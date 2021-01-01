О магазине электроники и техники OLDI

Компания занимает одно из лидирующих мест на рынке потребительской техники в России. Она была основана в 1992 году и постепенно выросла в крупную сеть. Сегодня в магазинах и на сайте можно купить около 40 тыс. товаров. Под брендом ОЛДИ открыт логистический центр площадью 25 тыс. кв. м. Здесь работают десятки специалистов, обеспечивающих быструю и качественную обработку заказов.

Особое внимание компания уделяет клиентскому сервису и комфорту покупателей. В магазинах предлагается широкий спектр всевозможных услуг — модернизация техники, установка, ПО, ремонт и обслуживание. Здесь также можно получить профессиональные консультации и гарантийное обслуживание. Офлайн-магазины компании есть в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах РФ организация открыла партнерские пункты выдачи товаров. Пользователи могут участвовать во множественных акциях, присоединяться к программе лояльности и применять промокоды для получения дополнительной скидки.

Наиболее востребованные товары и услуги

Самые популярные товары в магазине — компьютеры, комплектующие, периферия, офисная техника и расходные материалы. Модели из этих разделов чаще всего оказываются в корзине покупателей. Такую технику выбирают как частные лица, так и компании. Кроме перечисленных выше категорий, в магазине можно купить товары из других разделов:

телевизоры, видео/аудио-техника;

внешние жесткие диски, карты памяти, флэшки;

кабели, шнуры, переходники, адаптеры;

сетевое оборудование;

бытовая техника;

умный дом PERENIO;

смартфоны, планшеты и гаджеты;

фото/видеокамеры и аксессуары;

товары для авто;

товары для сада и отдыха;

инструменты и товары для дома;

системы видеонаблюдения.

В каждом отдельном разделе товаров есть хиты продаж. Чтобы посмотреть их, следует выбрать соответствующий тип сортировки в каталоге. Кроме того, варианты, пользующиеся сейчас наибольшей популярностью, есть на главной странице магазина. Найти их можно в подпункте «Хиты продаж».

Система бонусов для постоянных покупателей

После первой покупки на сайте клиент становится участником программы лояльности OLDI-Клуб. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти идентификацию. В рамках дисконтной системы пользователи получают дополнительные скидки и могут покупать товары по специальным клубным ценам. Все участники бонусной системы получают баллы за свои покупки на сайте. Бонусные рубли начисляются сразу после получения товаров и становятся доступными для использования через 14 дней.

В зависимости от суммы всех покупок, клиент находится на одном из уровней программы лояльности: если он сделал заказов на менее 25 тыс. рублей — на бронзовом, до 250 тыс. рублей — на серебрянном, более 250 тыс. рублей — на золотом. Переход происходит автоматически, как только аккаунт наберет необходимую для этого сумму. При этом учитывается цена товаров после применения промокода и всех скидок, без учета цены доставки. Использовать бонусы можно, оплачивая ими до 75% от стоимости последующих покупок, в зависимости от уровня клиента в программе лояльности.

Все способы оплаты, доступные в магазине

Заказ можно оплатить онлайн посредством платежных систем Visa, MasterCard, Мир, Google Pay и Apple Pay, а также при получении — наличными или картой. На сайте также можно использовать подарочные сертификаты и бонусные баллы.

Как забрать покупку при заказе онлайн

Покупки могут быть доставлены курьерскими службами по адресу клиента. В таком случае с покупателем свяжутся для уточнения удобного времени получения товаров. Забрать заказ можно и в одном из пунктов самовывоза или фирменном магазине.

Процедура возврата товаров

Чтобы вернуть товар, нужно сохранить товарный или кассовый чек. В течение 14 дней с момента покупки покупатель может обратиться в пункт самовывоза или фирменный магазин, заполнить заявку и получить обратно свои средства. При возникновении спорных ситуаций нужно связаться с консультантами магазина. Они ответят на все вопросы и смогут предложить самое удобное решение.