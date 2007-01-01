Промокоды Petshop на Октябрь

0 оценок поставлено средняя 0
7%
на всё
Только для новых пользователей Минимальная сумма заказа: 1500 Максимальная сумма заказа: 10000
2=3
купон
Лучшая
цена
1=2
купон
15%
купон
50%
купон
40%
купон
При оформлении автоматической доставки товаров
20%
купон
200Р
на ВСЁ
Лучшее
предложение
20%
купон
Лучшее
предложение
Для участия в розыгрыше призов нужно заказать товары Royal Canin на сумму от 1600 рублей и зарегистрировать чек на сайте магазина. Каждый участник получит гарантированный приз 250 бонусов Petshop ru и возможность выиграть до 50000 рублей.
50%
купон
20%
купон
20%
cashback
Беспл
подарок
20%
купон
10%
купон
Лучшее
предложение
Количество товара ограничено. Акция действует только в Москве, Перми и Нижнем Новгороде до 23:59 31 декабря.
6%
купон
Количество товара ограничено. Акция действует только в Москве до 23:59 31 декабря
15%
купон
Акция действует только в Москве, количество товара ограничено.
10%
купон
20%
купон
7%
на всё
Только для новых пользователей Минимальная сумма заказа: 1500 Максимальная сумма заказа: 10000
2=3
купон
Лучшая
цена
1=2
купон
15%
купон
50%
купон
40%
купон
При оформлении автоматической доставки товаров
20%
купон
200Р
на ВСЁ
Лучшее
предложение
20%
купон
Лучшее
предложение
Для участия в розыгрыше призов нужно заказать товары Royal Canin на сумму от 1600 рублей и зарегистрировать чек на сайте магазина. Каждый участник получит гарантированный приз 250 бонусов Petshop ru и возможность выиграть до 50000 рублей.
50%
купон
20%
купон
20%
cashback
Беспл
подарок
20%
купон
10%
купон
Лучшее
предложение
Количество товара ограничено. Акция действует только в Москве, Перми и Нижнем Новгороде до 23:59 31 декабря.
6%
купон
Количество товара ограничено. Акция действует только в Москве до 23:59 31 декабря
15%
купон
Акция действует только в Москве, количество товара ограничено.
10%
купон
20%
купон
70%
купон
40%
купон
15%
купон
30%
купон
25%
купон
Получить товар со скидкой при самовывозе из розничных магазинов можно только в период проведения акции.
20%
купон
Забрать товар со скидкой при самовывозе из розничных магазинов Petshop.ru можно только в период проведения акции.
Онлайн-маркет Petshop предлагает товары для здоровья, развития и комфорта домашних любимцев в большом ассортименте. Здесь представлены профессиональные корма, средства по уходу, аксессуары для содержания и игр с питомцем. В магазине систематически проводятся акции и действует прогр ... амма лояльности. Для жителей городов, в которых присутствуют физические торговые залы сети, доступна бесплатная доставка. А выгодные промокоды Petshop дают право каждому покупателю на персональную скидку.
Электронная почта:
info@petshop.ru
Телефон:
+7 (800) 700-00-50
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Онлайн-маркет Petshop предлагает товары для здоровья, развития и комфорта домашних любимцев в большом ассортименте. Здесь представлены профессиональные корма, средства по уходу, аксессуары для содержания и игр с питомцем. В магазине систематически проводятся акции и действует прогр ... амма лояльности. Для жителей городов, в которых присутствуют физические торговые залы сети, доступна бесплатная доставка. А выгодные промокоды Petshop дают право каждому покупателю на персональную скидку.
Электронная почта:
info@petshop.ru
Телефон:
+7 (800) 700-00-50
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Онлайн-магазин Петшоп — это место, где можно купить все для составления здорового рациона, ухода и комфорта животного. Торговая компания, созданная в 2007 году, сегодня имеет крупнейшую в России сеть торговых залов и интернет-магазин, где в пару кликов можно заказать лекарства и предметы для содержания животных.
Ритейлер предлагает продукцию российских и иностранных марок, в том числе средства для профессионального ухода за породистыми и редкими животными. Корма закупаются у надежных производителей, а опыту сотрудников Petshop и качеству продукции магазина доверяют крупнейшие питомники страны.
Здесь регулярно проводятся акции и распродажи, действует бонусная программа и предлагается оперативная и бесплатная доставка. А промокоды на скидку позволяют получить дополнительную выгоду при покупке.
На сайте интернет-магазина есть номер телефона горячей линии, которая работает круглосуточно. Здесь можно решить не только общие вопросы по заказу, но и обратиться за ветеринарной консультацией.
В магазине множество товаров для разных пород собак, кошек, хомяков, кроликов, попугаев и других домашних любимцев. Среди лидеров продаж числятся корма Royal Canin, Purina Pro Plan, Now Fresh, Go и прочих производителей.
В перечень популярных товаров также входят добавки для аквариумных рыбок, клетки, переноски, лотки, наполнители, игрушки. Еще здесь покупают одежду для собак, поводки, ошейники, косметику, средства от блох, клещей, глистов, воротники, попоны, витамины и добавки.
