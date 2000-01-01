118 оценок поставлено средняя 4.19
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В ассортименте популярного интернет-магазина, работающего в виртуальном ритейле уже 20 лет, можно найти любую технику и электронику. В каталоге есть макбуки и айфоны, холодильники и стиральные машины, поддерживающие новые технологии, мелкая бытовая техника, OLED- и QLED-телевизоры, ... устройства для геймеров и многое другое. Кроме варочной панели или духового шкафа, здесь можно купить набор посуды, а кроме игровой консоли — новые игры. Заказывать все это со скидками позволяют бонусы магазина, а также купоны М.Видео, за постоянно пополняющимся списком которых можно следить на текущей странице.
Юридический адрес:
г. Москва, пр-т Буденного, д. 51
Электронная почта:
24@mvideo.ru
Телефон:
+7 (495) 777-77-75
Соц. сети:
118 оценок поставлено средняя 4.19
В ассортименте популярного интернет-магазина, работающего в виртуальном ритейле уже 20 лет, можно найти любую технику и электронику. В каталоге есть макбуки и айфоны, холодильники и стиральные машины, поддерживающие новые технологии, мелкая бытовая техника, OLED- и QLED-телевизоры, ... устройства для геймеров и многое другое. Кроме варочной панели или духового шкафа, здесь можно купить набор посуды, а кроме игровой консоли — новые игры. Заказывать все это со скидками позволяют бонусы магазина, а также купоны М.Видео, за постоянно пополняющимся списком которых можно следить на текущей странице.
Юридический адрес:
г. Москва, пр-т Буденного, д. 51
Электронная почта:
24@mvideo.ru
Телефон:
+7 (495) 777-77-75
Соц. сети:
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Крупная российская сеть бытовой техники и электроники, которая входит в одну группу с «Эльдорадо», работает еще с 1993 года, а с 2001 года имеет собственную онлайн-площадку. Компания предлагает одинаковые расценки, ассортимент и сервис как в розничных салонах, так и в фирменном интернет-магазине. Покупателям гарантируется лучшая цена: если пользователь найдет такой же товар дешевле, продавец снизит его стоимость. Кроме того, на сайте есть бонусная программа, постоянно действуют акции, и ритейлер регулярно выпускает скидочные купоны, позволяющие экономить круглые суммы на онлайн-шопинге.
Также М.Видео известен как активный участник благотворительных и экологических инициатив. Например, магазины сети принимают на утилизацию старую технику и батарейки. На сегодня в рамках программы собрано 2 миллиона аккумуляторов и 1900 тонн техники и произведено из этого сырья 28 000 новых товаров.
В популярном интернет-магазине можно купить:
смартфоны, планшеты, электронные книги, умные часы и повербанки;
OLED- и QLED-телевизоры, домашние кинотеатры, аудиоаппаратуру;
ноутбуки, компьютеры, мониторы и периферийные устройства;
крупную и мелкую кухонную технику, кофемашины и посуду;
технику для обогрева, уборки, стирки и сушки, ухода за вещами;
игровые консоли, очки VR, актуальные игры, софт и электронные книги;
товары для ухода за лицом, телом и волосами, здоровья и фитнеса;
фотоаппараты, оптику, видеокамеры, экшн-камеры и аксессуары;
автоэлектронику, включая регистраторы, акустику, насосы и пр.;
аксессуары: от всех видов наушников до сумок и гладильных досок.
Компания М.Видео является авторизированным реселлером Apple, а также продает продукцию таких популярных брендов, как Samsung, Sony, Huawei, Bosch, LG, Oppo, AEG, HP, Tefal, Miele и Whirpool.
Большой популярностью на сайте пользуются смартфоны средней ценовой категории, ноутбуки, тепловентиляторы и конвекторы, роботы-пылесосы, современные стиральные машины, телевизоры, холодильники, утюги и электрогрили.
Чтобы дешевле покупать технику, электронику и сопутствующие товары в М.Видео, можно зарегистрироваться на сайте по номеру телефона. После этого покупатель становится участником программы лояльности и начинает получать на свою виртуальную бонусную карту кэшбэк с покупок, а также дополнительные бонусы в рамках персональных предложений. Один бонусный рубль равен обычному рублю.
