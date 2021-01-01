  1. Главная
  2. Магазины
  3. Oldi

Спасибо за оценку!

65 оценок поставлено средняя 4.42

Промокоды Oldi на Октябрь

Акции и купоны Oldi на Октябрь 2021

75%
купон

Скидка
Вступай в Oldi-клуб и получай скидки до 75% по купону Oldi
Истекает через 32 дня

70%
на ВСЁ

Скидка
Oldi промокод: экономия до 70% на всё
Истекает через 32 дня

80%
купон

Скидка
Умный дом со скидкой до 80% по промокоду OLDI
Истекает через 13 дней

16Р
купон

Скидка
Кухонные приборы от 16 рублей на распродаже Oldi
Истекает через 25 дней

265Р
купон

Скидка
Внешние аккумуляторы для сотовых телефонов и планшетов от 265 рублей по купону Олди
Истекает через 5 дней

1250Р
купон

Скидка
Экшен-камеры всего от 1250 рублей по промокоду Oldi
Истекает через 60 дней

1430Р
купон

Скидка
Автомобильные видеорегистраторы всего от 1430 рублей
Истекает через 4 дня

155Р
купон

Скидка
Зарядные устройства для ноутбуков от 155 рублей на распродаже
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Источники бесперебойного питания в большом ассортименте с дисконтом до 20%
Истекает через 35 дней

15%
купон

Скидка
Аудиотехника и аксессуары с выгодой 15% по промокоду Олди
Истекает через 59 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Ноутбуки по доступным ценам по промокоду Oldi
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Газонокосилки по доступным ценам от Oldi
Истекает через 32 дня

Беспл
подарок

Скидка
Купите ПК и получите подписку на Office 365 Home на 1 год в подарок по купону Oldi

Подарок будет выдан в виде электронного кода на скачивание. Для получения промокода необходимо: купить акционный ПК, заполнить регистрационную форму. В течение десяти рабочих дней на e-mail, указанный при регистрации, будет отправлен код на подписку Office 365 Home на 1 год.

Истекает через 69 дней

10040Р
купон

Скидка
Видеокарты PNY в большом ассортименте от 10040 рублей
Истекает через 6 дней

11100Р
купон

Скидка
Широкий выбор ЖК-телевизоров Prestigio от 11100 рублей
Истекает через 8 дней

25260Р
купон

Скидка
Большой выбор различных моделей ноутбуков HP от 25260 рублей по промокоду OLDI
Истекает через 6 дней

1430Р
купон

Скидка
Мороженицы в большом ассортименте от 1430 рублей
Истекает через 8 дней

410Р
купон

Скидка
Зубные щетки и ирригаторы в ассортименте от 410 рублей
Истекает через 8 дней

5020Р
купон

Скидка
Домашние кинотеатры в большом ассортименте от 5020 рублей
Истекает через 9 дней

10410Р
купон

Скидка
Сетевые хранилища NAS от 10410 рублей
Истекает через 9 дней

495Р
купон

Скидка
Большой выбор подставок для ноутбуков с экономией при покупке от 495 рублей
Истекает через 11 дней

85Р
купон

Скидка
Фотобарабаны в ассортименте от 85 рублей
Истекает через 11 дней

620Р
купон

Скидка
Картриджи для 3D принтеров от 620 рублей
Истекает через 11 дней

1030Р
купон

Скидка
Автомобильные пылесосы в ассортименте от 1030 рублей
Истекает через 13 дней

110Р
купон

Скидка
Кабели-переходники USB 3.0 в ассортименте от 110 рублей
Истекает через 30 дней

4080Р
купон

Скидка
Большой выбор моек высокого давления от 4080 рублей
Истекает через 30 дней

2170Р
купон

Скидка
Большой выбор аэрогрилей и фритюрниц известных производителей от 2170 рублей
Истекает через 32 дня

2990Р
купон

Скидка
GPS навигаторы NAVITEL от 2990 рублей
Истекает через 32 дня

1050Р
купон

Скидка
Автомагнитолы известных брендов от 1050 рублей
Истекает через 34 дня

75%
купон

Скидка
Вступай в Oldi-клуб и получай скидки до 75% по купону Oldi
Истекает через 32 дня

70%
на ВСЁ

Скидка
Oldi промокод: экономия до 70% на всё
Истекает через 32 дня

80%
купон

Скидка
Умный дом со скидкой до 80% по промокоду OLDI
Истекает через 13 дней

16Р
купон

Скидка
Кухонные приборы от 16 рублей на распродаже Oldi
Истекает через 25 дней

265Р
купон

Скидка
Внешние аккумуляторы для сотовых телефонов и планшетов от 265 рублей по купону Олди
Истекает через 5 дней

1250Р
купон

Скидка
Экшен-камеры всего от 1250 рублей по промокоду Oldi
Истекает через 60 дней