Постоянные клиенты онлайн-магазина Petshop копят бонусные единицы, совершая покупки. Количество начисляемых бонусов зависит от стоимости и вида товара. При покупке товара стоимостью до 50 рублей единицы не присваиваются, а в период действия акций количество бонусов может снизиться исходя из размера действующей скидки.
Число бонусных единиц, которые будут начислены за покупку, видно в карточке оформления заказа. Остаток единиц можно посмотреть в профиле пользователя или у консультанта колл-центра. Имеющимися единицами можно покрыть до 30% от общего чека, а предельное число бонусов на одном счете составляет 4 тысячи рублей.
Магазин предлагает наличный и безналичный способ оплаты.
Рассчитаться за заказ наличными или картой с курьером можно в городах и пунктах выдачи заказов, указанных на сайте Петшоп в разделе «Оплата».
Оплатить товар карточкой Visa или MasterCard можно онлайн после звонка или СМС оператора о подтверждении заказа. Интернет-магазин также принимает цифровые деньги Вебмани и Киви.
Из онлайн-магазина Petshop доставка производится по всей территории РФ. В населенных пунктах, в которых присутствуют магазины Петшоп, есть фирменная курьерская служба, доставляющая заказы от 1 рубля бесплатно.
Доставка в остальные города осуществляется с помощью транспортных компаний IML, DPD и Почтой России. Минимальная стоимость заказа для клиентов из населенных пунктов, в которых нет точек продаж сети, — 1 тысяча рублей. До отделения Почты России доставка бесплатная.
Чтобы получить товар на следующий день, оплату нужно произвести до 22:00. Клиент может самостоятельно выбрать 4-часовой интервал визита курьера.
Отказаться от покупки можно в любой момент до момента его вручения, а после передачи — в 7 дневный период. При возврате важно, чтобы вид товара и потребительские свойства были сохранены. Также необходимо сохранить документы, которые были переданы с заказом.
Отдельные позиции не подлежат возврату согласно действующему законодательству. Товары с дефектом можно вернуть и обменять в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». С претензией можно обратиться в телеграмм-чат, ссылка на который открывается при клике на кнопку «Помощь 24/7»
Актуальные купоны интернет-магазина Petshop, опубликованные на этой странице, при клике переадресуют пользователя на страницу с акционным товаром. Если для получения скидки предусмотрен промокод, он автоматически скопируется в буфер обмена для последующего применения. Активировать промокод можно следующим образом:
Выбрать подходящую акцию или промокод, ознакомиться с условиями активации и кликнуть на спецпредложение.
Перейти на сайт магазина и положить в корзину нужные товары.
В карточке заказа и вставить промокод в предназначенную ячейку.
Важно учитывать, что промокодом можно воспользоваться только единожды с одного IP-адреса.
Необходимо авторизоваться на сайте и ввести новый email, ранее не используемый при покупках на сайте.
Бонусы присваиваются не сразу. Нужно подождать несколько дней после совершения покупки и проверить баланс. Если спустя время они не появятся, нужно нажать на кнопку «Обновить баланс» рядом с информацией о количестве бонусов.
Возможно, первый заказ и авторизация проходили с телефона или на прошлой версии сайта. Для решения вопроса нужно пройти регистрацию снова либо создать следующий заказ, введя контакты, указанные при ранее сделанных заказах. Тогда авторизация произойдет автоматически, а имеющиеся бонусы отобразятся в личном кабинете Petshop.
Сообщение с инструкцией по изменению пароля обычно приходит в течение 5 минут. Если сообщения нет, следует проверить папку со спамом. Когда его и там нет, нужно вместо email указать мобильный номер и получить инструкции по SMS.
Это возможно. При выборе опции «В один клик», которая есть в корзине, система запросит у клиента только мобильный номер. Однако магазин рекомендует оформлять заказ стандартным способом, поскольку в этом случае сохраняется история покупок и открывается возможность выбора адреса из указанных ранее.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 7% на ВСЁ по промокоду Петшоп
|mkr***
|Скидка
|При покупке двух одинаковых кремов получите третий в подарок
|не требуется
|Скидка
|Товар дня по лучшей цене в разделе Акции
|не требуется
|Скидка
|По купону Петшоп при покупке Паразитела получи вторую упаковку в подарок
|не требуется
|Скидка
|Успей купить корма WELLNESS CORE с выгодой 15%
|не требуется
|Скидка
|Горячие предложения: дисконт до 50% по промокоду Petshop
|не требуется
|Скидка
|Оформи автозаказ и получи выгоду до 40% по промокоду Petshop ru
|не требуется
|Скидка
|Экономия 20% при покупке консервов Ontario
|не требуется
|Скидка
|Получи 200 бонусных рублей на ВСЁ за подписку на новости
|не требуется
|Скидка
|Получи до 400 бонусных рублей за отзыв о кормах PURINA
|не требуется
|Скидка
|Выгода 20% при покупке лакомств ORGANIX
|не требуется
|Скидка
|Участвуй в конкурсе от Royal Canin и выигрывай призы по промокоду Петшоп
|не требуется
|Скидка
|До минус 50% на лежанки и одежду для питомцев с купоном Petshop
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 20% на вкусности Мнямс по промокоду Петшоп
|не требуется