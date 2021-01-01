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Промокоды Нияма на Октябрь

Акции и купоны Нияма на Октябрь 2021

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50% кэшбэк за заказ в День рождения по промокоду Нияма

Пройдите регистрацию на сайте, в мобильном приложении или в ресторане "Нияма" и "Пицца Пи", укажите в анкете дату своего рождения и получите в подарок 1000 бонусов и 50% кэшбэк на бонусный счет на заказ. Условия акции: подарочные бонусы начисляются и доступны для списания на заказы с доставкой или в ресторане, совершенные за 7 дней до указанной в анкете даты рождения и три дня после. Подарочные бонусы доступны для списания на заказы с доставкой и в ресторане до 20% от суммы заказа. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и спецпредложениями.

Истекает через 60 дней

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Ланч тайм: минус 20% на ВСЁ меню

20% скидка на всё меню действует в будние дни с 12.00 до 17.00. Не распространяется на заказы с доставкой, не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Место проведения уточняйте на странице акции.

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Дисконт 20% при самовывозе по купону Нияма

Скидка действует на заказы, оформленные через call-центр, сайт, мобильное приложение и непосредственно в ресторанах сети «Нияма» и «Пицца Пи». Предложение НЕ суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями и предоставляется только для зарегистрированных на сайте, в мобильном приложении или дисконтной программе лояльности гостей.

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Наборы питания на целый день включают завтрак, обед, полдник, ужин и напиток. Готовая еда упаковывается в одноразовые герметичные пищевые контейнеры. Можно заказать любой набор, независимо от дня недели.

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Мэджик Сет за 2799 рублей от шефа

Новый Мэджик Сет от Ниямы: премиальная упаковка, два экслюзивных ролла и хиты меню - готовит лично шеф - повар.

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Идеальное решение для больших компаний: каждый найдёт блюдо себе по вкусу.

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Беспл
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50%
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Скидка
50% кэшбэк за заказ в День рождения по промокоду Нияма

Пройдите регистрацию на сайте, в мобильном приложении или в ресторане "Нияма" и "Пицца Пи", укажите в анкете дату своего рождения и получите в подарок 1000 бонусов и 50% кэшбэк на бонусный счет на заказ. Условия акции: подарочные бонусы начисляются и доступны для списания на заказы с доставкой или в ресторане, совершенные за 7 дней до указанной в анкете даты рождения и три дня после. Подарочные бонусы доступны для списания на заказы с доставкой и в ресторане до 20% от суммы заказа. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и спецпредложениями.

Истекает через 60 дней

20%
на ВСЁ

Скидка
Ланч тайм: минус 20% на ВСЁ меню

20% скидка на всё меню действует в будние дни с 12.00 до 17.00. Не распространяется на заказы с доставкой, не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Место проведения уточняйте на странице акции.

Истекает через 32 дня

20%
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Скидка
Экономьте до 20% по бонусной карте с каждого заказа в Нияма

Пройти регистрацию можно на сайте или в мобильном приложении.

Истекает через 60 дней

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% при самовывозе по купону Нияма

Скидка действует на заказы, оформленные через call-центр, сайт, мобильное приложение и непосредственно в ресторанах сети «Нияма» и «Пицца Пи». Предложение НЕ суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями и предоставляется только для зарегистрированных на сайте, в мобильном приложении или дисконтной программе лояльности гостей.

Истекает через 32 дня

999Р
купон

Скидка
Комплексные наборы питания на целый день всего за 999 рублей от Нияма

Наборы питания на целый день включают завтрак, обед, полдник, ужин и напиток. Готовая еда упаковывается в одноразовые герметичные пищевые контейнеры. Можно заказать любой набор, независимо от дня недели.

Истекает через 32 дня

2799Р
купон

Скидка
Мэджик Сет за 2799 рублей от шефа

Новый Мэджик Сет от Ниямы: премиальная упаковка, два экслюзивных ролла и хиты меню - готовит лично шеф - повар.

Истекает через 25 дней

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Скидка 25% на первый заказ в мобильном приложении "Нияма"
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

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Комбо наборы с выгодой от 1398 рублей по купону Нияма

Идеальное решение для больших компаний: каждый найдёт блюдо себе по вкусу.

Истекает через 3 дня

Лучшее
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Антикризисное меню по доступным ценам по промокоду Нияма
Истекает через 32 дня

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предложение

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Премиум сет для особых случаев по купону Нияма

5 эксклюзивных роллов и хиты из меню, приготовленные шеф-поваром ресторана. Уникальная упаковка, со специальным отделением для бутылочки любимого вина.

Истекает через 4 дня

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Скидка действует на заказы с доставкой до 13 сентября.

