Подробнее о магазине косметики Mixit

Российский бренд Mixit был основан в 2014 году. Особенностью компании было то, что покупатели могли собрать из различных ингредиентов собственное косметическое средство, полностью соответствующее их требованиям. Для создания косметики использовались только органические, натуральные компоненты, без добавления консервантов, поэтому и срок хранения продуктов был весьма ограничен. Это создавало сложности для распространения в другие регионы, а о продаже в других странах и вовсе нельзя было мечтать: за время доставки срок годности косметики мог уже истечь.

Тогда в компании начали выпускать органическую косметику со стабилизированным составом. По своим качествам она не уступала прошлым продуктам и даже превосходила их. Вместо создания персонализированных продуктов Миксит сосредоточили усилия на разработке универсальных средств. И такой подход оказался выигрышным: сегодня в линейке бренда десятки товаров в разных категориях, они продаются в России, Азии и других регионах.

Чтобы покупатели могли заказывать товары со скидками, в фирменном онлайн-магазине нередко проходят акции, а постоянных клиентов ждут скидки по программе лояльности. Кроме того, компания раздает промокоды. Применяя их, можно получить дополнительные подарки и снижение цены на перечисленные продукты.

Выбор товаров и самые популярные категории косметики

В магазине реализуется масса ухаживающих косметических средств. В их основе — высокоэффективные компоненты для поддержания красоты и здоровья. Чтобы покупатели могли быстро найти товары, каталог разделен на категории:

лицо: маски, кремы, сыворотки, очищающие, питающие и косметические средства;

тело: все для тонизирования, питания, борьбы с целлюлитом, пилинга и очищения;

волосы: шампуни, маски, бальзамы, масла, витамины;

наборы: комплексы средств, подарочные сертификаты и серии косметики;

для детей: шампуни, гели, кремы для малышей 0+;

здоровье: антисептики, маски, витамины.

Наибольшей популярностью в магазине пользуются ухаживающие средства и декоративная косметика. Товары, оказывающиеся в корзине чаще других, попадают в категорию «Бестселлеры» и публикуются на главной странице магазина.

Дополнительная экономия по программе лояльности

Поклонники косметики бренда получают дополнительные преимущества, учавствуя в программе лояльности. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, получить и активировать виртуальную бонусную карту, а затем делать заказы и накапливать баллы.

За каждую покупку на сайте участник программы лояльности получает бонусные рубли. В виде кэшбэка на счет покупателя начисляется 5% от суммы покупок, но иногда его размер доходит до 50%. Накопленные средства можно использовать, оплачивая ими часть следующих покупок.

При оформлении заказа до 30% от его цены можно оплатить бонусными рублями. Они действительны как в любом фирменном магазине, так и на сайте. В рамках некоторых акций можно применять к заказу промокоды, а затем оплачивать часть стоимости товаров баллами бонусной системы. Это поможет еще больше снизить цену покупок.

Оплата заказов в магазине

Товары отправляются только после полной предоплаты. Она вносится онлайн, на этапе оформления заказа. Для этого открывается платежный шлюз ПАО «Сбербанк России», где нужно ввести реквизиты карты или выполнить платеж с помощью систем Google Pay, Apple Pay.

Способы получения товаров

Товары доставляются курьерскими службами по Москве, Санкт-Петербургу и всей России. Также покупатели могут выбрать перевозку PickPoint и Почтой России до пунктов самовывоза. В магазине есть международная отправка — в Казахстан и Беларусь.

Обмен и возврат товаров

Косметика и парфюмерия не подлежат возврату и обмену. При получении заказа клиент может посмотреть содержимое посылки и при обнаружении недостачи составить акт о расхождении. После получения посылки претензии к качеству и количеству товаров не принимаются.