробное описание с фотографиями и видео.
При покупке свыше определенной суммы клиент получает карту МаксидоМ, дающую право на постоянный дисконт (режим накопительной скидки) или кэшбэк в виде бонусных баллов. Последними можно оплачивать заказы по курсу 1 ББ = 1 рубль. Есть еще комбинированный режим, в котором пользователь получает и скидку, и бонус-бэк в пределах установленного лимита. Статус карты можно менять в личном кабинете.
По мере накопления потраченных на покупки средств размер вознаграждения увеличивается. Баллами нельзя оплатить некоторые услуги и товары, они не сочетаются с подарочными сертификатами и промокодами. Участники программы Много.ру могут зарабатывать бонусы, рассчитываясь одноименной картой. Накопленные баллы можно обменивать на ценные призы от Maxidom и еще 200 магазинов-партнеров.
Оплатить заказ можно только рублями. При получении посылки в пункте выдачи или от курьера точно подойдут наличные. Возможность расчета картой лучше заранее уточнить. Некоторые перевозчики берут комиссию за наложенный платеж, поэтому выгоднее сразу перевести деньги через сайт. Принимаются банковские карты Мир, Visa, MasterCard. Для юридических лиц доступен безналичный расчет. При покупке в розничных магазинах можно использовать подарочный сертификат.
Заказ всегда можно забрать в фирменном гипермаркете МаксидоМ. За дополнительную плату его может привезти курьер (услуга подъема на этаж оплачивается отдельно). Если в городе нет магазина сети, доставку по России осуществляет транспортная компания (ТК), согласованная с менеджером сайта.
Цена зависит от параметров груза, удаленности населенного пункта и тарифов перевозчика. Возможность курьерской доставки определяется политикой выбранной ТК. Сегодня компания не отправляет посылки, объемный вес которых превышает 25 кг (длина х ширина х высота (см) / 5000) или длиннее 1,5 м. Такой товар доступен только в фирменных магазинах.
На возврат товара у покупателя есть 7 дней. При отсутствии претензий к качеству нужно написать заявление и отправить его копию на электронную почту сайта МаксидоМ. В ответном письме придет информация об условиях отправки. Оригинал заявления вместе с другими запрашиваемыми документами следует вложить в посылку. Товарный вид должен быть полностью сохранен.
Некоторые вещи возврату не подлежат по закону о защите прав потребителей. Если отказ связан с дефектом или неполной комплектацией, сначала проведут экспертизу. При подтверждении правоты покупателя деньги с учетом его расходов на доставку перечислят на карту в течение 10 дней. Транспортные расходы за отправку товара нормального качества не компенсируют.
Подарочные купоны делятся на 2 категории – с промокодом или без него. В последнем случае пользователь сразу перенаправляется по ссылке на страницу акции. Если в купоне содержится секретное слово или набор символов, для начала нужно его скопировать. Дальнейшие действия:
Перейти на сайт компании МаксидоМ.
Выбрать товар и добавить его в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Вставить промокод в одноименное поле и нажать «Применить».
Убедиться в снижении цены и продолжить покупку.
Если одновременно ввести промокод и номер карты Maxidom для оплаты бонусами, приоритет получит первая скидка. Кэшбэк при этом не начисляют, но покупка будет зафиксирована в истории заказов. Если использовать код, не указывая бонусной карты, накопленная на ней сумма останется неизменной.
Нет, но клиентам доступна не менее удобная мобильная версия интернет-магазина.
В любом случае придется сообщить ФИО и контакты. Регистрироваться необязательно, но это лишает бонусов по программе лояльности.
В верхней части главной страницы есть раздел «Активация карты». Нужно выбрать способ (по дате чека или номеру заказа/накладной), указать свой город и заполнить обязательные поля. На активацию отводится 30 дней.
От любого заказа можно отказаться до его получения без объяснения причин.
Все актуальные купоны продавца собраны здесь и доступны бесплатно даже анонимным гостям.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 5% на ВСЁ при заказе от 6000 рублей по промокоду МаксидоМ на скидку
|egf***
|Промокод
|Получи дисконт 3% при заказе от 1000 рублей с купоном МаксидоМ
|cuc***
|Скидка
|Получи двойную скидку на ВСЁ по карте лояльности Максидом
|не требуется
|Скидка
|Стеллажи с выгодой до 20%
|не требуется
|Скидка
|При покупке бензопилы CHAMPION получи подарок
|не требуется
|Скидка
|Перфорированные профили и крепеж с дисконтом до 40%
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|Скидка
|Лазерные нивелиры FUBAG PRL с выгодой до 24%
|не требуется