New Balance — модный бренд спортивной обуви и одежды

Компания New Balance имеет более чем 100-летнюю историю. Фирма, основанная в 1906 году, является сегодня одним из ведущих поставщиков спортивной обуви и одежды. Продукцию изготавливают только на заводах США и Великобритании — производитель осознанно отказался от экономически более выгодных вариантов. Клиентам предлагают модели премиум-класса с гарантией качества. В этой обуви неоднократно были замечены рэпер Канье Уэст, экс-президент США Билл Клинтон и даже Владимир Путин.

Интернет-магазин Нью Баланс — официальный представитель торговой марки в России. Есть также сеть филиалов, охватившая более 20 крупнейших городов страны. Приобрести фирменную продукцию можно и у авторизованных дилеров, список которых выложен на сайте продавца. При покупке товаров производителя в других местах существует риск отдать деньги за контрафактный товар. Для посетителей официального портала разработана комплексная система бонусов, включающая распродажи, скидки по программам лояльности, промокодам и другим акциям.

Какие товары продают в магазине

На сайте New Balance можно купить всевозможную обувь для мужчин и женщин:

спортивную на каждый день;

повседневную;

для занятий конкретными видами спорта;

премиальную.

Из одежды здесь продают куртки, футболки, шорты и брюки, толстовки, юбки и топы. В отдельном разделе выставлена обувь для детей до 4 до 8 лет. Из аксессуаров есть носки, рюкзаки и сумки, головные уборы, шарфы, мячи и средства ухода. На странице Sale выставлены товары по дисконтной цене. В разделе NB RUN можно ознакомиться с новостями и акциями продавца.

Программа лояльности Клуб JamilCo

Чтобы стать участником бонусной программы New Balance, достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить небольшую анкету и получить накопительную карту. При покупках на нее будут зачисляться баллы (фиксированный процент от суммы чека). Этими бонусами можно частично оплачивать следующие заказы по курсу 1 ББ = 1 рубль. В программе есть 4 статуса. Чем выше уровень, тем больше баллов можно использовать при разовой оплате.

Стартовые ББ дарят сразу после регистрации в программе, их можно потратить уже на первый заказ. Бонусы не сочетаются с промокодами и скидками по другим акциям, но кэшбэк поступает на карту после каждой покупки независимо от того, использовались ли ББ при расчете. Карту можно оформить и в любом из магазинов сети. Для получения скидки достаточно предъявить ее продавцу.

Участники программы Аэрофлот Бонус при оплате заказа тоже получают бонусы — мили. Размер этого кэшбэка аналогично зависит от суммы чека. Милями можно частично рассчитываться за товар. При оформлении покупки нужно ввести номер в поле «У вас есть карта Аэрофлот Бонус». Нельзя одновременно использовать мили и баллы New Balance.

Оплата заказа

При оформлении покупки можно сразу внести деньги банковской картой — Мир, Visa, MasterCard, Халва. Выбор этого варианта дает право на дополнительную скидку. При оплате по факту получения посылки у курьера или в отделении перевозчика клиент всегда может рассчитаться наличными. Обычно принимают и карты, но этот вопрос лучше уточнять.

Еще один способ расчета — подарочный сертификат. Приобрести карты разных номиналов можно на сайте. Но такая оплата доступна только в розничных магазинах Нью Баланс. Сертификат действителен на одну покупку. Если израсходованы не все средства, они сгорают. Если сумма больше, можно доплатить. Подарочные карты не сочетаются со скидками и промокодами.

Как получить посылку

Если в городе работает магазин New Balance, можно забрать посылку там в течение 3 дней с момента приема заказа. Также товары доставляют в пункты выдачи СДЭК. Клиенту придет уведомление с указанием трек-номера и адресом отделения. В обоих случаях, как и при доставке курьером, можно примерить вещи и произвести частичный выкуп (не более 10 позиций). Если цена заказа превышает определенную сумму и посылка оплачена заранее, расходы за транспортировку берет на себя продавец.

Как вернуть или обменять товар

Если нет претензий к товару, но клиент хочет его вернуть, на это отводится 14 дней. Можно оформить возврат в розничном магазине или отправить посылку через Почту России. Доставку оплачивает клиент. Недопустимы следы эксплуатации, нарушения целостности упаковки и этикеток, неполная комплектация. К товару нужно приложить копию чека, заполненный бланк возврата и финансовые реквизиты.

Перевод денег займет не более 10 дней. Если есть претензии к качеству, вернуть вещь можно в течение 2 лет с момента покупки. Продавец отправит товар на экспертизу, если правота клиента подтвердится, он получит компенсацию в полном объеме, включая расходы на доставку. Отсутствие чека не станет поводом для отказа, но приведет к тому, что процедура проверки затянется.