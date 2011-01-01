64 оценки поставлены средняя 4.3
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
35%
купон
35%
купон
35%
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
13%
купон
Изучите все нюансы на странице акции.
Лучшее
предложение
54000Р
купон
100000Р
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
35%
купон
35%
купон
35%
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
13%
купон
Изучите все нюансы на странице акции.
Лучшее
предложение
54000Р
купон
100000Р
купон
55%
купон
До 24 сентября все цены на сайте уже включают в себя скидку.
50%
купон
55%
на все
55%
купон
До 5 сентября все цены на сайте уже включают в себя скидку.
55%
купон
Вы можете получить налоговый вычет и сэкономить еще 13%.
55%
купон
Образовательная платформа Netology предлагает большой выбор курсов по разным направлениям: маркетингу, программированию, бизнес-управлению и другим. Есть и обучение с нуля, и повышение квалификации. Некоторые программы предоставляются бесплатно. По завершении подготовки выдаются соо ... тветствующие документы. Сэкономить на обучении помогут действующие купоны и промокоды Нетологии, скидки и бонусные акции. Все актуальные скидочные предложения можно найти здесь.
Юридический адрес:
117105, Москва, Варшавское шоссе 1с17, W Plaza-2, офис B306-B308
Электронная почта:
support@netology.ru
Телефон:
8 (800) 500-39-69, +7 (495) 540-55-28
Соц. сети:
64 оценки поставлены средняя 4.3
Образовательная платформа Netology предлагает большой выбор курсов по разным направлениям: маркетингу, программированию, бизнес-управлению и другим. Есть и обучение с нуля, и повышение квалификации. Некоторые программы предоставляются бесплатно. По завершении подготовки выдаются соо ... тветствующие документы. Сэкономить на обучении помогут действующие купоны и промокоды Нетологии, скидки и бонусные акции. Все актуальные скидочные предложения можно найти здесь.
Юридический адрес:
117105, Москва, Варшавское шоссе 1с17, W Plaza-2, офис B306-B308
Электронная почта:
support@netology.ru
Телефон:
8 (800) 500-39-69, +7 (495) 540-55-28
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Netology была основана супругами Максимом и Юлией Спиридоновыми в 2011 году. Изначально она специализировалась только на курсах повышения квалификации и переподготовки. Предлагались программы по маркетингу, менеджменту и некоторым другим направлениям. Проект нельзя было назвать масштабным, он не работал с широкой аудиторией. Все изменилось в 2014 году, когда компания объединилась со стартапом Алексея Половинкина «Фоксфорд». Это позволило сделать деятельность образовательной платформы более масштабной, запустить новые курсы и привлечь более широкую аудиторию.
Сегодня Нетология предлагает десятки курсов самых разных направлений: soft skills, бизнес-управление, MBA, дизайн, аналитика и многие другие. По завершении каждой программы ученику выдается документ о прохождении обучения установленного образца (в некоторых случаях – диплом о высшем образовании). Сэкономить на курсах можно с помощью купонов и промокодов.
Чаще всего записываются на курсы, которые помогают освоить профессии в сфере digital: графический дизайн, программирование, SMM-маркетинг и другие специальности. Причина проста – все это сейчас востребовано. Второе по популярности направление – повышение квалификации. Люди, уже имеющие какую-либо профессию, хотят получить новые навыки, способные помочь расширить сферу своей деятельности. Также в Нетологию часто обращаются компании для проведения корпоративных занятий со своими сотрудниками.
Образовательная платформа предлагает довольно много бесплатных курсов. Они есть почти для всех направлений обучения, но чаще всего появляются программы в сфере digital, маркетинга и soft skills. Остальные направления тоже представлены, но не в такой степени. Главное отличие бесплатных курсов от платных – объем предоставляемой информации. Они дают меньше знаний и больше подходят для первого знакомства с профессией или ознакомления со спецификой работы Netology. Какие-то глубокие познания и навыки на них получить нельзя.
Сегодня в Нетологии работает 2 способа оплаты обучения:
Банковской картой. Поддерживаются платежные системы Visa, MasterCard и МИР.
