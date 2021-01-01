  1. Главная
  2. Магазины
  3. Parter

Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 5

Промокоды Parter на Октябрь

Акции и купоны Parter на Октябрь 2021

200Р
купон

Скидка
Билеты на мероприятия для детей от 200 рублей
Истекает через 49 дней

300Р
купон

Скидка
Подпишитесь на наши новости и получите 300 рублей на заказ по промокоду Партер ру

Промокод предоставляет скидку 300 рублей на заказ от 3000 рублей. Срок действия промокода – 30 дней.

Истекает через 32 дня

1500Р
купон

Скидка
Промокод Parter: билеты на "Стойкий оловянный солдатик" от 1500 рублей

Представление проходит в ЦИРКе на проспекте Вернадского

Истекает через 78 дней

350Р
купон

Скидка
Успейте купить билеты на Henry Rollins от 350 рублей
Истекает через 115 дней

1000Р
купон

Скидка
Билеты в цирк от 1000 рублей
Истекает через 38 дней

1800Р
купон

Скидка
Билеты на Аффинаж от 1800 рублей по промокоду Партер ру
Истекает через 21 день

420Р
купон

Скидка
Билеты на выставки и экскурсии для взрослых и детей от 420 рублей
Истекает через 38 дней

3%
купон

Скидка
Parter промокод: вступите в бонусную программу и получите бонусы уже за следующую покупку

За каждый оплаченный заказ Вы получаете 3% от суммы заказа обратно на Ваш счет (но не более 5000 рублей за календарный год). В январе Вы получите накопленную сумму в виде сертификата Parter.ru, который можно потратить на оплату следующих заказов.

Истекает через 67 дней

400Р
купон

Скидка
Билеты на выставки и экскурсии от 400 рублей
Истекает через 4 дня

300Р
купон

Скидка
Концерты в категории "Поп/Эстрада" всего от 300 рублей
Истекает через 32 дня

500Р
купон

Скидка
Театральные билеты на комедии от 500 рублей
Истекает через 67 дней

300Р
купон

Скидка
Юмор и стэнд-ап от 300 рублей за билет
Истекает через 60 дней

200Р
купон

Скидка
Билеты на выставки от 200 рублей по промокоду parter
Истекает через 3 дня

1300Р
купон

Скидка
Билеты от 1300 рублей на нашумевший мюзикл "Шахматы"
Истекает через 7 дней

2000Р
купон

Скидка
Билеты на концерт Элджея всего от 2000 рублей
Истекает через 13 дней

1500Р
купон

Скидка
Концерт Александра Розендаума всего от 1500 рублей
Истекает через 3 дня

3000Р
купон

Скидка
Выгодно: концерт Кристины Орбакайте всего от 3000 рублей
Истекает через 5 дней

200Р
купон

Скидка
Билеты на мероприятия для детей от 200 рублей
Истекает через 49 дней

300Р
купон

Скидка
Подпишитесь на наши новости и получите 300 рублей на заказ по промокоду Партер ру

Промокод предоставляет скидку 300 рублей на заказ от 3000 рублей. Срок действия промокода – 30 дней.

Истекает через 32 дня

1500Р
купон

Скидка
Промокод Parter: билеты на "Стойкий оловянный солдатик" от 1500 рублей

Представление проходит в ЦИРКе на проспекте Вернадского

Истекает через 78 дней

350Р
купон

Скидка
Успейте купить билеты на Henry Rollins от 350 рублей
Истекает через 115 дней

1000Р
купон

Скидка
Билеты в цирк от 1000 рублей
Истекает через 38 дней

1800Р
купон

Скидка
Билеты на Аффинаж от 1800 рублей по промокоду Партер ру
Истекает через 21 день

420Р
купон

Скидка
Билеты на выставки и экскурсии для взрослых и детей от 420 рублей
Истекает через 38 дней

3%
купон

Скидка
Parter промокод: вступите в бонусную программу и получите бонусы уже за следующую покупку

За каждый оплаченный заказ Вы получаете 3% от суммы заказа обратно на Ваш счет (но не более 5000 рублей за календарный год). В январе Вы получите накопленную сумму в виде сертификата Parter.ru, который можно потратить на оплату следующих заказов.

Истекает через 67 дней

400Р
купон

Скидка
Билеты на выставки и экскурсии от 400 рублей
Истекает через 4 дня

300Р
купон

Скидка
Концерты в категории "Поп/Эстрада" всего от 300 рублей
Истекает через 32 дня

500Р
купон

Скидка
Театральные билеты на комедии от 500 рублей
Истекает через 67 дней

300Р
купон

Скидка
Юмор и стэнд-ап от 300 рублей за билет
Истекает через 60 дней

200Р
купон

Скидка
Билеты на выставки от 200 рублей по промокоду parter
Истекает через 3 дня

1300Р
купон

Скидка
Билеты от 1300 рублей на нашумевший мюзикл "Шахматы"
Истекает через 7 дней

