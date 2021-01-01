4 оценки поставлены средняя 5
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Предложение действует только на заказы с доставкой, не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями.
30%
купон
50%
купон
Присоединяйтесь к бонусной программе Нияма.
50%
cashback
Пройдите регистрацию на сайте, в мобильном приложении или в ресторане "Нияма" и "Пицца Пи", укажите в анкете дату своего рождения и получите в подарок 1000 бонусов и 50% кэшбэк на бонусный счет на заказ. Условия акции: подарочные бонусы начисляются и доступны для списания на заказы с доставкой или в ресторане, совершенные за 7 дней до указанной в анкете даты рождения и три дня после. Подарочные бонусы доступны для списания на заказы с доставкой и в ресторане до 20% от суммы заказа. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и спецпредложениями.
20%
на ВСЁ
20% скидка на всё меню действует в будние дни с 12.00 до 17.00. Не распространяется на заказы с доставкой, не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Место проведения уточняйте на странице акции.
20%
купон
Пройти регистрацию можно на сайте или в мобильном приложении.
20%
купон
Скидка действует на заказы, оформленные через call-центр, сайт, мобильное приложение и непосредственно в ресторанах сети «Нияма» и «Пицца Пи». Предложение НЕ суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями и предоставляется только для зарегистрированных на сайте, в мобильном приложении или дисконтной программе лояльности гостей.
999Р
купон
Наборы питания на целый день включают завтрак, обед, полдник, ужин и напиток. Готовая еда упаковывается в одноразовые герметичные пищевые контейнеры. Можно заказать любой набор, независимо от дня недели.
2799Р
купон
Новый Мэджик Сет от Ниямы: премиальная упаковка, два экслюзивных ролла и хиты меню - готовит лично шеф - повар.
25%
купон
Лучшее
предложение
Идеальное решение для больших компаний: каждый найдёт блюдо себе по вкусу.
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
5 эксклюзивных роллов и хиты из меню, приготовленные шеф-поваром ресторана. Уникальная упаковка, со специальным отделением для бутылочки любимого вина.
199Р
купон
399Р
купон
479Р
купон
499Р
купон
119Р
купон
219Р
купон
Беспл
подарок
799Р
купон
25Р
купон
499Р
купон
1599Р
купон
139Р
купон
99Р
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Предложение действует только на заказы с доставкой, не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями.
30%
купон
50%
купон
Присоединяйтесь к бонусной программе Нияма.
50%
cashback
Пройдите регистрацию на сайте, в мобильном приложении или в ресторане "Нияма" и "Пицца Пи", укажите в анкете дату своего рождения и получите в подарок 1000 бонусов и 50% кэшбэк на бонусный счет на заказ. Условия акции: подарочные бонусы начисляются и доступны для списания на заказы с доставкой или в ресторане, совершенные за 7 дней до указанной в анкете даты рождения и три дня после. Подарочные бонусы доступны для списания на заказы с доставкой и в ресторане до 20% от суммы заказа. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и спецпредложениями.
20%
на ВСЁ
20% скидка на всё меню действует в будние дни с 12.00 до 17.00. Не распространяется на заказы с доставкой, не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Место проведения уточняйте на странице акции.
20%
купон
Пройти регистрацию можно на сайте или в мобильном приложении.
20%
купон
Скидка действует на заказы, оформленные через call-центр, сайт, мобильное приложение и непосредственно в ресторанах сети «Нияма» и «Пицца Пи». Предложение НЕ суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями и предоставляется только для зарегистрированных на сайте, в мобильном приложении или дисконтной программе лояльности гостей.
999Р
купон
Наборы питания на целый день включают завтрак, обед, полдник, ужин и напиток. Готовая еда упаковывается в одноразовые герметичные пищевые контейнеры. Можно заказать любой набор, независимо от дня недели.
2799Р
купон
Новый Мэджик Сет от Ниямы: премиальная упаковка, два экслюзивных ролла и хиты меню - готовит лично шеф - повар.
25%
купон
Лучшее
предложение
Идеальное решение для больших компаний: каждый найдёт блюдо себе по вкусу.
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
5 эксклюзивных роллов и хиты из меню, приготовленные шеф-поваром ресторана. Уникальная упаковка, со специальным отделением для бутылочки любимого вина.
199Р
купон
399Р
купон
479Р
купон
499Р
купон
119Р
купон
219Р
купон
Беспл
подарок
799Р
купон
25Р
купон
499Р
купон
1599Р
купон
139Р
купон
99Р
купон
25%
купон
Не распространяется на Премиум сет и Мэджик сет.