Бонусы можно получить уже на первый заказ, но по условиям программы они возвращаются не за все товары, а некоторые их виды начисляются только при оплате онлайн. Накопленную сумму кэшбэка можно потратить на оплату до половины стоимости техники.
Для покупки техники и электроники на сайте можно пользоваться разными платежными средствами. Возможна оплата наличными или банковской картой при получении либо онлайн пластиковой картой, электронными деньгами, средствами с бонусного счета, а также подарочными картами и промокодами. Принимаются карточки Visa, MasterCard и Мир, выпущенные российскими банками, а также платежи через системы ЮMoney, QIWI Wallet, Альфа-Клик и Сбербанк Онлайн.
Кроме того, в онлайн-магазине можно в несколько кликов оформить кредит на технику в одном из 12 банков. Многие товары доступны в рассрочку. На оформление заявки нужно всего 2 минуты, а на ожидание ответа от банка — 3–4 минуты.
Покупатели интернет-магазина могут выбрать наиболее комфортный способ курьерской доставки или самовывоза техники. Доступна как стандартная доставка на дом или на дачу, так и экспресс за 2 часа на такси, которая может быть бесконтактной. В большинстве случаев курьер заносит технику на подготовленное для нее место. Стоимость и срок выполнения услуги зависят от адреса покупателя.
Если удобнее самостоятельно забрать товар, сделать это можно в фирменных магазинах М.Видео, а также пунктах выдачи заказов — отделениях Почты России или супермаркетах «Пятерочка». При этом есть возможность забрать заказ супербыстро — уже через 15 минут после отправки заявки.
В плане возврата магазин идет навстречу покупателям и предлагает больше, чем это позволяет действующее законодательство и конкурирующие маркеты. Передумать и вернуть товар, даже если для этого нет веской причины, можно на протяжении 30 дней. Если товар имеет недостаток, экспертиза занимает не более 10 дней, а проверка качества дорогостоящего товара, с претензией по которому обратились в течение 15 дней после покупки, — всего 72 часа.
Чтобы вернуть технику, можно привезти ее в любой магазин сети и обратиться к работнику сервисной зоны либо связаться с онлайн-магазином. Менеджер перезвонит, чтобы уточнить детали, и в удобное время курьер заберет товар.
Чтобы использовать промокод на первую покупку в маркете бытовой техники и электроники, следуйте простой инструкции:
Открыв и сохранив код купона, перейдите на страницу маркетплейса.
Отправьте в корзину нужные приборы, гаджеты или сопутствующие товары и войдите в нее.
Перейдя к оформлению заказа, зарегистрируйтесь на сайте по номеру телефона — понадобится ввести код из СМС.
На открывшейся странице четвертым пунктом после удобного способа получения товара и выбора подходящей опции оплаты будет раздел «Скидки к заказу». Поставьте галочку на «Промокод» и введите его в появившееся поле.
После этого общая сумма покупки уменьшится на скидку.
Удобно, что в магазине можно применить промокод даже к уже отправленной заявке. Опция доступна в личном кабинете для заказов с оплатой при получении. Если выбрана курьерская доставка, то это возможно до отправки посылки по адресу, а при самовывозе — до получения техники на руки.
Также на текущей странице много купонов с проходящими сейчас акциями, не требующих ввода специальных паролей для получения скидки.
Этот вид дисконта чаще всего не суммируется с другими специальными предложениями.
Да, можно купить услугу установки и настройки бытовой техники, включая встраиваемую технику и устройства для кухни, а также аудио- и видеотехники, компьютера, интернета и умного дома. При этом возможна доработка коммуникаций специалистами магазина.
Да, при заказе техники в корзине будет опция вывоза и утилизации старых приборов.
В кредит можно заказать любые товары стоимостью от 3000 до 300 000 рублей, а в рассрочку — перечень техники, определяемый действующими акциями.
Возможно, не выполнены условия его действия, такие как сумма покупки или категория товаров. Либо заказан один из товаров партнеров, на которые не распространяются спецпредложения.
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