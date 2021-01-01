Подробнее о магазине ножей Ножиков

Интернет-магазин Ножиков — это большой выбор клинковых изделий и сувениров. Кроме ножей, здесь доступны топоры, бритвы, мультитулы, фонари, зажигалки, подарочные наборы, аксессуары для ухода за режущими инструментами. Купить их можно с бесплатной доставкой по всей России. Компания гарантирует высокое качество представленного товара и устанавливает на него небольшие наценки. Благодаря этому надежность сочетается с доступностью. Дополнительно снизить траты на покупку ножей и сувениров можно, используя промокоды и участвуя в распродажах. Актуальные дисконтные предложения компании собраны на этой странице.

Кухонные, походные, охотничьи и другие ножи в Nozhikov.ru

Ассортимент клинковых изделий в магазине Ножиков охватывает широкий круг их разновидностей. Здесь доступны различные виды ножей:

кухонные;

туристические;

охотничьи;

рыбацкие;

выкидные;

складные;

бабочки;

мачете и кукри.

Полный каталог включает тысячи наименований продуктов, доступных для заказа. В магазине также представлены бруски, камни, мусаты, точила для заточки и правки клинков.

Программа лояльности магазина Ножиков

В магазине действует программа лояльности для постоянных покупателей, позволяющая накапливать баллы и получать взамен скидки на покупку ножей. Чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться на сайте. После этого с каждой покупки 5% будет начисляться в виде бонусов. Столько же баллов предоставляется с заказов привлеченных друзей.

Бонусы, накопленные по программе лояльности, обмениваются на скидки. За них можно покупать купоны, предоставляющие как фиксированный дисконт в рублях, так и процентный.

Условия оплаты заказов

Магазин поддерживает оплату покупок как на сайте онлайн, так и при получении. Минимальная сумма заказа для доставки — 700 рублей. Оплатить заказ можно с банковской карты, электронного кошелька ЮMoney или безналичным переводом по реквизитам компании. При получении доступен расчет наличными и картой, при этом нужно уточнять наличие терминала у курьера.

Купить продукцию можно в рассрочку или кредит через сервис ЮMoney. Для этого нужно выбрать соответствующую услугу на странице платежного оператора и дождаться решения по ней. Беспроцентная рассрочка действует до 30 дней, при выборе большего периода оформляется кредит.

Доставка покупок

Условия доставки заказов варьируются в зависимости от местоположения покупателя. По Москве заказы перевозятся силами самой компании или сервисом Яндекс.Курьер. В Санкт-Петербурге пересылкой занимается Доставка Клуб. Срок пересылки составляет от 1 до 3 дней. В другие города можно заказать доставку компаниями СДЭК и Почта России. Ее сроки зависят от выбранного перевозчика и его загруженности. Для Почты России они составляют 6–20 дней, для СДЭК — 2–15 дней.

Стоимость доставки зависит от объемов заказа и адреса получателя. В Москве и СПб. при покупке на сумму от 3500 рублей доставка бесплатная. Для других регионов минимальный порог — 5000 рублей. Для бесплатной доставки заказ должен быть оформлен по предоплате.

Жители других стран могут воспользоваться международной доставкой. В Армению, Казахстан, Киргизию и Беларусь отправку производит компания СДЭК. Срок доставки — от 2 до 7 дней в зависимости от расстояния. В другие государства пересылка выполняется оператором DHL. Тарифы и сроки определяются индивидуально, в зависимости от страны. Международная доставка осуществляется только по полной предоплате.

Обмен и возврат в магазине Ножиков

Все ножи, представленные в магазине, имеют гарантию производителя. В случае выявления ненадлежащего качества возможен обмен товара на аналогичный в течение 14 дней. При отсутствии замены на складе выполняется возврат средств. Товары надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней с момента получения. Обязательным условием является сохранение упаковки, бирок и пломб, а также отсутствие следов эксплуатации.

Для возврата нужно упаковать товар, приложить к нему копию чека о покупке и копию паспорта или водительских прав, а также написать заявление о возврате. Его образец можно скачать и распечатать с сайта магазина. Посылку нужно отправить на адрес компании в Москве. Деньги возвращаются на счет покупателю в течение 7 дней, при этом транспортные расходы ложатся на него.