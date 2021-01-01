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47 оценок поставлено средняя 4.23

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Контакты МегаФон

Юридический адрес:
115035, г. Москва, Кадашевская наб., 3

Телефон:
8 (800) 550 5858

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

47 оценок поставлено средняя 4.23

Скидки по промокодам на электронику в МегаФоне

В онлайн-маркете оператора можно не только купить смартфон и подключить услугу связи, но и заказать ноутбук, телевизор, акустику, бытовые приборы, включая устройства умного дома, и геймерские аксессуары. Также на сайте есть возможность купить любой цифровой контент: от программ и иг ... р до электронных книг и оформить подписку на онлайн-кинотеатр или мультиподписку сразу на несколько развлекательных сервисов. Заказывайте дешевле любые товары и услуги, продающиеся в магазине, используя купоны МегаФона.


Посетить МегаФон
Контакты МегаФон

Юридический адрес:
115035, г. Москва, Кадашевская наб., 3

Телефон:
8 (800) 550 5858

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от МегаФон

Подробнее про официальный магазин МегаФон

Один из самых популярных в России операторов связи работает на рынке более 25 лет. Сегодня его мобильными услугами пользуются свыше 70 миллионов абонентов, обслуживанием которых по всей стране занимается около 30 000 работников. В официальном онлайн-магазине компании можно не только заказать SIM-карту с подходящим тарифным планом, но и купить последние модели смартфонов, аксессуаров и крупной домашней электроники по выгодным ценам благодаря многочисленным скидочным купонам продавца, список которых регулярно обновляется в этом разделе.

Кроме этого, на сайте магазина Мегафон можно воспользоваться онлайн-сервисами оператора. Это переводы денег другим абонентам или на банковские карты, оплата коммунальных услуг, интернета и кредитов со счета мобильного телефона. Также здесь можно завести свое бесплатное облачное хранилище на 100 гигабайт, смотреть for free и напрокат нашумевшие фильмы и сериалы, читать книги из каталога ЛитРес по спеццене, а также просматривать лучшие статьи и новости прессы.

Какую популярную электронику можно купить в Megafon

В интернет-магазине оператора продаются:

  • смартфоны: от флагманов Samsung и Apple до среднебюджетных Realme;

  • ноутбуки, планшеты, модемы и роутеры;

  • аксессуары: от чехлов до кабелей, адаптеров и устройств для селфи;

  • акустика JBL и других популярных брендов;

  • телевизоры, телевизионные приставки и проекторы;

  • детские планшеты, приставки, часы и роботы-конструкторы;

  • актуальные экшн-камеры, видеорегистраторы и все для съемки;

  • жесткие диски, карты памяти и флэш-накопители;

  • устройства умного дома: от датчиков и лампочек до колонок;

  • умные часы, включая Apple Watch;

  • игровые приставки, очки виртуальной реальности и квадрокоптеры;

  • цифровой контент и софт: от антивирусов до игр, книг и фильмов;

  • тонометры, пульсоксиметры, воздухоочистители и умные щетки.

Кроме этого, на Мегафоне можно заказать разные страховые полисы: для защиты техники, банковской карты, домашних животных, медицинского обслуживания и даже на случай осложнений после вакцинации.

Наибольшей популярностью на сайте пользуются смартфоны Samsung Galaxy, Apple iPhone и Vivo, блютус-гарнитуры AirPods, Sennheiser и Sony, а также смарт-вотч от Samsung и Huawei.

Мобильные услуги на сайте Мегафон

Большинство услуг, оказываемых в фирменных салонах связи, доступны онлайн. На сайте интернет-магазина предлагается выбор тарифа, подбор красивого номера и переход в Мегафон со своим старым номером. Также здесь можно подключить eSIM, заменить SIM-карту и арендовать 4G-роутер.