Беспл
подарок
Беспл
подарок
25%
на ВСЁ
Скидка 25% на все сеты при заказе от 2х шт с доставкой. Не распространяется на Премиум сет и Мэджик сет и не суммируется с другими акциями, скидками и спецпредложениями.
Беспл
подадрок
При заказе от 1399 рубей ролл "Филадельфия лайт" в подарок по промокоду.
20%
купон
Скидка действует на заказы с доставкой до 13 сентября.
Если хочется свежих роллов, пиццы, бургеров или оригинальных блюд японской и европейской кухни, необязательно идти в ресторан. Можно заказать доставку из сети заведений Нияма на дом. В онлайн-меню есть как традиционные «Филадельфия» и «4 сыра», так и собственные интерпретации мисо-с ... упа и тирамису, а еще необычные рецепты роллов с баклажанами, пиццы с грушей и десерта с чайным желе. Также в наличии вегетарианские блюда: супы, салаты, макидзуси и даже пицца с вегетарианской колбасой и бургер с котлетой из продуктов, заменяющих мясо. Доставка по Москве и пригородам бесплатная. Кроме того, можно экономить на заказах благодаря промокодам Нияма.
Электронная почта:
quality@niyama.ru
Телефон:
+7 (495) 132-04-44
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
Если хочется свежих роллов, пиццы, бургеров или оригинальных блюд японской и европейской кухни, необязательно идти в ресторан. Можно заказать доставку из сети заведений Нияма на дом. В онлайн-меню есть как традиционные «Филадельфия» и «4 сыра», так и собственные интерпретации мисо-с ... упа и тирамису, а еще необычные рецепты роллов с баклажанами, пиццы с грушей и десерта с чайным желе. Также в наличии вегетарианские блюда: супы, салаты, макидзуси и даже пицца с вегетарианской колбасой и бургер с котлетой из продуктов, заменяющих мясо. Доставка по Москве и пригородам бесплатная. Кроме того, можно экономить на заказах благодаря промокодам Нияма.
Электронная почта:
quality@niyama.ru
Телефон:
+7 (495) 132-04-44
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Чтобы воспользоваться скидкой или подарком по промокоду ресторана, нужно:
Кликнуть по кнопке скидочного предложения, скопировать код и зайти на сайт доставки суши.
Отправить в корзину понравившийся сет, комбо-набор или отдельные блюда и напитки и нажать в верхней части страницы «Заказать».
Войти через социальную сеть или ввести свои контактные данные.
Перейти к оформлению заказа и на странице доставки вместе с другими данными ввести промокод в поле «Купон», после чего нажать «Продолжить и рассчитать скидку».
После активации кода купона из стоимости заказа будет вычтен дисконт, и можно будет отправить заявку на доставку роллов и других блюд по новой цене.
Но не все специальные предложения снабжены промокодом: на странице есть купоны, переадресующие пользователя на страницы актуальных акций.
В существующей с 2003 года сети ресторанов можно попробовать приготовленные из свежих продуктов роллы, пиццу и другие блюда японской и европейской кухни, включая веганское и детское меню. В столице для этого необязательно лично посещать одно заведений, можно по демократичным ценам заказать доставку на дом или в офис. Покупка на сайте возможна 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а скидочные купоны ритейлера позволяют существенно экономить и получать дополнительные суши в подарок.
Название ресторанов Нияма отражает философию компании. С санскрита это слово переводится как «нравственная чистота», поэтому один из главных принципов компании – честность с покупателями. С момента основания бренд придерживается идеи делать качественные и вкусные роллы без использования длительно хранящихся заготовок и замен указанных в меню ингредиентов более дешевыми. В ресторанах действует строгая система контроля качества, а директор каждого заведения в начале рабочего дня пробует суши и пиццу, чтобы убедиться в соблюдении стандартов приготовления.
Посетители сайта доставки могут заказать одно из более чем 600 разных блюд:
суши, обычные, теплые и XXL-роллы, а также сеты;
воки с раменом, удоном или рисовой лапшой, курицей или говядиной;
вегетарианские блюда: от маки с тофу до мисо-супа и «Пепперони»;
комбо-наборы из нескольких пицц и роллов на большую компанию;
пиццу диаметром 28 и 35 см, от «4 сыра» до «Мексиканской»;
закуски: от фокаччи с пармезаном и чесночных гренок до крылышек;
салаты, включая «Цезарь» и популярный сегодня поке с лососем;
основные блюда: от пасты и говяжьей вырезки до соте из мидий;
супы, такие как грибной крем-суп и солянка или Том ям и Мисо широ;
бургеры с мраморной говядиной или вегетарианской котлетой;
десерты: от чизкейка до нового прочтения тирамису;
детское меню, включая бургеры и пиццу;
напитки и соусы.