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Все скидки на доставку роллов и пиццы Нияма

Если хочется свежих роллов, пиццы, бургеров или оригинальных блюд японской и европейской кухни, необязательно идти в ресторан. Можно заказать доставку из сети заведений Нияма на дом. В онлайн-меню есть как традиционные «Филадельфия» и «4 сыра», так и собственные интерпретации мисо-с ... упа и тирамису, а еще необычные рецепты роллов с баклажанами, пиццы с грушей и десерта с чайным желе. Также в наличии вегетарианские блюда: супы, салаты, макидзуси и даже пицца с вегетарианской колбасой и бургер с котлетой из продуктов, заменяющих мясо. Доставка по Москве и пригородам бесплатная. Кроме того, можно экономить на заказах благодаря промокодам Нияма.


Посетить Нияма
Контакты Нияма

Электронная почта:
quality@niyama.ru

Телефон:
+7 (495) 132-04-44

Соц. сети:

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4 оценки поставлены средняя 5

Все скидки на доставку роллов и пиццы Нияма

Если хочется свежих роллов, пиццы, бургеров или оригинальных блюд японской и европейской кухни, необязательно идти в ресторан. Можно заказать доставку из сети заведений Нияма на дом. В онлайн-меню есть как традиционные «Филадельфия» и «4 сыра», так и собственные интерпретации мисо-с ... упа и тирамису, а еще необычные рецепты роллов с баклажанами, пиццы с грушей и десерта с чайным желе. Также в наличии вегетарианские блюда: супы, салаты, макидзуси и даже пицца с вегетарианской колбасой и бургер с котлетой из продуктов, заменяющих мясо. Доставка по Москве и пригородам бесплатная. Кроме того, можно экономить на заказах благодаря промокодам Нияма.


Посетить Нияма
Контакты Нияма

Электронная почта:
quality@niyama.ru

Телефон:
+7 (495) 132-04-44

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Нияма

Активация промокода на Нияма

Чтобы воспользоваться скидкой или подарком по промокоду ресторана, нужно:

  1. Кликнуть по кнопке скидочного предложения, скопировать код и зайти на сайт доставки суши.

  2. Отправить в корзину понравившийся сет, комбо-набор или отдельные блюда и напитки и нажать в верхней части страницы «Заказать».

  3. Войти через социальную сеть или ввести свои контактные данные.

  4. Перейти к оформлению заказа и на странице доставки вместе с другими данными ввести промокод в поле «Купон», после чего нажать «Продолжить и рассчитать скидку».

  1. После активации кода купона из стоимости заказа будет вычтен дисконт, и можно будет отправить заявку на доставку роллов и других блюд по новой цене.

Но не все специальные предложения снабжены промокодом: на странице есть купоны, переадресующие пользователя на страницы актуальных акций.

Подробнее о доставке суши Нияма

В существующей с 2003 года сети ресторанов можно попробовать приготовленные из свежих продуктов роллы, пиццу и другие блюда японской и европейской кухни, включая веганское и детское меню. В столице для этого необязательно лично посещать одно заведений, можно по демократичным ценам заказать доставку на дом или в офис. Покупка на сайте возможна 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а скидочные купоны ритейлера позволяют существенно экономить и получать дополнительные суши в подарок.

Название ресторанов Нияма отражает философию компании. С санскрита это слово переводится как «нравственная чистота», поэтому один из главных принципов компании – честность с покупателями. С момента основания бренд придерживается идеи делать качественные и вкусные роллы без использования длительно хранящихся заготовок и замен указанных в меню ингредиентов более дешевыми. В ресторанах действует строгая система контроля качества, а директор каждого заведения в начале рабочего дня пробует суши и пиццу, чтобы убедиться в соблюдении стандартов приготовления.

Меню ресторана Niyama

Посетители сайта доставки могут заказать одно из более чем 600 разных блюд:

  • суши, обычные, теплые и XXL-роллы, а также сеты;

  • воки с раменом, удоном или рисовой лапшой, курицей или говядиной;

  • вегетарианские блюда: от маки с тофу до мисо-супа и «Пепперони»;

  • комбо-наборы из нескольких пицц и роллов на большую компанию;

  • пиццу диаметром 28 и 35 см, от «4 сыра» до «Мексиканской»;

  • закуски: от фокаччи с пармезаном и чесночных гренок до крылышек;

  • салаты, включая «Цезарь» и популярный сегодня поке с лососем; 

  • основные блюда: от пасты и говяжьей вырезки до соте из мидий;

  • супы, такие как грибной крем-суп и солянка или Том ям и Мисо широ;

  • бургеры с мраморной говядиной или вегетарианской котлетой;

  • десерты: от чизкейка до нового прочтения тирамису;

  • детское меню, включая бургеры и пиццу;

  • напитки и соусы.

