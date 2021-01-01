  1. Главная
  2. Магазины
  3. Movavi

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды Movavi на Октябрь

Cкидки и купоны Movavi на Октябрь 2021

10%
купон

Промокод
Купон Movavi: предложения на сайте с дисконтом 10%
Истекает через 54 дня

80%
купон

Скидка
Годовая подписка на магазин эффектов со скидкой 80% по промокоду Movavi
Истекает через 8 дней

40%
купон

Скидка
Комплект «Универсальный» с выгодой при покупке до 40%
Истекает через 8 дней

40%
купон

Скидка
Скидка до 40% на стартовый комплект эффектов с купоном Мовави
Истекает через 8 дней

35%
купон

Скидка
Программа для сортировки фотографий Movavi Photo Manager + Фоторедактор со скидками до 35%
Истекает через 31 день

30%
купон

Скидка
Все программы Movavi в одном наборе для безграничного творчества со скидкой до 30%
Истекает через 12 дней

25%
купон

Скидка
Хит продаж Movavi Photo Manager+ Фоторедактор + СлайдШОУ со скидкой до 25%
Истекает через 6 дней

78%
купон

Скидка
Приобретай неограниченный доступ ко всем эффектам на год с дисконтом 78%
Истекает через 3 дня

299Р
купон

Скидка
Добавляй в ролики яркие эффекты из набора "Путешествие мечты" всего за 299 рублей
Истекает через 3 дня

499Р
купон

Скидка
Экономь 499 рублей при покупке комплекта "Модный блог" по купону мовави

Самая трендовая коллекция эффектов.

Истекает через 4 дня

1290Р
купон

Скидка
Удобный фоторедактор Movavi Picverse всего за 1290 рублей
Истекает через 3 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Создавайте самые красивые слайд-шоу с Movavi СлайдШОУ по самой выгодной цене

С Movavi СлайдШОУ вы сможете создать слайд-шоу из фотографий с музыкой всего за 3 шага.

Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Монтируй видео бесплатно на мобильном устройстве вместе с Movavi Clips
Истекает через 32 дня

1490Р
купон

Скидка
Создавайте образовательные видео с годовой подпиской Movavi Academic за 1490 рублей

Используйте Movavi Academic для записи урока, организации дистанционного обучения, творческих видеопроектов и презентаций.

Истекает через 32 дня

1490Р
купон

Скидка
Лучшие программы для удаленной работы от 1490 рублей по купону Movavi
Истекает через 25 дней

1890Р
купон

Скидка
Лицензионные программы Movavi для бизнеса от 1890 рублей
Истекает через 53 дня

Лучшая
цена

Скидка
Лучшая музыка для ваших проектов от Storyblocks по лучшей цене
Истекает через 6 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Специальные цены на программы Movavi для учителей, педагогов, студентов и школьников
Истекает через 10 дней

4990Р
купон

Скидка
Программы для создания видео для вашей компании от 4990 рублей
Истекает через 10 дней

1790Р
купон

Скидка
Movavi Видеоредактор Плюс 2022 всего за 1790 рублей
Истекает через 12 дней

2132Р
купон

Скидка
PDFChef для Mac от 2132 рублей
Истекает через 31 день

4290Р
купон

Скидка
Программа для создания видео для вашей компании от 4290 рублей
Истекает через 33 дня

1490Р
купон

Скидка
Программа Movavi Academic от 1490 рублей в год
Истекает через 33 дня

10%
купон

Промокод
Купон Movavi: предложения на сайте с дисконтом 10%
Истекает через 54 дня

80%
купон

Скидка
Годовая подписка на магазин эффектов со скидкой 80% по промокоду Movavi
Истекает через 8 дней

40%
купон

Скидка
Комплект «Универсальный» с выгодой при покупке до 40%
Истекает через 8 дней

40%
купон

Скидка
Скидка до 40% на стартовый комплект эффектов с купоном Мовави
Истекает через 8 дней

35%
купон

Скидка
Программа для сортировки фотографий Movavi Photo Manager + Фоторедактор со скидками до 35%
Истекает через 31 день

30%
купон

Скидка
Все программы Movavi в одном наборе для безграничного творчества со скидкой до 30%
Истекает через 12 дней

25%
купон

Скидка
Хит продаж Movavi Photo Manager+ Фоторедактор + СлайдШОУ со скидкой до 25%
Истекает через 6 дней

78%
купон

Скидка
Приобретай неограниченный доступ ко всем эффектам на год с дисконтом 78%
Истекает через 3 дня

299Р
купон

Скидка
Добавляй в ролики яркие эффекты из набора "Путешествие мечты" всего за 299 рублей
Истекает через 3 дня

499Р
купон

Скидка
Экономь 499 рублей при покупке комплекта "Модный блог" по купону мовави

Самая трендовая коллекция эффектов.

