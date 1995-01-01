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47 оценок поставлено средняя 4.15

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Скидки на стройматериалы на сайте Петрович

Хозяева, которые самостоятельно делают дома ремонт, а также профессиональные мастера и строительные компании найдут на сайте торгового дома все для строительства и ремонта. Здесь можно купить любые материалы, в том числе отделочные, крепежи, инструменты, электрику, сантехнику и комп ... лектующие для проведения инженерных систем. Кроме того, в онлайн-маркете можно взять в аренду оборудование, получить помощь в составлении сметы, заказать распил, колеровку красок, монтаж напольных покрытий, установку дверей и вывоз мусора. Чтобы максимально экономить на ремонте, вступайте в клуб друзей строймагазина, а также следите за скидочными купонами Петрович.


Посетить Петрович
Контакты Петрович

Юридический адрес:
188800, Ленинградская область, г.Выборг, Пекарный пер, д.2

Телефон:
8-800-333-96-96, 8 (812) 996-63-63

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

47 оценок поставлено средняя 4.15

Скидки на стройматериалы на сайте Петрович

Хозяева, которые самостоятельно делают дома ремонт, а также профессиональные мастера и строительные компании найдут на сайте торгового дома все для строительства и ремонта. Здесь можно купить любые материалы, в том числе отделочные, крепежи, инструменты, электрику, сантехнику и комп ... лектующие для проведения инженерных систем. Кроме того, в онлайн-маркете можно взять в аренду оборудование, получить помощь в составлении сметы, заказать распил, колеровку красок, монтаж напольных покрытий, установку дверей и вывоз мусора. Чтобы максимально экономить на ремонте, вступайте в клуб друзей строймагазина, а также следите за скидочными купонами Петрович.


Посетить Петрович
Контакты Петрович

Юридический адрес:
188800, Ленинградская область, г.Выборг, Пекарный пер, д.2

Телефон:
8-800-333-96-96, 8 (812) 996-63-63

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Петрович

Про строительный интернет-магазин Петрович

На сайте самого крупного российского ритейлера товаров для строительства и ремонта можно заказать любые стройматериалы и изделия для возведения зданий, проведения коммуникаций, обустройства помещений и участков. В ассортименте магазина сегодня представлено свыше 30 000 наименований. Также торгово-строительный центр создал целую экосистему различных онлайн-сервисов, от аренды инструмента до поиска опытных исполнителей. Ими можно воспользоваться бесплатно и заказать все необходимое для строительных работ с экономией по скидочным купонам. Заказы также принимаются по номеру колл-центра и через фирменное приложение.

В 2018 году Петрович попал в топ-10 лучших интернет-магазинов России по версии аналитиков Data Insight. Компания, основанная в Санкт-Петербурге в 1995 году, помимо виртуального ТЦ, владеет сетью из 20 строительных супермаркетов, металлобазы и собственных производственных площадок.

Товары и услуги, которые можно заказать на сайте Petrovich

Хозяева жилья, делающие ремонт своими руками, профессиональные мастера и крупные строительные компании найдут в торговом центре:

  • стройматериалы, от кирпичей и цемента до пиломатериалов и профнастила;

  • ручной, измерительный и электроинструмент, сварочные аппараты, бетономешалки и леса;

  • электрику, включая кабели, розетки и выключатели, автоматы, удлинители и освещение;

  • все для водоснабжения, канализации, вентиляции и обогрева, а также печное и насосное оборудование;

  • лаки и краски, обои, плитку и напольные покрытия актуальных расцветок, двери и окна;

  • ванны и душевые кабины, раковины, полотенцесушители и смесители, кухонные мойки и краны;

  • любые виды крепежа: анкера, болты, дюбели, саморезы и шурупы, скрытые крепления;

  • все для благоустройства территории: от тротуарной плитки и стеллажей до садового инструмента и мангалов.

Также на сайте Петрович можно найти исполнителей или заказчиков работ, воспользоваться прокатом инструментов, создать визуализацию своего будущего интерьера и быстро рассчитать стоимость ремонта. Кроме того, магазин предоставляет услуги распила, колеровки красок и декоративных штукатурок, установки дверей и вывоза мусора.

Клуб друзей Петровича

Один из способов экономии на строительном шопинге, помимо публикуемых нами промокодов, — программа лояльности торговой сети, в которой уже участвует более 540 000 покупателей. Можно оформить клубную карту, собрав чеки от покупок в магазине на 20 000 рублей и назвав операторам колл-центра номера этих заказов. Они пришлют на почту ссылку для заполнения анкеты, после чего дадут покупателю номер виртуальной карточки.

