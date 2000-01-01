  1. Главная
  2. Магазины
  3. Ого

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды Ого на Октябрь

Акции и купоны Ого на Октябрь 2021

5%
купон

Промокод
По промокоду Ого скидка 5% на модули памяти Patriot
Истекает через 9 дней

50%
купон

Скидка
Присоединяйтесь к программе лояльности Ого и оплачивайте до 50% стоимости покупки баллами

1 бонус = 1 рубль. Накапливайте бонусы за каждый купленный товар и оплачивайте ими от 25% до 50% покупки в зависимости от статуса. Бонусы начисляются и за покупки, оплаченные бонусами.

Истекает через 69 дней

77%
купон

Скидка
Скидки до 77% на розетки и выключатели
Истекает через 52 дня

68%
купон

Скидка
Средства для уборки с выгодой до 68% по купону Ого
Истекает через 31 день

35%
купон

Скидка
Шуруповерты с дисконтом до 35% по купону Ого
Истекает через 46 дней

30%
купон

Скидка
Получите скидку 30% на Lego при покупке электроники по промокоду Ого
Истекает через 1 день

29%
купон

Скидка
Дисконт до 29% на мойки высокого давления
Истекает через 5 дней

23%
купон

Скидка
Промокод Ого: экономия до 23% при покупке кусторезов
Истекает через 25 дней

20%
купон

Скидка
Дарим скидку до 20% на коляски Inglesina по промокоду Ого
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Выгода 20% на наборы пластилина Play Doh по купону Ого
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
По купону Ого дисконт до 20% на душевые системы
Истекает через 26 дней

20%
купон

Скидка
По промокоду Ого игровые наборы Barbie выгоднее на 20%
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Дарим выгоду 20% на фигурки Avengers по купону Ого
Истекает через 1 день

15%
купон

Скидка
Экономия 15% при покупке игрушек Щенячий Патруль
Истекает через 1 день

15%
купон

Скидка
Выгода до 15% при покупке игрушек Enchantimals по промокоду Ого
Истекает через 1 день

249Р
купон

Скидка
Конструкторы LEGO всего от 249 рублей по купону Ого
Истекает через 18 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим мышь ROG Chakram Core за покупку компьютеров Powered by ASUS
Истекает через 7 дней

Беспл
подарок

Скидка
Игра "Стражи Галактики Marvel" в подарок при покупке ПК и ноутбуков на GeForce RTX 30
Истекает через 5 дней

898Р
купон

Скидка
Подписка Xbox Game Pass Ultimate для ПК и консоли от 898 рублей по купону Ого
Истекает через 1 день

Лучшее
предложение

Скидка
Умная колонка Яндекс Станция Мини уже доступна к заказу по купону Ого
Истекает через 20 дней

5%
купон

Промокод
По промокоду Ого скидка 5% на модули памяти Patriot
Истекает через 9 дней

50%
купон

Скидка
Присоединяйтесь к программе лояльности Ого и оплачивайте до 50% стоимости покупки баллами

1 бонус = 1 рубль. Накапливайте бонусы за каждый купленный товар и оплачивайте ими от 25% до 50% покупки в зависимости от статуса. Бонусы начисляются и за покупки, оплаченные бонусами.

Истекает через 69 дней

77%
купон

Скидка
Скидки до 77% на розетки и выключатели
Истекает через 52 дня

68%
купон

Скидка
Средства для уборки с выгодой до 68% по купону Ого
Истекает через 31 день

35%
купон

Скидка
Шуруповерты с дисконтом до 35% по купону Ого
Истекает через 46 дней

30%
купон

Скидка
Получите скидку 30% на Lego при покупке электроники по промокоду Ого
Истекает через 1 день

29%
купон

Скидка
Дисконт до 29% на мойки высокого давления
Истекает через 5 дней

23%
купон

Скидка
Промокод Ого: экономия до 23% при покупке кусторезов
Истекает через 25 дней

