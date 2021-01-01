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Промокоды Ножиков на Октябрь

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Купоны Ножикова — скидки на ножи с характером

Онлайн-магазин Ножиков предлагает широкий выбор клинковых изделий на все случаи жизни. Здесь доступны бытовые кухонные, охотничьи и рыбацкие, туристические ножи, а также мачете, тесаки, топорики, кукри, опасные бритвы, мультитулы и другие режущие изделия. Магазин регулярно устраивае ... т акции, организует распродажи и дарит скидки. Постоянные клиенты участвуют в программе лояльности, позволяющей получать бонусы за свои покупки и заказы друзей. А чтобы получить еще больше скидок, можно использовать купоны Ножикова, собранные в этом разделе.


Посетить Ножиков
Контакты Ножиков

Юридический адрес:
г. Москва, Подсосенский переулок 23 стр 4

Электронная почта:
help@nozhikov.ru

Телефон:
+7 (495) 268-13-34

Соц. сети:

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Купоны Ножикова — скидки на ножи с характером

Онлайн-магазин Ножиков предлагает широкий выбор клинковых изделий на все случаи жизни. Здесь доступны бытовые кухонные, охотничьи и рыбацкие, туристические ножи, а также мачете, тесаки, топорики, кукри, опасные бритвы, мультитулы и другие режущие изделия. Магазин регулярно устраивае ... т акции, организует распродажи и дарит скидки. Постоянные клиенты участвуют в программе лояльности, позволяющей получать бонусы за свои покупки и заказы друзей. А чтобы получить еще больше скидок, можно использовать купоны Ножикова, собранные в этом разделе.


Посетить Ножиков
Контакты Ножиков

Юридический адрес:
г. Москва, Подсосенский переулок 23 стр 4

Электронная почта:
help@nozhikov.ru

Телефон:
+7 (495) 268-13-34

Соц. сети:

vkyoutubeinstagram

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Специальные предложения от Ножиков

Подробнее о магазине ножей Ножиков

Подробнее о магазине ножей Ножиков

Интернет-магазин Ножиков — это большой выбор клинковых изделий и сувениров. Кроме ножей, здесь доступны топоры, бритвы, мультитулы, фонари, зажигалки, подарочные наборы, аксессуары для ухода за режущими инструментами. Купить их можно с бесплатной доставкой по всей России. Компания гарантирует высокое качество представленного товара и устанавливает на него небольшие наценки. Благодаря этому надежность сочетается с доступностью. Дополнительно снизить траты на покупку ножей и сувениров можно, используя промокоды и участвуя в распродажах. Актуальные дисконтные предложения компании собраны на этой странице.

Кухонные, походные, охотничьи и другие ножи в Nozhikov.ru

Ассортимент клинковых изделий в магазине Ножиков охватывает широкий круг их разновидностей. Здесь доступны различные виды ножей:

  • кухонные;

  • туристические;

  • охотничьи;

  • рыбацкие;

  • выкидные;

  • складные;

  • бабочки;

  • мачете и кукри.

Полный каталог включает тысячи наименований продуктов, доступных для заказа. В магазине также представлены бруски, камни, мусаты, точила для заточки и правки клинков.

Программа лояльности магазина Ножиков

В магазине действует программа лояльности для постоянных покупателей, позволяющая накапливать баллы и получать взамен скидки на покупку ножей. Чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться на сайте. После этого с каждой покупки 5% будет начисляться в виде бонусов. Столько же баллов предоставляется с заказов привлеченных друзей.

Бонусы, накопленные по программе лояльности, обмениваются на скидки. За них можно покупать купоны, предоставляющие как фиксированный дисконт в рублях, так и процентный. 

Условия оплаты заказов

Магазин поддерживает оплату покупок как на сайте онлайн, так и при получении. Минимальная сумма заказа для доставки — 700 рублей. Оплатить заказ можно с банковской карты, электронного кошелька ЮMoney или безналичным переводом по реквизитам компании. При получении доступен расчет наличными и картой, при этом нужно уточнять наличие терминала у курьера.

Купить продукцию можно в рассрочку или кредит через сервис ЮMoney. Для этого нужно выбрать соответствующую услугу на странице платежного оператора и дождаться решения по ней. Беспроцентная рассрочка действует до 30 дней, при выборе большего периода оформляется кредит.

Доставка покупок

Условия доставки заказов варьируются в зависимости от местоположения покупателя. По Москве заказы перевозятся силами самой компании или сервисом Яндекс.Курьер. В Санкт-Петербурге пересылкой занимается Доставка Клуб. Срок пересылки составляет от 1 до 3 дней. В другие города можно заказать доставку компаниями СДЭК и Почта России. Ее сроки зависят от выбранного перевозчика и его загруженности. Для Почты России они составляют 6–20 дней, для СДЭК — 2–15 дней.

Стоимость доставки зависит от объемов заказа и адреса получателя. В Москве и СПб. при покупке на сумму от 3500 рублей доставка бесплатная. Для других регионов минимальный порог — 5000 рублей. Для бесплатной доставки заказ должен быть оформлен по предоплате.

