  1. Главная
  2. Магазины
  3. Mixit

Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.33

Промокоды Mixit на Октябрь

Акции и купоны Mixit на Октябрь 2021

10%
купон

Промокод
Дисконт 10% на весь ассортимент по промокоду Mixit

Скидка 10% суммируется с открытыми скидками на все товары (кроме сертификатов).

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Промокод
При покупке на 3000 рублей получите подарочный бокс с хитами бесплатно по промокоду Миксит
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Промокод
Купи товары Mixit на 1500 рублей и выбери второй бокс в подарок

Вводи промокод при оформлении заказа от 1500 рублей и выбери Face Box Mini или Body Box Mini в подарок.

Истекает через 8 дней

40%
купон

Промокод
Маски для лица с выгодой при покупке до 40% по промокоду MIXIT
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Промокод
При покупке косметики на сумму от 2000 рублей дренажная щётка для сухого массажав подарок по промокоду MIXIT
Истекает через 30 дней

Беспл
подарок

Скидка
Голографическая сумка в подарок при заказе от 3000 рублей по промокоду MIXIT
Истекает через 11 дней

Беспл
доставка

Скидка
Промокод Mixit на бесплатную доставку заказов от 1500 рублей
Истекает через 1 день

75%
купон

Скидка
Большой выбор антисептиков с выгодой при покупке до 75% по промокоду MIXIT
Истекает через 8 дней

75%
купон

Скидка
Карандаши и подводки для глаз с выгодой при покупке до 75% по промокоду MIXIT
Истекает через 9 дней

75%
купон

Скидка
Большой выбор антисептиков с экономией при покупке до 75%
Истекает через 9 дней

74%
купон

Скидка
Эффективные комплексы в большом ассортименте с дисконтом до 74% по промокоду MIXIT
Истекает через 32 дня

72%
купон

Скидка
Тональные средства в большом ассортименте с выгодой при покупке до 72% с купоном Mixit
Истекает через 34 дня

70%
купон

Скидка
Распродажа Back to Sale. Скидки до 70% по промокоду MAXIT
Истекает через 6 дней

70%
купон

Скидка
Покупай товары недели с выгодой до 70%
Истекает через 25 дней

39%
купон

Скидка
Промокод Миксит: Витаминные комплексы в большом ассортименте с дисконтом до 39%
Истекает через 13 дней

34%
купон

Скидка
Гели и мыло для тела с экономией при покупке до 34%
Истекает через 34 дня

33%
купон

Скидка
Косметические наборы и подарки с выгодой при покупке до 33%
Истекает через 1 день

15%
купон

Скидка
Купи косметику в Mixit и получи скидку 15% на заказ в Тануки

Промокод появится после покупки.

Истекает через 58 дней

20%
купон

Скидка
Косметика для ухода за кожей вокруг глаз с дисконтом до 20%
Истекает через 30 дней

15%
купон

Скидка
Косметика для детей 0+ с выгодой до 15%
Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Комплимент от MIXIT в каждом заказе
Истекает через 25 дней

Беспл
доставка

Скидка
Привезем заказы от 3000 рублей бесплатно
Истекает через 32 дня

440Р
купон

Скидка
Оцените новую коллекцию COCO WATER от 440 рублей по промокоду Mixit
Истекает через 8 дней

69%
купон

Скидка
По купону Mixit скидки до 69% на уход за чувствительной кожей лица
Истекает через 26 дней

51%
купон

Скидка
Косметика для волос с дисконтом до 51% по промокоду Mixit
Истекает через 3 дня

33%
купон

Скидка
Промокод Mixit: подарочные наборы с выгодой до 33%
Истекает через 19 дней

345Р
купон

Скидка
Хайлайтеры для тела от 345 рублей в ассортименте
Истекает через 8 дней

395Р
купон

Скидка
Все сыворотки All-in-One по 395 рублей с промокодом MIXIT
Истекает через 11 дней

295Р
купон

Скидка
Соли, бомбы, пена для ванн в большом ассортименте от 295 рублей
Истекает через 13 дней

295Р
купон

Скидка
Тоники и лосьоны в ассортименте от 295 рублей
Истекает через 32 дня

10%
купон

Промокод
Дисконт 10% на весь ассортимент по промокоду Mixit

Скидка 10% суммируется с открытыми скидками на все товары (кроме сертификатов).

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Промокод
При покупке на 3000 рублей получите подарочный бокс с хитами бесплатно по промокоду Миксит
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Промокод
Купи товары Mixit на 1500 рублей и выбери второй бокс в подарок

Вводи промокод при оформлении заказа от 1500 рублей и выбери Face Box Mini или Body Box Mini в подарок.

