О магазине М.Видео

Крупная российская сеть бытовой техники и электроники, которая входит в одну группу с «Эльдорадо», работает еще с 1993 года, а с 2001 года имеет собственную онлайн-площадку. Компания предлагает одинаковые расценки, ассортимент и сервис как в розничных салонах, так и в фирменном интернет-магазине. Покупателям гарантируется лучшая цена: если пользователь найдет такой же товар дешевле, продавец снизит его стоимость. Кроме того, на сайте есть бонусная программа, постоянно действуют акции, и ритейлер регулярно выпускает скидочные купоны, позволяющие экономить круглые суммы на онлайн-шопинге.

Также М.Видео известен как активный участник благотворительных и экологических инициатив. Например, магазины сети принимают на утилизацию старую технику и батарейки. На сегодня в рамках программы собрано 2 миллиона аккумуляторов и 1900 тонн техники и произведено из этого сырья 28 000 новых товаров.

Техника и электроника на сайте M video

В популярном интернет-магазине можно купить:

смартфоны, планшеты, электронные книги, умные часы и повербанки;

OLED- и QLED-телевизоры, домашние кинотеатры, аудиоаппаратуру;

ноутбуки, компьютеры, мониторы и периферийные устройства;

крупную и мелкую кухонную технику, кофемашины и посуду;

технику для обогрева, уборки, стирки и сушки, ухода за вещами;

игровые консоли, очки VR, актуальные игры, софт и электронные книги;

товары для ухода за лицом, телом и волосами, здоровья и фитнеса;

фотоаппараты, оптику, видеокамеры, экшн-камеры и аксессуары;

автоэлектронику, включая регистраторы, акустику, насосы и пр.;

аксессуары: от всех видов наушников до сумок и гладильных досок.

Компания М.Видео является авторизированным реселлером Apple, а также продает продукцию таких популярных брендов, как Samsung, Sony, Huawei, Bosch, LG, Oppo, AEG, HP, Tefal, Miele и Whirpool.

Большой популярностью на сайте пользуются смартфоны средней ценовой категории, ноутбуки, тепловентиляторы и конвекторы, роботы-пылесосы, современные стиральные машины, телевизоры, холодильники, утюги и электрогрили.

Кэшбэк M.Club

Чтобы дешевле покупать технику, электронику и сопутствующие товары в М.Видео, можно зарегистрироваться на сайте по номеру телефона. После этого покупатель становится участником программы лояльности и начинает получать на свою виртуальную бонусную карту кэшбэк с покупок, а также дополнительные бонусы в рамках персональных предложений. Один бонусный рубль равен обычному рублю.

Бонусы можно получить уже на первый заказ, но по условиям программы они возвращаются не за все товары, а некоторые их виды начисляются только при оплате онлайн. Накопленную сумму кэшбэка можно потратить на оплату до половины стоимости техники.

Возможности оплаты в М.Видео

Для покупки техники и электроники на сайте можно пользоваться разными платежными средствами. Возможна оплата наличными или банковской картой при получении либо онлайн пластиковой картой, электронными деньгами, средствами с бонусного счета, а также подарочными картами и промокодами. Принимаются карточки Visa, MasterCard и Мир, выпущенные российскими банками, а также платежи через системы ЮMoney, QIWI Wallet, Альфа-Клик и Сбербанк Онлайн.

Кроме того, в онлайн-магазине можно в несколько кликов оформить кредит на технику в одном из 12 банков. Многие товары доступны в рассрочку. На оформление заявки нужно всего 2 минуты, а на ожидание ответа от банка — 3–4 минуты.

Доставка в М.Видео

Покупатели интернет-магазина могут выбрать наиболее комфортный способ курьерской доставки или самовывоза техники. Доступна как стандартная доставка на дом или на дачу, так и экспресс за 2 часа на такси, которая может быть бесконтактной. В большинстве случаев курьер заносит технику на подготовленное для нее место. Стоимость и срок выполнения услуги зависят от адреса покупателя.

Если удобнее самостоятельно забрать товар, сделать это можно в фирменных магазинах М.Видео, а также пунктах выдачи заказов — отделениях Почты России или супермаркетах «Пятерочка». При этом есть возможность забрать заказ супербыстро — уже через 15 минут после отправки заявки.

Возврат техники и электроники

В плане возврата магазин идет навстречу покупателям и предлагает больше, чем это позволяет действующее законодательство и конкурирующие маркеты. Передумать и вернуть товар, даже если для этого нет веской причины, можно на протяжении 30 дней. Если товар имеет недостаток, экспертиза занимает не более 10 дней, а проверка качества дорогостоящего товара, с претензией по которому обратились в течение 15 дней после покупки, — всего 72 часа.

Чтобы вернуть технику, можно привезти ее в любой магазин сети и обратиться к работнику сервисной зоны либо связаться с онлайн-магазином. Менеджер перезвонит, чтобы уточнить детали, и в удобное время курьер заберет товар.