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59 оценок поставлено средняя 4.42

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Продукты и другие товары со скидкой на Vprok.ru

Если хочется сэкономить время и деньги и в одном месте по доступным ценам купить продукты для плова, мультиварку, посуду для сервировки стола и средство для ее мытья, это можно в пару кликов сделать на Vprok.ru. В продаже на сайте есть любые продовольственные и непродовольственные т ... овары, включая готовые блюда, бакалею, мясо, овощи и фрукты, а также товары для дома и бытовую технику. Выгодно закупаться в гипермаркете помогут разделы «Скидки до 50%» и «Упаковкой дешевле», а также скидочные купоны Vprok.ru.


Посетить Впрок
Контакты Впрок

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4

Телефон:
8 800 511-68-98

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

59 оценок поставлено средняя 4.42

Продукты и другие товары со скидкой на Vprok.ru

Если хочется сэкономить время и деньги и в одном месте по доступным ценам купить продукты для плова, мультиварку, посуду для сервировки стола и средство для ее мытья, это можно в пару кликов сделать на Vprok.ru. В продаже на сайте есть любые продовольственные и непродовольственные т ... овары, включая готовые блюда, бакалею, мясо, овощи и фрукты, а также товары для дома и бытовую технику. Выгодно закупаться в гипермаркете помогут разделы «Скидки до 50%» и «Упаковкой дешевле», а также скидочные купоны Vprok.ru.


Посетить Впрок
Контакты Впрок

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4

Телефон:
8 800 511-68-98

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Впрок

Про онлайн-гипермаркет Vprok.ru

Популярный интернет-магазин работает в удобном для покупателей формате: здесь можно не только закупить продукты и заказать готовые блюда, как в обычном супермаркете, но и приобрести все, что нужно для дома, вплоть до бытовой техники. На сайте продаются товары популярных брендов, включая Nordic, Greenfield, Nutella, Persil, Naturella, Philips, DeLonghi и другие марки. Их можно заказать не только с доставкой на дом, но и с крупными скидками по акциям и промокодам, публикуемым на текущей странице.

Как одну из своих главных особенностей, компания позиционирует условия хранения и доставки продуктов. Склад гипермаркета постоянно пополняется свежей продукцией, и здесь действует строгий контроль срока годности. При распределении покупок по пакетам учитывается товарное соседство и вес. Чтобы бережно их транспортировать, используются контейнеры, а для доставки замороженных продуктов – специальные боксы с сухим льдом. Кроме того, чтобы их содержимое оставалось максимально свежим, в машинах Впрок, которые разводят заказы, работает система охлаждения, поддерживающая температуру от -18 до +6 градусов.

Востребованные товары, продающиеся в магазине

В онлайн-гипермаркете можно в несколько кликов заказать:

  • овощи, фрукты и ягоды, орехи и сухофрукты, а также консервацию;

  • коровье и растительное молоко, творог, сыр, масло и десерты;

  • яйца, мясо, птицу, рыбу, популярные сегодня деликатесы и стейки;

  • воды, соки, газированные и энергетические напитки, алкоголь;

  • чай, кофе, специи, макароны, крупы, соусы и прочую бакалею;

  • хлеб, выпечку, торты и конфеты, шоколад и мороженое;

  • любые замороженные продукты, от теста и полуфабрикатов до ягод; 

  • готовую еду, включая сэндвичи, горячие блюда, супы, салаты и закуски;

  • детское питание, уход и игрушки;

  • все для дома и сада, бытовую химию и хозтовары;

  • уходовую и декоративную косметику, средства личной гигиены;

  • актуальную бытовую технику от кофеварок до фенов и стайлеров;

  • посуду для хранения, готовки и сервировки стола.

Кроме того, на Vprok.ru есть здоровое питание, органические, веганские, диабетические и безглютеновые продукты. Также в магазине удобно пользоваться тематическими подборками товаров: ингредиентов для домашней кондитерской или блюд японской и итальянской кухни, почти готовой еды и закусок под просмотр сериала.