2000Р
купон

Скидка
Билеты на концерт Элджея всего от 2000 рублей
Истекает через 13 дней

1500Р
купон

Скидка
Концерт Александра Розендаума всего от 1500 рублей
Истекает через 3 дня

3000Р
купон

Скидка
Выгодно: концерт Кристины Орбакайте всего от 3000 рублей
Истекает через 5 дней

Похожие промокоды

Start

-16%

Акция

Выгода 16% на оформление полугодовой подписки

IVI.RU

-Лучшее

Акция

Смотри дорамы бесплатно и в хорошем качестве

Яндекс Афиша

-1000Р

Акция

Промокоды Яндекс Афиша 2021: билеты на концерт Mary Gu от 1000 рублей

Кассир ру (Kassir.ru)

-800Р

Акция

Билеты в Океанариум от 800 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

300Р
купон

Скидка
Смотрите постановки современных театров от 300 рублей за билет

1000Р
купон

Скидка
Рэп и Хип-хоп концерты всего от 1000 рублей по купону Parter

1500Р
купон

Скидка
Parter ru промокод: шоу Сон в летнюю ночь от 1500 рублей

Уникальный мюзикл на воде, не имеющий аналогов в мире.

1500Р
купон

Скидка
Ледовый спектакль «Анна Каренина» в Сочи от 1500 рублей

Новый спектакль от триумфатора ледовой арены Ильи Авербуха. ЛДС «Айсберг».

400Р
купон

Скидка
Приобретите билеты на балет всего от 400 рублей

300Р
купон

Скидка
Танцевальные шоу от 300 рублей от Parter

Популярные магазины

Промокоды Parter на покупку билетов онлайн

Сервис Parter – портал для бронирования билетов на концерты и другие мероприятия онлайн. Его каталог содержит тысячи событий по всей России. Удобный сайт и мобильное приложение позволяют бронировать билеты в несколько кликов, выбирая лучшие места с помощью приложенной схемы зала. Ку ... пить их можно в классическом бумажном виде и в цифровом формате. Купоны Parter, собранные в этом разделе, помогут получить скидку на бронирование, а программа лояльности позволяет достичь максимальной выгоды.


Посетить Parter
Контакты Parter

Юридический адрес:
Юридический адрес: 125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1, Помещение 1, этаж 25. Почтовый адрес: 125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1.

Электронная почта:
contact@parter.ru

Телефон:
+7 (495) 258-00-00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 5

Промокоды Parter на покупку билетов онлайн

Сервис Parter – портал для бронирования билетов на концерты и другие мероприятия онлайн. Его каталог содержит тысячи событий по всей России. Удобный сайт и мобильное приложение позволяют бронировать билеты в несколько кликов, выбирая лучшие места с помощью приложенной схемы зала. Ку ... пить их можно в классическом бумажном виде и в цифровом формате. Купоны Parter, собранные в этом разделе, помогут получить скидку на бронирование, а программа лояльности позволяет достичь максимальной выгоды.


Посетить Parter
Контакты Parter

Юридический адрес:
Юридический адрес: 125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1, Помещение 1, этаж 25. Почтовый адрес: 125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1.

Электронная почта:
contact@parter.ru

Телефон:
+7 (495) 258-00-00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Parter

Подробнее о сервисе покупки билетов Parter

Сайт Parter – это крупнейший в России онлайн-сервис покупки билетов на мероприятия. Компания входит в группу Eventim, являющуюся одним из крупнейших европейских дистрибьюторов в этой нише. Сервис работает с 2000 года и предлагает купить билеты на тысячи мероприятий по всей России. Их можно заказать онлайн, без необходимости стоять в очереди возле кассы, по номинальной стоимости и с низкой комиссией посредника.

Большой выбор развлекательных мероприятий со скидками на билеты

Сервис Parter предлагает большой выбор развлекательных мероприятий по всей России. Здесь можно купить билеты на концерты, театральные представления, различные шоу, спортивные матчи, выставки и экскурсии, а также другие интересные события. Благодаря скидкам их можно приобретать с дисконтом. Актуальные купоны компании и промокоды, которые дают право на скидку, собраны на этой странице. Здесь представлены только актуальные акции.

Программа лояльности «Фанбонус»

«Фанбонус» – это программа лояльности для постоянных клиентов сервиса Parter, позволяющая получать билеты бесплатно. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться на сайте. После этого 5% средств, потраченных на сайте, будут возвращаться на счет в виде кэшбэка. Эти бонусы эквивалентны рублям.

Ежегодно в январе компания меняет баллы на сертификаты, которые можно тратить на покупки. Максимальная сумма накопленных бонусов за год ограничена 5 тысячами рублей. При превышении лимита дополнительные подарки не предоставляются. Если сертификат не используется в течение срока действия (он составляет 2 года), бонус сгорает.

Способы оплаты билетов

Основной способ оплаты билетов – предоплата онлайн на сайте Партер. Ее можно осуществить, используя банковские карты систем Visa, MasterCard и Мир. После оплаты можно получить билет выбранным способом: в электронном или бумажном виде. Цифровые контрамарки можно приобрести только по предоплате.

