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Промокоды Ormatek на Август 2022

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Совершайте покупки в рассрочку на выгодных условиях

Оформите покупку в рассрочку до 18 месяцев без первого взноса и переплаты. Есть возможность отсрочить платеж от одного до трех месяцев. Предложение действует при заказе товаров на сумму от 3000 рублей. Подробная информация представлена в разделе акции.

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Скидка
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Истекает через 12 дней Открыть Акцию

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Получите дисконт 26% на комплект из кровати и матраса

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Скидка
Сэкономьте до 15% при покупке товаров VERDA

Получите скидку 5% при покупке 3-х предметов; 10% при покупке 4-х предметов и 15% при покупке 5-и и более предметов.

Истекает через 12 дней Открыть Акцию

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Контакты Ormatek

Электронная почта:
info@ormatek.com

Телефон:
8 800 333-37-37

Соц. сети:

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