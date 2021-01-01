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Промокод на микрокредит в компании Moneyveo

Первый в Украине сервис выдачи онлайн-кредитов предлагает заемщикам круглосуточные займы на выгодных условиях. Компания лояльна к новым и постоянным пользователям, предлагая щедрые акции, подарки, партнерскую программу, систему лояльности и выгодные промокоды Mанивео для активации с ... кидки. Компания предоставляет большой выбор инструментов для погашения кредита, согласовывает пролонгацию и дает льготный 3-дневный период для погашения, в течение которого не начисляет пени за просрочку.


Посетить Moneyveo UA
Контакты Moneyveo UA

Юридический адрес:
01015, г. Киев, улица Лейпцигская, дом 15 Б, первый этаж

Телефон:
0 800 21 9393

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокод на микрокредит в компании Moneyveo

Первый в Украине сервис выдачи онлайн-кредитов предлагает заемщикам круглосуточные займы на выгодных условиях. Компания лояльна к новым и постоянным пользователям, предлагая щедрые акции, подарки, партнерскую программу, систему лояльности и выгодные промокоды Mанивео для активации с ... кидки. Компания предоставляет большой выбор инструментов для погашения кредита, согласовывает пролонгацию и дает льготный 3-дневный период для погашения, в течение которого не начисляет пени за просрочку.


Посетить Moneyveo UA
Контакты Moneyveo UA

Юридический адрес:
01015, г. Киев, улица Лейпцигская, дом 15 Б, первый этаж

Телефон:
0 800 21 9393

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Moneyveo UA

О микрофинансовой организации Moneyveo

Сервис выдачи моментальных онлайн-кредитов Mанивео предлагает финансирование жителям Украины, достигшим совершеннолетия. Компания кредитует граждан со всей страны, за исключением временно оккупированных территорий. 

Компания выдает займы клиентам разных социальных категорий, включая заемщиков без официального трудоустройства, студентов, пенсионеров и лиц с испорченной кредитной историей.

Получить деньги можно всего за 8 минут, оставив заявку на сайте компании и указав номер личной банковской карты. Решение по онлайн-кредиту выносится искусственным интеллектом автоматически. МФО не требует поручителей и залога, а во избежание просрочки предусмотрен льготный период. 

Система Moneyveo работает в режиме 24/7, что позволяет оформить кредит в выходные и даже ночью. После одобрения заявки деньги перечисляются на карту практически мгновенно. Для их получения достаточно именной банковской карточки, паспорта и ИНН. Все личные данные заемщиков защищены инновационным программным обеспечением, что исключает утечку данных. 

Сервис Манивео не взимает скрытых платежей, а установленная процентная ставка остается неизменной на протяжении всего срока договора. Кроме того, благодаря промокоду можно значительно уменьшить общую сумму переплаты. 

Подробнее об услугах Moneyveo

Компания предлагает до 22 000 гривен на срок до 30 дней с возможностью пролонгации. Доступная сумма кредита растет по мере повышения статуса клиента в программе лояльности.

Для новых клиентов часто действует минимальная ставка, а постоянным заемщикам предлагаются скидки и бонусы. 

Бонусная программа для клиентов

В компании Moneyveo предусмотрена система поощрений для постоянных клиентов. Постоянные клиенты, своевременно оплачивающие полученные в Moneyveo онлайн-кредиты, повышают свой уровень в программе лояльности. Благодаря ей заемщик постепенно увеличивает персональную скидку на базовую процентную ставку. На вершине программы лояльности скидка достигает 50%, а пользователю открываются возможности VIP-клуба Moneyveo. В частности: индивидуальные промокоды на скидку, обслуживание вне очереди, деньги на телефон и другие бонусы.

Дисконт по «Программе лояльности» добавляется к другим скидкам, действующим во время акций, увеличивая выгоду пользователя.

Методы оплаты

Погасить микрокредит, оформленный в Moneyveo, можно через личный кабинет

без комиссии или с другого карточного счета, предварительно верифицировав его на сайте. Еще можно сделать оплату без входа в личный кабинет, зайдя в раздел «Оплата без авторизации». Внести деньги таким образом может как сам пользователь, так и другое лицо.

