Промокоды Много мебели на Октябрь

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Крупный российский ритейлер и производитель продает мебель с выгодной доставкой по всей стране. Главные достоинства маркетплейса — высокое качество, огромный выбор, гарантия до 26 месяцев, возможность вернуть или обменять товар. И, конечно, цена. Она в 1,5–2 раза меньше, чем у конку ... рентов. Но стоимость можно сделать еще ниже. В этом помогут действующие купоны и промокоды Много мебели. Все актуальные скидочные предложения торговой площадки есть на этой странице.
Электронная почта:
zakaz@mnogomebeli.com
Телефон:
8 (495) 642-20-30
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Крупный российский ритейлер и производитель продает мебель с выгодной доставкой по всей стране. Главные достоинства маркетплейса — высокое качество, огромный выбор, гарантия до 26 месяцев, возможность вернуть или обменять товар. И, конечно, цена. Она в 1,5–2 раза меньше, чем у конку ... рентов. Но стоимость можно сделать еще ниже. В этом помогут действующие купоны и промокоды Много мебели. Все актуальные скидочные предложения торговой площадки есть на этой странице.
Электронная почта:
zakaz@mnogomebeli.com
Телефон:
8 (495) 642-20-30
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания была основана в 2009 году в Саратове. Сначала она перепродавала мебель других производителей. Предприятие оказалось успешным и получило неплохую прибыль уже на старте работы. Благодаря этому в 2011-м удалось открыть масштабный мебельный завод, который получил название «Король диванов». Спустя год запустили собственную транспортную компанию. Она позволила доставлять изделия Много мебели без посредников.
Продукция предприятия пользовалась спросом. Так что прибыль позволила расширить его вновь. В 2013 году решили увеличить производственные мощности «Короля диванов». При этом за счет модернизации и автоматизации производственных линий цены на готовую продукцию удалось снизить.
Сегодня Много мебели — крупный российский производитель мебельной продукции. Завод компании выпускает более 150 000 единиц изделий в месяц. По всей стране работает 1000 фирменных торговых точек, появился интернет-магазин. Сэкономить на покупках в нем можно с помощью купонов и промокодов на скидку.
Первый мебельный завод компании специализировался на недорогих и качественных диванах. Именно они и стали самым востребованным товаром маркетплейса. И остаются им до сих пор. Ничего удивительного в этом нет — они стоят в 1,5–2 раза дешевле, чем у конкурентов. И при этом ничуть не хуже, а порой даже лучше.
Еще одна популярная категория магазина — это гостиные. Их выбор просто огромен. И все это по приемлемой цене.
Сегодня оплата товара на портале производителя возможна только посредством банковской карты. Электронные кошельки использовать нельзя. Принимаются 4 платежные системы: Visa, MasterCard, Maestro и российская Мир.
Магазин сотрудничает с банком Тинькофф. Так что можно покупать в кредит или рассрочку. Для первого действуют следующие условия:
ставка от 12,6% (определяется индивидуально);
сумма до 200 000 рублей;
срок возврата до 24 календарных месяцев;
первоначальный взнос не требуется.
Для оформления кредита заполняют заявку и подтверждают ее с помощью SMS-сообщения. Это делается прямо на сайте Много мебели. Запрос рассматривают всего 1–2 минуты. После этого принимается решение — положительное или отрицательное. Процент одобрения составляет 80%, так что шансы на получение кредита велики.
Рассрочка работает аналогичным образом, но проценты за нее платить не нужно. Их полностью компенсирует магазин (обычно за счет скидок). Покупатель выплачивает только начальную стоимость товара. Еще одно отличие от кредита — сроки возврата денег. Для некоторых товаров они ограничены 6 месяцами.
Много мебели доставляет товары силами собственной транспортной компании «Транском». Доставка осуществляется по всей территории России. Услуга не бесплатная, при этом цена отличается для разных типов мебели. Например, чтобы привезли кресло, придется отдать от 300 до 500 рублей. В случае с диваном — от 650 до 1000 рублей. Исключение составляет только мебель линейки BOSS, ее привозят совершенно бесплатно. Эти условия действуют только для покупателей, которые живут рядом с салоном Много мебели. Если заказ нужно доставить в другой город, устанавливается дополнительная плата. Ее размер — 20 рублей за каждый километр.
Есть дополнительные услуги: занос и сборка. Их стоимость зависит от типа товара. Например, диваны собирают бесплатно. А за монтаж шкафа-купе придется заплатить от 1000 до 2500 рублей.
Также доступен самовывоз с регионального склада. Он совершенно бесплатный. Но покупатель изначально не знает, откуда ему придется забирать мебель. Это становится известно только спустя определенное время после оформления заказа.
При получении заказа проводится приемка, по итогам которой оформляют акт. Но, если недостатки товара выявлены после составления документа, возможен возврат или обмен, на которые дают 14 дней. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно написать заявление. При этом должны быть сохранены заводская упаковка изделия, его товарный вид и кассовый чек, подтверждающий оплату.
Много мебели продает собственную продукцию. Поэтому на все покупки действует гарантия от 18 до 36 месяцев. Если изделие сломалось в течение ее действия, предусмотрен бесплатный ремонт.
Чтобы применить промокод на скидку, понадобится:
Найти действующий код на этой странице.
Скопировать его.
Перейти на портал магазина.
Выбрать товар.
Перейти на его страницу.
Кликнуть «Добавить в корзину».
Продолжить оформление заказа.
Перед его окончанием ввести промокод в специальное поле.
Завершить покупку.
После выполнения этих действий счет к оплате будет сформирован уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может отличаться.
Некоторые купоны не содержат промокодов. Процедура их активации немного отличается. Чтобы снизить цену товара, нужно кликнуть по нужному варианту с этой страницы, дождаться переадресации на сайт магазина и оформить заказ. Итоговая цена будет указана уже с учетом скидки, которая применится автоматически.
Да. Узнать о местонахождении товара можно в разделе сайта «Статус заказа». Для этого нужно указать номер договора с компанией и дату его заключения.
В службе поддержки. Это делается в чате или по телефону горячей линии. Первый способ бесплатный, второй — нет.
Это можно сделать на сайте Много мебели. Там есть список городов и виртуальная карта, которая отображает расположение маркетплейсов.
О новинках обычно сообщают в социальных сетях компании: Instagram, VK, Одноклассники. Так что имеет смысл на них подписаться.
Нет. Экономить можно только с помощью скидочных купонов и актуальных промокодов.
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