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Скидка
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Купоны на детскую одежду Original Marines

Онлайн-магазин итальянского бренда — место, где продается качественная и красивая одежда для маленьких детей и подростков. Здесь можно собрать своему сыну или дочери стильные и практичные комплекты в коляску, сад или школу, а также заказать футболки и другие вещи с изображением перс ... онажей из любимых детских мультфильмов и комиксов от Диснея до Марвела. Выберите на текущей странице промокод Original Marines, чтобы получить скидку на обновление гардероба своего ребенка и с ощутимой экономией купить ему брендовые вещи.


Посетить Original marines
Контакты Original marines

Юридический адрес:
101000, г. Москва, ул. Чистопрудный б-р, д.14, оф.59

Телефон:
8 495 771-38-40

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Купоны на детскую одежду Original Marines

Онлайн-магазин итальянского бренда — место, где продается качественная и красивая одежда для маленьких детей и подростков. Здесь можно собрать своему сыну или дочери стильные и практичные комплекты в коляску, сад или школу, а также заказать футболки и другие вещи с изображением перс ... онажей из любимых детских мультфильмов и комиксов от Диснея до Марвела. Выберите на текущей странице промокод Original Marines, чтобы получить скидку на обновление гардероба своего ребенка и с ощутимой экономией купить ему брендовые вещи.


Посетить Original marines
Контакты Original marines

Юридический адрес:
101000, г. Москва, ул. Чистопрудный б-р, д.14, оф.59

Телефон:
8 495 771-38-40

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Original marines

Подробнее о магазине Original Marines

В фирменном онлайн-магазине можно купить одежду для детей и подростков от итальянского бренда, уже 37 лет одевающего маленьких модников в 40 странах мира. Философия марки заключается в том, что, выбирая хорошую одежду для сына или дочери, каждый человек вкладывает в лучшее будущее для себя и своего ребенка. Поэтому Original Marines создает вещи, которые выглядят красиво, но в то же время естественно и просто, и уделяет много внимания качеству деталей. В производстве одежды используются ткани только от сертифицированных поставщиков. Родителям предоставляется полная информация о том, как была сделана одежда, которую будут носить их дети.

Популярная детская торговая марка сегодня продается в 1200 магазинах в разных частях Европы, Азии и Африки, включая более 450 торговых центров в Италии. Благодаря промокодам и акциям, запускаемым ритейлером, в российском онлайн-магазине бренда можно с хорошей скидкой одеть своего ребенка в вещи последних коллекций. 

Какую одежду можно купить в Оригинал Маринес

В интернет-магазине бренда представлен гардероб для новорожденных, маленьких девочек и мальчиков 3–36 месяцев, а также детей от 3 до 14 лет. В каталоге можно подобрать:

  • комбинезоны, ползунки, боди, шапочки и пинетки для малышей;

  • джинсы, брюки, шорты, леггинсы и юбки;

  • майки, футболки, лонгсливы, рубашки и блузки;

  • толстовки, кардиганы и свитеры;

  • платья, комбинезоны и комплекты;

  • верхнюю одежду, включая актуальные куртки и ветровки;

  • белье и пижамы, купальники и плавки;

  • аксессуары — от рюкзаков и сумок до ремней и шапок;

  • обувь для старших девочек и мальчиков.

В том числе бренд выпускает капсульные коллекции одежды, посвященные героям мультфильмов и комиксов. Например, родители найдут здесь вещи с символикой Disney, Marvel, DC Comics, Hello Kitty, Looney Tunes, Tom & Jerry, Snoopy и других персонажей, любимых детьми.

Накопительная скидочная карта Original Marines

В розничном магазине бренда можно оформить карту покупателя, по которой предоставляется персональная скидка, зависящая от суммы покупок. Чтобы воспользоваться этой картой в онлайн-магазине, нужно написать о ее наличии в комментарии к заказу или сообщить о ней по телефону. Менеджер позаботится о том, чтобы персональная скидка была учтена в заказе. Но она действует только на товары, которые продаются без общей скидки магазина.

