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Беспл
подарок
В подарок пицца 30 см на выбор из 8 пицц.
Беспл
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2=3
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20%
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Зарегистрируйтесь, чтобы получить уникальный купон на электронную почту. Акция действует для новых клиентов при отсутствии действующей регистрации на сайте.
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Папа Бонусы – это виртуальные бонусные баллы, с помощью которых Вы можете получить скидку до 30% на сайте и в мобильном приложении или выбрать подарок за баллы.
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Сеть ресторанов Papa John's — это большой выбор пиццы, закусок, а также других блюд и напитков, которые можно заказать онлайн с доставкой курьером в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Помимо готовых блюд по фирменным рецептам, в пиццерии каждый может собрать собственн ... ый набор ингредиентов. Компания регулярно проводит акции, поддерживает программу лояльности и дарит персональные скидки клиентам. Найти промокоды Papa John's, доступные новым покупателям, можно на этой странице. В разделе собраны все актуальные акции пиццерии.
Юридический адрес:
ООО «4 ПАПАС» Кравченко 8, стр 6 г. Москва Россия
Электронная почта:
info@papajohns.ru
Телефон:
+7 (495) 995-10-72
Соц. сети:
8 оценок поставлено средняя 4.63
Сеть ресторанов Papa John's — это большой выбор пиццы, закусок, а также других блюд и напитков, которые можно заказать онлайн с доставкой курьером в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Помимо готовых блюд по фирменным рецептам, в пиццерии каждый может собрать собственн ... ый набор ингредиентов. Компания регулярно проводит акции, поддерживает программу лояльности и дарит персональные скидки клиентам. Найти промокоды Papa John's, доступные новым покупателям, можно на этой странице. В разделе собраны все актуальные акции пиццерии.
Юридический адрес:
ООО «4 ПАПАС» Кравченко 8, стр 6 г. Москва Россия
Электронная почта:
info@papajohns.ru
Телефон:
+7 (495) 995-10-72
Соц. сети:
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Сеть ресторанов Papa John's предлагает заказ пиццы онлайн с доставкой в Москве и других городах России. На сайте компании представлен большой выбор разновидностей пиццы, закуски, соусы, десерты, напитки и другие вкусные блюда. Их можно приобрести в любое время. Чтобы сделать клиентам приятнее, пиццерия регулярно проводит акции, устанавливает акции на многие блюда, публикует промокоды для получения дисконта. В этом разделе всегда можно найти актуальные скидочные купоны компании и воспользоваться ими, чтобы заказать свежую и горячую пиццу онлайн.
Компания предлагает большой выбор разновидностей пиццы и других блюд, многие из которых периодически доступны с дисконтом. Скидки предоставляются за самовывоз, заказ избранных позиций, на первую покупку и по другим поводам. Также компания предлагает подарки, такие как еще одна пицца или напиток при покупке акционного меню. Можно следить за действующими акциями и получать персональные дисконтные предложения или промокоды, оформив подписку на новостную рассылку Papa John's.
Удобной услугой для клиентов является конструктор пиццы. Его использование позволяет самостоятельно выбрать все параметры блюда, такие как толщина и диаметр коржа, его отбортовка, тип и количество ингредиентов. Свой рецепт можно сохранить в личном кабинете, чтобы быстро выбирать его при следующих заказах. При покупке нескольких видов пиццы одновременно компания предлагает скидки на дополнительные заказы до 40% и более. Например, заказав четыре пиццы, пятую можно получить за полцены.
Клиенты пиццерии могут стать участниками программы лояльности «Папа Бонус», чтобы получать кэшбэк с каждого заказа, оформленного онлайн. Для этого нужно просто зарегистрироваться в пиццерии и использовать для покупок мобильное приложение или сайт. За первые заказы начисляется кэшбэк в размере 10% от их стоимости, в дальнейшем его размер вырастет до 15 и 20%. В рамках акций возможно предоставление увеличенного числа бонусов. Баллы поступают на баланс в течение суток и действительны 180 дней. Их можно использовать для оплаты новых покупок, погашая до 30% от суммы в чеке.
Оплатить заказ в пиццерии Папа Джонс можно на сайте и при получении. Доступен расчет банковской картой непосредственно или через системы Google Pay и Apple Pay, а также наличными. При выборе второго варианта можно указать, какими купюрами будет производиться оплата, чтобы у курьера точно нашлась сдача. Если выбрана бесконтактная доставка, поддерживается только расчет онлайн.
Доставка пиццы осуществляется в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах присутствия компании. С их списком можно ознакомиться на сайте пиццерии. Поддерживается самовывоз заказов из ближайшего ресторана, при его выборе предоставляется дополнительная скидка 15%.
Адресную доставку курьером можно заказать срочно или к назначенному времени. В первом случае примерное время прибытия рассчитывается в режиме реального времени и указывается в меню покупки. Во втором курьер прибудет в назначенный срок с возможной погрешностью около 10 минут.
Минимальная сумма заказа в онлайн-пиццерии Papa John's составляет 600 рублей. Если стоимость меню не превышает лимита, установленного для выбранного города, услуги курьера оплачиваются клиентом. В случае превышения порога доставка будет бесплатной. Тарифы могут зависеть от региона и меняться со временем. Актуальные расценки опубликованы на сайте пиццерии.
Согласно законодательству РФ обмен и возврат продовольственных товаров надлежащего качества невозможен. В процессе выполнения заказа работники Papa John's внимательно следят за качеством продуктов и комплектацией покупки. В случае выявления проблем, таких как повреждение продуктов при транспортировке или других несоответствий, можно обсудить их решение с работниками компании. В таком случае пиццерия предложит в качестве компенсации замену поврежденного или несоответствующего товара либо предоставит скидку.
Папа Джонс предоставляет клиентам дополнительные скидки по персональным и общедоступным промокодам. Это специальные комбинации символов, ввод которых активирует пересчет цены в сторону снижения. Персональные коды предоставляются в рамках рассылки или через приложение, а общедоступные можно найти в этом разделе. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно:
Выбрать в списке акций интересующее предложение и скопировать код купона в описании.
Перейти на сайт пиццерии, выбрать свой город и начать комплектовать заказ.
После добавления всех блюд в корзину перейти к меню в правой колонке сайта и найти там поле «Ввести промокод».
Вставить код купона в отведенное для этого поле для пересчета стоимости покупки.
Завершить оформление, указав способы оплаты, доставки, а также оптимальное время для визита курьера.
Сочетаемость скидок по промокодам с другими видами дисконта зависит от правил конкретной акции, но нельзя суммировать с ними бонусы программы лояльности.
Сеть ресторанов часто проводит акции и предлагает много скидок, среди которых — дисконт на первый заказ, за самовывоз, за покупки через приложение, а также бонусы в рамках программы лояльности и другие промо.
Актуальные купоны пиццерии, которыми можно воспользоваться для получения скидки сегодня, постоянно доступны в этом разделе.
Доставка заказов, стоимость которых ниже установленного лимита, осуществляется за дополнительную плату. Если этот лимит превышен, услуги курьера оплачивать не нужно.
Актуальный список населенных пунктов и их районов, в которых возможна доставка пиццы и других блюд, публикуется на сайте компании.
|Тип купона
|Описание
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|Скидка
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