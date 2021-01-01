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Популярные магазины

Промокоды в Pharmacosmetica: лучшие скидки

Pharmacosmetica.ru — это онлайн-площадка, где собрана лучшая аптечная и профессиональная косметика, товары для дома и здоровья, аксессуары для макияжа и другие товары. В ассортименте магазина более 15 000 наименований лечебной косметики, которую не всегда можно найти в стационарных ... аптеках. Огромный каталог, специальные предложения и скидки, бесплатная консультация специалистов по подбору косметической продукции, доставка по всей стране и СНГ — это то, что делает Фармакосметику любимчиком у клиентов. Все актуальные купоны Pharmacosmetica собраны на нашей странице: копируйте коды и получайте скидки на товары для здоровья и красоты.


Посетить Pharmacosmetica.ru
Контакты Pharmacosmetica.ru

Электронная почта:
info@pharmacosmetica.ru

Телефон:
8-800-775-52-23

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды в Pharmacosmetica: лучшие скидки

Pharmacosmetica.ru — это онлайн-площадка, где собрана лучшая аптечная и профессиональная косметика, товары для дома и здоровья, аксессуары для макияжа и другие товары. В ассортименте магазина более 15 000 наименований лечебной косметики, которую не всегда можно найти в стационарных ... аптеках. Огромный каталог, специальные предложения и скидки, бесплатная консультация специалистов по подбору косметической продукции, доставка по всей стране и СНГ — это то, что делает Фармакосметику любимчиком у клиентов. Все актуальные купоны Pharmacosmetica собраны на нашей странице: копируйте коды и получайте скидки на товары для здоровья и красоты.


Посетить Pharmacosmetica.ru
Контакты Pharmacosmetica.ru

Электронная почта:
info@pharmacosmetica.ru

Телефон:
8-800-775-52-23

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Pharmacosmetica.ru

Pharmacosmetica — товары для здоровья кожи

Центр здоровья кожи Pharmacosmetica — это профессиональный уход за внешностью в домашних условиях: от средств личной гигиены, косметики и расходных материалов до салонного оборудования. 

В ассортименте магазина Фармакосметика более 15 тысяч наименований продукции от 300 брендов профессиональной и аптечной косметики. Весь товар сертифицирован, а значит, не принесет вреда ни здоровью, ни внешности. 

С заботой о клиентах на платформе Pharmacosmetica можно воспользоваться услугой профессионального подбора косметики: эксперт оценит текущее состояние кожи и предложит варианты продукции, которые максимально подойдут клиенту и помогут решить существующие проблемы.

Благодаря бонусным программам, промокодам на первый заказ, баллам за отзывы, купонам на скидку и корпоративным подаркам онлайн-магазин предлагает лучшие цены на рынке, позволяя своим клиентам экономить.

Магазин имеет широкую сеть пунктов выдачи, что дает клиентам возможность получать лучшую косметику в любом уголке России. Весь товар тщательно упаковывается, чтобы при перевозке не повредилась его целостность. 

Популярные категории на Pharmacosmetica 

В онлайн-магазине Pharmacosmetica представлено более тысячи наименований продукции для лица, волос, тела, макияжа, дома и здоровья. В хиты продаж, как правило, попадает косметика для тела, массажеры, аппараты для чистки лица, тканевые маски и патчи под глаза. Чтобы облегчить пользователю поиск нужных товаров, каталог Фармакосметики разбит на бренды и категории:

  • косметические средства для ухода за лицом, волосами, телом;

  • солнцезащитная косметика;

  • продукция по уходу за зубами;

  • для детей;

  • оборудование и косметика для эпиляции;

  • для здоровья;

  • для мужчин;

  • для дома;

  • оборудование;

  • для макияжа;

  • аксессуары;

  • для поездок;

  • акции.

В торговой сети Pharmacosmetica можно найти товары большинства популярных брендов лечебной косметики для кожи и волос: A-derma, Apivita, Avene, Bioderma, Dermedic, Kerastase, La Roche-Posay, Redken, Skincode, Uriage, Vichy.

На главной странице пользователям доступны подборки бестселлеров, новинок и специальных предложений с подробными отзывами на косметику.

Программа лояльности: баллы за отзывы

Чтобы получить больше выгоды от покупок на Pharmacosmetica, достаточно оставить отзыв о продукции, приобретенной на сайте: за каждый начисляются баллы на бонусный счет. Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв на странице выбранного продукта.

