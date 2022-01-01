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Скидка
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20%
купон

Скидка
Получите скидку 20% на наборы готовой еды
Истекает через 10 дней Открыть Акцию

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Игристое вино не участвует в акции.

Истекает через 27 дней Открыть Акцию

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Контакты METRO

Телефон:
8-800-700-10-77

Соц. сети:

vkyoutube

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Контакты METRO

Телефон:
8-800-700-10-77

Соц. сети:

vkyoutube

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Лучшие промокоды METRO

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СкидкаПолучите дисконт 8% при покупке больших упаковок по промокоду Metroне требуется
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