1430Р
купон

Скидка
Автомобильные видеорегистраторы всего от 1430 рублей
Истекает через 4 дня

155Р
купон

Скидка
Зарядные устройства для ноутбуков от 155 рублей на распродаже
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Источники бесперебойного питания в большом ассортименте с дисконтом до 20%
Истекает через 35 дней

15%
купон

Скидка
Аудиотехника и аксессуары с выгодой 15% по промокоду Олди
Истекает через 59 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Ноутбуки по доступным ценам по промокоду Oldi
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Газонокосилки по доступным ценам от Oldi
Истекает через 32 дня

Беспл
подарок

Скидка
Купите ПК и получите подписку на Office 365 Home на 1 год в подарок по купону Oldi

Подарок будет выдан в виде электронного кода на скачивание. Для получения промокода необходимо: купить акционный ПК, заполнить регистрационную форму. В течение десяти рабочих дней на e-mail, указанный при регистрации, будет отправлен код на подписку Office 365 Home на 1 год.

Истекает через 69 дней

10040Р
купон

Скидка
Видеокарты PNY в большом ассортименте от 10040 рублей
Истекает через 6 дней

11100Р
купон

Скидка
Широкий выбор ЖК-телевизоров Prestigio от 11100 рублей
Истекает через 8 дней

25260Р
купон

Скидка
Большой выбор различных моделей ноутбуков HP от 25260 рублей по промокоду OLDI
Истекает через 6 дней

1430Р
купон

Скидка
Мороженицы в большом ассортименте от 1430 рублей
Истекает через 8 дней

410Р
купон

Скидка
Зубные щетки и ирригаторы в ассортименте от 410 рублей
Истекает через 8 дней

5020Р
купон

Скидка
Домашние кинотеатры в большом ассортименте от 5020 рублей
Истекает через 9 дней

10410Р
купон

Скидка
Сетевые хранилища NAS от 10410 рублей
Истекает через 9 дней

495Р
купон

Скидка
Большой выбор подставок для ноутбуков с экономией при покупке от 495 рублей
Истекает через 11 дней

85Р
купон

Скидка
Фотобарабаны в ассортименте от 85 рублей
Истекает через 11 дней

620Р
купон

Скидка
Картриджи для 3D принтеров от 620 рублей
Истекает через 11 дней

1030Р
купон

Скидка
Автомобильные пылесосы в ассортименте от 1030 рублей
Истекает через 13 дней

110Р
купон

Скидка
Кабели-переходники USB 3.0 в ассортименте от 110 рублей
Истекает через 30 дней

4080Р
купон

Скидка
Большой выбор моек высокого давления от 4080 рублей
Истекает через 30 дней

2170Р
купон

Скидка
Большой выбор аэрогрилей и фритюрниц известных производителей от 2170 рублей
Истекает через 32 дня

2990Р
купон

Скидка
GPS навигаторы NAVITEL от 2990 рублей
Истекает через 32 дня

1050Р
купон

Скидка
Автомагнитолы известных брендов от 1050 рублей
Истекает через 34 дня

Похожие промокоды

Video-shoper

Промокод

Скидка 300 рублей на весь ассортимент

123 ru

-4%

Акция

Беспроводные маршрутизаторы MikroTik с дисконтом до 4% по промокоду 123.ru

Tefal

-10%

Акция

Включите уведомления Tefal и получите скидку 10%

Weissgauff

-7000Р

Акция

Покупай смесители от 7000 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

700Р
купон

Промокод
Забирайте дисконт 700 рублей от 7000 рублей на весь ассортимент по купону Oldi

30%
купон

Скидка
При покупке устройств Logitech возвращаем 30% по купону Oldi

При покупке акционных устройств Logitech возвращаем 30% от их стоимости в виде бонусных рублей. Акция действует на определенные товары из списка. Бонусы зачисляются на Ваш бонусный счёт в личном кабинете на 15-й день после совершения покупки.

20%
купон

Скидка
Дисконт до 20% на категорию "Умный дом PERENIO"

300Р
купон

Промокод
Минус 300 рублей при покупке от 3000 рублей на мелкую бытовую технику в Oldi

Распространяется на товары: подготовка продуктов https://www.oldi.ru/catalog/12623/ приготовление пищи https://www.oldi.ru/catalog/12624/ приготовление кофе https://www.oldi.ru/catalog/12625/ прочие кух товары https://www.oldi.ru/catalog/12622/ посуда https://www.oldi.ru/catalog/8857/ техника д/дома https://www.oldi.ru/catalog/8429/ и красота и здоровье https://www.oldi.ru/catalog/8427/

Беспл
подарок

Скидка
Дарим набор за покупку ПК OLDI Computers по промокоду Oldi

В наборе: мышь, коврик для мыши, игрушка. Акция действует только на определенные товары из списка.