За каждый отзыв, если суммарно их не более трех, начисляется 10 баллов, которыми можно оплачивать до 20% стоимости заказа в течение 3 месяцев. При публикации отзыва с фотографиями бонусный счет увеличивается дополнительно на 20 баллов.

Оплата заказа

Оплатить заказ, оформленный на сайте Фармакосметика, можно наличными при доставке или сразу на сайте. К оплате принимаются банковские карты платежных систем MasterCard, Visa и МИР.

Обратите внимание, что держатели карты «Халва» могут оформить беспроцентную рассрочку до 4 месяцев и побаловать себя (и не только) любимыми косметическими продуктами. 

Доставка

Доставка заказов осуществляется по всей территории РФ и стран СНГ курьерскими службами Boxberry, PickPoint, Почта РФ, МЛК Логистика, СДЭК, Связной. Также выбранные товары можно получить в стационарных магазинах «Космедэль».

Время, стоимость и сроки доставки будут зависеть от суммы заказа и региона. По Москве и МО — 1–2 дня, по Санкт-Петербургу и области — 2–3 дня.

Отгрузка товара осуществляется после подтверждения заказа и согласования всех деталей с оператором магазина Фармакосметика. 

Возврат продукции

Возврат товара надлежащего качества осуществляется в соответствии с нормами законодательства в момент его передачи (на почте или курьерской службой) или в течение семи дней с момента его получения, если:

  • товар не был в употреблении;

  • комплектация не нарушена;

  • товарный вид (упаковка, ярлыки, бирки) и свойства продукта сохранены;

  • есть чек на покупку товара;

  • есть заявление на возврат продукции.

Отказ от товара влечет за собой корректировку бонусного счета (если оплата происходила баллами) и перевод покупателя на сотрудничество по предоплате.

Промокоды на Pharmacosmetica

Промокод в торговой сети Pharmacosmetica дает гарантированное право на скидку. В зависимости от категории скидка может быть выражена в рублях или в процентах от стоимости. Чтобы использовать скидочные купоны, понадобится:

  1. На сайте онлайн-магазина выбрать продукцию и добавить ее в корзину.

  2. На нашей странице подобрать подходящий актуальный купон. 

  3. Кликнуть по кнопке «Открыть», чтобы код купона скопировался в буфер обмена, после чего клиент будет перенаправлен на страницу онлайн-магазина.

  4. Во вкладке «Корзина» найти поле «Промокод» и вставить туда действующие коды. 

  1. Нажать кнопку «Ок» и убедиться, что купон сработал: общая сумма заказа должна уменьшиться на величину скидки. 

  2. Завершить оформление, выбрать подходящий формат оплаты и доставки.

Обратите внимание, что коды на первую покупку или на основной ассортимент магазина можно активировать только один раз. Все промокоды и купоны, собранные на нашем сайте, — результат труда специалистов, которые регулярно обновляют информацию, собирают актуальные предложения, следят за акциями магазинов и торговых площадок. Добавляйте в закладки страничку с любимым магазином, чтобы не упустить выгоду от покупок уже сегодня.

Часто задаваемые вопросы про Pharmacosmetica.ru

★ Как получать оповещение о новинках на сайте?

Чтобы первыми оказываться в курсе новинок и скидок от Pharmacosmetica, необходимо оформить подписку на новости компании или зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет.

★ Что такое Beauty Box?

Beauty Box — это возможность знакомить клиентов с новинками косметики. В каждом бьюти-боксе собраны средства аптечной и профессиональной косметики (до 20 наименований). Обратите внимание, что Beauty Box формируются по разным критериям: по типам кожи, по тематике, по сезонным продуктам и т. д.

★ Что такое бесплатная доставка с продуктами?

На определенные товары в сезонных предложениях от магазина косметики действует бесплатная доставка. Чтобы ее оформить, достаточно добавить в корзину продукцию из вкладки «Бесплатная доставка».

★ Что дает регистрация на сайте?

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о новинках косметики, доступности продукции на сайте, выгодных предложениях и сезонных скидках. Также в личном кабинете можно отслеживать состояние бонусного счета и управлять своими заказами.

★ Как зарегистрироваться на сайте?

В контекстном меню главной страницы войдите в раздел «Регистрация». Заполните поля интерактивной формы: укажите имя и фамилию, придумайте пароль для личного кабинета, введите действующий адрес электронной почты и мобильный телефон, нажмите кнопку «Регистрация». Чтобы завершить процесс, пройдите по ссылке для подтверждения аккаунта, которая придет на указанный email.

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