20%
купон

Скидка
Дарим скидку до 20% на коляски Inglesina по промокоду Ого
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Выгода 20% на наборы пластилина Play Doh по купону Ого
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
По купону Ого дисконт до 20% на душевые системы
Истекает через 26 дней

20%
купон

Скидка
По промокоду Ого игровые наборы Barbie выгоднее на 20%
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Дарим выгоду 20% на фигурки Avengers по купону Ого
Истекает через 1 день

15%
купон

Скидка
Экономия 15% при покупке игрушек Щенячий Патруль
Истекает через 1 день

15%
купон

Скидка
Выгода до 15% при покупке игрушек Enchantimals по промокоду Ого
Истекает через 1 день

249Р
купон

Скидка
Конструкторы LEGO всего от 249 рублей по купону Ого
Истекает через 18 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим мышь ROG Chakram Core за покупку компьютеров Powered by ASUS
Истекает через 7 дней

Беспл
подарок

Скидка
Игра "Стражи Галактики Marvel" в подарок при покупке ПК и ноутбуков на GeForce RTX 30
Истекает через 5 дней

898Р
купон

Скидка
Подписка Xbox Game Pass Ultimate для ПК и консоли от 898 рублей по купону Ого
Истекает через 1 день

Лучшее
предложение

Скидка
Умная колонка Яндекс Станция Мини уже доступна к заказу по купону Ого
Истекает через 20 дней

Похожие промокоды

Huawei

-7500Р

Промокод

Выгода 7500 рублей при предзаказе MatePad 11 на 256 ГБ

REDMOND

-40%

Акция

Закупайтесь техникой с выгодой до 40% по купону REDMOND

Honor

-500Р

Акция

Экономия 500 рублей при покупке беспроводных наушников Honor

Oldi

/

Акция

Зубные щетки и ирригаторы в ассортименте от 410 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

30%
купон

Промокод
Не упусти выгоду 30% на аксессуары Logitech Gaming по промокоду Ого

Предложение действует во всех регионах. Скидка предоставляется на выделенный ассортимент товаров бренда Logitech. Цены указаны без учёта скидки, количество товара ограничено. Акция может быть завершена досрочно.

20%
купон

Промокод
Промокод Ого: готовься к школе с выгодой 20% на аксессуары Logitech

Предложение действует во всех регионах до 30 сентября 2021 года включительно. Акция распространяется на выделенный ассортимент товаров бренда Logitech. Цены указаны без учёта скидки, количество товара ограничено. Акция может быть завершена досрочно.

30%
купон

Скидка
Лови дисконт 30% на игрушки Fisher Price для самых маленьких по промокоду Ого

20%
купон

Скидка
Минус 20% на бытовую технику для дома Vitek по промокоду Ого

16%
купон

Скидка
Шагомеры и пульсометры с выгодой до 16% по купону Ого

15%
купон

Промокод
Дисконт 15% на смартфоны ZTE по купону Ого

Популярные магазины

Скидочные купоны интернет-магазина Ого

На виртуальных полках онлайн-гипермаркета электроники Ogo пользователь найдет более 35 тысяч сертифицированных товаров в наличии с официальной гарантией. Здесь большой выбор техники для геймеров, включая производительные игровые ПК, собранные специалистами магазина по заказу покупат ... еля. А еще здесь продаются ноутбуки, смартфоны, климатическое оборудование, товары для авто, дома, сада, офиса и многое другое. Для держателей карты лояльности доступны специальные цены, накопление и списание бонусов, а также промокоды от Ого.


