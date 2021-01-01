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Скидки в New Balance — спортивная обувь и одежда из США

Компания New Balance создает элитную обувь для занятий спортом и повседневного использования. Также в каталоге производителя есть модная одежда и аксессуары. Все эти вещи продают на официальном сайте Нью Баланс в России. В отдельном разделе представлены товары для детей 4–8 лет. На ... странице Sale собраны все дисконтные предложения продавца. Если скидки нет, можно воспользоваться бесплатным промокодом New Balance. Постоянные клиенты частично рассчитываются за покупки баллами и милями, начисленными по программам лояльности.


Посетить New Balance
Контакты New Balance

Юридический адрес:
127051, г. Москва, Трубная площадь, д.2.

Электронная почта:
zakaz@jamilco.ru

Телефон:
8 800 770-75-97

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидки в New Balance — спортивная обувь и одежда из США

Компания New Balance создает элитную обувь для занятий спортом и повседневного использования. Также в каталоге производителя есть модная одежда и аксессуары. Все эти вещи продают на официальном сайте Нью Баланс в России. В отдельном разделе представлены товары для детей 4–8 лет. На ... странице Sale собраны все дисконтные предложения продавца. Если скидки нет, можно воспользоваться бесплатным промокодом New Balance. Постоянные клиенты частично рассчитываются за покупки баллами и милями, начисленными по программам лояльности.


Посетить New Balance
Контакты New Balance

Юридический адрес:
127051, г. Москва, Трубная площадь, д.2.

Электронная почта:
zakaz@jamilco.ru

Телефон:
8 800 770-75-97

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от New Balance

New Balance — модный бренд спортивной обуви и одежды

Компания New Balance имеет более чем 100-летнюю историю. Фирма, основанная в 1906 году, является сегодня одним из ведущих поставщиков спортивной обуви и одежды. Продукцию изготавливают только на заводах США и Великобритании — производитель осознанно отказался от экономически более выгодных вариантов. Клиентам предлагают модели премиум-класса с гарантией качества. В этой обуви неоднократно были замечены рэпер Канье Уэст, экс-президент США Билл Клинтон и даже Владимир Путин. 

Интернет-магазин Нью Баланс — официальный представитель торговой марки в России. Есть также сеть филиалов, охватившая более 20 крупнейших городов страны. Приобрести фирменную продукцию можно и у авторизованных дилеров, список которых выложен на сайте продавца. При покупке товаров производителя в других местах существует риск отдать деньги за контрафактный товар. Для посетителей официального портала разработана комплексная система бонусов, включающая распродажи, скидки по программам лояльности, промокодам и другим акциям.

Какие товары продают в магазине 

На сайте New Balance можно купить всевозможную обувь для мужчин и женщин:

  • спортивную на каждый день;

  • повседневную;

  • для занятий конкретными видами спорта;

  • премиальную.

Из одежды здесь продают куртки, футболки, шорты и брюки, толстовки, юбки и топы. В отдельном разделе выставлена обувь для детей до 4 до 8 лет. Из аксессуаров есть носки, рюкзаки и сумки, головные уборы, шарфы, мячи и средства ухода. На странице Sale выставлены товары по дисконтной цене. В разделе NB RUN можно ознакомиться с новостями и акциями продавца.

Программа лояльности Клуб JamilCo

Чтобы стать участником бонусной программы New Balance, достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить небольшую анкету и получить накопительную карту. При покупках на нее будут зачисляться баллы (фиксированный процент от суммы чека). Этими бонусами можно частично оплачивать следующие заказы по курсу 1 ББ = 1 рубль. В программе есть 4 статуса. Чем выше уровень, тем больше баллов можно использовать при разовой оплате.

Стартовые ББ дарят сразу после регистрации в программе, их можно потратить уже на первый заказ. Бонусы не сочетаются с промокодами и скидками по другим акциям, но кэшбэк поступает на карту после каждой покупки независимо от того, использовались ли ББ при расчете. Карту можно оформить и в любом из магазинов сети. Для получения скидки достаточно предъявить ее продавцу. 

