Nappyclub — товары для малышей и молодых мам

Интернет-магазин Nappyclub — проект двух молодых мам, решившихся в 2016 году создать площадку для женщин с новорожденными и годовалыми детьми. Здесь продают все, что нужно для ребенка: от подгузников до бутылочек и пустышек. На сайте регулярно проходят распродажи и розыгрыши призов. Клиенты получают скидки за покупательскую активность (программа лояльности), участие в акциях и применение разовых промокодов.

Постоянные покупательницы Нэппиклаб могут оформить подписку, чтобы каждый раз не беспокоиться о пополнении нужных товаров. В магазине также действует реферальная программа, участницы которой зарабатывают бонусные баллы за приглашение новых гостей. Последние тоже не останутся без подарка, получив скидку на первый заказ. Онлайн-магазин работает только по будням, наземные точки продаж пока отсутствуют.

Какие товары предлагают на сайте

В каталоге Nappyclub пока не так много позиций, но высокое качество всех товаров гарантируется. Основные разделы:

Подгузники и трусики. С продажи этих аксессуаров и началась история магазина.

Детская косметика. Кремы, шампуни, гели, жидкое мыло, молочко и сбор трав.

Бытовая химия. Материалы для стирки детской одежды и мытья посуды, салфетки, средства очистки поверхностей.

Одежда. Костюмчики для мальчиков и девочек до 9 месяцев.

Для кормления. Посуда, контейнеры, соски.

Гигиена. Пеленки, послеродовые трусики, влажные салфетки, зубные щетки, гели для рук.

Наборы. Комплекты для новорожденных, в том числе и подарочные.

Товары для мамы. Косметика, кремы и гели, шампуни, маски, средства ухода.

Практически на все позиции распространяются скидки. Размер дисконта указан на оранжевом стикере, старая цена размещена рядом с новой, чтобы разница была максимально наглядной.

Кэшбэк по программе лояльности

Чтобы начать накапливать бонусные баллы, достаточно совершить первую покупку на сайте Nappyclub. После этого на отдельный счет клиента зачислят несколько сотен ББ, каждый из которых приравнен к одному рублю. При последующих заказах покупатель получает кэшбэк в баллах — процент от суммы чека. Его размер увеличится, как только человек перейдет на следующий уровень программы лояльности. Для повышения статуса нужно потратить определенную сумму.

Баллами можно частично оплачивать покупки в интернет-магазине Нэппиклаб. Такая оплата может сочетаться со скидкой по промокоду или акции при условии, что общий дисконт не превышает лимит. Доставка при этом рассчитывается отдельно. Количество начисляемых бонусов отображается в карточке заказа. Полная информация о баллах доступна в личном кабинете, их нужно потратить в течение 120 дней.

Как оплатить заказ

При оплате по факту приема посылки понадобятся наличные. За наложенный платеж часто берут комиссию. При внесении полной предоплаты через сайт Nappyclub никаких лишних расходов не будет. Заплатить деньги можно с банковской карты Visa, MasterCard или Мир. Также можно провести операцию через сервис ЮKassa (платежные системы Apple Pay и Google Pay, электронные кошельки, онлайн-банкинг). Более подробную информацию о финансовых транзакциях предоставит менеджер при оформлении заказа.

Как получить посылку

Сайт работает по будням с 10:00 до 19:00. Если заказ оплачен до 17:00 в понедельник-четверг, его доставят на следующий день. Если позже, отправка переносится на 24 часа или до понедельника. Услуги курьера доступны жителям Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Казани и Нижнего Новгорода. Жители остальных городов могут получить посылку в отделении транспортной компании, являющейся партнером Nappyclub. Если чек превышает установленный лимит, услугу оплачивает продавец. Но даже если клиент не доберет нужной суммы, ему компенсируют часть расходов за доставку.

Как оформить возврат

Подгузники, средства личной гигиены и пустышки возврату не подлежат согласно действующему законодательству России. Тем не менее администрация сайта Нэппиклаб готова рассмотреть сложившуюся ситуацию, если клиент готов представить веские причины своего недовольства. Как минимум можно рассчитывать на утешительный подарок или бонус.

В остальных случаях товар разрешено вернуть в течение 14 дней. Если к нему нет претензий, доставку оплачивает покупатель. Если речь идет о браке, компенсация будет полной, но только при условии, что экспертиза подтвердит справедливость нареканий. Связаться с менеджерами интернет-магазина можно через электронную почту или в любом из мессенджеров, указанных на сайте.