Истекает через 8 дней

40%
купон

Промокод
Маски для лица с выгодой при покупке до 40% по промокоду MIXIT
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Промокод
При покупке косметики на сумму от 2000 рублей дренажная щётка для сухого массажав подарок по промокоду MIXIT
Истекает через 30 дней

Беспл
подарок

Скидка
Голографическая сумка в подарок при заказе от 3000 рублей по промокоду MIXIT
Истекает через 11 дней

Беспл
доставка

Скидка
Промокод Mixit на бесплатную доставку заказов от 1500 рублей
Истекает через 1 день

75%
купон

Скидка
Большой выбор антисептиков с выгодой при покупке до 75% по промокоду MIXIT
Истекает через 8 дней

75%
купон

Скидка
Карандаши и подводки для глаз с выгодой при покупке до 75% по промокоду MIXIT
Истекает через 9 дней

75%
купон

Скидка
Большой выбор антисептиков с экономией при покупке до 75%
Истекает через 9 дней

74%
купон

Скидка
Эффективные комплексы в большом ассортименте с дисконтом до 74% по промокоду MIXIT
Истекает через 32 дня

72%
купон

Скидка
Тональные средства в большом ассортименте с выгодой при покупке до 72% с купоном Mixit
Истекает через 34 дня

70%
купон

Скидка
Распродажа Back to Sale. Скидки до 70% по промокоду MAXIT
Истекает через 6 дней

70%
купон

Скидка
Покупай товары недели с выгодой до 70%
Истекает через 25 дней

39%
купон

Скидка
Промокод Миксит: Витаминные комплексы в большом ассортименте с дисконтом до 39%
Истекает через 13 дней

34%
купон

Скидка
Гели и мыло для тела с экономией при покупке до 34%
Истекает через 34 дня

33%
купон

Скидка
Косметические наборы и подарки с выгодой при покупке до 33%
Истекает через 1 день

15%
купон

Скидка
Купи косметику в Mixit и получи скидку 15% на заказ в Тануки

Промокод появится после покупки.

Истекает через 58 дней

20%
купон

Скидка
Косметика для ухода за кожей вокруг глаз с дисконтом до 20%
Истекает через 30 дней

15%
купон

Скидка
Косметика для детей 0+ с выгодой до 15%
Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Комплимент от MIXIT в каждом заказе
Истекает через 25 дней

Беспл
доставка

Скидка
Привезем заказы от 3000 рублей бесплатно
Истекает через 32 дня

440Р
купон

Скидка
Оцените новую коллекцию COCO WATER от 440 рублей по промокоду Mixit
Истекает через 8 дней

69%
купон

Скидка
По купону Mixit скидки до 69% на уход за чувствительной кожей лица
Истекает через 26 дней

51%
купон

Скидка
Косметика для волос с дисконтом до 51% по промокоду Mixit
Истекает через 3 дня

33%
купон

Скидка
Промокод Mixit: подарочные наборы с выгодой до 33%
Истекает через 19 дней

345Р
купон

Скидка
Хайлайтеры для тела от 345 рублей в ассортименте
Истекает через 8 дней

395Р
купон

Скидка
Все сыворотки All-in-One по 395 рублей с промокодом MIXIT
Истекает через 11 дней

295Р
купон

Скидка
Соли, бомбы, пена для ванн в большом ассортименте от 295 рублей
Истекает через 13 дней

295Р
купон

Скидка
Тоники и лосьоны в ассортименте от 295 рублей
Истекает через 32 дня

Похожие промокоды

iHerb

-15%

Промокод

Выгода 15% при покупке товаров NutriBiotic с купоном iHerb

Aroma-butik

-30%

Акция

Экономь до 30% при покупке осветлителей

Loccitane

-15%

Акция

Органические сыворотки и масла в большом ассортименте со скидкой до 15%

Randewoo

/

Акция

Дарим термозащитный крем для волос при покупке двух товаров от Redken

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

15%
купон

Промокод
Купон Mixit: дарим скидку 15% в Best Dinner для ваших питомцев

Используй промокод на сайте bestdinner.pet

Беспл
подарок

Промокод
При покупке на 3000 рублей получите подарок

Подарки на выбор - Face Box MAX или Body Box MAX.

87%
купон

Скидка
Дисконт до 87% на антисептики и маски по купону Mixit

80%
купон

Скидка
Товары с дисконтом до 80% по купону Mixit

70%
купон

Скидка
Распродажа декоративной косметики в Mixit: дисконт до 70%

Беспл
подарок

Промокод
Голографическая сумка в подарок при заказе от 3000 рублей

Предложение не суммируется с другими акциями и скидками. Акция проходит во всех магазинах Mixit. В розничных магазинах действует без промокода.