Как оплатить покупки на сайте Original Marines

Расплатиться за брендовую детскую одежду из Италии можно любым удобным способом: банковской картой онлайн или рублями при получении товара.

Для оплаты онлайн подойдут карты Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro и Мир. Некоторые курьерские службы и пункты выдачи также поддерживают оплату картой при получении посылки, но доступность этой опции нужно уточнять у оператора при оформлении заказа.

Способы доставки одежды из Оригинал Маринес

Жители Москвы и Московской области могут получить заказ от курьера уже через 1–2 дня после оформления заказа. Доставка выполняется с 09:00 до 22:00, сотрудник транспортной компании перезванивает покупателю, чтобы согласовать конкретное время приезда. При этом возможна примерка и частичный выкуп заказа.

Доставка курьерской службой CDEK по всей России занимает 3–7 дней. Курьер также связывается с заказчиком, чтобы приехать в удобное время, но примерка и частичный выкуп вещей Original Marines невозможны.

Также можно выбрать получение посылки в пункте самовывоза CDEK или Boxberry. На мобильный номер придет сообщение о том, что посылка пришла и ее можно забрать. 

Стоимость и срок доставки отображаются в корзине при оформлении заказа. Бесплатная доставка действует при совершении покупок на определенную сумму.

Условия возврата товара, действующие в брендовом магазине

По правилам бренда можно как полностью, так и частично возвращать любые покупки, кроме белья и носков. Товар хорошего качества, который не подошел, разрешается вернуть на протяжении 7 дней после получения, если он полностью сохранен в своем первоначальном виде вместе с упаковкой и ярлыками. Пересылка выполняется за счет покупателя. Деньги за одежду возвращаются магазином на протяжении 30 дней с момента поступления товара обратно на склад Original Marines.

Для оформления возврата нужно заполнить заявление онлайн, а также печатный бланк, который вложен в посылку, и вместе с ним, а также кассовым чеком отправить товар на адрес, указанный на сайте. После этого нужно в мессенджере, на почту или по телефону сообщить магазину номер отправления.

Как воспользоваться промокодом на детскую одежду Original Marines

На нашем сайте вы найдете лучшие скидочные купоны бренда одежды, которые помогают экономить на детском гардеробе как постоянным покупателям магазина, так и тем, кто решился на первый заказ.

Порядок использования купонов, в которых есть специальные коды, дающие право на скидку, следующий:

  1. Воспользуйтесь кнопкой промокода, чтобы открыть и автоматически сохранить его. Это действие перенаправит вас на страницу с итальянской детской одеждой.

  2. Выберите категорию каталога по возрасту ребенка и добавьте в корзину понравившиеся вещи. 

  3. В корзине поставьте галочку напротив строки «У меня есть промокод» и введите код купона в появившейся форме.

  1. Дооформите заказ и ожидайте доставку новых футболок со Спайдерменом или Розовой Пантерой либо другой детской одежды.

Также наш сервис публикует купоны без промокода. Нажатие на подобное специальное предложение открывает страницу акции, на которой продается детская одежда с уже учтенными в цене скидками или действуют особые условия покупки.

Часто задаваемые вопросы про Original marines

★ Ограничено ли количество одежды в заказе?

Нет, на сайте онлайн-магазина можно заказать любое количество одежды. При выборе курьерской доставки в столице и области возможен частичный выкуп.

★ На что чаще всего действуют скидки по промокодам и акциям?

Скидки часто действуют на все, отдельно на одежду для мальчиков, девочек или новорожденных, а также на тематические коллекции и определенные виды одежды.

★ Можно ли изменить заказ?

Да. Для этого можно позвонить менеджеру магазина, написать письмо на email, воспользоваться онлайн-чатом или формой обратной связи на сайте.

★ Не маломерят ли вещи Original Marines?

Нет, детская одежда соответствует меркам, указанным в таблице размеров на сайте магазина.

★ Сколько по времени длится примерка?

На примерку выделяется 15 минут. Примерить купленные онлайн вещи могут только москвичи, заказавшие курьерскую доставку.

Лучшие промокоды Original marines

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