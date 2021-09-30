Промокоды Очкарик на Октябрь

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2000Р
купон
С 30.09.2021 по 21.11.2021 клиенты, сделавшие покупку в интернет-магазине «Очкарик», получат купон со скидкой 2000 рублей, который можно применить для покупки корригирующих или солнцезащитных очков в салонах оптики «Очкарик». Купон можно применить до конца года. Скидка по купону не может превышать 15% от стоимости покупки.
1000Р
купон
Все москвичи старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса, получают промокод на 1000 рублей, которым можно воспользоваться в салонах оптики «Очкарик». Бонус при покупке – магнит, мягкий футляр или мешочек для очков.
500Р
купон
Вы получите скидку сразу после подбора линз ACUVUE
70%
купон
20%
купон
10%
купон
Дисконт 10% на корригирующие очки при покупке солнцезащитных очков или двух и более упаковок контактных линз
10%
купон
Акция действует при покупке корригирующих или солнцезащитных очков.
999Р
купон
В предложении участвуют оправы, промаркированные стикером «0,00 руб.», и очковые линзы Essilor Orma и WL SF 1,50W HMC, диоптрии от – 6,0 до + 6,0, cyl до 2,0. Для получения скидки покупателю необходимо оставить свои контактные данные. На заказы по акции не действуют другие скидки или акции.
Беспл
подарок
420Р
купон
90Р
купон
590Р
купон
170Р
купон
Беспл
доставка
Бесплатная доставка в салоны оптики «Очкарик» и при самовывозе со склада "Очкарик", г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 12, стр. 4.
290Р
купон
760Р
купон
2000Р
купон
С 30.09.2021 по 21.11.2021 клиенты, сделавшие покупку в интернет-магазине «Очкарик», получат купон со скидкой 2000 рублей, который можно применить для покупки корригирующих или солнцезащитных очков в салонах оптики «Очкарик». Купон можно применить до конца года. Скидка по купону не может превышать 15% от стоимости покупки.
1000Р
купон
Все москвичи старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса, получают промокод на 1000 рублей, которым можно воспользоваться в салонах оптики «Очкарик». Бонус при покупке – магнит, мягкий футляр или мешочек для очков.
500Р
купон
Вы получите скидку сразу после подбора линз ACUVUE
70%
купон
20%
купон
10%
купон
Дисконт 10% на корригирующие очки при покупке солнцезащитных очков или двух и более упаковок контактных линз
10%
купон
Акция действует при покупке корригирующих или солнцезащитных очков.
999Р
купон
В предложении участвуют оправы, промаркированные стикером «0,00 руб.», и очковые линзы Essilor Orma и WL SF 1,50W HMC, диоптрии от – 6,0 до + 6,0, cyl до 2,0. Для получения скидки покупателю необходимо оставить свои контактные данные. На заказы по акции не действуют другие скидки или акции.
Беспл
подарок
420Р
купон
90Р
купон
590Р
купон
170Р
купон
Беспл
доставка
Бесплатная доставка в салоны оптики «Очкарик» и при самовывозе со склада "Очкарик", г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 12, стр. 4.
290Р
купон
760Р
купон
70%
купон
Предложение действует в салонах оптики и интернет-магазине «Очкарик» на ограниченный ассортимент.
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Предложение действует в салонах оптики и интернет-магазине «Очкарик» на ограниченный ассортимент.
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В онлайн-магазине Ochkarik покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах от известных мировых брендов, с представителями которых заключены прямые договоры поставки. Торговая компания предлагает только подлинную продукцию, качество ... которой подтверждают сертификаты и декларации, находящейся в общем доступе на сайте. Ритейлер поддерживает умеренные цены и предлагает скидочные купоны Очкарика, благодаря которым можно сэкономить тысячи рублей на коррекции зрения или покупке стильного аксессуара.
Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1
Телефон:
+7 (800) 444-40-44
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В онлайн-магазине Ochkarik покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах от известных мировых брендов, с представителями которых заключены прямые договоры поставки. Торговая компания предлагает только подлинную продукцию, качество ... которой подтверждают сертификаты и декларации, находящейся в общем доступе на сайте. Ритейлер поддерживает умеренные цены и предлагает скидочные купоны Очкарика, благодаря которым можно сэкономить тысячи рублей на коррекции зрения или покупке стильного аксессуара.
Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1
Телефон:
+7 (800) 444-40-44
Соц. сети:
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В интернет-магазине покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах. Сеть салонов Очкарик, основанная в 2001 году, сегодня находится в числе лидеров рынка оптики, следуя инновации и внедряя в торговую сеть перспективные тренды. Ритейлер закупает товар напрямую у ведущих производителей мира, что гарантирует покупателям 100% подлинность изделий и приемлемые цены.
Наряду с физическими салонами для клиентов открыт интернет-магазин Ochkarik, где предлагаются аксессуары, оправы, линзы, корригирующие и солнцезащитные очки разных стилей, форм и цветов. Ритейлер имеет собственную научно-производственную базу и всегда в курсе инновационных разработок в мире оптики. Торговая сеть в числе первых пополняет ассортимент интересными новинками оптического рынка.
