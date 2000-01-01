6 оценок поставлено средняя 4.33
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Предложение не суммируется с другими акциями и скидками. Акция проходит во всех магазинах Mixit. В розничных магазинах действует без промокода.
Бренд производит товары для ухода за кожей лица, тела и волосами, а также средства для детей и декоративную косметику. В его продуктах используются натуральные компоненты, сырье из Франции, Германии и Чехии. На собственном производстве в Подмосковье отдельные компоненты соединяются ... и превращаются в высокоэффективные кремы, лосьоны, шампуни и другие средства. Экономить на покупках можно, участвуя в акциях, программе лояльности для постоянных клиентов, а также применяя промокоды в Mixit.
Юридический адрес:
ООО «Красивые технологии» Сходненский тупик, д. 16, стр. 2, оф. 1 г. Москва 125424 Россия
Электронная почта:
hello@mixit.ru
Телефон:
8 (495) 252-07-43
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.33
Бренд производит товары для ухода за кожей лица, тела и волосами, а также средства для детей и декоративную косметику. В его продуктах используются натуральные компоненты, сырье из Франции, Германии и Чехии. На собственном производстве в Подмосковье отдельные компоненты соединяются ... и превращаются в высокоэффективные кремы, лосьоны, шампуни и другие средства. Экономить на покупках можно, участвуя в акциях, программе лояльности для постоянных клиентов, а также применяя промокоды в Mixit.
Юридический адрес:
ООО «Красивые технологии» Сходненский тупик, д. 16, стр. 2, оф. 1 г. Москва 125424 Россия
Электронная почта:
hello@mixit.ru
Телефон:
8 (495) 252-07-43
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Российский бренд Mixit был основан в 2014 году. Особенностью компании было то, что покупатели могли собрать из различных ингредиентов собственное косметическое средство, полностью соответствующее их требованиям. Для создания косметики использовались только органические, натуральные компоненты, без добавления консервантов, поэтому и срок хранения продуктов был весьма ограничен. Это создавало сложности для распространения в другие регионы, а о продаже в других странах и вовсе нельзя было мечтать: за время доставки срок годности косметики мог уже истечь.
Тогда в компании начали выпускать органическую косметику со стабилизированным составом. По своим качествам она не уступала прошлым продуктам и даже превосходила их. Вместо создания персонализированных продуктов Миксит сосредоточили усилия на разработке универсальных средств. И такой подход оказался выигрышным: сегодня в линейке бренда десятки товаров в разных категориях, они продаются в России, Азии и других регионах.
Чтобы покупатели могли заказывать товары со скидками, в фирменном онлайн-магазине нередко проходят акции, а постоянных клиентов ждут скидки по программе лояльности. Кроме того, компания раздает промокоды. Применяя их, можно получить дополнительные подарки и снижение цены на перечисленные продукты.
В магазине реализуется масса ухаживающих косметических средств. В их основе — высокоэффективные компоненты для поддержания красоты и здоровья. Чтобы покупатели могли быстро найти товары, каталог разделен на категории:
лицо: маски, кремы, сыворотки, очищающие, питающие и косметические средства;
тело: все для тонизирования, питания, борьбы с целлюлитом, пилинга и очищения;
волосы: шампуни, маски, бальзамы, масла, витамины;
наборы: комплексы средств, подарочные сертификаты и серии косметики;
для детей: шампуни, гели, кремы для малышей 0+;
здоровье: антисептики, маски, витамины.
Наибольшей популярностью в магазине пользуются ухаживающие средства и декоративная косметика. Товары, оказывающиеся в корзине чаще других, попадают в категорию «Бестселлеры» и публикуются на главной странице магазина.
Поклонники косметики бренда получают дополнительные преимущества, учавствуя в программе лояльности. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, получить и активировать виртуальную бонусную карту, а затем делать заказы и накапливать баллы.
За каждую покупку на сайте участник программы лояльности получает бонусные рубли. В виде кэшбэка на счет покупателя начисляется 5% от суммы покупок, но иногда его размер доходит до 50%. Накопленные средства можно использовать, оплачивая ими часть следующих покупок.
При оформлении заказа до 30% от его цены можно оплатить бонусными рублями. Они действительны как в любом фирменном магазине, так и на сайте. В рамках некоторых акций можно применять к заказу промокоды, а затем оплачивать часть стоимости товаров баллами бонусной системы. Это поможет еще больше снизить цену покупок.
Товары отправляются только после полной предоплаты. Она вносится онлайн, на этапе оформления заказа. Для этого открывается платежный шлюз ПАО «Сбербанк России», где нужно ввести реквизиты карты или выполнить платеж с помощью систем Google Pay, Apple Pay.
Товары доставляются курьерскими службами по Москве, Санкт-Петербургу и всей России. Также покупатели могут выбрать перевозку PickPoint и Почтой России до пунктов самовывоза. В магазине есть международная отправка — в Казахстан и Беларусь.
Косметика и парфюмерия не подлежат возврату и обмену. При получении заказа клиент может посмотреть содержимое посылки и при обнаружении недостачи составить акт о расхождении. После получения посылки претензии к качеству и количеству товаров не принимаются.
С помощью скидочного купона можно уменьшить цену товаров на фиксированную сумму или процент от стоимости всех товаров. Промокоды могут действовать только при оформлении первого заказа или распространяться на любые покупки на сайте. Независимо от типа кода, применяется он просто:
Скопируйте код купона на этой странице, кликнув по дисконтному предложению.
Подождите, пока произойдет переадресация в магазин, откроется список всех товаров, участвующих в акции. Если промокод действует на весь выбор товаров, то откроется главная страница сайта.
Переместите выбранную косметику, парфюмерию или ухаживающие средства в корзину.
Перейдите к оформлению покупки, нажав на кнопку «Оформить заказ» после добавления товаров в корзину.
Найдите поле для ввода промокода и вставьте в него код. Поле находится в правой части страницы, под пунктом «Итого к оплате».
После этого останется нажать на стрелку применения скидки и подождать, пока стоимость товаров будет пересчитана. Нужно следить, чтобы в корзине были только средства, участвующие в акции, иначе промокод может не примениться к заказу. Наш портал собрал все действующие дисконтные предложения магазина, они перечислены на этой странице. Здесь есть как общедоступные варианты снижения цены, так и спецпредложения — только для пользователей сайта.
Да, в магазине есть дисконтная система, в рамках которой зарегистрированные клиенты покупают товары дешевле и накапливают бонусы.
Такие пользователи получают кэшбэк за каждый заказ и могут рассчитываться накопленными бонусами за будущие покупки.
На этой странице публикуются все способы снижения цены в магазине, действующие сегодня. Список обновляется ежедневно, а предложения, утратившие актуальность, перемещаются в архив.
Поле для ввода скидочного купона есть в корзине покупок.
Статус заказа отображается в личном кабинете клиента. Отследить местоположение посылки можно, перейдя на сайт транспортной компании и введя трекинговый номер на соответствующей странице.
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