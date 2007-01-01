Промокоды Petshop на Октябрь

Об интернет-магазине Petshop

Онлайн-магазин Петшоп — это место, где можно купить все для составления здорового рациона, ухода и комфорта животного. Торговая компания, созданная в 2007 году, сегодня имеет крупнейшую в России сеть торговых залов и интернет-магазин, где в пару кликов можно заказать лекарства и предметы для содержания животных.

Ритейлер предлагает продукцию российских и иностранных марок, в том числе средства для профессионального ухода за породистыми и редкими животными. Корма закупаются у надежных производителей, а опыту сотрудников Petshop и качеству продукции магазина доверяют крупнейшие питомники страны.

Здесь регулярно проводятся акции и распродажи, действует бонусная программа и предлагается оперативная и бесплатная доставка. А промокоды на скидку позволяют получить дополнительную выгоду при покупке.

На сайте интернет-магазина есть номер телефона горячей линии, которая работает круглосуточно. Здесь можно решить не только общие вопросы по заказу, но и обратиться за ветеринарной консультацией.

Популярные товары

В магазине множество товаров для разных пород собак, кошек, хомяков, кроликов, попугаев и других домашних любимцев. Среди лидеров продаж числятся корма Royal Canin, Purina Pro Plan, Now Fresh, Go и прочих производителей.

В перечень популярных товаров также входят добавки для аквариумных рыбок, клетки, переноски, лотки, наполнители, игрушки. Еще здесь покупают одежду для собак, поводки, ошейники, косметику, средства от блох, клещей, глистов, воротники, попоны, витамины и добавки.

Бонусная программа

Постоянные клиенты онлайн-магазина Petshop копят бонусные единицы, совершая покупки. Количество начисляемых бонусов зависит от стоимости и вида товара. При покупке товара стоимостью до 50 рублей единицы не присваиваются, а в период действия акций количество бонусов может снизиться исходя из размера действующей скидки.

Число бонусных единиц, которые будут начислены за покупку, видно в карточке оформления заказа. Остаток единиц можно посмотреть в профиле пользователя или у консультанта колл-центра. Имеющимися единицами можно покрыть до 30% от общего чека, а предельное число бонусов на одном счете составляет 4 тысячи рублей.

Условия оплаты

Магазин предлагает наличный и безналичный способ оплаты.

Рассчитаться за заказ наличными или картой с курьером можно в городах и пунктах выдачи заказов, указанных на сайте Петшоп в разделе «Оплата».

Оплатить товар карточкой Visa или MasterCard можно онлайн после звонка или СМС оператора о подтверждении заказа. Интернет-магазин также принимает цифровые деньги Вебмани и Киви.

Способы доставки

Из онлайн-магазина Petshop доставка производится по всей территории РФ. В населенных пунктах, в которых присутствуют магазины Петшоп, есть фирменная курьерская служба, доставляющая заказы от 1 рубля бесплатно.

Доставка в остальные города осуществляется с помощью транспортных компаний IML, DPD и Почтой России. Минимальная стоимость заказа для клиентов из населенных пунктов, в которых нет точек продаж сети, — 1 тысяча рублей. До отделения Почты России доставка бесплатная.

Чтобы получить товар на следующий день, оплату нужно произвести до 22:00. Клиент может самостоятельно выбрать 4-часовой интервал визита курьера.

Возврат товара

Отказаться от покупки можно в любой момент до момента его вручения, а после передачи — в 7 дневный период. При возврате важно, чтобы вид товара и потребительские свойства были сохранены. Также необходимо сохранить документы, которые были переданы с заказом.

Отдельные позиции не подлежат возврату согласно действующему законодательству. Товары с дефектом можно вернуть и обменять в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». С претензией можно обратиться в телеграмм-чат, ссылка на который открывается при клике на кнопку «Помощь 24/7»