При наличии классического варианта дистрибуции (бумажный билет) возможен выкуп у курьера или в кассе. В таком случае нужно внести оплату в течение 48 часов с момента бронирования. Если этого не сделать, бронь снимается, заказ аннулируется. Время бронирования может быть уменьшено организаторами.

Помимо денег, для оплаты можно использовать подарочные сертификаты Parter. Если стоимость билета выше номинала ваучера, разницу можно доплатить банковской картой. В случае когда номинал сертификата выше, оставшуюся сдачу можно будет потратить на следующую покупку.

Условия доставки

Сервис Партер поддерживает два способа дистрибуции билетов: классическую и цифровую. Их доступность зависит от мероприятия. Электронный билет распечатывается покупателем самостоятельно и предъявляется для сканирования. Он одноразовый, повторно использовать код (например, в случае несанкционированного копирования) нельзя. Мобильный билет представляет собой цифровой пропуск, который не нужно распечатывать. Он сохраняется в приложении и предъявляется при входе. Для посещения мероприятия достаточно предъявить код на экране для сканирования.

Классические бумажные билеты можно получить двумя способами: заказать курьерскую доставку и забрать в кассе. Их доступность зависит от организаторов мероприятия, так как для большинства концертов, выступлений, спортивных матчей и других событий доступны только контрамарки в цифровом формате.

Возврат билетов

Согласно правилам сервиса, возврат билетов при невозможности (или нежелании) посещать мероприятия невозможен. Получить деньги можно только в случае отмены или переноса события. Для этого необходимо связаться со службой поддержки и получить инструкции для возврата средств.

На случай форс-мажора, такого как болезнь или травма, можно застраховать билет. Эта услуга активируется в меню оформления заказа. При наступлении страхового случая можно вернуть потраченные средства, предоставив соответствующие доказательства (например, медицинскую справку) страховщику.

Как купить билеты со скидкой в Parter, используя промокод

Основной вид дисконта в Parter – скидка по промокоду, которая предоставляется при вводе цифро-буквенного кода купона. Найти действующие предложения можно в этом разделе. Чтобы воспользоваться одним из них, необходимо:

  1. Найти акцию в списке и скопировать промокод из ее описания.

  2. Перейти на сайт для выбора мероприятий.

  3. Найдя мероприятие, открыть меню выбора мест и добавить в корзину интересующие позиции.

  4. На странице оформления заказа найти поле «Использовать сертификат/промокод» и вставить туда код купона.

  5. Завершить покупку, указав способы оплаты и доставки.

Так как для ввода промокода и номера подарочного сертификата используется одно поле, применять их совместно нельзя.

Часто задаваемые вопросы про Parter

★ Какие скидки есть в Parter?

На постоянной основе скидки сервиса предоставляются в рамках программы лояльности. Она позволяет возвращать часть потраченных денег и менять их на билеты. Сервис также предоставляет скидки в рамках акций, с условиями которых можно ознакомиться на этой странице и на официальном сайте.

★ Где найти промокоды на покупку билетов в Партере?

Актуальные скидочные купоны сервиса и другие виды дисконта на покупку билетов онлайн можно найти на этой странице.

★ Можно ли вернуть билет в Parter?

Вернуть билет и получить обратно деньги можно только в случае отмены или переноса мероприятия. Если попасть на концерт просто не получается или нет желания, то вернуть деньги за него невозможно. Исключением являются застрахованные билеты, за которые можно получить компенсацию страховой компании в случае форс-мажора.

★ Что такое сервисный сбор Партера?

Сервисный сбор – это комиссия сервиса, взимаемая им за оказание посреднических услуг. Ее размер для большинства мероприятий составляет 10% от стоимости билетов.

★ Сколько стоит доставка билетов в Parter?

Бумажные контрамарки доставляются бесплатно. Билеты, реализуемые в цифровом формате, автоматически приходят на почту или в приложении, доставка для них не нужна.

Лучшие промокоды Parter

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаБилеты на мероприятия для детей от 200 рублейне требуется
СкидкаПодпишитесь на наши новости и получите 300 рублей на заказ по промокоду Партер руне требуется
СкидкаПромокод Parter: билеты на "Стойкий оловянный солдатик" от 1500 рублейне требуется
СкидкаУспейте купить билеты на Henry Rollins от 350 рублейне требуется
СкидкаБилеты в цирк от 1000 рублейне требуется
СкидкаБилеты на Аффинаж от 1800 рублей по промокоду Партер руне требуется
СкидкаБилеты на выставки и экскурсии для взрослых и детей от 420 рублейне требуется
СкидкаParter промокод: вступите в бонусную программу и получите бонусы уже за следующую покупкуне требуется
СкидкаБилеты на выставки и экскурсии от 400 рублейне требуется
СкидкаКонцерты в категории "Поп/Эстрада" всего от 300 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.