Кроме этого, произвести оплату можно через сервисы iPay.ua, Portmone.com, MyPay, EasyPay, LeoWallet, Pogashay, City24, в Приват24, ПУМБ online, через чат-бот в Telegram, а также в отделениях банков, пунктах службы доставки «Новая Почта» и с помощью терминалов самообслуживания.

Способы доставки 

Средства по оформленному онлайн-кредиту поступают на карту. Физическая выдача денег в Moneyveo не практикуется. 

В течение 30 секунд после обработки заявки клиенту поступает SMS и сообщение в электронную почту с решением о выдаче кредита. 

В случае одобрения заемщику нужно внимательно ознакомиться с кредитным договором в Личном кабинете и акцептовать его, после чего деньги будут перечислены на карточку или переводом через «Новую Почту». 

Как правило, средства приходят моментально, но иногда поступают с задержкой из-за регламента работы банка, в котором был открыт счет.

Возврат онлайн-кредита

Микрокредит, оформленный в Манивео, можно вернуть в день окончания договора, с продлением или досрочно. Пользователь имеет право отказаться от кредитного в течение 14 календарных дней согласно закону Украины «О потребительском кредитовании».

При отказе от услуг сервиса заемщик должен уплатить проценты, начисленные за фактический период пользования деньгами.

Как воспользоваться промокодом

Скидочные купоны Манивео, опубликованные на этой странице, содержат акции сервиса или промокоды, позволяющие снизить процентную ставку по кредиту. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно сделать следующее:

  1. Кликнуть на нужный купон.

  2. Перейти на сайт Манивео и в кредитном калькуляторе выбрать сумму и срок кредитования.

  3. Кликнуть на кнопку «Промокод» и вставить символы кода в открывшееся поле, а потом нажать «Применить».

  1. Нажать кнопку «Получить кредит», заполнить анкету, пройти верификацию, указать способ получения кредита и отправить заявку.

Решение по запросу приходит в течение нескольких минут.

Часто задаваемые вопросы про Moneyveo UA

★ Что такое льготный период оплаты кредита?

Каждому клиенту компания дает 3 дополнительные календарных дня после даты оплаты для погашения кредита на случай, когда заемщик не успевает вернуть деньги вовремя. Если рассчитаться в этот период, то штрафных санкций за просрочку не будет.

★ Сколько кредитов можно оформить одновременно?

Один заемщик может оформить в Moneyveo только один активный кредит.

★ Когда можно подавать заявку на повторный кредит?

Повторный кредит можно получить сразу после полной оплаты предыдущего.

★ Зачем предоставлять фото с паспортом в руках?

В отдельных случаях сотрудники компании запрашивают фото клиента, который держит в руках паспорт, и кодовое слово, заблаговременно сказанное клиенту специалистом службы поддержки МФО. Это необходимо для предотвращения мошеннических действий с документами со стороны третьих лиц.

★ Как воспользоваться пролонгацией?

Услугу продления кредита можно получить в личном кабинете, активировав соответствующую опцию и уплатив начисленные проценты. Кроме этого, пролонгацию можно оформить через терминалы 24nonStop, EasyPay, City24, iBox, 2click, E-PAY, ФК «Система» и ТСО ПриватБанка, а также обратившись в МФО по телефону. Максимальный срок каждого продления не может превышать 30 дней с момента выполнения условия по уплате начисленных процентов.

Лучшие промокоды Moneyveo UA

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод Манивео: получи кредит Smart под 0.01%не требуется
СкидкаПо купону Moneyveo кредит под 0.01% по программе "VIP Club Moneyveo"не требуется
СкидкаПолучи кредит со скидкой до 50% по программе «Уровни лояльности» с купоном Moneyveoне требуется
СкидкаПо промокоду Манивео приведи друга на первый кредит и получи 600 гривенне требуется
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СкидкаВыгода до 30% от суммы процентов на кредиты Smartне требуется
СкидкаМинус 2,5% на кредит на начальном уровне лояльностине требуется

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