Интернет-магазин сохраняет низкие цены и высокое качество, чтобы больше людей могли получить доступ к идеальному зрению. А регулярные акции, распродажи, программа лояльности и промокоды от Очкарика позволяют получить выгодную скидку.
Среди бестселлеров числятся корригирующие и цветные контактные линзы разного типа: однодневные, двухнедельные, ежемесячные, цветные,
торические и мультифокальные. В ассортименте контактных линз представлена продукция популярных брендов: Acuvue, Air Optix, Clear, Dailies, Freshlook, Maxima, Soflens и Zeiss.
В категории «Солнечные очки» есть модели таких известных марок, как Tiffany
Tommy Hilfiger, Vogue, Lacoste, Levi's, Armani Exchange, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Karen Millen, Marc Jacobs, Versace. А оправы для корригирующих очков магазину поставляют представители брендов Paul Hueman, Tommy Hilfiger, Ray Ban, Tiffany, Vogue и Ballet Classic.
Сеть салонов и интернет-магазин Очкарик являются официальным партнером программы MyACUVUE, созданной для любителей контактных линз.
Программа доступна для тех, кто скачает мобильное приложение Acuvue, которое станет персональным помощником по уходу за зрением.
В приложении пользователя ждут скидки на контактные линзы, бонусные упаковки, промокоды, помощь специалистов и другие привилегии, в том числе в сети салонов Очкарик. А еще в нем можно записаться на проверку зрения и подбор линз быстро и без очередей.
Рассчитаться за заказ можно с курьером и при самовывозе наличными или картой. Также можно провести безналичную оплату при оформлении заказа с использованием платежной карты. Отменить заказ можно по бесплатному номеру call-центра или написав письмо в интернет-магазин по электронной почте.
Интернет-магазин доставляет товары до салонов оптики Очкарик, в почтовые отделения, до постаматов Пятерочка и в пункты выдачи заказов партнерских транспортных компаний. Для тех, кому нужна доставка на дом, работает курьерская служба. При доставке курьером клиенту дается 15 минут на осмотр и примерку товара. После примерки покупатель может отказаться от покупки или оплатить товар частично.
Клиент может отказаться от заказанного товара в любое время до его вручения, а после передачи — в течение 7 дней. Возврат или обмен изделий надлежащего качества допустимы при условии сохранности его товарного вида, потребительских свойств, а также отгрузочных документов.
Возврат товара ненадлежащего качества производится в соответствии со статьей 18 Закона «О защите прав потребителей». При обнаружении дефектов изделия покупателю нужно обратиться в магазин Ochkarik. Тот, в свою очередь, вправе провести диагностику качества товара и организовать проведение экспертизы, если между клиентом и магазином возникнет спорная ситуация. Если в ходе экспертизы будет установлен заводской брак, продавец обязуется вернуть уплаченные покупателем деньги в полном объеме или заменить товар на аналогичный.
Возврат денег осуществляется в течение 10 дней после передачи продавцу соответствующего требования и неподошедшего товара от покупателя. Деньги переводятся на счет банковской карты или выдаются наличными, в зависимости от того, каким образом был оплачен товар.
Скидочные купоны от сети Очкарик, представленные на этой странице, содержат описание акции или промокод на скидку. Чтобы ее получить, нужно:
Выбрать промокод или акцию.
Кликнуть на спецпредложение и перейти в онлайн-каталог магазина.
Выбрать товар и положить его в корзину.
Перейти к оформлению покупки и вставить промокод в специальное поле.
Чтобы завершить оформление заказа, нужно указать действующий контактный номер телефона, выбрать способ доставки и оплаты, а затем оформить покупку.
Для возврата неподошедшего изделия нужно заполнить соответствующий бланк и упаковать его вместе с изделием, а затем отнести бандероль в пункт сети Очкарик, офис ТК, где был получен товар, или отправить Почтой России.
Да. В компании работают высококвалифицированные врачи-офтальмологи, а медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием. Персонал торговой сети регулярно проходит обучение, принимает участие в конференциях и симпозиумах как в России, так и за границей.
В разделе «Регистрационные удостоверения и сертификаты на продукцию» можно посмотреть декларации и другие документы, удостоверяющие качество изделий.
Узнать статус исполнения заказа на корригирующие очки можно по телефонам единой справочной службы в будни с 9 утра до 6 вечера. После изготовления заказа клиенту отправляется SMS-сообщение о его готовности.
По любому вопросу, связанному с приобретением и эксплуатацией изделий из ассортимента магазина Очкарик, обратиться можно в круглосуточную службу поддержки торговой сети.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Дарим скидку 2000 рублей за покупки по купону Очкарик
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|Очки для работы с гаджетами с выгодой 20%
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|По промокоду Очкарик большой выбор оправ от 420 рублей
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