Обладатели карты Петровича покупают стройматериалы по сниженным ценам, а также могут копить баллы и оплачивать ими покупки или обменивать их на призы, включая сертификаты на путешествия. При этом можно раздать 4 дубликата своей карты друзьям и получать бонусы с их покупок, тогда как они смогут пользоваться скидками для членов клуба.

Опции оплаты, действующие в строймаркете

Расплатиться за материалы и инструмент можно наличными или любой банковской картой, кроме American Express, с сотрудником на кассе магазина либо с водителем, доставившим товары на объект. Также доступен расчет картами VISA, MasterCard, Халва или Мир прямо на сайте строительно-торгового центра.

Кроме того, можно оплатить покупки через телефон или накопленными по клубной карте баллами. Владельцам карты Петровича статуса «Эксперт» доступна услуга отсрочки платежа на 5 дней, а держатели дебетовых карт «Сбербанка» в некоторых городах России могут оформить покупку в кредит.

Доставка и подъем товаров от Петровича

Чаще всего строймаркет отгружает и доставляет материалы, строительные изделия и технику в день заказа. В корзине покупатель может выбрать одну из нескольких опций получения товаров: стандартную, экспресс-доставку, доставку в течение дня или точно ко времени. Там же можно поставить галочки на необходимые дополнительные услуги: подъем на этаж, разгрузку, манипулятор и др. Помимо доставки, возможен самовывоз из стройцентров.

Стоимость доставки зависит от дальности адреса покупателя и деталей услуги. Она сразу же рассчитывается на странице оформления заказа. Юрлицам Петрович обещает доставить материалы вовремя либо не брать плату за услугу в случае опоздания.

Возврат стройматериалов и техники

Если в маркете куплено слишком много строительной продукции и после ремонта остались лишние материалы, можно вернуть их на протяжении года. Покупателям с бонусной картой в статусе «Эксперт» опция возврата доступна без ограничения по времени. Петрович примет товары даже без упаковки, но они должны быть годными, неиспользованными, сохранившими свой вид и свойства, ярлыки и пломбы. Также понадобится чек или другое подтверждение факта покупки и паспорт.

Вернуть стройматериалы можно в любом торговом центре сети. Оформление возврата денег за покупку, оплаченную картой на сайте, проводится онлайн на странице заказа. Перечисление средств может занять до месяца с момента обращения.

Использование промокодов магазина Petrovich

Чтобы держать руку на пульсе самых крупных скидок на строительные товары, следите за промокодами, перечень которых регулярно пополняется на текущей странице.

Применить купон с акцией или кодом на первую покупку очень просто:

  1. Нажмите на кнопку понравившегося специального предложения.

  2. Перед вами откроется страница со стройматериалами и техникой, стоимость которых уменьшилась на скидку.

Чаще всего не требуется вводить код купона. Иногда для получения скидки по промокоду нужно выполнить дополнительные условия, например заказать стройтовары на определенную сумму или указать в корзине номер бонусной карты.

Часто задаваемые вопросы про Петрович

★ Можно ли быть уверенным в качестве товаров и услуг торгового дома?

Да, магазин осуществляет закупку, хранение, доставку, подъем и распил стройматериалов, колеровку красок и сдачу строительного инструмента в аренду в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001.

★ Какие промокоды строймаркета бывают на сайте?

Часто встречаются скидки от 10–30% на все или отдельные разделы каталога, например на напольные покрытия и лакокрасочные материалы.

★ Помогут ли специалисты магазина рассчитать количество нужных стройматериалов?

Да, такая услуга бесплатно предоставляется в некоторых маркетах сети. Заявку на консультацию можно отправить, написав на почту торгового дома.

★ Какое оборудование можно арендовать на сайте Petrovich?

В интернет-маркете можно взять на прокат колеровочные веера, леса, болгарки, генераторы, бетономешалки, плиткорезы, отбойные молотки, дрели, тепловые пушки, пилы и множество других инструментов.

★ Какими онлайн-сервисами можно воспользоваться на сайте строймаркета?

В помощь покупателям есть строительный и ремонтный калькулятор, которые помогут рассчитать смету. Также на сайте действует виртуальная примерочная отделочных материалов.

Лучшие промокоды Петрович

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СкидкаСамые актуальные товары сезона по доступным ценам по промокоду Петровичне требуется
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