Безналичный расчет. Подходит для юридических лиц и предпринимателей.
Также можно оплатить учебу в кредит, который предоставляют Сбербанк, «Альфа-Банк», ОТП и «Тинькофф». Условия кредитования определяются индивидуально.
Способ предоставления образовательных услуг зависит от конкретной программы. Большинство курсов состоят из нескольких компонентов. Центральное место занимают коллективные занятия с преподавателем по видео-конференц-связи, которые проходят 2–3 раза в неделю. Также предусмотрены вебинары, самостоятельная работа, задания для последующей проверки.
Клиент образовательной платформы в любой момент может отказаться от прохождения обучения и просить возврата денег. Но ученик получает не всю внесенную сумму, а только ее часть. Сколько средств вернут, можно рассчитать по формуле: Z = X - (Y * N).
Где:
Z – сумма возврата
Х – внесенная плата
Y – цена одного занятия
N – количество пройденных уроков
Значение Y рассчитывается без учета предоставленных пользователю скидок. На практике это значит, что ученик может получить обратно больше, чем он заплатил. Немного иначе рассчитывается стоимость занятий по программам MBA. Принцип тот же, но учитывается разница в цене первой и второй половины курса.
Чтобы заказать возврат, необходимо написать на электронную почту службы технической поддержки Нетологии. Обращение составляется в свободной форме, строгих правил здесь нет. После этого специалист саппорта рассчитывает по приведенной выше формуле сумму возврата и предоставляет клиенту бланк заявления. Его нужно распечатать, заполнить, отсканировать и отправить обратно в техподдержку. В течение 10 календарных дней после этого ученик получит деньги. Их перечислят на реквизиты, с которых производилась оплата обучения.
Для активации промокода необходимо:
Скопировать действующий код с этого сайта.
Перейти на ресурс Netology.
Выбрать курс.
Пролистать страницу до конца и заполнить заявку.
В разделе оплаты вставить промокод в специальное поле.
Продолжить оформление покупки.
После этого цена будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала примененного кода, который бывает разным.
В некоторых купонах отсутствуют промокоды, поэтому их активация отличается. Чтобы получить право на скидку, нужно кликнуть по подходящему предложению с этой страницы, дождаться переадресации на ресурс Netology, а затем приобрести курс. После этого цена к оплате будет уменьшена автоматически.
Зависит от конкретной программы: где-то предусмотрено всего 2–3 занятия, а где-то придется учиться больше года.
Через чат или по электронной почте. Еще работает горячая линия, на которую можно бесплатно позвонить из любого населенного пункта Российской Федерации.
Да, оно проходит в Москве. О доступных курсах можно узнать в разделе «Кампус Нетологии» на сайте платформы. Но большинство программ краткосрочные и не превышают 10–15 календарных дней.
Для этого нужно подписаться на email-рассылку компании. Информация о свежих предложениях публикуется в Telegram-канале и социальных сетях Нетологии. А еще у образовательной платформы есть собственный YouTube-канал.
Все уроки записываются. Если клиент приобрел какой-то курс, записи соответствующих занятий будут появляться в личном кабинете. Их можно посмотреть в любое удобное время.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|До 50% на курсы и профессии
|не требуется
|Скидка
|Курсы для предпринимателей, руководителей отделов, продакт- и проджект-менеджеров с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|До 50% на курсы и профессии по промокоду Нетология
|не требуется
|Скидка
|Курсы для предпринимателей, руководителей отделов, продакт- и проджект-менеджеров с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Обучение творческим профессиям с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Обучающий курс "Системное управление процессами и командой" с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Курс "Work-life balance" со скидкой при оплате до 40%
|не требуется
|Скидка
|Обьучающий курс "Иллюстрация и рисование с нуля" с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Как стать крутым коммерческим копирайтером: продвинутый курс с выгодой до 40%
|не требуется
|Скидка
|Fullstack-разработчик на Python с выгодой при оплате курса до 40%
|не требуется
|Скидка
|Обучающий курс "Профессия Игровой аналитик" со скидкой при оплате до 40%
|не требуется
|Скидка
|DevOps-инженер со скидкой 35%
|не требуется