Истекает через 4 дня

1290Р
купон

Скидка
Удобный фоторедактор Movavi Picverse всего за 1290 рублей
Истекает через 3 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Создавайте самые красивые слайд-шоу с Movavi СлайдШОУ по самой выгодной цене

С Movavi СлайдШОУ вы сможете создать слайд-шоу из фотографий с музыкой всего за 3 шага.

Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Монтируй видео бесплатно на мобильном устройстве вместе с Movavi Clips
Истекает через 32 дня

1490Р
купон

Скидка
Создавайте образовательные видео с годовой подпиской Movavi Academic за 1490 рублей

Используйте Movavi Academic для записи урока, организации дистанционного обучения, творческих видеопроектов и презентаций.

Истекает через 32 дня

1490Р
купон

Скидка
Лучшие программы для удаленной работы от 1490 рублей по купону Movavi
Истекает через 25 дней

1890Р
купон

Скидка
Лицензионные программы Movavi для бизнеса от 1890 рублей
Истекает через 53 дня

Лучшая
цена

Скидка
Лучшая музыка для ваших проектов от Storyblocks по лучшей цене
Истекает через 6 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Специальные цены на программы Movavi для учителей, педагогов, студентов и школьников
Истекает через 10 дней

4990Р
купон

Скидка
Программы для создания видео для вашей компании от 4990 рублей
Истекает через 10 дней

1790Р
купон

Скидка
Movavi Видеоредактор Плюс 2022 всего за 1790 рублей
Истекает через 12 дней

2132Р
купон

Скидка
PDFChef для Mac от 2132 рублей
Истекает через 31 день

4290Р
купон

Скидка
Программа для создания видео для вашей компании от 4290 рублей
Истекает через 33 дня

1490Р
купон

Скидка
Программа Movavi Academic от 1490 рублей в год
Истекает через 33 дня

Похожие промокоды

Boxberry

-14.95$

Акция

Доставка в США, Европу и любую страну мира за 14.95$ по промокоду Боксберри на доставку

МегаФон

-лучшее

Акция

Попробуй трафиф #БезПереплат бесплатно в первый месяц использования

билайн

-20%

Акция

Скидки на карты памяти до 20%

Reg.ru

-98%

Акция

Домены для рунета с выгодой до 98%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

30%
купон

Промокод
Экономия 30% на весь контент фотостока Depositphotos по купону мовави

80%
купон

Скидка
Все программы Movavi в одном наборе с дисконтом 80%

По цене одной программы вы получаете доступ к 10 программам и абсолютно всем дополнительным наборам визуальных эффектов.

1790Р
купон

Скидка
Movavi Видеоредактор Плюс 2021 всего за 1790 в бессрочное пользование

60%
купон

Скидка
Video Suite + Picverse Photo Editor с дисконтом до 60%

38%
купон

Скидка
Стартовый комплект эффектов с выгодой 38% по купону Movavi

Создавайте семейные видео и захватывающие ролики из путешествий.

60%
купон

Скидка
Купи Video Suite + Picverse Photo Editor с дисконтом до 60% по купону мовави

Популярные магазины

Акции в магазине мультимедийного ПО Movavi

Компания Movavi продает программы для обработки видео и фото. Пользователям предоставляется возможность работать с мультимедиа на компьютере, ноутбуке и мобильных устройствах. Также доступен онлайн-редактор, не требующий инсталляции на ПК. Для многих продуктов создана бесплатная про ... бная версия. При покупке подписки магазин часто дарит подарки и скидки. Если акции отсутствуют, можно воспользоваться промокодом Movavi. На этой странице собраны все актуальные бонусные предложения продавца.


