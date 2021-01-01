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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды Nappyclub на Октябрь

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Скидка
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Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 4-х пачек по всем городам РФ

Возможна доплата. Сайт рассчитает её автоматически, просто положите товары в корзину и введите адрес доставки.

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Беспл
подарок

Скидка
Получите подарок к заказу при покупке от 3500 рублей
Истекает через 5 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при покупке от двух пачек по Москве и МО

Доставка до 49км от МКАД

Истекает через 81 день

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка по СПБ и Ленинградской области при заказе от 2-х пачек

До 49км от КАД

Истекает через 81 день

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Скидка
Пригласите друга и получите на счет 200 баллов по промокоду Nappyclub

За каждого приглашенного друга, который оформит покупку, мы зачислим на ваш счет 200 баллов. А ваши друзья, получат скидку 35%.

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Nappyclub — товары со скидкой для новорожденных детей

Онлайн-магазин Nappyclub продает подгузники, трусики, косметику, средства гигиены и другие детские товары. В отдельном разделе собраны интересные предложения для молодых мам. На сайте действует программа лояльности: при каждой покупке клиенту дарят баллы, которыми можно частично опл ... ачивать следующие заказы по курсу 1:1. Большинство позиций из каталога доступны со скидкой. Если бонусы отсутствуют, снизить цену поможет промокод Nappyclub. Все действующие акции продавца собраны на этой странице.


Посетить Nappyclub
Контакты Nappyclub

Юридический адрес:
125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 16а

Электронная почта:
mail@nappyclub.ru

Телефон:
8 800 333 05 87

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Nappyclub — товары со скидкой для новорожденных детей

Онлайн-магазин Nappyclub продает подгузники, трусики, косметику, средства гигиены и другие детские товары. В отдельном разделе собраны интересные предложения для молодых мам. На сайте действует программа лояльности: при каждой покупке клиенту дарят баллы, которыми можно частично опл ... ачивать следующие заказы по курсу 1:1. Большинство позиций из каталога доступны со скидкой. Если бонусы отсутствуют, снизить цену поможет промокод Nappyclub. Все действующие акции продавца собраны на этой странице.


Посетить Nappyclub
Контакты Nappyclub

Юридический адрес:
125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 16а

Электронная почта:
mail@nappyclub.ru

Телефон:
8 800 333 05 87

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Nappyclub

Nappyclub — товары для малышей и молодых мам

Интернет-магазин Nappyclub — проект двух молодых мам, решившихся в 2016 году создать площадку для женщин с новорожденными и годовалыми детьми. Здесь продают все, что нужно для ребенка: от подгузников до бутылочек и пустышек. На сайте регулярно проходят распродажи и розыгрыши призов. Клиенты получают скидки за покупательскую активность (программа лояльности), участие в акциях и применение разовых промокодов.

Постоянные покупательницы Нэппиклаб могут оформить подписку, чтобы каждый раз не беспокоиться о пополнении нужных товаров. В магазине также действует реферальная программа, участницы которой зарабатывают бонусные баллы за приглашение новых гостей. Последние тоже не останутся без подарка, получив скидку на первый заказ. Онлайн-магазин работает только по будням, наземные точки продаж пока отсутствуют.

Какие товары предлагают на сайте

В каталоге Nappyclub пока не так много позиций, но высокое качество всех товаров гарантируется. Основные разделы:

  • Подгузники и трусики. С продажи этих аксессуаров и началась история магазина.

  • Детская косметика. Кремы, шампуни, гели, жидкое мыло, молочко и сбор трав. 

  • Бытовая химия. Материалы для стирки детской одежды и мытья посуды, салфетки, средства очистки поверхностей. 

  • Одежда. Костюмчики для мальчиков и девочек до 9 месяцев.

  • Для кормления. Посуда, контейнеры, соски.

  • Гигиена. Пеленки, послеродовые трусики, влажные салфетки, зубные щетки, гели для рук.

  • Наборы. Комплекты для новорожденных, в том числе и подарочные.

  • Товары для мамы. Косметика, кремы и гели, шампуни, маски, средства ухода.

Практически на все позиции распространяются скидки. Размер дисконта указан на оранжевом стикере, старая цена размещена рядом с новой, чтобы разница была максимально наглядной.

Кэшбэк по программе лояльности

Чтобы начать накапливать бонусные баллы, достаточно совершить первую покупку на сайте Nappyclub. После этого на отдельный счет клиента зачислят несколько сотен ББ, каждый из которых приравнен к одному рублю. При последующих заказах покупатель получает кэшбэк в баллах — процент от суммы чека. Его размер увеличится, как только человек перейдет на следующий уровень программы лояльности. Для повышения статуса нужно потратить определенную сумму. 

Баллами можно частично оплачивать покупки в интернет-магазине Нэппиклаб. Такая оплата может сочетаться со скидкой по промокоду или акции при условии, что общий дисконт не превышает лимит. Доставка при этом рассчитывается отдельно. Количество начисляемых бонусов отображается в карточке заказа. Полная информация о баллах доступна в личном кабинете, их нужно потратить в течение 120 дней.

