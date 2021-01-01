Промокоды Пари на Ноябрь

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Компания Пари ведет свою деятельность с 1993 года и предлагает услуги страхования на разные случаи жизни частным клиентам и бизнесу. Одни из самых популярных продуктов на сайте – оформление полиса, каско, ОСАГО, страхование загородного дома, грузов и товарных запасов и от несчастног ... о случая. Чтобы сэкономить свой бюджет на оформлении документов, помогут промокоды для Пари. Чтобы не пропускать скидки, следите за обновлениями на текущей странице.
Юридический адрес:
Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14
Электронная почта:
ic@skpari.ru
Телефон:
+7 (495) 721-12-21
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Компания Пари ведет свою деятельность с 1993 года и предлагает услуги страхования на разные случаи жизни частным клиентам и бизнесу. Одни из самых популярных продуктов на сайте – оформление полиса, каско, ОСАГО, страхование загородного дома, грузов и товарных запасов и от несчастног ... о случая. Чтобы сэкономить свой бюджет на оформлении документов, помогут промокоды для Пари. Чтобы не пропускать скидки, следите за обновлениями на текущей странице.
Юридический адрес:
Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14
Электронная почта:
ic@skpari.ru
Телефон:
+7 (495) 721-12-21
Соц. сети:
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Компания Пари занимается комплексным страхованием. Она открылась в 1993 году и предоставляет услуги частным клиентам и бизнесу. Когда проект только запустился, он работал с юридическими лицами и занимался страховкой перевозки грузов. Но постоянно добавлялись новые виды услуг.
Сейчас главными направлениями работы являются страхование грузоперевозок, имущества предприятий, ипотечных рисков, от несчастных случаев и болезней для физических лиц. Также общество участвует в крупных страховых проектах, главные отличительные черты которых – большое количество страхователей, множество объектов или особо крупные объекты.
Партнерами компании являются Ганноверское, Швейцарское перестраховочное общество, СКОР, Синдикаты Ллойда и другие. Пари – действующий член ВСС, РСА, НССО. А филиалы проекта представлены в 25 крупнейших городах страны, среди них Москва, Казань, Краснодар, Пермь и Ростов-на-Дону.
Наиболее популярными услугами для частных клиентов на сайте являются страхование ипотеки, путешественников, каско, от несчастных случаев, оформление полиса ДМС и ОСАГО. Для бизнеса – страхование грузов, ответственности на опасном объекте, товарных запасов, сотрудников от несчастных случаев и оборудования.
Что удобно, частные клиенты могут приобрести услуги на сайте. Это быстро, не нужно даже выходить из дома. Потребуется предоставить минимум информации, не потребуется проходить дополнительных осмотров, а документы придут на электронную почту. Особенно часто подобным образом оформляют страховые полисы.
На сайте компании есть раздел «VIP». В нем размещены необычные виды страховок, которые распространяются на транспорт и имущество. Какие есть позиции для оформления:
ретро и эксклюзивные автомобили;
современные автомобили;
квартиры;
загородные дома;
предметы искусства и антиквариата;
малая авиация;
водный транспорт;
мотоциклы;
дома на колесах.
Оформлением документов занимаются только опытные менеджеры. Обязательное условие для допуска к работе с нестандартными видами страховок – допускаются только работники со стажем не менее 10 лет.
Оплатить услуг можно тремя способами – картами Visa, MasterCard и МИР, переводом по реквизитам и в офисе компании. Чтобы воспользоваться первым методом, необязательно авторизоваться в личном кабинете. Можно перейти на главную страницу сайта, пролистать ее до конца и нажать на кнопку «Оплата по счету». Останется ввести только номер счета и данные карты.
Страховые полисы доставляются клиентам в течение 1–3 рабочих дней после оплаты. Осуществляется курьерскими службами Major Express и Почта России. Они могут привезти документ в один из пунктов выдачи или до двери. Минимальная стоимость – 250 рублей.
Также документ можно забрать самостоятельно в одном из отделений компании. Чтобы найти ближайшее, нужно перейти на сайт в раздел «Офисы» и выбрать из перечня городов свой. На карте отобразятся ближайшие к дому пользователя адреса.
Стандартный срок возврата – 14 дней. При этом компания Пари может установить и больший срок, например 30 дней. Это условие должно обязательно содержаться в страховом договоре.
Вернуть страховку можно только в случае гибели застрахованного имущества по причинам, которые не являются страховыми (указаны в п. 1 ст. 958 ГК РФ). При этом сумма возврата рассчитывается исходя из срока, в течение которого действовало страхование.
При возврате страховки каждому клиенту компании нужно иметь при себе следующие документы: паспорт гражданина РФ, договор страхования, квитанцию об оплате страховой премии, реквизиты для перечисления средств.
Также возврат не действует на ипотечное страхование, добровольное медицинское для граждан других стран или вообще без гражданства, добровольное для гражданина РФ, находящегося за пределами страны, и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных систем в рамках международных систем страхования.
Промокод применяется на этапе оформления страховки. Клиенту при этом необязательно регистрироваться на сайте. Достаточно выбрать услугу, которую можно оформить онлайн. Далее рекомендуется придерживаться инструкции:
Заполнить основные поля бланка с видом страховки, сроками, ФИО клиента, серией и номером паспорта.
Справа от бланка в отведенное поле вставить скопированный код.
Нажать на кнопку «Применить промокод».
Останется заполнить информацию о получателе, предоставить сканы документов, выбрать способ получения и оплатить покупку.
После применения промокода на 4-м шаге оформления услуги произойдет перерасчет. Страница обновится, и клиент увидит итоговую стоимость заказа.
На первый заказ, на день рождения, на определенные виды услуг, предложения на которые постоянно меняются, на заказ через приложение и другие.
Размер скидки варьируется в пределах 5–25%.
Более быстрое оформление заявки. К тому же клиенту при покупке услуг придется вводить меньше информации о себе. Часть сведений будет вставлена в поля формы автоматически.
Ежедневно. Работники ресурса находятся в постоянном поиске актуальных промокодов и купонов для пользователей. Все предложения действующие, поэтому можно взять любой понравившийся.
Придется обращаться к менеджерам компании либо изучать условия договора в одноименной строке. Если останутся вопросы, можно обратиться по телефону горячей линии или оставить заявку на обратный звонок.
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