Посетить Movavi
Контакты Movavi

Юридический адрес:
ООО «ТауКонсалт» Офис 1306, ул. Фрунзе, 242, 630112, Новосибирск

Телефон:
8 800 333 6437 Подробнее: https://www.movavi.ru/about/contact-us.html © Movavi.ru

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Акции в магазине мультимедийного ПО Movavi

Компания Movavi продает программы для обработки видео и фото. Пользователям предоставляется возможность работать с мультимедиа на компьютере, ноутбуке и мобильных устройствах. Также доступен онлайн-редактор, не требующий инсталляции на ПК. Для многих продуктов создана бесплатная про ... бная версия. При покупке подписки магазин часто дарит подарки и скидки. Если акции отсутствуют, можно воспользоваться промокодом Movavi. На этой странице собраны все актуальные бонусные предложения продавца.


Посетить Movavi
Контакты Movavi

Юридический адрес:
ООО «ТауКонсалт» Офис 1306, ул. Фрунзе, 242, 630112, Новосибирск

Телефон:
8 800 333 6437 Подробнее: https://www.movavi.ru/about/contact-us.html © Movavi.ru

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Movavi

Movavi — программы для работы с мультимедиа

Компания Movavi предлагает решения для обработки видео, звука и фотографий на компьютере или в онлайн-сервисе. Свою первую программу фирма выпустила в 2004 году. Сегодня в каталоге организации десятки редакторов и конвертеров на разных языках. Эти продукты популярны во всем мире. Количество стран, жители которых заказывали ПО, давно перевалило за 200. В штате компании работает более 400 сотрудников, офисы базируются в Новосибирске, США и на Кипре.

Магазин Мовави открывает бесплатный доступ к пробным версиям программ. Здесь есть практически все функции с некоторыми ограничениями вроде наличия водяных знаков и временных лимитов. Чтобы начать работу в полной версии, придется купить код активации (переустанавливать ПО не нужно). Клиентам часто предоставляют скидки и подарки. На этой странице собраны актуальные промокоды, с помощью которых тоже можно получить бонус.

Какие продукты и услуги предлагает Movavi

Большинство программ Movavi предназначены для компьютеров и ноутбуков с операционными системами Windows и macOS:

  • Video Suite. Удобный редактор видео и фото с возможностью конвертации файлов, записи экрана и многого другого. 

  • Picverse. Фоторедактор на русском языке с искусственным интеллектом в качестве помощника.

  • Конвертер Видео. Преобразователь медиафайлов в десятки распространенных форматов, включая HD.

  • Видеоредактор Плюс. Простая и мощная программа для работы с видеоматериалами.

  • Захват экрана. Запись видео с монитора компьютера в 1 клик.

  • Unlimited. Набор, в который входят все популярные программы Мовави.

Если не хочется устанавливать лишнее ПО, можно использовать онлайн-видеоредактор. Для владельцев девайсов на iOS и Android есть отдельные программы для обработки видео и фото — Clips, PDFChef Scanner и Picverse. В отдельном разделе собраны инструкции для каждого продукта. В помощь клиенту также опубликованы различные образовательные материалы.

Партнерская программа

После регистрации на сайте Movavi игрок получает персональные промокоды и другие бонусы. Актуальные предложения отображаются в разделе «Акции» личного кабинета или приходят в электронной рассылке. Присылают их не так часто, как хотелось бы, но ничто не мешает воспользоваться бонусными купонами продавца, доступными бесплатно на этой странице. 

Также компания приглашает принять участие в партнерской программе. За каждого клиента, оформившего подписку на сайте Мовави, полагается комиссия. Для начала нужно зарегистрироваться на Admitad в статусе веб-мастера. После этого участник получает рекламные материалы для размещения на своей странице, сайте или другой интернет-площадке. 

Чем популярнее ресурс, тем выше вероятность, что его посетители заинтересуются предложением и перейдут по ссылке. Но не менее важен творческий подход. Например, можно самостоятельно формировать промокоды и привлекать людей скидками. Самым активным участникам программы обычно предлагают более выгодные условия сотрудничества. К партнерству на особых условиях приглашают реселлеров, дистрибьюторов, производителей компьютерной техники и разработчиков комплексных IT-решений.

Оплата покупок

Сайт компании Movavi предлагает большой выбор способов оплаты. Проще всего рассчитаться за подписку банковской картой — Visa, MasterCard или Мир. Принимают и переводы с электронных кошельков и сервисов — WebMoney, Киви, WalletOne, ЮMoney, LiqPay и других. Клиенты телефонных операторов Билайн, Мегафон, МТС и TELE2 могут внести деньги с мобильного. 

Для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет через крупнейшие российские банки. Список доступных способов оплаты напрямую зависит от страны, в которой проживает заказчик. Промокод следует использовать при оформлении заказа, после приема заявки активировать его не получится.