Как оплатить заказ

При оплате по факту приема посылки понадобятся наличные. За наложенный платеж часто берут комиссию. При внесении полной предоплаты через сайт Nappyclub никаких лишних расходов не будет. Заплатить деньги можно с банковской карты Visa, MasterCard или Мир. Также можно провести операцию через сервис ЮKassa (платежные системы Apple Pay и Google Pay, электронные кошельки, онлайн-банкинг). Более подробную информацию о финансовых транзакциях предоставит менеджер при оформлении заказа.  

Как получить посылку

Сайт работает по будням с 10:00 до 19:00. Если заказ оплачен до 17:00 в понедельник-четверг, его доставят на следующий день. Если позже, отправка переносится на 24 часа или до понедельника. Услуги курьера доступны жителям Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Казани и Нижнего Новгорода. Жители остальных городов могут получить посылку в отделении транспортной компании, являющейся партнером Nappyclub. Если чек превышает установленный лимит, услугу оплачивает продавец. Но даже если клиент не доберет нужной суммы, ему компенсируют часть расходов за доставку.

Как оформить возврат

Подгузники, средства личной гигиены и пустышки возврату не подлежат согласно действующему законодательству России. Тем не менее администрация сайта Нэппиклаб готова рассмотреть сложившуюся ситуацию, если клиент готов представить веские причины своего недовольства. Как минимум можно рассчитывать на утешительный подарок или бонус.

В остальных случаях товар разрешено вернуть в течение 14 дней. Если к нему нет претензий, доставку оплачивает покупатель. Если речь идет о браке, компенсация будет полной, но только при условии, что экспертиза подтвердит справедливость нареканий. Связаться с менеджерами интернет-магазина можно через электронную почту или в любом из мессенджеров, указанных на сайте.

Как активировать промокод на скидку в Nappyclub

Промокодом называют кодовую комбинацию или слово, содержащиеся в скидочном купоне. Эту информацию нужно указать в специальном поле в процессе оформления заказа. Иногда код отсутствует и для получения бонуса достаточно перейти по ссылке. На этой странице собраны все актуальные купоны продавца. Чтобы ими воспользоваться, не нужно ничего платить и даже регистрироваться. Порядок активации промокода (без регистрации на сайте):

  1. Скопировать код купона.

  2. Кликнуть по ссылке и перейти на сайт Nappyclub.

  3. Выбрать товар и поместить его в корзину.

  1. Приступить к оформлению покупки в корзине.

  1. Найти в нижней части корзины поле «Введите промокод скидки», вставить скопированную комбинацию и нажать «Применить». 

  1. Указать адрес, номер телефона и нажать «Оформить покупку». 

Промокод не всегда сочетается со скидками и баллами лояльности. Зачастую приходится выбирать, каким бонусом выгоднее воспользоваться.

Часто задаваемые вопросы про Nappyclub

★ Где найти действующий промокод для покупок в Нэппиклаб?

Все актуальные купоны есть на этой странице.

★ Как успеть потратить бонусные баллы?

Баллы активны в течение 120 дней. В личном кабинете можно увидеть, сколько осталось до закрытия бонуса.

★ Что такое Nappy-Mania?

Это ежемесячный розыгрыш 20 пачек подгузников, которые достанутся 4 победителям.

★ Когда придет посылка, заказанная в пятницу?

Если покупка оформлена до 17:00, то в понедельник, если позже — во вторник. Также не исключены задержки из-за форс-мажорных обстоятельств.

★ Какие скидки предлагает магазин Nappyclub?

На некоторые товары установлен дисконт 40%. Использовать купоны и бонусные баллы можно только при скидке меньше 30%.

Лучшие промокоды Nappyclub

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодКупон Nappyclub: минус 1000 рублей при заказе от 5000 рублейSAL***
ПромокодВыгода 750 рублей при заказе от 4000 рублей для новых клиентов по промокоду NappyclubSAL***
ПромокодЛови промокод Nappyclub на скидку 500 рублей при заказе от 3000 рублейSAL***
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СкидкаДарим выгоду до 35% при покупке бытовой химии Nappyclubне требуется
СкидкаПодгузники и трусики со скидкой до 28% по промокоду Nappyclubне требуется
СкидкаНатуральная косметика для мам с выгодой до 27% по купону Nappyclubне требуется
СкидкаПосуда для малышей с выгодой до 25% от Nappyclubне требуется
СкидкаТовары для гигиены с выгодой до 25% по купону Nappyclubне требуется
СкидкаДарим дисконт 20% на одежду для крох по купону Nappyclubне требуется
СкидкаПолучи кэшбэк 500 баллов на первый заказ от Nappyclubне требуется
СкидкаБесплатная доставка при заказе от 4-х пачек по всем городам РФне требуется

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