Промокоды Pizzasushiwok на Май

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Истекает через 1 день

Истекает через 1 день

Промокод Пицца Суши Вок: вернем деньги за заказ, если вам не понравится вкус

Если заказ не приедет в течение 30 минут, можете не платить

Загляните в раздел вегетарианского меню! Много вкусных и полезных позиций

При заказе в лень рождения от 3000 рублей дарим в подарок большую пиццу или сет роллов на выбор

Промокод Пицца Суши Вок: выгода до 15% при повторном заказе любой еды от 600 рублей

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Контакты Pizzasushiwok Юридический адрес:

111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 20, корп. 2., этаж 1, помещение Iб, комната 2, офис 2б Электронная почта:

oskp@mypsw.ru Телефон:

+7 (495) 255-20-73 Соц. сети:

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