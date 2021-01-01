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11 оценок поставлено средняя 4.91

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Коды купонов онлайн-магазина Myprotein

Британский производитель и ритейлер спортпита с фирменным онлайн-магазином для российских потребителей предлагает тысячи товаров по низким ценам и со скидками по промокодам от Myprotein. Здесь можно купить сывороточный протеин, изолят белка, гейнер, BCAA, креатин, витамины, батонч ... ики, минералы, экопродукты и даже одежду для занятий фитнесом. Вся продукция бренда отгружается из Англии и США, сертифицирована ISO 17025 и имеет рейтинг AA, что гарантирует полную безопасность для организма.


Посетить Myprotein
Контакты Myprotein

Юридический адрес:
Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA

Телефон:
+44 845 094 9889

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

11 оценок поставлено средняя 4.91

Коды купонов онлайн-магазина Myprotein

Британский производитель и ритейлер спортпита с фирменным онлайн-магазином для российских потребителей предлагает тысячи товаров по низким ценам и со скидками по промокодам от Myprotein. Здесь можно купить сывороточный протеин, изолят белка, гейнер, BCAA, креатин, витамины, батонч ... ики, минералы, экопродукты и даже одежду для занятий фитнесом. Вся продукция бренда отгружается из Англии и США, сертифицирована ISO 17025 и имеет рейтинг AA, что гарантирует полную безопасность для организма.


Посетить Myprotein
Контакты Myprotein

Юридический адрес:
Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA

Телефон:
+44 845 094 9889

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Myprotein

Об интернет-магазине Myprotein

Дочерняя структура The Hut Group, британская компания по производству и продаже спортивного питания Myprotein, основана в 2004 году. Продукция Майпротеин за несколько лет завоевала европейский рынок, а сегодня это лидирующий мировой бренд спортпита, представленный в более 70 странах, в числе которых и Россия.

Ассортимент онлайн-магазина насчитывает более 3000 позиций, включая спортивное питание, закуски, одежду и аксессуары. Все продукты Майпротеин имеют сертификат ISO 17025 и рейтинг AA в области безопасности продуктов питания. Большинство товаров, продаваемых Myprotein, отгружаются со складов США и Уоррингтон, графство Чешир. 

Основная часть продуктов изготавливается на собственном производстве, что сокращает себестоимость и обеспечивает покупателям низкие цены. Компания постоянно инвестирует в инновационное оборудование и инструменты для контроля и анализа состава спортпита, чтобы поддерживать высокие стандарты качества.

В интернет-магазине постоянно проводятся акции, запускаются распродажи и генерируются выгодные промокоды на скидку для новых и постоянных покупателей. Все пользователи этого сайта могут воспользоваться актуальными предложениями и заказать продукцию бренда со скидкой прямо сейчас. 

Популярные продукты онлайн-магазина

Большая часть ассортимента онлайн-магазина — спортивное питание. Наибольшей популярностью пользуется сывороточный протеин, изолят белка, стартовый набор Myprotein с шейкером, батончики, поливитамины Alpha Men и Active Women™, незаменимая Омега-3, цинк, чистый кофеин, витамин D3, гейнеры, арахисовая паста, смесь для ночного восстановления, замены приема пищи, протеин для веганов и другие продукты из рубрики «Бестселлеры». Кроме продуктов и добавок, в магазине Myprotein продается женская и мужская одежда для тренировок и активного образа жизни.

Для веганов и тех, кто не переносит глютен, есть отдельные разделы с безглютеновыми продуктами и спортпитом без животного белка. Также здесь большой выбор витаминов, экопродуктов и БАДов, а в рубрике «Фитнес-цели» можно составить план покупок на основании желаемых спортивных результатов, пола и предпочтений. Продукты Informed Sport протестированы антидопинговой лабораторией LGC Sport Science по стандартам WADA и Олимпийского комитета.

