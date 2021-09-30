Промокоды Очкарик на Октябрь

Об интернет-магазине Очкарик

В интернет-магазине покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах. Сеть салонов Очкарик, основанная в 2001 году, сегодня находится в числе лидеров рынка оптики, следуя инновации и внедряя в торговую сеть перспективные тренды. Ритейлер закупает товар напрямую у ведущих производителей мира, что гарантирует покупателям 100% подлинность изделий и приемлемые цены.

Наряду с физическими салонами для клиентов открыт интернет-магазин Ochkarik, где предлагаются аксессуары, оправы, линзы, корригирующие и солнцезащитные очки разных стилей, форм и цветов. Ритейлер имеет собственную научно-производственную базу и всегда в курсе инновационных разработок в мире оптики. Торговая сеть в числе первых пополняет ассортимент интересными новинками оптического рынка.

Интернет-магазин сохраняет низкие цены и высокое качество, чтобы больше людей могли получить доступ к идеальному зрению. А регулярные акции, распродажи, программа лояльности и промокоды от Очкарика позволяют получить выгодную скидку.

Популярные товары

Среди бестселлеров числятся корригирующие и цветные контактные линзы разного типа: однодневные, двухнедельные, ежемесячные, цветные,

торические и мультифокальные. В ассортименте контактных линз представлена продукция популярных брендов: Acuvue, Air Optix, Clear, Dailies, Freshlook, Maxima, Soflens и Zeiss.

В категории «Солнечные очки» есть модели таких известных марок, как Tiffany

Tommy Hilfiger, Vogue, Lacoste, Levi's, Armani Exchange, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Karen Millen, Marc Jacobs, Versace. А оправы для корригирующих очков магазину поставляют представители брендов Paul Hueman, Tommy Hilfiger, Ray Ban, Tiffany, Vogue и Ballet Classic.

Программа лояльности Ochkarik

Сеть салонов и интернет-магазин Очкарик являются официальным партнером программы MyACUVUE, созданной для любителей контактных линз.

Программа доступна для тех, кто скачает мобильное приложение Acuvue, которое станет персональным помощником по уходу за зрением.

В приложении пользователя ждут скидки на контактные линзы, бонусные упаковки, промокоды, помощь специалистов и другие привилегии, в том числе в сети салонов Очкарик. А еще в нем можно записаться на проверку зрения и подбор линз быстро и без очередей.

Способы оплаты

Рассчитаться за заказ можно с курьером и при самовывозе наличными или картой. Также можно провести безналичную оплату при оформлении заказа с использованием платежной карты. Отменить заказ можно по бесплатному номеру call-центра или написав письмо в интернет-магазин по электронной почте.

Доставка из магазина Очкарик

Интернет-магазин доставляет товары до салонов оптики Очкарик, в почтовые отделения, до постаматов Пятерочка и в пункты выдачи заказов партнерских транспортных компаний. Для тех, кому нужна доставка на дом, работает курьерская служба. При доставке курьером клиенту дается 15 минут на осмотр и примерку товара. После примерки покупатель может отказаться от покупки или оплатить товар частично.

Возврат товара

Клиент может отказаться от заказанного товара в любое время до его вручения, а после передачи — в течение 7 дней. Возврат или обмен изделий надлежащего качества допустимы при условии сохранности его товарного вида, потребительских свойств, а также отгрузочных документов.

Возврат товара ненадлежащего качества производится в соответствии со статьей 18 Закона «О защите прав потребителей». При обнаружении дефектов изделия покупателю нужно обратиться в магазин Ochkarik. Тот, в свою очередь, вправе провести диагностику качества товара и организовать проведение экспертизы, если между клиентом и магазином возникнет спорная ситуация. Если в ходе экспертизы будет установлен заводской брак, продавец обязуется вернуть уплаченные покупателем деньги в полном объеме или заменить товар на аналогичный.

Возврат денег осуществляется в течение 10 дней после передачи продавцу соответствующего требования и неподошедшего товара от покупателя. Деньги переводятся на счет банковской карты или выдаются наличными, в зависимости от того, каким образом был оплачен товар.