Беспл
подарок

Скидка
За покупку акционного ПК OLDI Computers с Windows 10 pro даем подарки по купону Oldi

При покупке акционного ПК OLDI Computers возвращаем 1000 бонусных рублей! Акция действует на определенные товары из списка ниже. Бонусы зачисляются на Ваш бонусный счёт в личном кабинете на 15-й день после совершения покупки.

Популярные магазины

Техника в магазине ОЛДИ со скидкой по промокоду

На сайте можно купить компьютеры, ноутбуки, телевизоры, сетевое оборудование, офисную и бытовую технику, а также десятки других товаров. У компании есть гарантийный центр, который обеспечивает быстрый ремонт устройств, вышедших из строя в течение сервисного периода. Покупать технику ... , периферию и расходные материалы можно со скидками, если участвовать в акциях и спецпредложениях сайта. Дополнительно пользователи могут использовать промокоды в OLDI, перечисленные на этой странице, еще больше снижая цену покупок.


Посетить Oldi
Контакты Oldi

Юридический адрес:
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47

Электронная почта:
oldi@oldi.ru

Телефон:
+7 (495) 221-11-11

Соц. сети:

vkfacebook

Спасибо за оценку!

65 оценок поставлено средняя 4.42

Техника в магазине ОЛДИ со скидкой по промокоду

На сайте можно купить компьютеры, ноутбуки, телевизоры, сетевое оборудование, офисную и бытовую технику, а также десятки других товаров. У компании есть гарантийный центр, который обеспечивает быстрый ремонт устройств, вышедших из строя в течение сервисного периода. Покупать технику ... , периферию и расходные материалы можно со скидками, если участвовать в акциях и спецпредложениях сайта. Дополнительно пользователи могут использовать промокоды в OLDI, перечисленные на этой странице, еще больше снижая цену покупок.


Посетить Oldi
Контакты Oldi

Юридический адрес:
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47

Электронная почта:
oldi@oldi.ru

Телефон:
+7 (495) 221-11-11

Соц. сети:

vkfacebook

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Oldi

О магазине электроники и техники OLDI

Компания занимает одно из лидирующих мест на рынке потребительской техники в России. Она была основана в 1992 году и постепенно выросла в крупную сеть. Сегодня в магазинах и на сайте можно купить около 40 тыс. товаров. Под брендом ОЛДИ открыт логистический центр площадью 25 тыс. кв. м. Здесь работают десятки специалистов, обеспечивающих быструю и качественную обработку заказов.

Особое внимание компания уделяет клиентскому сервису и комфорту покупателей. В магазинах предлагается широкий спектр всевозможных услуг — модернизация техники, установка, ПО, ремонт и обслуживание. Здесь также можно получить профессиональные консультации и гарантийное обслуживание. Офлайн-магазины компании есть в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах РФ организация открыла партнерские пункты выдачи товаров. Пользователи могут участвовать во множественных акциях, присоединяться к программе лояльности и применять промокоды для получения дополнительной скидки.

Наиболее востребованные товары и услуги

Самые популярные товары в магазине — компьютеры, комплектующие, периферия, офисная техника и расходные материалы. Модели из этих разделов чаще всего оказываются в корзине покупателей. Такую технику выбирают как частные лица, так и компании. Кроме перечисленных выше категорий, в магазине можно купить товары из других разделов:

  • телевизоры, видео/аудио-техника;

  • внешние жесткие диски, карты памяти, флэшки;

  • кабели, шнуры, переходники, адаптеры;

  • сетевое оборудование;

  • бытовая техника;

  • умный дом PERENIO;

  • смартфоны, планшеты и гаджеты;

  • фото/видеокамеры и аксессуары;

  • товары для авто;

  • товары для сада и отдыха;

  • инструменты и товары для дома;

  • системы видеонаблюдения.

В каждом отдельном разделе товаров есть хиты продаж. Чтобы посмотреть их, следует выбрать соответствующий тип сортировки в каталоге. Кроме того, варианты, пользующиеся сейчас наибольшей популярностью, есть на главной странице магазина. Найти их можно в подпункте «Хиты продаж».

Система бонусов для постоянных покупателей

После первой покупки на сайте клиент становится участником программы лояльности OLDI-Клуб. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти идентификацию. В рамках дисконтной системы пользователи получают дополнительные скидки и могут покупать товары по специальным клубным ценам. Все участники бонусной системы получают баллы за свои покупки на сайте. Бонусные рубли начисляются сразу после получения товаров и становятся доступными для использования через 14 дней.