Участники программы Аэрофлот Бонус при оплате заказа тоже получают бонусы — мили. Размер этого кэшбэка аналогично зависит от суммы чека. Милями можно частично рассчитываться за товар. При оформлении покупки нужно ввести номер в поле «У вас есть карта Аэрофлот Бонус». Нельзя одновременно использовать мили и баллы New Balance.

Оплата заказа

При оформлении покупки можно сразу внести деньги банковской картой — Мир, Visa, MasterCard, Халва. Выбор этого варианта дает право на дополнительную скидку. При оплате по факту получения посылки у курьера или в отделении перевозчика клиент всегда может рассчитаться наличными. Обычно принимают и карты, но этот вопрос лучше уточнять. 

Еще один способ расчета — подарочный сертификат. Приобрести карты разных номиналов можно на сайте. Но такая оплата доступна только в розничных магазинах Нью Баланс. Сертификат действителен на одну покупку. Если израсходованы не все средства, они сгорают. Если сумма больше, можно доплатить. Подарочные карты не сочетаются со скидками и промокодами. 

Как получить посылку

Если в городе работает магазин New Balance, можно забрать посылку там в течение 3 дней с момента приема заказа. Также товары доставляют в пункты выдачи СДЭК. Клиенту придет уведомление с указанием трек-номера и адресом отделения. В обоих случаях, как и при доставке курьером, можно примерить вещи и произвести частичный выкуп (не более 10 позиций). Если цена заказа превышает определенную сумму и посылка оплачена заранее, расходы за транспортировку берет на себя продавец.

Как вернуть или обменять товар 

Если нет претензий к товару, но клиент хочет его вернуть, на это отводится 14 дней. Можно оформить возврат в розничном магазине или отправить посылку через Почту России. Доставку оплачивает клиент. Недопустимы следы эксплуатации, нарушения целостности упаковки и этикеток, неполная комплектация. К товару нужно приложить копию чека, заполненный бланк возврата и финансовые реквизиты. 

Перевод денег займет не более 10 дней. Если есть претензии к качеству, вернуть вещь можно в течение 2 лет с момента покупки. Продавец отправит товар на экспертизу, если правота клиента подтвердится, он получит компенсацию в полном объеме, включая расходы на доставку. Отсутствие чека не станет поводом для отказа, но приведет к тому, что процедура проверки затянется.

Как применить промокод на сайте New Balance

На этой странице собраны актуальные купоны магазина Нью Баланс. Каждый из них представляет собой бонусное предложение, дающее право на скидку или подарок. Иногда для участия в акции достаточно перейти по ссылке. Однако в большинстве случаев нужно указать промокод, содержащийся в купоне. Порядок действий:

  1. Скопировать код и перейти на сайт продавца по ссылке.

  2. Выбрать товар для помещения в корзину.

  1. Выбрать способ оформления заказа — быстрый или стандартный.

  1. При быстром оформлении нужно указать имя и телефон, электронный и домашний адрес. Для активации купона нажимают на строчку «У меня есть промокод» и вставляют скопированную комбинацию в появившееся поле. Затем кликают на «Быстрый заказ» и ожидают звонка менеджера.

  1. Покупка через корзину одновременно является и регистрацией на сайте. Помимо персональных данных, нужно выбрать способы доставки и оплаты. Код нужно вставить в поле «У вас есть промокод».

  1. После нажатия кнопки «Применить» сумма заказа должна уменьшиться. 

Зарегистрированные покупатели получают бонусные баллы, но, если нет желания авторизоваться на сайте, всегда можно использовать для скидок бесплатные промокоды.

Часто задаваемые вопросы про New Balance

★ Где найти актуальные купоны для сайта Нью Баланс?

На этой странице бесплатные бонусные предложения магазина доступны круглосуточно.

★ Предусмотрена ли возможность обмена товара?

Нет, чтобы получить такую же модель, нужно сначала вернуть заказ и оформить новый.

★ Любую ли вещь можно примерить при получении посылки?

Почти, кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий.

★ Как правильно подобрать обувь?

В описании товара указан российский размер. Если кликнуть по нему, появятся также европейский и американский.

★ Какая гарантия, что на сайте продаются только фирменные кроссовки New Balance?

Компания работает по лицензии производителя, поэтому контрафакт исключен.

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