Бонусная карта Vprok.ru

Покупатели магазина могут экономить на онлайн-закупках благодаря программе лояльности «Клуб Перекресток». Чтобы стать ее участником, нужно получить и активировать виртуальную карту, заполнив свои персональные данные в личном профиле на сайте гипермаркета. Уже на первую покупку на бонусный счет будет начислено вознаграждение, которое можно потратить при оформлении следующих заказов.

10 бонусов обмениваются на 1 рубль скидки. Бонусными баллами можно оплачивать до 99% от стоимости товаров, но важно учитывать срок их действия, который составляет полгода.

Как оплатить заказ из Vprok.ru

В интернет-магазине можно прямо на сайте рассчитаться за покупку банковской картой Visa или MasterCard. Сумма будет заблокирована, но списана только после приемки заказа покупателем. Финальная цена может отличаться от зарезервированной суммы, если среди покупок есть весовые товары или некоторые позиции заменены в виде отсутствия на складе.

Также доступна оплата при получении. С сотрудником службы доставки гипермаркета Впрок можно расплатиться как наличными, так и банковской картой. В этом случае поддерживается больше платежных систем, включая Мир, MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron и Maestro.

Доставка товаров

Можно воспользоваться курьерской доставкой либо забрать покупку в ближайшем продуктомате. В них есть ячейки с температурой от 0 до 6 градусов, поэтому можно заказывать охлажденное мясо или молоко. Самовывоз доступен для заказов весом до 20 кг и любых товаров, кроме алкогольных напитков, табачных изделий и замороженных продуктов.

Действующие условия курьерской доставки зависят от адреса. Как правило, заказ привозится в тот же или на следующий день. В услугу входит подъем и занос продуктов на кухню или в другое указанное покупателем место. Для этого курьер пользуется бахилами.

Возврат купленной продукции

Магазин Vprok.ru компенсирует покупателям стоимость некачественных товаров. Более того, если в заказе обнаружен просроченный продукт питания, компания обязуется дополнительно к возврату средств бесплатно заменить его на свежий.

Возврат качественных продовольственных товаров невозможен, а непродовольственную продукцию, не имеющую недостатков, можно вернуть на протяжении недели после доставки. Для этого она должна остаться неиспользованной, в полной комплектации, с целой упаковкой, а также не входить в исключения. К ним относятся гигиенические, парфюмерные и косметические товары, бытовая химия, трикотаж и некоторые другие категории.

Активация промокода на Vprok.ru

Максимально экономить на закупке помогут специальные предложения супермаркета, размещаемые на текущей странице. Некоторые из них не требуют особых действий: купоны, не содержащие кода, открывают перед пользователем страницу с продуктами или вещами, участвующими в акции. А для использования других скидок нужно указать промокод в корзине.

Как применить промокод гипермаркета:

  1. Нажать на кнопку спецпредложения. После сохранения кода купона пользователь будет переадресован в гипермаркет.

  2. Выбрать продукты, бытовую химию, товары для дома или приборы.

  3. Ввести свои данные для курьерской доставки или выбрать ближайший продуктомат в открывшейся форме.

  4. Добавить товары из каталога, чтобы достичь минимальной суммы покупки.

  5. В корзине, а именно в рамке с данными заказа, опустить вниз ползунок до появления строки для промокода и указать в ней кодовое слово.

После активации промокода стоимость заказа снизится на скидку, указанную в купоне в виде процента или конкретной суммы.

Часто задаваемые вопросы про Впрок

★ Возможна ли смешанная оплата?

Да, можно частично расплатиться наличными и частично – картой.

★ Какой максимальный вес заказа доставляют курьеры Vprok.ru?

Максимальный вес одного заказа – полтонны, а объем – 3,5 куб. м.

★ Какие виды скидочных купонов можно применить на сайте?

На текущей странице собраны промокоды для новых пользователей, скидки на заказ от определенной суммы и покупку товаров с доставкой в продуктомат, а также акции и распродажи.

★ Если некоторые товары в заказе не понравились, можно ли от них отказаться?

Да, Впрок разрешает частичный выкуп товаров или полный отказ от покупки до оплаты курьеру.

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