Реферальная схема онлайн-магазина Myprotein

Каждый покупатель может сгенерировать на сайте магазина свой реферальный промокод и зарабатывать бонусные рубли на рекомендациях продуктов бренда. Для этого нужно зарегистрироваться в системе, зайти на персональную реферальную страницу, кликнуть по иконке социальной сети и поделиться кодом с друзьями и подписчиками. Если с использованием этого кода будет сделан заказ на сумму от 7000 рублей, участнику реферальной программы будет начислено 1000 рублей на персональный счет в течение 3 дней. Если реферал по любой причине отменит свой заказ, участник программы лишится права на получение вознаграждения. 

Полученные бонусные средства можно использовать на покупку продуктов в магазине в течение 90 дней с момента начисления. Бонусы нельзя вывести на карту или обналичить иным способом. 

Магазин не начисляет вознаграждения, если рефералы были привлечены посредством размещения отзыва на сайте магазина с публикацией промокода. Также в качестве канала привлечения рефералов запрещена несогласованная с администрацией сайта контекстная реклама по ключевым словам, относящимся к бренду. Их список и подробности условий программы можно посмотреть на сайте магазина в соответствующем разделе.

Способы оплаты 

Оплата за заказ в онлайн-магазине Майпротеин производится только онлайн. Расчет с курьером в момент доставки не предусмотрен. Магазин принимает к оплате карты Visa и MasterCard, а также электронные деньги PayPal.

Условия доставки

При покупке от установленной пороговой суммы доставка осуществляется бесплатно. Магазин отправляет заказы по всей России следующими способами:

  • экспресс-доставкой курьером в срок от 5 дней службой P2P + Boxberry до дверей дома, офиса или по другому адресу;

  • до пунктов выдачи Boxberry, расположенных по всей России, в течение 6–10 рабочих дней;

  • Почтой России до ближайшего отделения за 8–14 рабочих дней.

Для осуществления международной доставки и таможенного оформления требуется указать паспортные данные и ИНН. Также следует учитывать, что заказы стоимостью более 200 евро и весом от 31 кг облагаются таможенной пошлиной 15% или 2 евро за 1 кг. Поэтому клиенту целесообразно разделять объемные заказы на несколько отправлений, чтобы не платить таможенные сборы. 

Правила возврата

Клиент вправе отказаться от товаров, купленных в интернет-магазине в течение 14 дней с момента доставки. Возврат осуществляется при условии, что товар сохранил первоначальный вид, заводскую упаковку и отгрузочные документы.

Чтобы вернуть полученный товар, клиенту нужно позвонить в службу поддержки клиентов, запросить номер авторизации возврата и получить инструкцию по дальнейшим действиям. 

Как активировать промокод в магазине Myprotein

Скидочные купоны магазина, предоставленные этим порталом, содержат промокоды или описание действующих спецпредложений ритейлера. Для активации промокода в корзине нужно сделать следующее: 

  1. Выбрать подходящий купон и активировать его кликом.

  2. Перейти в интернет-магазин и добавить товары в корзину.

  3. Приступить к оформлению покупки, вставить скопированный промокод в специальное поле и нажать «Применить код».

При выборе товаров нужно учитывать условия активации выбранного промокода. Некоторые купоны применяются в корзине автоматически. 

Часто задаваемые вопросы про Myprotein

★ Что делать, если товар пришел с дефектом?

К сожалению, такое может случиться. В этом случае нужно принять товар и оперативно связаться со службой поддержки клиентов магазина через личный кабинет на сайте, приложив к сообщению фотографии повреждений. Специалисты службы поддержки рассмотрят претензию в кратчайшие сроки.

★ В какой период начисляется вознаграждение по реферальной программе?

В течение 24 часов после отгрузки товара клиенту, оформившему заказ по реферальной ссылке.

★ В течение какого времени можно воспользоваться реферальным вознаграждением?

В срок до 90 дней.

★ Компенсирует ли онлайн-магазин почтовые расходы по возврату?

Только если возврат осуществляется по причине брака, повреждения или пересортицы в заказе.

★ Зачем регистрироваться на сайте магазина Майпротеин?

Зарегистрированные пользователи могут принимать участие в реферальной программе. А еще они имеют заблаговременный доступ к распродажам, получают эксклюзивную информацию от компании и другие преимущества.

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