Посетить Ого
Контакты Ого

Юридический адрес:
ОГРН: 1117746304884 127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4, пом.IV, ком.1, оф.18

Телефон:
7 495 133-79-84

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидочные купоны интернет-магазина Ого

На виртуальных полках онлайн-гипермаркета электроники Ogo пользователь найдет более 35 тысяч сертифицированных товаров в наличии с официальной гарантией. Здесь большой выбор техники для геймеров, включая производительные игровые ПК, собранные специалистами магазина по заказу покупат ... еля. А еще здесь продаются ноутбуки, смартфоны, климатическое оборудование, товары для авто, дома, сада, офиса и многое другое. Для держателей карты лояльности доступны специальные цены, накопление и списание бонусов, а также промокоды от Ого.


Посетить Ого
Контакты Ого

Юридический адрес:
ОГРН: 1117746304884 127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4, пом.IV, ком.1, оф.18

Телефон:
7 495 133-79-84

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Ого

Об интернет-магазине Ого

Крупный онлайн-магазин электроники и бытовой техники Ого предлагает более 35 тысяч товаров в наличии с доставкой по Москве и Челябинску. Все товары, представленные в каталоге Ого, имеют сертификаты РСТ и заводскую гарантию. А рейтинг продавца на Яндекс.Маркете стабильно составляет 5 звезд с 2010 года.

В ассортименте онлайн-супермаркета компьютеры, игровые консоли, планшеты, ноутбуки, геймпады, настольные ПК, комплектующие, смартфоны, климатическое оборудование и многое другое. 

Онлайн-магазин поддерживает умеренные цены, регулярно проводит акции, распродажи и дарит промокоды на скидку, что позволяет экономить тысячи рублей при покупке дорогостоящей техники и электроники.

Популярные товары

Супермаркет Ого — настоящий клондайк для геймеров. Ритейлер собирает игровые компьютеры высокого класса, что позволяет максимально погрузиться в гейминг и насладиться впечатлениями от игр. На сайте есть конфигуратор, где пользователь может сам подобрать нужные составляющие ПК, а специалисты магазина помогут с формированием оптимальной комплектации.

Хорошим спросом также пользуются беспроводные мыши, веб-камеры, сетевое оборудование, компьютерная периферия, ИБП и многое другое.

А еще здесь хороший выбор товаров для печати и сканирования, средств связи, презентационного оборудования, видеонаблюдения и СКУД. Также представлены категории: мобильная электроника, ТВ и фото, домашняя техника, гаджеты для красоты, здоровья и детская продукция.

Программа лояльности

По программе лояльности Ого клиентам начисляются бонусные единицы за покупки, включая те, что были оплачены накопленными бонусами. Однако магазин может не начислить единицы за приобретение товаров со специальными и индивидуальными скидками. 

Количество начисляемых бонусов зависит не от цены, а от категории товара, способа оплаты и доставки. Так, при оплате наличными и получении товара самовывозом начисляется на 20% больше бонусов, чем при курьерской доставке и оплате онлайн. Точное количество единиц отображается в карточке товара. 

Бонусные единицы можно списать, погашая ими от 25% до 50% чека в зависимости от статуса клиента в программе лояльности, который растет по мере пополнения бонусного счета. Первоначально клиенту присваивается статус Стандарт, что дает ему возможность оплачивать до 25% заказа бонусами. Как только накапливается 2000 единиц за полгода, уровень повышается до серебряного. На этой ступени можно оплатить единицами до 35% от суммы чека. А при достижении статуса Золотой, для которого нужно накопить 6000 бонусов за 6 месяцев, клиент сможет погашать бонусами до 50% от стоимости заказа.

Чтобы стать участником программы, нужно авторизоваться на сайте магазина и выпустить виртуальную бонусную карту, а затем активировать ее в личном кабинете. Обладатели карт не только копят и списывают бонусы. Им доступны товары по ценам, ниже обычных до 25%, а также участие в закрытых распродажах.

Способы оплаты

В онлайн-гипермаркете Ого можно рассчитаться платежной картой Visa, MasterCard и Мир онлайн в момент оформления покупки. Возможна оплата наличными при получении у курьера. При самовывозе из торговых залов сети и точек выдачи рассчитаться можно наличными и картой. Заказы стоимостью более 100 тысяч рублей доставляются только после предоплаты.

