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87 оценок поставлено средняя 4.1

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В онлайн-магазине цифровой техники и гаджетов постоянно действуют уникальные акции, глобальные распродажи, выгодный кэшбэк и скидочные промокоды от МТС — крупнейшего федерального оператора мобильной связи и ритейлера электроники. Благодаря спецпредложениям компании можно купить посл ... едние модели смартфонов, аксессуары, смарт-часы, планшеты, беспроводные наушники, Bluetooth-колонки, ноутбуки, умные устройства для дома и другую электронику с существенной скидкой.


Посетить МТС
Контакты МТС

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

Телефон:
+7 (800) 250-05-05

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

87 оценок поставлено средняя 4.1

Скидочные купоны интернет-магазина МТС

В онлайн-магазине цифровой техники и гаджетов постоянно действуют уникальные акции, глобальные распродажи, выгодный кэшбэк и скидочные промокоды от МТС — крупнейшего федерального оператора мобильной связи и ритейлера электроники. Благодаря спецпредложениям компании можно купить посл ... едние модели смартфонов, аксессуары, смарт-часы, планшеты, беспроводные наушники, Bluetooth-колонки, ноутбуки, умные устройства для дома и другую электронику с существенной скидкой.


Посетить МТС
Контакты МТС

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

Телефон:
+7 (800) 250-05-05

Соц. сети:

vkfacebook

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Специальные предложения от МТС

Об интернет-магазине МТС

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая телекоммуникационная группа в России, Центральной и Восточной Европе. Компания котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже с июля 2000 года под тикером MBT, а на Московской бирже – с ноября 2003 года под символом MTSS.

Концерн предоставляет беспроводной доступ в интернет, мобильную связь, широкополосное и платное телевидение более чем 100 миллионам клиентов. Беспроводные сети МТС сегодня обеспечивают лучшую в своем классе скорость и покрытие на всей территории России, Украины, Армении, Туркменистана и Беларуси. Компания продолжает расти за счет инновационных продуктов, инвестиций, мобильных платежей, ИТ-решений и электронной коммерции. В частности, онлайн-магазин бытовой и цифровой техники находится в числе лидеров российского e-commerce электроники по объемам продаж.

В интернет-магазине МТС – тысячи наименований смартфонов, ноутбуков, аксессуаров и другой электроники по низким ценам. Ритейлер постоянно запускает выгодные акции и генерирует промокоды на скидку.

Популярные товары интернет-магазина

Самые популярные позиции онлайн-магазина – новые смартфоны брендов Apple,

Xiaomi и Samsung. Постоянным спросом пользуются беспроводные наушники и умные часы этих же марок, а также блоки питания, зарядки и внешние аккумуляторы. Также в числе хитов продаж числятся проводные наушники JBL, Samsung, портативные акустические системы и колонки с голосовым ассистентом JBL, а также Яндекс.Станции, Mail.ru Group капсулы с голосовым помощником Маруся и другая умная акустика. Еще в категории смарт-устройств часто покупают девайсы Sber C37, вертикальные пылесосы Xiaomi Mi Handheld, умные автоматические кормушки, поилки для домашних животных HIPER и многое другое.

Программа лояльности

Клиентам, оформившим карту MTS CASHBACK в любом салоне или офисе одноименного банка, доступен кэшбэк до 20% на товары МТС, 12% за заказы в СберМегамаркете, 5% на покупку одежды и за доставку еды из ресторанов и 1% за все остальные покупки. Накопленный кэшбэк можно потратить на заказы в интернет-магазине и на другие сервисы компании в размере, установленном правилами программы. Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте компании и в приложении МТС Cashback, скачав и установив ПО на свой смартфон.

Способы оплаты

Оплатить товар, заказанный в интернет-магазине, можно онлайн банковской картой или в рассрочку от партнеров банка при оформлении покупки. Также возможен расчет наличными, платежной картой при получении и в рассрочку в салоне компании.

Условия доставки

Если выбрана курьерская доставка, сотрудник онлайн-магазина позвонит клиенту для согласования деталей в течение 30 минут после оформления заказа. Если заказ оформлен в период с 22:30 до 09:00, то оператор перезвонит с 9:00 до 12:00 на следующий день. Товары, заказанные из наличия в ассортименте салонов города клиента, доставляются бесплатно. Если требуется перевозка товара из других регионов, для бесплатной доставки потребуется сделать заказ от определенной суммы. 

Товары, находящиеся на складе салонов города нахождения клиента, доставляются в день оформления заказа. В остальных случаях срок курьерской доставки может быть увеличен. Также доступен самовывоз из салонов связи МТС.

Условия возврата

В момент курьерской доставки и при получении товара самовывозом клиенту необходимо внимательно осмотреть качество и комплектность товара. После подписания отгрузочных документов претензии по этому вопросу не принимаются. 

Если товар не подошел покупателю по какой-либо причине, он может вернуть его в течение 7 календарных дней при условии сохранения товарного вида, оригинальной упаковки и потребительских свойств. Также необходимо сохранить отгрузочные документы в электронном или бумажном виде.

Устройства Apple можно вернуть в обозначенный выше срок при условии, что операционная система гаджета не была активирована. Устройства, поставляемые с SIM-картой (модемы, роутеры), возврату и обмену не подлежат.

Чтобы вернуть неподошедший товар, нужно обратиться в ближайший салон связи и заполнить заявление на возврат. После осмотра товара на предмет соответствия условиям возврата и согласования заявки на отказ денежные средства возвращаются наличными. Если оплата производилась картой, деньги перечисляются обратно на карточный счет в течение 10 дней после принятия товара.

Как применить промокод на сайте интернет-магазина МТС

Купоны, представленные на этом сайте, содержат описание акций и промокоды – комбинации символов, отображаемые в виде цифро-буквенного кода.

Чтобы воспользоваться промокодом, нужно сделать всего 3 действия:

  1. Выбрать купон, подходящий конкретной покупке, и кликнуть на него.

  2. Перейти на сайт магазина и положить в корзину товары. Символы кода будут скопированы автоматически.

  3. Кликнуть на корзину, вставить промокод в специальное поле и нажать на стрелочку.

После активации промокода сумма заказа уменьшится на номинал кода. Если товар продается со скидкой, действие кода на покупку такой позиции может не распространяться.

Часто задаваемые вопросы про МТС

★ Как скорректировать уже оформленный заказ?

Для внесения изменений в заказ необходимо позвонить по телефону, указанному на сайте магазина.

★ Как зарезервировать товар?

Для этого нужно оформить заказ, указав способ оплаты при получении.

★ Устройство сломалось или работает некорректно. Куда можно обратиться?

Клиент может подать заявку на ремонт или диагностику в ближайший сервисный центр производителя. Если таковых в городе клиента нет, нужно обратиться в салон МТС, в котором был куплен товар.

★ Куда подать жалобу или претензию?

Претензии и жалобы по сервису и качеству товара принимаются по телефону интернет-магазина.

★ В течение какого срока можно вернуть неподошедший товар?

В срок до 7 дней, не считая дня покупки. Некоторые товары возврату и обмену не подлежат. Подробнее об условиях отказа можно почитать на сайте магазина.

Лучшие промокоды МТС

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