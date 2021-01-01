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Юридический адрес:
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47
Электронная почта:
oldi@oldi.ru
Телефон:
+7 (495) 221-11-11
Соц. сети:
65 оценок поставлено средняя 4.42
На сайте можно купить компьютеры, ноутбуки, телевизоры, сетевое оборудование, офисную и бытовую технику, а также десятки других товаров. У компании есть гарантийный центр, который обеспечивает быстрый ремонт устройств, вышедших из строя в течение сервисного периода. Покупать технику ... , периферию и расходные материалы можно со скидками, если участвовать в акциях и спецпредложениях сайта. Дополнительно пользователи могут использовать промокоды в OLDI, перечисленные на этой странице, еще больше снижая цену покупок.
Юридический адрес:
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47
Электронная почта:
oldi@oldi.ru
Телефон:
+7 (495) 221-11-11
Соц. сети:
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Компания занимает одно из лидирующих мест на рынке потребительской техники в России. Она была основана в 1992 году и постепенно выросла в крупную сеть. Сегодня в магазинах и на сайте можно купить около 40 тыс. товаров. Под брендом ОЛДИ открыт логистический центр площадью 25 тыс. кв. м. Здесь работают десятки специалистов, обеспечивающих быструю и качественную обработку заказов.
Особое внимание компания уделяет клиентскому сервису и комфорту покупателей. В магазинах предлагается широкий спектр всевозможных услуг — модернизация техники, установка, ПО, ремонт и обслуживание. Здесь также можно получить профессиональные консультации и гарантийное обслуживание. Офлайн-магазины компании есть в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах РФ организация открыла партнерские пункты выдачи товаров. Пользователи могут участвовать во множественных акциях, присоединяться к программе лояльности и применять промокоды для получения дополнительной скидки.
Самые популярные товары в магазине — компьютеры, комплектующие, периферия, офисная техника и расходные материалы. Модели из этих разделов чаще всего оказываются в корзине покупателей. Такую технику выбирают как частные лица, так и компании. Кроме перечисленных выше категорий, в магазине можно купить товары из других разделов:
телевизоры, видео/аудио-техника;
внешние жесткие диски, карты памяти, флэшки;
кабели, шнуры, переходники, адаптеры;
сетевое оборудование;
бытовая техника;
умный дом PERENIO;
смартфоны, планшеты и гаджеты;
фото/видеокамеры и аксессуары;
товары для авто;
товары для сада и отдыха;
инструменты и товары для дома;
системы видеонаблюдения.
В каждом отдельном разделе товаров есть хиты продаж. Чтобы посмотреть их, следует выбрать соответствующий тип сортировки в каталоге. Кроме того, варианты, пользующиеся сейчас наибольшей популярностью, есть на главной странице магазина. Найти их можно в подпункте «Хиты продаж».
После первой покупки на сайте клиент становится участником программы лояльности OLDI-Клуб. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти идентификацию. В рамках дисконтной системы пользователи получают дополнительные скидки и могут покупать товары по специальным клубным ценам. Все участники бонусной системы получают баллы за свои покупки на сайте. Бонусные рубли начисляются сразу после получения товаров и становятся доступными для использования через 14 дней.
В зависимости от суммы всех покупок, клиент находится на одном из уровней программы лояльности: если он сделал заказов на менее 25 тыс. рублей — на бронзовом, до 250 тыс. рублей — на серебрянном, более 250 тыс. рублей — на золотом. Переход происходит автоматически, как только аккаунт наберет необходимую для этого сумму. При этом учитывается цена товаров после применения промокода и всех скидок, без учета цены доставки. Использовать бонусы можно, оплачивая ими до 75% от стоимости последующих покупок, в зависимости от уровня клиента в программе лояльности.
Заказ можно оплатить онлайн посредством платежных систем Visa, MasterCard, Мир, Google Pay и Apple Pay, а также при получении — наличными или картой. На сайте также можно использовать подарочные сертификаты и бонусные баллы.
Покупки могут быть доставлены курьерскими службами по адресу клиента. В таком случае с покупателем свяжутся для уточнения удобного времени получения товаров. Забрать заказ можно и в одном из пунктов самовывоза или фирменном магазине.
Чтобы вернуть товар, нужно сохранить товарный или кассовый чек. В течение 14 дней с момента покупки покупатель может обратиться в пункт самовывоза или фирменный магазин, заполнить заявку и получить обратно свои средства. При возникновении спорных ситуаций нужно связаться с консультантами магазина. Они ответят на все вопросы и смогут предложить самое удобное решение.
На этом портале перечислены все актуальные дисконтные предложения ритейлера. В списке акций попадаются и коды купонов, для получения скидки по которым нужно применить цифро-буквенную комбинацию в корзине покупок. Чтобы сделать это, достаточно выполнить простые действия:
Кликнуть на промокод.
Дождаться автоматического копирования и переадресации в магазин.
Выбрать товары, участвующие в акции, и переместить их в корзину.
Перейти к оформлению покупки.
После загрузки корзины товаров найти поле для ввода скидочного купона, вставить в него цифро-буквенную комбинацию и нажать «Ок».
Цена товаров пересчитается с учетом скидки, после чего покупатель сможет использовать для оплаты бонусы и подарочные сертификаты. Затем останется завершить оформление, выбрать удобный способ доставки и ожидать подтверждения покупки. Промокоды могут действовать на все товары магазина или только на отдельные категории.
На возврат любых товаров, купленных в магазине, у покупателей есть 14 дней. Главное — представить чек о покупке и доставить ее в ближайший пункт самовывоза.
Для этого нужно переместить товары в корзину, скопировать код и ввести его в соответствующее поле при оформлении заказа.
Участники дисконтной программы получают дополнительные скидки и могут покупать товары по специальным ценам. Кроме того, за каждый заказ на бонусный счет клиента начисляются монеты. Ими можно будет оплачивать часть будущих покупок.
Да, в магазине есть такой способ доставки.
В таком случае можно обратиться в один из сервисных центров магазина.
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