Варианты и условия доставки

Доставка осуществляется транспортными компаниями КурьерСервисЭкспресс до двери клиента и компанией PickPoint до пунктов самовывоза. В пределах МКАД и по адресам, расположенным не далее 1 км от станции метро, доступна экспресс-доставка за 3 часа. Это возможно при условии, что объем посылки не превышает 0,15 кубических метра, а адрес получателя расположен не далее 1 км от метро или МЦК. При экспресс-доставке на сумму до 50 тысяч рублей допустима оплата при получении. Если заказ дороже, требуется 100% предоплата.

Возврат неподошедшего или дефектного товара

При курьерской доставке клиент может за 15 минут осмотреть товар и принять решение о подписании отгрузочных документов и оплате. Полученный товар подлежит возврату в течение 14 дней, если в этот период был обнаружен дефект. Все претензии к качеству принимаются только в гарантийных отделах супермаркетов Ого. Клиентам из других городов нужно обращаться в сервисные центры производителей товаров. Если в конкретном городе сервиса нет, следует позвонить в отдел гарантии гипермаркета.

Как применить купон онлайн-гипермаркета Ogo

Скидочные купоны Ого, предлагаемые нашим сервисом, содержат описание акции или промокод, активировав который можно получить скидку. Чтобы им воспользоваться, нужно:

  1. Найти нужный купон, кликнуть на спецпредложение и перейти на сайт Ogo. В конфигурации нашего сайта предусмотрено автоматическое копирование промокода и переадресация пользователя на сайт гипермаркета.

  2. Положить товары в корзину и перейти в нее.

  3. Зарегистрироваться на сайте, указав актуальные контактные данные.

  4. Выбрать способ доставки.

  5. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Применить».

Важно учитывать, что скидка по промокоду не суммируется с другими акциями.

Часто задаваемые вопросы про Ого

★ Можно ли оформить доставку на конкретное время?

Курьерская служба не гарантирует точное время доставки, но можно выбрать удобный временной интервал. За 30–60 минут курьер связывается с клиентом для согласования времени доставки.

★ В магазине продается оригинальный товар?

Ритейлер сотрудничает только с надежными поставщиками и производителями, что обеспечивает 100% подлинность товара.

★ Где можно почитать отзывы об интернет-магазине?

Отзывы о магазине Ого можно почитать на Яндекс.Маркет.

★ Куда обращаться за консультацией и по вопросам ремонта техники?

В ближайший сервисный центр изготовителя товара. А при его отсутствии следует позвонить в отдел гарантии Ogo по бесплатному телефону +7-800-250-90-45 с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

★ Какая гарантия на товары в интернет-магазине Ого?

Гарантия на ПК, собранные специалистами магазина, длится 2 года. На другие товары гарантию дает непосредственно производитель.

Лучшие промокоды Ого

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПо промокоду Ого скидка 5% на модули памяти PatriotOGO***
СкидкаПрисоединяйтесь к программе лояльности Ого и оплачивайте до 50% стоимости покупки балламине требуется
СкидкаСкидки до 77% на розетки и выключателине требуется
СкидкаСредства для уборки с выгодой до 68% по купону Огоне требуется
СкидкаШуруповерты с дисконтом до 35% по купону Огоне требуется
СкидкаПолучите скидку 30% на Lego при покупке электроники по промокоду Огоне требуется
СкидкаДисконт до 29% на мойки высокого давленияне требуется
СкидкаПромокод Ого: экономия до 23% при покупке кусторезовне требуется
СкидкаДарим скидку до 20% на коляски Inglesina по промокоду Огоне требуется
СкидкаВыгода 20% на наборы пластилина Play Doh по купону Огоне требуется
СкидкаПо купону Ого дисконт до 20% на душевые системыне требуется
СкидкаПо промокоду Ого игровые наборы Barbie выгоднее на 20%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.