Жители других стран могут воспользоваться международной доставкой. В Армению, Казахстан, Киргизию и Беларусь отправку производит компания СДЭК. Срок доставки — от 2 до 7 дней в зависимости от расстояния. В другие государства пересылка выполняется оператором DHL. Тарифы и сроки определяются индивидуально, в зависимости от страны. Международная доставка осуществляется только по полной предоплате.

Обмен и возврат в магазине Ножиков

Все ножи, представленные в магазине, имеют гарантию производителя. В случае выявления ненадлежащего качества возможен обмен товара на аналогичный в течение 14 дней. При отсутствии замены на складе выполняется возврат средств. Товары надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней с момента получения. Обязательным условием является сохранение упаковки, бирок и пломб, а также отсутствие следов эксплуатации.

Для возврата нужно упаковать товар, приложить к нему копию чека о покупке и копию паспорта или водительских прав, а также написать заявление о возврате. Его образец можно скачать и распечатать с сайта магазина. Посылку нужно отправить на адрес компании в Москве. Деньги возвращаются на счет покупателю в течение 7 дней, при этом транспортные расходы ложатся на него.

Как покупать ножи со скидками, используя промокоды интернет-магазина Ножиков

Как покупать ножи со скидками, используя промокоды интернет-магазина Ножиков

Чтобы получить скидку в магазине Ножиков, активируемую по промокоду, необходимо в этом разделе выбрать соответствующую акцию и кликнуть на ее купон. Копирование кода выполняется автоматически, после чего произойдет переадресация на сайт. Если по клику ничего не происходит, нужно вручную выделить комбинацию промокода и перейти по ссылке, а затем действовать по инструкции:

  1. Найти в каталоге магазина товары, принимающие участие в выбранной акции.

  2. Добавить товары в корзину.

  3. Перейти в корзину, к меню оформления покупки.

  4. На странице корзины найти внизу слева поле «Есть промокод?» и вставить туда ранее скопированный код купона.

  5. Активировать код для изменения суммы заказа с учетом дисконта.

  6. Завершить оформление покупки, указав способы ее оплаты и доставки.

Правила применения промокодов и их сочетаемость с другими видами дисконта определяются условиями акций. На некоторые товары отдельных брендов скидки по купонам, а также по программе лояльности, не предоставляются. 

Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Какие скидки есть в магазине Ножиков?

Магазин периодически устраивает распродажи, проводит различные акции  и предоставляет скидки, например на первый заказ.

Где найти актуальные скидки на покупки в магазине Ножиков?

Все купоны действующих акций магазина и промокоды, которыми можно воспользоваться сегодня, собраны в этом разделе.

Кто может купить ножи в магазине Nozhikov.ru?

Ножи, представленные в ассортименте магазина, не являются холодным оружием, поэтому купить их может любой человек старше 16 лет.

Есть ли в магазине бесплатная доставка?

Крупные заказы в интернет-магазине доставляются бесплатно, минимальная сумма зависит от адреса получателя.

Сочетаются ли скидки в магазине Ножиков?

Сочетаемость скидок разных видов (например, по промокоду и по программе лояльности) определяется правилами конкретной акции. Узнать, можно ли использовать два дисконтных предложения вместе, можно в ее описании.

Часто задаваемые вопросы про Ножиков

★ Сочетаются ли скидки в магазине Ножиков?

Сочетаемость скидок разных видов (например, по промокоду и по программе лояльности) определяется правилами конкретной акции. Узнать, можно ли использовать два дисконтных предложения вместе, можно в ее описании.

★ Есть ли в магазине бесплатная доставка?

Крупные заказы в интернет-магазине доставляются бесплатно, минимальная сумма зависит от адреса получателя.

★ Кто может купить ножи в магазине Nozhikov.ru?

Ножи, представленные в ассортименте магазина, не являются холодным оружием, поэтому купить их может любой человек старше 16 лет.

★ Где найти актуальные скидки на покупки в магазине Ножиков?

Все купоны действующих акций магазина и промокоды, которыми можно воспользоваться сегодня, собраны в этом разделе.

★ Какие скидки есть в магазине Ножиков?

Магазин периодически устраивает распродажи, проводит различные акции и предоставляет скидки, например на первый заказ.

Лучшие промокоды Ножиков

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПолучи скидку 5% при заказе от 10000 рублей по промокоду Ножиковmk5***
ПромокодС купоном Ножиков вы получите дисконт 3% при заказе от 5000 рублейmk3***
СкидкаПромокод Ножиков: покупай товары со скидкой до 50%не требуется
СкидкаСкидки до 67% на точильные наборы и системы для ножейне требуется
СкидкаДисконт до 48% на категорию ножей "Керамбит"не требуется
СкидкаПо купону Ножиков лопаты с выгодой до 47%не требуется
СкидкаТопоры со скидкой до 36% по купону Ножиковне требуется
СкидкаЭкономия до 29% при покупке кухонных ножей от Ножиковне требуется
СкидкаПолучите выгоду до 24% на наборы для выживанияне требуется
СкидкаПодберите подарочный набор с выгодой до 20% по купону Ножиковне требуется
СкидкаРазделочные доски из ясеня и клена с выгодой до 15%не требуется
СкидкаШашлычные наборы с выгодой до 14% по купону Ножиковне требуется

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