Популярные магазины

Акции, коды купонов и скидки на средства Mixit

Бренд производит товары для ухода за кожей лица, тела и волосами, а также средства для детей и декоративную косметику. В его продуктах используются натуральные компоненты, сырье из Франции, Германии и Чехии. На собственном производстве в Подмосковье отдельные компоненты соединяются ... и превращаются в высокоэффективные кремы, лосьоны, шампуни и другие средства. Экономить на покупках можно, участвуя в акциях, программе лояльности для постоянных клиентов, а также применяя промокоды в Mixit.


Посетить Mixit
Контакты Mixit

Юридический адрес:
ООО «Красивые технологии» Сходненский тупик, д. 16, стр. 2, оф. 1 г. Москва 125424 Россия

Электронная почта:
hello@mixit.ru

Телефон:
8 (495) 252-07-43

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.33

Акции, коды купонов и скидки на средства Mixit

Бренд производит товары для ухода за кожей лица, тела и волосами, а также средства для детей и декоративную косметику. В его продуктах используются натуральные компоненты, сырье из Франции, Германии и Чехии. На собственном производстве в Подмосковье отдельные компоненты соединяются ... и превращаются в высокоэффективные кремы, лосьоны, шампуни и другие средства. Экономить на покупках можно, участвуя в акциях, программе лояльности для постоянных клиентов, а также применяя промокоды в Mixit.


Посетить Mixit
Контакты Mixit

Юридический адрес:
ООО «Красивые технологии» Сходненский тупик, д. 16, стр. 2, оф. 1 г. Москва 125424 Россия

Электронная почта:
hello@mixit.ru

Телефон:
8 (495) 252-07-43

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Mixit

Подробнее о магазине косметики Mixit

Российский бренд Mixit был основан в 2014 году. Особенностью компании было то, что покупатели могли собрать из различных ингредиентов собственное косметическое средство, полностью соответствующее их требованиям. Для создания косметики использовались только органические, натуральные компоненты, без добавления консервантов, поэтому и срок хранения продуктов был весьма ограничен. Это создавало сложности для распространения в другие регионы, а о продаже в других странах и вовсе нельзя было мечтать: за время доставки срок годности косметики мог уже истечь.

Тогда в компании начали выпускать органическую косметику со стабилизированным составом. По своим качествам она не уступала прошлым продуктам и даже превосходила их. Вместо создания персонализированных продуктов Миксит сосредоточили усилия на разработке универсальных средств. И такой подход оказался выигрышным: сегодня в линейке бренда десятки товаров в разных категориях, они продаются в России, Азии и других регионах.

Чтобы покупатели могли заказывать товары со скидками, в фирменном онлайн-магазине нередко проходят акции, а постоянных клиентов ждут скидки по программе лояльности. Кроме того, компания раздает промокоды. Применяя их, можно получить дополнительные подарки и снижение цены на перечисленные продукты.

Выбор товаров и самые популярные категории косметики

В магазине реализуется масса ухаживающих косметических средств. В их основе — высокоэффективные компоненты для поддержания красоты и здоровья. Чтобы покупатели могли быстро найти товары, каталог разделен на категории:

  • лицо: маски, кремы, сыворотки, очищающие, питающие и косметические средства;

  • тело: все для тонизирования, питания, борьбы с целлюлитом, пилинга и очищения;

  • волосы: шампуни, маски, бальзамы, масла, витамины;

  • наборы: комплексы средств, подарочные сертификаты и серии косметики;

  • для детей: шампуни, гели, кремы для малышей 0+;

  • здоровье: антисептики, маски, витамины.

Наибольшей популярностью в магазине пользуются ухаживающие средства и декоративная косметика. Товары, оказывающиеся в корзине чаще других, попадают в категорию «Бестселлеры» и публикуются на главной странице магазина.

Дополнительная экономия по программе лояльности

Поклонники косметики бренда получают дополнительные преимущества, учавствуя в программе лояльности. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, получить и активировать виртуальную бонусную карту, а затем делать заказы и накапливать баллы.

За каждую покупку на сайте участник программы лояльности получает бонусные рубли. В виде кэшбэка на счет покупателя начисляется 5% от суммы покупок, но иногда его размер доходит до 50%. Накопленные средства можно использовать, оплачивая ими часть следующих покупок.

При оформлении заказа до 30% от его цены можно оплатить бонусными рублями. Они действительны как в любом фирменном магазине, так и на сайте. В рамках некоторых акций можно применять к заказу промокоды, а затем оплачивать часть стоимости товаров баллами бонусной системы. Это поможет еще больше снизить цену покупок.

Оплата заказов в магазине

Товары отправляются только после полной предоплаты. Она вносится онлайн, на этапе оформления заказа. Для этого открывается платежный шлюз ПАО «Сбербанк России», где нужно ввести реквизиты карты или выполнить платеж с помощью систем Google Pay, Apple Pay.

