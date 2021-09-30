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Промокоды Очкарик на Октябрь

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Истекает через 69 дней

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Все москвичи старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса, получают промокод на 1000 рублей, которым можно воспользоваться в салонах оптики «Очкарик». Бонус при покупке – магнит, мягкий футляр или мешочек для очков.

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Скачайте приложение и получите скидку 500 рублей по купону Очкарик

Вы получите скидку сразу после подбора линз ACUVUE

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Бесплатная доставка в салоны оптики «Очкарик» и при самовывозе со склада "Очкарик", г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 12, стр. 4.

Истекает через 81 день

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Скидка
Промокод Очкарик: футляры на любой вкус от 290 рублей
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Истекает через 25 дней

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Дарим скидку 2000 рублей за покупки по купону Очкарик

С 30.09.2021 по 21.11.2021 клиенты, сделавшие покупку в интернет-магазине «Очкарик», получат купон со скидкой 2000 рублей, который можно применить для покупки корригирующих или солнцезащитных очков в салонах оптики «Очкарик». Купон можно применить до конца года. Скидка по купону не может превышать 15% от стоимости покупки.

Истекает через 69 дней

1000Р
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Скидка
Купон Очкарик: сделай прививку от короновируса и получи промокод на 1000 рублей

Все москвичи старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса, получают промокод на 1000 рублей, которым можно воспользоваться в салонах оптики «Очкарик». Бонус при покупке – магнит, мягкий футляр или мешочек для очков.

Истекает через 160 дней

500Р
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Скидка
Скачайте приложение и получите скидку 500 рублей по купону Очкарик

Вы получите скидку сразу после подбора линз ACUVUE

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Истекает через 29 дней

10%
купон

Скидка
Не упустите выгоду 10% на корригирующие очки по купону Очкарик

Дисконт 10% на корригирующие очки при покупке солнцезащитных очков или двух и более упаковок контактных линз

Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Получи выгоду 10% на покупку одной упаковки контактных линз

Акция действует при покупке корригирующих или солнцезащитных очков.

Истекает через 69 дней

999Р
купон

Скидка
Успей купить корригирующие очки за 999 рублей по промокоду Очкарик

В предложении участвуют оправы, промаркированные стикером «0,00 руб.», и очковые линзы Essilor Orma и WL SF 1,50W HMC, диоптрии от – 6,0 до + 6,0, cyl до 2,0. Для получения скидки покупателю необходимо оставить свои контактные данные. На заказы по акции не действуют другие скидки или акции.

Истекает через 434 дня

Беспл
подарок

Скидка
Каждая 6-я упаковка двухнедельных линз и каждая 9-я однодневных - бесплатно
Истекает через 69 дней

420Р
купон

Скидка
По промокоду Очкарик большой выбор оправ от 420 рублей
Истекает через 60 дней

90Р
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Скидка
Аксессуары для очков всего от 90 рублей по промокоду Очкарик
Истекает через 67 дней

590Р
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Беспл
доставка

Скидка
Оформите бесплатную доставку в салоны оптики «Очкарик»

Бесплатная доставка в салоны оптики «Очкарик» и при самовывозе со склада "Очкарик", г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 12, стр. 4.

Истекает через 81 день

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Скидочные купоны онлайн-магазина Очкарик

В онлайн-магазине Ochkarik покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах от известных мировых брендов, с представителями которых заключены прямые договоры поставки. Торговая компания предлагает только подлинную продукцию, качество ... которой подтверждают сертификаты и декларации, находящейся в общем доступе на сайте. Ритейлер поддерживает умеренные цены и предлагает скидочные купоны Очкарика, благодаря которым можно сэкономить тысячи рублей на коррекции зрения или покупке стильного аксессуара.


Посетить Очкарик
Контакты Очкарик

Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1

Телефон:
+7 (800) 444-40-44

Соц. сети:

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0 оценок поставлено средняя 0

Скидочные купоны онлайн-магазина Очкарик

В онлайн-магазине Ochkarik покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах от известных мировых брендов, с представителями которых заключены прямые договоры поставки. Торговая компания предлагает только подлинную продукцию, качество ... которой подтверждают сертификаты и декларации, находящейся в общем доступе на сайте. Ритейлер поддерживает умеренные цены и предлагает скидочные купоны Очкарика, благодаря которым можно сэкономить тысячи рублей на коррекции зрения или покупке стильного аксессуара.


Посетить Очкарик
Контакты Очкарик

Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1

Телефон:
+7 (800) 444-40-44

Соц. сети:

vkfacebook

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Специальные предложения от Очкарик

Об интернет-магазине Очкарик

В интернет-магазине покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах. Сеть салонов Очкарик, основанная в 2001 году, сегодня находится в числе лидеров рынка оптики, следуя инновации и внедряя в торговую сеть перспективные тренды. Ритейлер закупает товар напрямую у ведущих производителей мира, что гарантирует покупателям 100% подлинность изделий и приемлемые цены.

Наряду с физическими салонами для клиентов открыт интернет-магазин Ochkarik, где предлагаются аксессуары, оправы, линзы, корригирующие и солнцезащитные очки разных стилей, форм и цветов. Ритейлер имеет собственную научно-производственную базу и всегда в курсе инновационных разработок в мире оптики. Торговая сеть в числе первых пополняет ассортимент интересными новинками оптического рынка.

Интернет-магазин сохраняет низкие цены и высокое качество, чтобы больше людей могли получить доступ к идеальному зрению. А регулярные акции, распродажи, программа лояльности и промокоды от Очкарика позволяют получить выгодную скидку.