В зависимости от суммы всех покупок, клиент находится на одном из уровней программы лояльности: если он сделал заказов на менее 25 тыс. рублей — на бронзовом, до 250 тыс. рублей — на серебрянном, более 250 тыс. рублей — на золотом. Переход происходит автоматически, как только аккаунт наберет необходимую для этого сумму. При этом учитывается цена товаров после применения промокода и всех скидок, без учета цены доставки. Использовать бонусы можно, оплачивая ими до 75% от стоимости последующих покупок, в зависимости от уровня клиента в программе лояльности.

Все способы оплаты, доступные в магазине

Заказ можно оплатить онлайн посредством платежных систем Visa, MasterCard, Мир, Google Pay и Apple Pay, а также при получении — наличными или картой. На сайте также можно использовать подарочные сертификаты и бонусные баллы.

Как забрать покупку при заказе онлайн

Покупки могут быть доставлены курьерскими службами по адресу клиента. В таком случае с покупателем свяжутся для уточнения удобного времени получения товаров. Забрать заказ можно и в одном из пунктов самовывоза или фирменном магазине.

Процедура возврата товаров

Чтобы вернуть товар, нужно сохранить товарный или кассовый чек. В течение 14 дней с момента покупки покупатель может обратиться в пункт самовывоза или фирменный магазин, заполнить заявку и получить обратно свои средства. При возникновении спорных ситуаций нужно связаться с консультантами магазина. Они ответят на все вопросы и смогут предложить самое удобное решение.

Как купить технику и другие товары в OLDI со скидкой по промокоду

На этом портале перечислены все актуальные дисконтные предложения ритейлера. В списке акций попадаются и коды купонов, для получения скидки по которым нужно применить цифро-буквенную комбинацию в корзине покупок. Чтобы сделать это, достаточно выполнить простые действия:

  1. Кликнуть на промокод.

  2. Дождаться автоматического копирования и переадресации в магазин.

  3. Выбрать товары, участвующие в акции, и переместить их в корзину.

  4. Перейти к оформлению покупки.

  5. После загрузки корзины товаров найти поле для ввода скидочного купона, вставить в него цифро-буквенную комбинацию и нажать «Ок».

Цена товаров пересчитается с учетом скидки, после чего покупатель сможет использовать для оплаты бонусы и подарочные сертификаты. Затем останется завершить оформление, выбрать удобный способ доставки и ожидать подтверждения покупки. Промокоды могут действовать на все товары магазина или только на отдельные категории.

Часто задаваемые вопросы про Oldi

★ В течение какого времени можно вернуть товар в OLDI?

На возврат любых товаров, купленных в магазине, у покупателей есть 14 дней. Главное — представить чек о покупке и доставить ее в ближайший пункт самовывоза.

★ Как в ОЛДИ применить промокод для получения скидки?

Для этого нужно переместить товары в корзину, скопировать код и ввести его в соответствующее поле при оформлении заказа.

★ Какие преимущества OLDI предлагает постоянным покупателям?

Участники дисконтной программы получают дополнительные скидки и могут покупать товары по специальным ценам. Кроме того, за каждый заказ на бонусный счет клиента начисляются монеты. Ими можно будет оплачивать часть будущих покупок.

★ Можно ли заказать курьерскую доставку покупок из магазина OLDI?

Да, в магазине есть такой способ доставки.

★ Что делать, если техника, купленная в ОЛДИ, вышла из строя?

В таком случае можно обратиться в один из сервисных центров магазина.

Лучшие промокоды Oldi

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаВступай в Oldi-клуб и получай скидки до 75% по купону Oldiне требуется
СкидкаOldi промокод: экономия до 70% на всёне требуется
СкидкаУмный дом со скидкой до 80% по промокоду OLDIне требуется
СкидкаКухонные приборы от 16 рублей на распродаже Oldiне требуется
СкидкаВнешние аккумуляторы для сотовых телефонов и планшетов от 265 рублей по купону Олдине требуется
СкидкаЭкшен-камеры всего от 1250 рублей по промокоду Oldiне требуется
СкидкаАвтомобильные видеорегистраторы всего от 1430 рублейне требуется
СкидкаЗарядные устройства для ноутбуков от 155 рублей на распродажене требуется
СкидкаИсточники бесперебойного питания в большом ассортименте с дисконтом до 20%не требуется
СкидкаАудиотехника и аксессуары с выгодой 15% по промокоду Олдине требуется
СкидкаНоутбуки по доступным ценам по промокоду Oldiне требуется
СкидкаГазонокосилки по доступным ценам от Oldiне требуется
СкидкаКупите ПК и получите подписку на Office 365 Home на 1 год в подарок по купону Oldiне требуется
СкидкаВидеокарты PNY в большом ассортименте от 10040 рублейне требуется
СкидкаШирокий выбор ЖК-телевизоров Prestigio от 11100 рублейне требуется
СкидкаБольшой выбор различных моделей ноутбуков HP от 25260 рублей по промокоду OLDIне требуется
СкидкаМороженицы в большом ассортименте от 1430 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.