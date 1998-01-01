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Промокоды Ортека на Ноябрь

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Промокод Ортека: -20% при покупке 2-х корригирующих изделий

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Истекает через 9 дней

20%
купон

Скидка
Дарим скидку 20% новым клиентам на первую покупку от 7500 рублей по купону Ортека

Чтобы воспользоваться скидкой в ортопедических салонах ОРТЕКА необходимо оформить карту лояльности ОРТЕКА.

Истекает через 9 дней

20%
купон

Скидка
Оплачивайте до 20% стоимости покупки бонусными баллами по программе лояльности по купону Ортека

1 бонусный балл = 1 рубль. Дарим 1000 приветственных бонусов для новых клиентов.

Истекает через 88 дней

50%
купон

Скидка
Получите дисконт до 50% на выделенный ассортимент ортопедической обуви

Скидка не суммируется с другими акциями, скидками, специальными предложениями и со скидкой по карте клиента.

Истекает через 9 дней

Беспл
доставка

Скидка
По промокоду Ортека заказы от 999 рублей привезем бесплатно
Истекает через 60 дней

50%
купон

Скидка
Скидки до 50% на ортопедические изделия в Черную пятницу по купону Ортека

Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и специальными предложениями. Чтобы воспользоваться скидками в ортопедических салонах ОРТЕКА необходимо предъявить бонусную карту.

Истекает через 7 дней

50%
купон

Скидка
Скидка 50% на второй комплект термобелья при покупке двух комплектов REDOX

Акция действует в ВЫБОРОЧНЫХ ортопедических салонах ОРТЕКА и в интернет-магазине. Скидка действует при единовременной покупке 2-х комплектов термобелья Redox.

Истекает через 9 дней

50%
купон

Скидка
Экономия до 50% на выделенный ассортимент осенней ортопедической обуви по купону Ортека
Истекает через 9 дней

70%
купон

Скидка
Выбирайте медицинский компрессионный трикотаж с дисконтом до 70% по промокоду Ортека

Акция проходит в период в интернет-магазине.

Истекает через 71 день

20%
купон

Скидка
Промокод Ортека: -20% при покупке 2-х корригирующих изделий

При покупке двух ортопедических изделий Valgu и DANS либо Valgu и ValguLoc предоставляется скидка 20%.

Истекает через 40 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Самые выгодные цены на странице "предложение недели" по купону Ортека

Специальная цена по акции не суммируется с другими скидками, специальными ценами, со скидкой по дисконтной карте.

Истекает через 9 дней

50%
купон

Скидка
Скидки до 50% на одной странице по промокоду Ортека
Истекает через 60 дней

20%
купон

Скидка
По промокоду Ортека экономия 20% при покупке домашней обуви
Истекает через 12 дней

15%
купон

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Скидочные купоны интернет-магазина Orteka

Первая в России сеть ортопедических салонов Orteka предлагает участие в программе лояльности, постоянно проводит акции и запускает распродажи изделий для здоровья. На покупке ортопедических изделий можно сэкономить, оплатив заказ онлайн на сайте, оформив бесплатную доставку, рассчит ... авшись баллами лояльности или применив промокод от Ортеки. Профильные врачи-ортопеды готовы провести диагностику и подобрать каждому клиенту необходимые товары из большого ассортимента ортопедических изделий от ведущих брендов.


Посетить Ортека
Контакты Ортека

Электронная почта:
info@orteka.ru

Телефон:
8-800-33-33-112

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидочные купоны интернет-магазина Orteka

Первая в России сеть ортопедических салонов Orteka предлагает участие в программе лояльности, постоянно проводит акции и запускает распродажи изделий для здоровья. На покупке ортопедических изделий можно сэкономить, оплатив заказ онлайн на сайте, оформив бесплатную доставку, рассчит ... авшись баллами лояльности или применив промокод от Ортеки. Профильные врачи-ортопеды готовы провести диагностику и подобрать каждому клиенту необходимые товары из большого ассортимента ортопедических изделий от ведущих брендов.


Посетить Ортека
Контакты Ортека

Электронная почта:
info@orteka.ru

Телефон:
8-800-33-33-112

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Ортека

Об интернет-магазине Orteka

Торговая сеть ортопедических изделий Ортека основана в 1998 году, и сегодня это крупнейший в России ритейлер товаров для здоровья, располагающий более 200 салонами, открытыми в Москве и крупных городах России. Компания продолжает расширение, открывая точки нового формата, в том числе в лечебных учреждениях, крупных ТРЦ и стрит-ритейле. Ежемесячно клиентская аудитория сети и интернет-магазина составляет около 1 млн человек. 

Ключевое преимущество Ортека – огромный ассортимент ортопедических изделий от известных европейских марок. Кроме этого, здесь можно купить компрессионный трикотаж, ортопедическую обувь, матрасы, подушки и другие товары для здоровья.

В салонах торговой сети ведут приемы дипломированные врачи, специализирующиеся на ортопедии и флебологии. Они оценивают состояние опорно-двигательной системы клиента и подбирают подходящий комплекс изделий для исправления проблемы. Консультацию можно получить в одном из торговых залов, где есть медицинский кабинет, а также онлайн. Еще для клиентов работает единая ортопедическая справочная, специалисты которой готовы ответить на любые вопросы клиентов по телефону. 

Сеть Ортека предлагает только сертифицированные товары по умеренным ценам. На сайте магазина постоянно появляются новинки, запускаются выгодные акции и генерируются промокоды на скидку.

