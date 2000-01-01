Промокоды О'КЕЙ доставка на Октябрь

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56%
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45%
купон
57%
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35%
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Онлайн-гипермаркет Okey Dostavka предлагает свежие продукты, в том числе собственного производства, бытовую химию, посуду и другие товары для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно купить повседневный продуктовый набор, деликатесы, свежевыпеченный хрустящий хлеб, выпечку и б ... люда, приготовленные профессиональными поварами кафе О'кей. Для покупателей торговой сети и онлайн-гипермаркета действует программа лояльности, акции и генерируются выгодные промокоды от О'кей Доставка, активирующие индивидуальную скидку.
Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1
Электронная почта:
info@okeydostavka.ru
Телефон:
8-495-970-00-08
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Онлайн-гипермаркет Okey Dostavka предлагает свежие продукты, в том числе собственного производства, бытовую химию, посуду и другие товары для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно купить повседневный продуктовый набор, деликатесы, свежевыпеченный хрустящий хлеб, выпечку и б ... люда, приготовленные профессиональными поварами кафе О'кей. Для покупателей торговой сети и онлайн-гипермаркета действует программа лояльности, акции и генерируются выгодные промокоды от О'кей Доставка, активирующие индивидуальную скидку.
Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1
Электронная почта:
info@okeydostavka.ru
Телефон:
8-495-970-00-08
Соц. сети:
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Интернет-магазин О'кей Доставка входит в крупную федеральную сеть, специализирующуюся на розничной торговле продуктами питания и товарами повседневного спроса. Первый гипермаркет О'кей открылся в 2002 году в Санкт-Петербурге. Сегодня ритейлер имеет 77 торговых залов по всей стране и входит в топ-3 по количеству гипермаркетов в России. Ритейлер первым среди российских гипермаркетов предложил покупателям онлайн-сервис по заказу продуктов Okey Dostavka из своих торговых залов. Доставка из гипермаркетов О'кей доступна клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ключевое преимущество торговой сети — свежесть и высокое качество представленных продуктов, высокий уровень сервиса и широкий ассортимент товаров. У ритейлера есть собственная марка продуктов, которая в 2020 году была признана лучшей в сегменте онлайн, победив в конкурсе Private Label Awards. Также сеть вошла в топ-3 лучших ритейлеров 2020 года в номинации «Гарантия качества».
Для клиентов магазина постоянно действует программа лояльности, проводятся акции и генерируются промокоды, дающие право на персональную скидку при заказе в интернет-магазине и мобильном приложении.
Кроме повседневных продуктовых наборов, клиенты гипермаркета часто покупают мясные полуфабрикаты, свежайшую рыбу прямо из аквариумов, готовый шашлык. Высокой популярностью пользуются товары из секции «Фермерская лавка», в которой предлагается натуральная продукция из близлежащих хозяйств.
Благодаря низкой цене и хорошему качеству большим спросом пользуются продукты собственных марок ритейлера: О'кей, «То, что надо!» и Okey Selection. Низкая цена на эти позиции обусловлена отсутствием затрат на рекламу, продвижение бренда в торговых сетях, а также прямые договоры с производителями.
Еще одна популярная категория — готовые блюда, перекусы, выпечка и напитки собственного производства. Здесь можно заказать сэндвичи, блины, пиццу, каши, горячие супы и вторые блюда, свежевыжатые соки, молочные коктейли, смузи.
В системе поощрений О'кей Доставка могут принять участие только совершеннолетние покупатели, имеющие пластиковую или цифровую карту гипермаркета, оформленную на сайте либо в мобильном приложении Okey Dostavka. Участники программы копят бонусные баллы за совершение покупок, где одна бонусная единица присваивается за каждые 100 рублей в чеке. За покупку некоторых товаров, отмеченных специальными ценниками, процент начисления бонусов увеличен. За приобретение табачной и иной курительной продукции баллы не начисляются. Единицы появляются на бонусном счете на следующий день после совершения покупки. Срок их действия равен 12 месяцам со дня начисления, после чего они сгорают.
Для получения скидки с использованием бонусов участнику необходимо выбрать товар, выделенный специальным ценником, и подтвердить свое желание списать баллы перед оплатой. В случае использования участником наклеек или купонов, предусматривающих скидку на выбранный товар, списание бонусов также не происходит.
Кроме начисления бонусов, держатели карт могут покупать товары по сниженной стоимости со специальными ценниками и получать скидку на весь ассортимент в размере 20% в период 7 дней до и 7 дней после дня рождения.
Начисление бонусов и скидки по карте предоставляются за покупку любого товара, за исключением табака, курительных аксессуаров, подарочных карт, лотерейных билетов и товаров из накопительных акций. За покупку алкоголя бонусы не начисляются, но скидка по карте на эту товарную группу действует.
Оплатить заказанные товары можно онлайн в приложении или в интернет-магазине банковской картой или через сервис Google Pay. Для желающих рассчитаться при получении заказа предусмотрена оплата наличными или банковской картой курьеру в момент доставки.
Сервис О'кей Доставка развозит заказы по Москве и Санкт-Петербургу с 11:00 до 22:00 собственной курьерской службой. При оформлении заказа можно выбрать дату получения покупки или оформить доставку день в день в конкретный временной интервал. При заказе на определенную сумму доставка бесплатная.
Согласно закону о защите прав потребителей продукты питания подлежат возврату только в том случае, если они ненадлежащего качества: с истекшим сроком годности, нарушенной упаковкой, нехарактерными запахами и при других признаках. Для возврата товара следует обращаться непосредственно в торговый зал сети гипермаркетов О'кей.
На этой странице представлены скидочные купоны сервиса О'кей Доставка с описанием действующих акций и промокодами, которые нужно ввести при оформлении заказа для активации скидки. Делается это следующим образом:
Выбор нужного спецпредложения и переход по ссылке.
Наполнение корзины товарами.
Ввод промокода в специальное поле и его активация путем нажатия кнопки «Применить».
На странице оформления заказа можно посмотреть другие доступные покупателю купоны, распространяющиеся на выбранные позиции, и воспользоваться самым выгодным спецпредложением.
Благодаря опции «Смарт-маршрут» поездка составляется из нескольких билетов с минимальным количеством пересадок и временем ожидания.
Промокоды интернет-магазина Okey Dostavka можно найти на этой странице или получить от сервиса доставки по электронной почте.
Стоимость товара в онлайн-гипермаркете может отличаться от цены аналогичной позиции в торговых залах сети.
История заказов — удобный инструмент для тех, чей список покупок не меняется или корректируется незначительно. Чтобы сделать покупку, аналогичную предыдущей, нужно зайти в историю и нажать «Повторить заказ».
О'кей Доставка принимает заказы только в электронном виде на сайте и через мобильное приложение.
Ограничений по объему заказа нет. В случае отсутствия лифта подъем осуществляется до 5-го этажа. Заказы весом более 80 кг доставляются до подъезда.
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