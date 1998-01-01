Промокоды Ортека на Ноябрь

Об интернет-магазине Orteka

Торговая сеть ортопедических изделий Ортека основана в 1998 году, и сегодня это крупнейший в России ритейлер товаров для здоровья, располагающий более 200 салонами, открытыми в Москве и крупных городах России. Компания продолжает расширение, открывая точки нового формата, в том числе в лечебных учреждениях, крупных ТРЦ и стрит-ритейле. Ежемесячно клиентская аудитория сети и интернет-магазина составляет около 1 млн человек.

Ключевое преимущество Ортека – огромный ассортимент ортопедических изделий от известных европейских марок. Кроме этого, здесь можно купить компрессионный трикотаж, ортопедическую обувь, матрасы, подушки и другие товары для здоровья.

В салонах торговой сети ведут приемы дипломированные врачи, специализирующиеся на ортопедии и флебологии. Они оценивают состояние опорно-двигательной системы клиента и подбирают подходящий комплекс изделий для исправления проблемы. Консультацию можно получить в одном из торговых залов, где есть медицинский кабинет, а также онлайн. Еще для клиентов работает единая ортопедическая справочная, специалисты которой готовы ответить на любые вопросы клиентов по телефону.

Сеть Ортека предлагает только сертифицированные товары по умеренным ценам. На сайте магазина постоянно появляются новинки, запускаются выгодные акции и генерируются промокоды на скидку.

Популярные товары интернет-магазина

Среди хитов продаж мужские, женские и детские ортопедические ботинки, стельки, компрессионные чулки, корсеты ортопедические, подушки и матрасы для физиологического положения тела во время сна, корректоры осанки, массажные коврики. Также популярностью пользуются кинезиотейпы для снятия болевых синдромов, медтехника, массажеры, кресла и прочие товары для здоровья.

Программа лояльности

Участники дисконтной программы Orteka копят баллы с каждой покупки и оплачивают ими до 20% от стоимости новых заказов. Кроме того, они имеют персональные скидки, получают медицинский сервис, индивидуальные спецпредложения и участвуют в закрытых акциях. Выпустить дисконтную карту можно в торговых залах Ортека. Для этого нужно продиктовать сотруднику салона свои регистрационные данные и сообщить ему уникальный код, который придет в SMS. Другой вариант стать участником программы – зарегистрироваться на сайте ритейлера.

При сумме покупок до 25 тысяч рублей клиенту начисляется 10% кэшбэка от стоимости заказов, которые он может обменять на 5% скидки. При затратах от 25 до 70 тысяч рублей кэшбэк вырастает до 15%, а процент скидки – до 10%. Кроме того, клиент получает 50% дисконта на стоимость первичного приема у ортопеда сети и 25% скидки на повторные консультации в течение полугода. При сумме покупок от 70 до 150 тысяч рублей кэшбэк составляет 20%, а скидка – 15%. Получить первичную консультацию врача на этом уровне можно всего за 1 рубль, а повторную – со скидкой 50% в течение 6 месяцев. При затратах от 150 тысяч рублей клиенту дается максимальный кэшбэк 25% и скидка 20% с сохранением привилегий предыдущего уровня.

Кроме как за покупки, бонусы начисляются при регистрации в программе лояльности, в момент перехода на следующий уровень и по случаю дня рождения.

Бонусные баллы за совершенные покупки можно потратить в течение года после начисления, а подарочные – в течение срока, указанного при начислении.

Способы оплаты

Оплатить заказанный из онлайн-магазина товар можно онлайн на сайте или при получении после примерки. В момент доставки можно расплатиться как наличными, так и банковской картой. Orteka принимает карты Visa, MasterCard и Мир. Также клиентам торговой сети доступна рассрочка от PayLate без процентов.

Варианты доставки

Забрать заказанное в интернет-магазине Ортека изделие можно самовывозом из торгового зала. Также клиентам доступна курьерская доставка до дверей дома и пунктов самовывоза СДЭК и Почты России по всей территории страны. При заказе товаров на определенную сумму доставка бесплатная.

Условия возврата

Клиент может отказаться от оплаченного и полученного товара в течение 14 дней после доставки. Обязательными условиями возврата служат отсутствие следов эксплуатации, сохранение товарного вида, ярлыков и отгрузочных документов. Предметы личной гигиены, швейные и трикотажные изделия возврату и обмену не подлежат.