Популярные товары интернет-магазина

Среди хитов продаж мужские, женские и детские ортопедические ботинки, стельки, компрессионные чулки, корсеты ортопедические, подушки и матрасы для физиологического положения тела во время сна, корректоры осанки, массажные коврики. Также популярностью пользуются кинезиотейпы для снятия болевых синдромов, медтехника, массажеры, кресла и прочие товары для здоровья.

Программа лояльности

Участники дисконтной программы Orteka копят баллы с каждой покупки и оплачивают ими до 20% от стоимости новых заказов. Кроме того, они имеют персональные скидки, получают медицинский сервис, индивидуальные спецпредложения и участвуют в закрытых акциях. Выпустить дисконтную карту можно в торговых залах Ортека. Для этого нужно продиктовать сотруднику салона свои регистрационные данные и сообщить ему уникальный код, который придет в SMS. Другой вариант стать участником программы – зарегистрироваться на сайте ритейлера.

При сумме покупок до 25 тысяч рублей клиенту начисляется 10% кэшбэка от стоимости заказов, которые он может обменять на 5% скидки. При затратах от 25 до 70 тысяч рублей кэшбэк вырастает до 15%, а процент скидки – до 10%. Кроме того, клиент получает 50% дисконта на стоимость первичного приема у ортопеда сети и 25% скидки на повторные консультации в течение полугода. При сумме покупок от 70 до 150 тысяч рублей кэшбэк составляет 20%, а скидка – 15%. Получить первичную консультацию врача на этом уровне можно всего за 1 рубль, а повторную – со скидкой 50% в течение 6 месяцев. При затратах от 150 тысяч рублей клиенту дается максимальный кэшбэк 25% и скидка 20% с сохранением привилегий предыдущего уровня.

Кроме как за покупки, бонусы начисляются при регистрации в программе лояльности, в момент перехода на следующий уровень и по случаю дня рождения.

Бонусные баллы за совершенные покупки можно потратить в течение года после начисления, а подарочные – в течение срока, указанного при начислении. 

Способы оплаты

Оплатить заказанный из онлайн-магазина товар можно онлайн на сайте или при получении после примерки. В момент доставки можно расплатиться как наличными, так и банковской картой. Orteka принимает карты Visa, MasterCard и Мир. Также клиентам торговой сети доступна рассрочка от PayLate без процентов.

Варианты доставки

Забрать заказанное в интернет-магазине Ортека изделие можно самовывозом из торгового зала. Также клиентам доступна курьерская доставка до дверей дома и пунктов самовывоза СДЭК и Почты России по всей территории страны. При заказе товаров на определенную сумму доставка бесплатная.

Условия возврата

Клиент может отказаться от оплаченного и полученного товара в течение 14 дней после доставки. Обязательными условиями возврата служат отсутствие следов эксплуатации, сохранение товарного вида, ярлыков и отгрузочных документов. Предметы личной гигиены, швейные и трикотажные изделия возврату и обмену не подлежат.

Как применить промокод на сайте Ортека

Скидочные промокоды – это буквенно-цифровые наборы символов, заключенные в купоны, опубликованные на этой странице. Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, нужно выполнить 4 действия:

  1. Выбрать нужный купон и кликнуть на него.

  2. Наполнить корзину в интернет-магазине.

  3. Открыть карточку заказа и нажать «Перейти к оформлению»

  4. Вставить промокод и нажать «Оформить заказ».

Каждый представленный промокод имеет свой номинал скидки и условия активации. При добавлении товара в корзину важно учитывать критерии действия промокода.

Часто задаваемые вопросы про Ортека

★ Как зарегистрироваться в программе лояльности Ортека?

Через форму, расположенную на сайте ритейлера, или в одной и розничных точек сети, заполнив анкету участника и продиктовав кассиру код из SMS.

★ Как узнать сумму накоплений по дисконтной карте?

Текущий статус в программе лояльности и количество накопленных бонусов можно узнать, позвонив по телефону единой ортопедической справочной, телефон которой опубликован на сайте магазина.

★ Как отозвать согласие на обработку и хранение персональных данных в сети Ортека?

Для этого нужно отправить письменное заявление на электронный или физический адрес интернет-магазина. Также от хранения своих данных можно отказаться, составив устное заявление, переданное оператору через единую ортопедическую справочную Ортека.

★ Что нельзя оплатить баллами?

Баллами нельзя оплатить подарочные сертификаты и товары, купленные по рецепту врача.

★ Можно ли оплатить накопленными баллами товары, продаваемые с действующими скидками?

По умолчанию скидки и бонусы интернет-магазина суммируются, но в отдельных случаях могут быть внесены ограничения по списанию баллов за покупку акционных товаров.

Лучшие промокоды Ортека

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДарим скидку 20% новым клиентам на первую покупку от 7500 рублей по купону Ортекане требуется
СкидкаОплачивайте до 20% стоимости покупки бонусными баллами по программе лояльности по купону Ортекане требуется
СкидкаПолучите дисконт до 50% на выделенный ассортимент ортопедической обувине требуется
СкидкаПо промокоду Ортека заказы от 999 рублей привезем бесплатноне требуется
СкидкаСкидки до 50% на ортопедические изделия в Черную пятницу по купону Ортекане требуется
СкидкаСкидка 50% на второй комплект термобелья при покупке двух комплектов REDOXне требуется
СкидкаЭкономия до 50% на выделенный ассортимент осенней ортопедической обуви по купону Ортекане требуется
СкидкаВыбирайте медицинский компрессионный трикотаж с дисконтом до 70% по промокоду Ортекане требуется

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