В меню доставки Нияма есть как традиционные, так и оригинальные рецепты блюд, созданные бренд-шефом с учетом последних тенденций. Из необычного в ресторане предлагается пицца с грушей и беконом или креветками и цукини, роллы с сиропом блю кюрасао и клубникой, попкорн из креветок, а также десерт с желе на основе синего чая анчан.

Бонусная программа суши-заведений Нияма

Чтобы принять участие в бонусной программе компании, нужно заполнить форму регистрации на сайте или в приложении сети ресторанов. На первый заказ на бонусный счет пользователя, привязанный к номеру мобильного телефона, начисляется повышенный кэшбэк и подарочные баллы. В дальнейшем с заказов суши и других блюд на бонусную карту возвращается 15% от потраченных сумм. Кроме того, ресторан дарит баллы ко дню рождения, скидку на первую покупку в приложении и персональные спецпредложения. Накоплениями в рамках программы лояльности можно оплачивать до 20% от стоимости блюд и напитков.

Возможности оплаты на сайте Niyama 

Покупая роллы на сайте, можно внести предоплату банковской картой онлайн. Для этого, отправляя заказ, следует заполнить реквизиты в платежной форме, подтвердить транзакцию и дождаться уведомления на электронную почту о том, что средства перечислены.

Также можно оплатить заказ при получении. Ресторан и курьеры принимают как наличные, так и банковские карты, но возможность безналичной оплаты всегда нужно уточнять у оператора.

Способы доставки суши и пиццы Нияма

Заказывая роллы на сайте, в мобильном приложении или по номеру телефона, нужно выбрать одну из двух опций – доставку курьером или самовывоз еды из ресторана. Курьер может подъехать к определенному времени, а также, если потребуется, привезти блюда японской и европейской кухни не лично заказчику, а по любому указанному им адресу. Например, можно заказать их в подарок родным, любимому человеку или друзьям. Ожидание занимает от 45 до 90 минут, в зависимости от района Москвы или пригородов.

При выборе самовывоза можно обратиться в ресторан Нияма за своим заказом уже через полчаса после отправки заявки. На еду, которую покупатель забирает лично, продавец предоставляет дополнительную скидку.

Действующий порядок оформления претензий

 

Если с доставленной едой что-то оказалось не так, на сайте ресторана есть раздел «Контроль качества». Здесь можно оформить обращение с описанием претензии и указать свой номер телефона, чтобы на него перезвонил менеджер ресторана. Компания рассматривает каждую оставленную заявку и проводит собственное расследование.

Часто задаваемые вопросы про Нияма

★ Нужно ли платить за доставку?

В Нияма действует бесплатная доставка – оплачивается только стоимость блюд.

★ Можно ли одновременно использовать бонусы и купоны на скидку?

Списание бонусов не распространяется на акции и специальные предложения. Скидки не суммируются, но можно выбрать наиболее выгодную.

★ Какими промокодами на доставку суши можно воспользоваться на сайте?

У нас бывают промокоды со скидками и макидзуси в подарок к заказам от установленной суммы и к покупкам определенного количества роллов или вида пиццы, а также скидки на все меню в часы ланча и другие выгодные предложения.

★ Возможна ли бесконтактная доставка роллов?

Да, если покупатель желает не контактировать с курьером Нияма, он может поставить галочку на эту опцию при оформлении заказа.

Лучшие промокоды Нияма

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПри заказе от 1800 рублей сет Сиавасэ Дуо в подарок по промокоду НиямаSD9***
ПромокодРолл Сяке бонито в подарок к заказу от 1399 рублей по промокоду НиямаSB1***
ПромокодСкидка 30% на все роллы при заказе от 5 штук с доставкой по промокоду Нияма5RO***
СкидкаПолучите 50% кэшбэк на бонусный счёт с первого заказ от Ниямане требуется
Скидка50% кэшбэк за заказ в День рождения по промокоду Ниямане требуется
СкидкаЛанч тайм: минус 20% на ВСЁ менюне требуется
СкидкаЭкономьте до 20% по бонусной карте с каждого заказа в Ниямане требуется
СкидкаДисконт 20% при самовывозе по купону Ниямане требуется
СкидкаКомплексные наборы питания на целый день всего за 999 рублей от Ниямане требуется
СкидкаМэджик Сет за 2799 рублей от шефане требуется
СкидкаСкидка 25% на первый заказ в мобильном приложении "Нияма"не требуется
СкидкаКомбо наборы с выгодой от 1398 рублей по купону Ниямане требуется
СкидкаАнтикризисное меню по доступным ценам по промокоду Ниямане требуется
СкидкаПремиум сет для особых случаев по купону Ниямане требуется
СкидкаВегетарианское меню от 199 рублей по промокоду Ниямане требуется
СкидкаСалаты на любой вкус от 399 рублей по купону Ниямане требуется

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