Доставка продукта

Регистрация на сайте Movavi займет буквально пару минут. При наличии аккаунта на Фейсбуке или Гугле потребуется и того меньше. Достаточно дать разрешение на обработку данных профиля. После открытия учетной записи можно приступать непосредственно к покупкам.

Для каждой программы предлагается персональная и бизнес-подписка с ограниченным или неограниченным сроком действия. Зачастую есть возможность скачать и бесплатную пробную версию. При оформлении заказа просят сообщить электронный адрес. На этот email и будет выслан ключ для активации продукта. Если файл не пришел, сначала проверьте папку «Спам», а потом обратитесь в техподдержку. 

Отказ от подписки

Чтобы отказаться от подписки, нужно заполнить электронную форму на странице техподдержки. В анкете следует указать название продукта и изложить суть проблемы. Менеджер выйдет на связь, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Претензии принимаются в течение 30 суток с момента покупки. Перевод денег занимает до 10 рабочих дней.

Как использовать промокод при покупке в Movavi

Промокодом называется уникальная комбинация символов или просто слово, содержащееся в подарочных купонах, бесплатно распространяемых продавцами. Если указать этот код при оформлении заказа, система даст скидку или подарок в соответствии с условиями акции. Действующие предложения сайта Мовави собраны на этой странице. Для активации любого из них понадобится лишь несколько простых шагов:

  1. Скопировать код купона и перейти на сайт продавца по ссылке.

  2. Зарегистрироваться и зайти на страницу магазина.

  3. Выбрать товар, нажать «Добавить в корзину».

  1. Кликнуть по «Перейти в корзину» и в появившемся окне нажать «Оплатить».

  2. Найти надпись «У меня есть купон».

  1. Вставить код в открывшееся поле.

  1. Нажать «Применить» и убедиться в получении скидки.

  2. Выбрать способ оплаты, указать контактные данные и завершить оформление покупки.

Промокод может не сработать, если на товар уже распространяется скидка по другой акции. Иногда купон не содержит кода. Это означает, что достаточно перейти по ссылке и следовать дальнейшим указаниям.

Часто задаваемые вопросы про Movavi

★ Как снизить цену покупки?

На сайте регулярно проходят распродажи, также доступны промокоды.

★ Можно ли убрать водяной знак с экрана?

Наличие знака означает, что пользователь работает в пробной версии ПО. Чтобы убрать это ограничение, нужно купить подписку.

★ Как быстро отвечает служба поддержки Movavi?

Ответ занимает до 3 рабочих дней, онлайн-чат на сайте отсутствует.

★ Можно ли использовать лицензию на разных ПК?

Подписка обычно предоставляется только на один компьютер с конкретной ОС. Можно переустановить программу на другое устройство, предварительно удалив на старом.

★ Как обновить программу до последней версии?

ПО обновляется автоматически, при выходе новой версии придет отдельное уведомление.

Лучшие промокоды Movavi

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодКупон Movavi: предложения на сайте с дисконтом 10%PTN***
СкидкаГодовая подписка на магазин эффектов со скидкой 80% по промокоду Movaviне требуется
СкидкаКомплект «Универсальный» с выгодой при покупке до 40%не требуется
СкидкаСкидка до 40% на стартовый комплект эффектов с купоном Мовавине требуется
СкидкаПрограмма для сортировки фотографий Movavi Photo Manager + Фоторедактор со скидками до 35%не требуется
СкидкаВсе программы Movavi в одном наборе для безграничного творчества со скидкой до 30%не требуется
СкидкаХит продаж Movavi Photo Manager+ Фоторедактор + СлайдШОУ со скидкой до 25%не требуется
СкидкаПриобретай неограниченный доступ ко всем эффектам на год с дисконтом 78%не требуется
СкидкаДобавляй в ролики яркие эффекты из набора "Путешествие мечты" всего за 299 рублейне требуется
СкидкаЭкономь 499 рублей при покупке комплекта "Модный блог" по купону мовавине требуется
СкидкаУдобный фоторедактор Movavi Picverse всего за 1290 рублейне требуется
СкидкаСоздавайте самые красивые слайд-шоу с Movavi СлайдШОУ по самой выгодной ценене требуется
СкидкаМонтируй видео бесплатно на мобильном устройстве вместе с Movavi Clipsне требуется
СкидкаСоздавайте образовательные видео с годовой подпиской Movavi Academic за 1490 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.