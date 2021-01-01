Подробнее о доставке суши Нияма

В существующей с 2003 года сети ресторанов можно попробовать приготовленные из свежих продуктов роллы, пиццу и другие блюда японской и европейской кухни, включая веганское и детское меню. В столице для этого необязательно лично посещать одно заведений, можно по демократичным ценам заказать доставку на дом или в офис. Покупка на сайте возможна 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а скидочные купоны ритейлера позволяют существенно экономить и получать дополнительные суши в подарок.

Название ресторанов Нияма отражает философию компании. С санскрита это слово переводится как «нравственная чистота», поэтому один из главных принципов компании – честность с покупателями. С момента основания бренд придерживается идеи делать качественные и вкусные роллы без использования длительно хранящихся заготовок и замен указанных в меню ингредиентов более дешевыми. В ресторанах действует строгая система контроля качества, а директор каждого заведения в начале рабочего дня пробует суши и пиццу, чтобы убедиться в соблюдении стандартов приготовления.

Меню ресторана Niyama

Посетители сайта доставки могут заказать одно из более чем 600 разных блюд:

суши, обычные, теплые и XXL-роллы, а также сеты;

воки с раменом, удоном или рисовой лапшой, курицей или говядиной;

вегетарианские блюда: от маки с тофу до мисо-супа и «Пепперони»;

комбо-наборы из нескольких пицц и роллов на большую компанию;

пиццу диаметром 28 и 35 см, от «4 сыра» до «Мексиканской»;

закуски: от фокаччи с пармезаном и чесночных гренок до крылышек;

салаты, включая «Цезарь» и популярный сегодня поке с лососем;

основные блюда: от пасты и говяжьей вырезки до соте из мидий;

супы, такие как грибной крем-суп и солянка или Том ям и Мисо широ;

бургеры с мраморной говядиной или вегетарианской котлетой;

десерты: от чизкейка до нового прочтения тирамису;

детское меню, включая бургеры и пиццу;

напитки и соусы.

В меню доставки Нияма есть как традиционные, так и оригинальные рецепты блюд, созданные бренд-шефом с учетом последних тенденций. Из необычного в ресторане предлагается пицца с грушей и беконом или креветками и цукини, роллы с сиропом блю кюрасао и клубникой, попкорн из креветок, а также десерт с желе на основе синего чая анчан.

Бонусная программа суши-заведений Нияма

Чтобы принять участие в бонусной программе компании, нужно заполнить форму регистрации на сайте или в приложении сети ресторанов. На первый заказ на бонусный счет пользователя, привязанный к номеру мобильного телефона, начисляется повышенный кэшбэк и подарочные баллы. В дальнейшем с заказов суши и других блюд на бонусную карту возвращается 15% от потраченных сумм. Кроме того, ресторан дарит баллы ко дню рождения, скидку на первую покупку в приложении и персональные спецпредложения. Накоплениями в рамках программы лояльности можно оплачивать до 20% от стоимости блюд и напитков.

Возможности оплаты на сайте Niyama

Покупая роллы на сайте, можно внести предоплату банковской картой онлайн. Для этого, отправляя заказ, следует заполнить реквизиты в платежной форме, подтвердить транзакцию и дождаться уведомления на электронную почту о том, что средства перечислены.

Также можно оплатить заказ при получении. Ресторан и курьеры принимают как наличные, так и банковские карты, но возможность безналичной оплаты всегда нужно уточнять у оператора.

Способы доставки суши и пиццы Нияма

Заказывая роллы на сайте, в мобильном приложении или по номеру телефона, нужно выбрать одну из двух опций – доставку курьером или самовывоз еды из ресторана. Курьер может подъехать к определенному времени, а также, если потребуется, привезти блюда японской и европейской кухни не лично заказчику, а по любому указанному им адресу. Например, можно заказать их в подарок родным, любимому человеку или друзьям. Ожидание занимает от 45 до 90 минут, в зависимости от района Москвы или пригородов.

При выборе самовывоза можно обратиться в ресторан Нияма за своим заказом уже через полчаса после отправки заявки. На еду, которую покупатель забирает лично, продавец предоставляет дополнительную скидку.

Действующий порядок оформления претензий

Если с доставленной едой что-то оказалось не так, на сайте ресторана есть раздел «Контроль качества». Здесь можно оформить обращение с описанием претензии и указать свой номер телефона, чтобы на него перезвонил менеджер ресторана. Компания рассматривает каждую оставленную заявку и проводит собственное расследование.