Кроме того, возможно по выгодной цене купить общую подписку сразу на несколько сервисов: онлайн-кинотеатр Ivi, сериалы Start, музыку на СберЗвуке и каталог электронных книг MyBook. Она обеспечивает неограниченный доступ к контенту, стоит дешевле пользования этими платформами по отдельности и удобна благодаря единому аккаунту.

Действующие в магазине оператора методы оплаты

При получении товара можно расплатиться с сотрудником салона или курьером с помощью наличных денег или карт Мир, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic и Maestro. В том числе принимаются карты рассрочки. Оплата выполняется только в рублях. Банковской картой можно рассчитаться и на сайте: поддерживаются платежные системы Visa и MasterCard. В таком случае сумма блокируется на счету и списывается только после получения посылки. 

При выборе вывоза устройства из любого салона или пункта выдачи в корзине доступны опции рассрочки и кредита. Также возможна оплата через VK Pay, бонусами «Спасибо» и по безналичному расчету, если покупатель – юрлицо.

Способы доставки гаджетов и техники в Мегафон

Курьерская доставка на дом по всей России выполняется службой КСЭ и занимает от 2 до 5 дней. В Москве можно заказать стандартную доставку до двери, обычно выполняемую на следующий день после оформления заявки на сайте, или экспресс-доставку за полтора часа. Гаджеты могут быть доставлены в распечатанной упаковке, так как на складе оборудование проходит предварительный осмотр.

Также можно оформить самовывоз электроники из любого салона оператора или доставку в пункт выдачи. Стоимость каждого варианта указывается в корзине.

Гарантия на устройства и возврат в Megafon

Обнаружив брак или неисправность в присланной магазином технике, покупатель может потребовать вернуть деньги, заменить товар на аналогичный или подобную модель другой марки либо выполнить гарантийный ремонт. Возврат выполняется после проверки качества изделия специалистами компании.

Покупку хорошего качества можно вернуть продавцу на протяжении недели после ее получения, оплатив доставку на склад за свой счет. При этом должны быть целы упаковка, пломбы и другие защитные элементы и сохранены потребительские свойства устройства.

Как пользоваться промокодами на МегаФон

Чтобы на первую покупку применить промокод в магазине оператора связи, выполните простые шаги:

  1. Нажмите на кнопку промокода. Сохраните открывшийся код и отправляйтесь в онлайн-маркет.

  2. Положите в корзину смартфон, умный девайс, телевизор или цифровой контент.

  3. Войдите в список покупок и под ним добавьте код купона в поле, отмеченное стрелкой на скриншоте. Стоимость товаров станет меньше на сумму или процент, указанный в промокоде.

Также на этой странице публикуются другие купоны на скидку, которые еще проще в использовании. Они выполняют переадресацию покупателя в раздел с акционными товарами, к которым чаще всего уже применен дисконт.

Часто задаваемые вопросы про МегаФон

★ Как не платить за доставку электроники из магазина?

В Москве действует бесплатная курьерская доставка на следующий день, в Подмосковье – на товары с SIM-картой. Также не взимается плата за самовывоз из фирменных салонов, и можно отслеживать промокоды на доставку на текущей странице.

★ Какими бывают специальные предложения оператора?

В этом разделе можно найти промокоды со скидкой на тарифы, конкретные категории и модели смартфонов, планшетов и других устройств. А еще на первый заказ, на второй аксессуар в чеке и подарки при покупке, например годовую подписку на сервисы или карту памяти.

★ Как подобрать аксессуары для мобильного устройства в МегаФон?

В карточке каждого товара отображаются совместимые с ним мелочи. К примеру, к смартфону будет предложено защитное стекло, гарнитура, сим-карта, зарядное устройство и пр.

★ Можно ли заказать междугороднюю доставку номера и тарифного плана?

К сожалению, подключения и услуги оператора не доставляются из городов, где есть салоны, в другие регионы.

★ Каковы условия подключения к сети МегаФон?

Нужно представить паспорт и лично присутствовать для заключения договора.

Лучшие промокоды МегаФон

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