Способы получения товаров

Товары доставляются курьерскими службами по Москве, Санкт-Петербургу и всей России. Также покупатели могут выбрать перевозку PickPoint и Почтой России до пунктов самовывоза. В магазине есть международная отправка — в Казахстан и Беларусь.

Обмен и возврат товаров

Косметика и парфюмерия не подлежат возврату и обмену. При получении заказа клиент может посмотреть содержимое посылки и при обнаружении недостачи составить акт о расхождении. После получения посылки претензии к качеству и количеству товаров не принимаются.

Как в Mixit получить скидку по промокоду

С помощью скидочного купона можно уменьшить цену товаров на фиксированную сумму или процент от стоимости всех товаров. Промокоды могут действовать только при оформлении первого заказа или распространяться на любые покупки на сайте. Независимо от типа кода, применяется он просто:

  1. Скопируйте код купона на этой странице, кликнув по дисконтному предложению.

  2. Подождите, пока произойдет переадресация в магазин, откроется список всех товаров, участвующих в акции. Если промокод действует на весь выбор товаров, то откроется главная страница сайта.

  3. Переместите выбранную косметику, парфюмерию или ухаживающие средства в корзину.

  4. Перейдите к оформлению покупки, нажав на кнопку «Оформить заказ» после добавления товаров в корзину.

  5. Найдите поле для ввода промокода и вставьте в него код. Поле находится в правой части страницы, под пунктом «Итого к оплате».

После этого останется нажать на стрелку применения скидки и подождать, пока стоимость товаров будет пересчитана. Нужно следить, чтобы в корзине были только средства, участвующие в акции, иначе промокод может не примениться к заказу. Наш портал собрал все действующие дисконтные предложения магазина, они перечислены на этой странице. Здесь есть как общедоступные варианты снижения цены, так и спецпредложения — только для пользователей сайта.

Часто задаваемые вопросы про Mixit

★ Есть ли в Mixit программа лояльности?

Да, в магазине есть дисконтная система, в рамках которой зарегистрированные клиенты покупают товары дешевле и накапливают бонусы.

★ Какие преимущества получают постоянные клиенты Mixit?

Такие пользователи получают кэшбэк за каждый заказ и могут рассчитываться накопленными бонусами за будущие покупки.

★ Где можно найти список всех актуальных акций и кодов магазина Mixit?

На этой странице публикуются все способы снижения цены в магазине, действующие сегодня. Список обновляется ежедневно, а предложения, утратившие актуальность, перемещаются в архив.

★ Как применить промокод к заказу в Mixit?

Поле для ввода скидочного купона есть в корзине покупок.

★ Как отследить статус заказа Миксит и его местоположение при доставке транспортными компаниями?

Статус заказа отображается в личном кабинете клиента. Отследить местоположение посылки можно, перейдя на сайт транспортной компании и введя трекинговый номер на соответствующей странице.

Лучшие промокоды Mixit

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДисконт 10% на весь ассортимент по промокоду Mixitadm***
ПромокодПри покупке на 3000 рублей получите подарочный бокс с хитами бесплатно по промокоду МикситGIF***
ПромокодКупи товары Mixit на 1500 рублей и выбери второй бокс в подарокM***NI
ПромокодМаски для лица с выгодой при покупке до 40% по промокоду MIXITне требуется
ПромокодПри покупке косметики на сумму от 2000 рублей дренажная щётка для сухого массажав подарок по промокоду MIXITSMO***
СкидкаГолографическая сумка в подарок при заказе от 3000 рублей по промокоду MIXITBAG***
СкидкаПромокод Mixit на бесплатную доставку заказов от 1500 рублейне требуется
СкидкаБольшой выбор антисептиков с выгодой при покупке до 75% по промокоду MIXITне требуется
СкидкаКарандаши и подводки для глаз с выгодой при покупке до 75% по промокоду MIXITне требуется
СкидкаБольшой выбор антисептиков с экономией при покупке до 75%не требуется
СкидкаЭффективные комплексы в большом ассортименте с дисконтом до 74% по промокоду MIXITне требуется
СкидкаТональные средства в большом ассортименте с выгодой при покупке до 72% с купоном Mixitне требуется
СкидкаРаспродажа Back to Sale. Скидки до 70% по промокоду MAXITне требуется
СкидкаПокупай товары недели с выгодой до 70%не требуется
СкидкаПромокод Миксит: Витаминные комплексы в большом ассортименте с дисконтом до 39%не требуется
СкидкаГели и мыло для тела с экономией при покупке до 34%не требуется
СкидкаКосметические наборы и подарки с выгодой при покупке до 33%не требуется
СкидкаКупи косметику в Mixit и получи скидку 15% на заказ в Танукине требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.