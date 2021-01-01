О сервисе Милти

Благодаря сервису доставки готовой еды клиенты могут приготовить вкусный завтрак, обед и ужин всего за 2 минуты в микроволновке. На кухне Милти работают профессиональные повара, в числе которых шефы топовых столичных ресторанов. Здоровые и вкусные блюда Mealty сохраняют качество и питательные свойства в течение 5 дней благодаря авторской технологии Total Fresh.

Еженедельно в меню появляются новые блюда с ярким вкусом. При этом бестселлеры присутствуют в каталоге на постоянной основе. Для вегетарианцев и клиентов, сидящих на диете, предусмотрен выбор блюд без мяса и с низкой калорийностью.

Большие объемы продаж позволяют компании закупать продукты по оптовым ценам, а приготовление происходит силами штатных поваров с элементами автоматизации. Благодаря этому затраты на покупку готовых блюд не превысят расходов на продукты из супермаркета. Но при этом клиенты не тратят время на поездки в магазин, готовку у плиты и мытье посуды. Курьеры Милти доставят свежеприготовленную еду в удобное клиенту время.

Сервис предлагает блюда в разных ценовых сегментах, где большинство из них доступно по стоимости каждому. Чтобы сэкономить на покупке готовой еды, можно воспользоваться промокодом от Милти и получить персональную скидку.

Популярные блюда Милти

Клиенты чаще всего заказывают основные блюда: куриный суп

с домашней лапшой, суп-пюре из шампиньонов, уху с лососем, борщ с говядиной, лазанью, бифштекс из говядины, плов с бараниной, бефстроганов, спагетти карбонара, сэндвичи с тунцом, курицей, бургеры, колбаски гриль, шницели, хинкали. Из десертов здесь можно заказать эклеры, тирамису, фонданы, чизкейк и другие десерты. К основным блюдам покупатели заказывают свежевыпеченный хлеб, булочки. А еще в Милти готовят вкусные и полезные смузи, кисели и другие напитки.

Программа вознаграждений

Сервис предлагает бесплатные блюда за приглашенных друзей. Чтобы получить подарок, нужно разослать друзьям и подписчикам партнерскую ссылку, которая размещена на странице сайта с подробными условиями акции. При этом приглашенный друг должен сделать заказ на сумму от 990 рублей и оплатить его.

После того как оплата от приведенного друга поступила, пользователь может добавить к заказу любое блюдо стоимостью 200 рублей совершенно бесплатно. При этом важно, чтобы приглашенный друг ранее не пользовался услугами сервиса.

Участниками программы могут стать только дееспособные физические лица, зарегистрированные на сайте Милти и достигшие 18 лет. За нарушение правил программы сервис может дисквалифицировать пользователя.

Способы оплаты заказа

Оплатить заказ можно банковской картой и электронными деньгами онлайн в момент оформления заказа. Рассчитаться наличными можно при получении с курьером.

Условия доставки

На текущий момент сервис доставляет только по Москве, МО и Санкт-Петербургу. При заказе до 22:00 в Москве и до 16:00 в Санкт-Петербурге сервис доставляет заказы на следующий день. При оформлении покупки после указанного времени заказ привезут через день.

Минимальная сумма заказа — 900 руб. Доставка за МКАД осуществляется с 9:00 до 15:00.

По некоторым московским адресам доставка возможна в течение 30 минут после оформления заказа. Однако ассортимент блюд для экспресс-доставки немного меньше, чем для стандартной. Чтобы проверить возможность экспресс-доставки, нужно ввести свой адрес в строку поиска в соответствующем разделе.

Возврат

Согласно закону «О защите прав потребителей» продовольственные товары надлежащего качества не подлежат возврату. Претензии по полученному заказу следует предъявлять во время его получения от курьера. Если качество и комплектность товара не устраивают, следует отказаться от получения и оплаты на месте.