В меню доставки Нияма есть как традиционные, так и оригинальные рецепты блюд, созданные бренд-шефом с учетом последних тенденций. Из необычного в ресторане предлагается пицца с грушей и беконом или креветками и цукини, роллы с сиропом блю кюрасао и клубникой, попкорн из креветок, а также десерт с желе на основе синего чая анчан.
Чтобы принять участие в бонусной программе компании, нужно заполнить форму регистрации на сайте или в приложении сети ресторанов. На первый заказ на бонусный счет пользователя, привязанный к номеру мобильного телефона, начисляется повышенный кэшбэк и подарочные баллы. В дальнейшем с заказов суши и других блюд на бонусную карту возвращается 15% от потраченных сумм. Кроме того, ресторан дарит баллы ко дню рождения, скидку на первую покупку в приложении и персональные спецпредложения. Накоплениями в рамках программы лояльности можно оплачивать до 20% от стоимости блюд и напитков.
Покупая роллы на сайте, можно внести предоплату банковской картой онлайн. Для этого, отправляя заказ, следует заполнить реквизиты в платежной форме, подтвердить транзакцию и дождаться уведомления на электронную почту о том, что средства перечислены.
Также можно оплатить заказ при получении. Ресторан и курьеры принимают как наличные, так и банковские карты, но возможность безналичной оплаты всегда нужно уточнять у оператора.
Заказывая роллы на сайте, в мобильном приложении или по номеру телефона, нужно выбрать одну из двух опций – доставку курьером или самовывоз еды из ресторана. Курьер может подъехать к определенному времени, а также, если потребуется, привезти блюда японской и европейской кухни не лично заказчику, а по любому указанному им адресу. Например, можно заказать их в подарок родным, любимому человеку или друзьям. Ожидание занимает от 45 до 90 минут, в зависимости от района Москвы или пригородов.
При выборе самовывоза можно обратиться в ресторан Нияма за своим заказом уже через полчаса после отправки заявки. На еду, которую покупатель забирает лично, продавец предоставляет дополнительную скидку.
Если с доставленной едой что-то оказалось не так, на сайте ресторана есть раздел «Контроль качества». Здесь можно оформить обращение с описанием претензии и указать свой номер телефона, чтобы на него перезвонил менеджер ресторана. Компания рассматривает каждую оставленную заявку и проводит собственное расследование.
В Нияма действует бесплатная доставка – оплачивается только стоимость блюд.
Списание бонусов не распространяется на акции и специальные предложения. Скидки не суммируются, но можно выбрать наиболее выгодную.
У нас бывают промокоды со скидками и макидзуси в подарок к заказам от установленной суммы и к покупкам определенного количества роллов или вида пиццы, а также скидки на все меню в часы ланча и другие выгодные предложения.
Да, если покупатель желает не контактировать с курьером Нияма, он может поставить галочку на эту опцию при оформлении заказа.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|При заказе от 1800 рублей сет Сиавасэ Дуо в подарок по промокоду Нияма
|SD9***
|Промокод
|Ролл Сяке бонито в подарок к заказу от 1399 рублей по промокоду Нияма
|SB1***
|Промокод
|Скидка 30% на все роллы при заказе от 5 штук с доставкой по промокоду Нияма
|5RO***
|Скидка
|Получите 50% кэшбэк на бонусный счёт с первого заказ от Нияма
|не требуется
|Скидка
|50% кэшбэк за заказ в День рождения по промокоду Нияма
|не требуется
|Скидка
|Ланч тайм: минус 20% на ВСЁ меню
|не требуется
|Скидка
|Экономьте до 20% по бонусной карте с каждого заказа в Нияма
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 20% при самовывозе по купону Нияма
|не требуется
|Скидка
|Комплексные наборы питания на целый день всего за 999 рублей от Нияма
|не требуется
|Скидка
|Мэджик Сет за 2799 рублей от шефа
|не требуется
|Скидка
|Скидка 25% на первый заказ в мобильном приложении "Нияма"
|не требуется
|Скидка
|Комбо наборы с выгодой от 1398 рублей по купону Нияма
|не требуется
|Скидка
|Антикризисное меню по доступным ценам по промокоду Нияма
|не требуется
|Скидка
|Премиум сет для особых случаев по купону Нияма
|не требуется
|Скидка
|Вегетарианское меню от 199 рублей по промокоду Нияма
|не требуется
|Скидка
|Салаты на любой вкус от 399 рублей по купону Нияма
|не требуется