Популярные товары

Среди бестселлеров числятся корригирующие и цветные контактные линзы разного типа: однодневные, двухнедельные, ежемесячные, цветные,

торические и мультифокальные. В ассортименте контактных линз представлена продукция популярных брендов: Acuvue, Air Optix, Clear, Dailies, Freshlook, Maxima, Soflens и Zeiss.

В категории «Солнечные очки» есть модели таких известных марок, как Tiffany

Tommy Hilfiger, Vogue, Lacoste, Levi's, Armani Exchange, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Karen Millen, Marc Jacobs, Versace. А оправы для корригирующих очков магазину поставляют представители брендов Paul Hueman, Tommy Hilfiger, Ray Ban, Tiffany, Vogue и Ballet Classic.

Программа лояльности Ochkarik

Сеть салонов и интернет-магазин Очкарик являются официальным партнером программы MyACUVUE, созданной для любителей контактных линз. 

Программа доступна для тех, кто скачает мобильное приложение Acuvue, которое станет персональным помощником по уходу за зрением. 

В приложении пользователя ждут скидки на контактные линзы, бонусные упаковки, промокоды, помощь специалистов и другие привилегии, в том числе в сети салонов Очкарик. А еще в нем можно записаться на проверку зрения и подбор линз быстро и без очередей.

Способы оплаты

Рассчитаться за заказ можно с курьером и при самовывозе наличными или картой. Также можно провести безналичную оплату при оформлении заказа с использованием платежной карты. Отменить заказ можно по бесплатному номеру call-центра или написав письмо в интернет-магазин по электронной почте.

Доставка из магазина Очкарик

Интернет-магазин доставляет товары до салонов оптики Очкарик, в почтовые отделения, до постаматов Пятерочка и в пункты выдачи заказов партнерских транспортных компаний. Для тех, кому нужна доставка на дом, работает курьерская служба. При доставке курьером клиенту дается 15 минут на осмотр и примерку товара. После примерки покупатель может отказаться от покупки или оплатить товар частично.

Возврат товара

Клиент может отказаться от заказанного товара в любое время до его вручения, а после передачи — в течение 7 дней. Возврат или обмен изделий надлежащего качества допустимы при условии сохранности его товарного вида, потребительских свойств, а также отгрузочных документов.

Возврат товара ненадлежащего качества производится в соответствии со статьей 18 Закона «О защите прав потребителей». При обнаружении дефектов изделия покупателю нужно обратиться в магазин Ochkarik. Тот, в свою очередь, вправе провести диагностику качества товара и организовать проведение экспертизы, если между клиентом и магазином возникнет спорная ситуация. Если в ходе экспертизы будет установлен заводской брак, продавец обязуется вернуть уплаченные покупателем деньги в полном объеме или заменить товар на аналогичный.

Возврат денег осуществляется в течение 10 дней после передачи продавцу соответствующего требования и неподошедшего товара от покупателя. Деньги переводятся на счет банковской карты или выдаются наличными, в зависимости от того, каким образом был оплачен товар. 

Как применить купон в интернет-магазине

Скидочные купоны от сети Очкарик, представленные на этой странице, содержат описание акции или промокод на скидку. Чтобы ее получить, нужно:

  1. Выбрать промокод или акцию.

  2. Кликнуть на спецпредложение и перейти в онлайн-каталог магазина.

  3. Выбрать товар и положить его в корзину.

  4. Перейти к оформлению покупки и вставить промокод в специальное поле. 

Чтобы завершить оформление заказа, нужно указать действующий контактный номер телефона, выбрать способ доставки и оплаты, а затем оформить покупку.

Часто задаваемые вопросы про Очкарик

★ Каким образом можно вернуть неподошедший товар?

Для возврата неподошедшего изделия нужно заполнить соответствующий бланк и упаковать его вместе с изделием, а затем отнести бандероль в пункт сети Очкарик, офис ТК, где был получен товар, или отправить Почтой России.

★ Можно ли проверить зрение и получить консультацию в салонах Ochkarik?

Да. В компании работают высококвалифицированные врачи-офтальмологи, а медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием. Персонал торговой сети регулярно проходит обучение, принимает участие в конференциях и симпозиумах как в России, так и за границей.

★ Где можно посмотреть документацию, подтверждающую качество и подлинность изделий из ассортимента магазина?

В разделе «Регистрационные удостоверения и сертификаты на продукцию» можно посмотреть декларации и другие документы, удостоверяющие качество изделий.

★ Как узнать статус заказа на изготовление очков?

Узнать статус исполнения заказа на корригирующие очки можно по телефонам единой справочной службы в будни с 9 утра до 6 вечера. После изготовления заказа клиенту отправляется SMS-сообщение о его готовности.

★ Куда можно обратиться за консультацией по подбору очков?

По любому вопросу, связанному с приобретением и эксплуатацией изделий из ассортимента магазина Очкарик, обратиться можно в круглосуточную службу поддержки торговой сети.

Лучшие промокоды Очкарик

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДарим скидку 2000 рублей за покупки по купону Очкарикне требуется
СкидкаКупон Очкарик: сделай прививку от короновируса и получи промокод на 1000 рублейне требуется
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СкидкаОчки для работы с гаджетами с выгодой 20%не требуется
СкидкаНе упустите выгоду 10% на корригирующие очки по купону Очкарикне требуется
СкидкаПолучи выгоду 10% на покупку одной упаковки контактных линзне требуется
СкидкаУспей купить корригирующие очки за 999 рублей по промокоду Очкарикне требуется
СкидкаКаждая 6-я упаковка двухнедельных линз и каждая 9-я однодневных - бесплатноне требуется
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