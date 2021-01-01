О микрофинансовой организации Moneyveo

Сервис выдачи моментальных онлайн-кредитов Mанивео предлагает финансирование жителям Украины, достигшим совершеннолетия. Компания кредитует граждан со всей страны, за исключением временно оккупированных территорий.

Компания выдает займы клиентам разных социальных категорий, включая заемщиков без официального трудоустройства, студентов, пенсионеров и лиц с испорченной кредитной историей.

Получить деньги можно всего за 8 минут, оставив заявку на сайте компании и указав номер личной банковской карты. Решение по онлайн-кредиту выносится искусственным интеллектом автоматически. МФО не требует поручителей и залога, а во избежание просрочки предусмотрен льготный период.

Система Moneyveo работает в режиме 24/7, что позволяет оформить кредит в выходные и даже ночью. После одобрения заявки деньги перечисляются на карту практически мгновенно. Для их получения достаточно именной банковской карточки, паспорта и ИНН. Все личные данные заемщиков защищены инновационным программным обеспечением, что исключает утечку данных.

Сервис Манивео не взимает скрытых платежей, а установленная процентная ставка остается неизменной на протяжении всего срока договора. Кроме того, благодаря промокоду можно значительно уменьшить общую сумму переплаты.

Подробнее об услугах Moneyveo

Компания предлагает до 22 000 гривен на срок до 30 дней с возможностью пролонгации. Доступная сумма кредита растет по мере повышения статуса клиента в программе лояльности.

Для новых клиентов часто действует минимальная ставка, а постоянным заемщикам предлагаются скидки и бонусы.

Бонусная программа для клиентов

В компании Moneyveo предусмотрена система поощрений для постоянных клиентов. Постоянные клиенты, своевременно оплачивающие полученные в Moneyveo онлайн-кредиты, повышают свой уровень в программе лояльности. Благодаря ей заемщик постепенно увеличивает персональную скидку на базовую процентную ставку. На вершине программы лояльности скидка достигает 50%, а пользователю открываются возможности VIP-клуба Moneyveo. В частности: индивидуальные промокоды на скидку, обслуживание вне очереди, деньги на телефон и другие бонусы.

Дисконт по «Программе лояльности» добавляется к другим скидкам, действующим во время акций, увеличивая выгоду пользователя.

Методы оплаты

Погасить микрокредит, оформленный в Moneyveo, можно через личный кабинет

без комиссии или с другого карточного счета, предварительно верифицировав его на сайте. Еще можно сделать оплату без входа в личный кабинет, зайдя в раздел «Оплата без авторизации». Внести деньги таким образом может как сам пользователь, так и другое лицо.

Кроме этого, произвести оплату можно через сервисы iPay.ua, Portmone.com, MyPay, EasyPay, LeoWallet, Pogashay, City24, в Приват24, ПУМБ online, через чат-бот в Telegram, а также в отделениях банков, пунктах службы доставки «Новая Почта» и с помощью терминалов самообслуживания.

Способы доставки

Средства по оформленному онлайн-кредиту поступают на карту. Физическая выдача денег в Moneyveo не практикуется.

В течение 30 секунд после обработки заявки клиенту поступает SMS и сообщение в электронную почту с решением о выдаче кредита.

В случае одобрения заемщику нужно внимательно ознакомиться с кредитным договором в Личном кабинете и акцептовать его, после чего деньги будут перечислены на карточку или переводом через «Новую Почту».

Как правило, средства приходят моментально, но иногда поступают с задержкой из-за регламента работы банка, в котором был открыт счет.

Возврат онлайн-кредита

Микрокредит, оформленный в Манивео, можно вернуть в день окончания договора, с продлением или досрочно. Пользователь имеет право отказаться от кредитного в течение 14 календарных дней согласно закону Украины «О потребительском кредитовании».

При отказе от услуг сервиса заемщик должен уплатить проценты, начисленные за фактический период пользования деньгами.