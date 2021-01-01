5 оценок поставлено средняя 4.6
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72%
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72%
купон
68%
купон
61%
купон
55%
купон
51%
купон
10%
купон
5%
купон
Беспл
доставка
58%
купон
490Р
купон
52%
купон
52%
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Немецкий производитель спортивной одежды и снаряжения PUMA — это компания с историей, работающая с 1948 года. В ее фирменном онлайн-магазине представлен большой выбор товаров, которые периодически доступны со скидками. Используя промокоды PUMA, собранные в этом разделе, можно получи ... ть дисконт на покупку одежды, обуви и спортивного инвентаря. Дополнительную экономию дают постоянные акции компании: скидки за предоплату, бесплатная доставка заказов, регулярные распродажи. С ними качественная одежда и обувь для любителей спорта становятся доступнее.
Юридический адрес:
г. Москва, Кутузовский пр., д. 57 ТРЦ «Европейский»
Телефон:
+7 (495) 729-50-57, +7 (495) 729-50-58
5 оценок поставлено средняя 4.6
Немецкий производитель спортивной одежды и снаряжения PUMA — это компания с историей, работающая с 1948 года. В ее фирменном онлайн-магазине представлен большой выбор товаров, которые периодически доступны со скидками. Используя промокоды PUMA, собранные в этом разделе, можно получи ... ть дисконт на покупку одежды, обуви и спортивного инвентаря. Дополнительную экономию дают постоянные акции компании: скидки за предоплату, бесплатная доставка заказов, регулярные распродажи. С ними качественная одежда и обувь для любителей спорта становятся доступнее.
Юридический адрес:
г. Москва, Кутузовский пр., д. 57 ТРЦ «Европейский»
Телефон:
+7 (495) 729-50-57, +7 (495) 729-50-58
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Немецкая компания PUMA — узнаваемый бренд в мире спортивной одежды и инвентаря. Основанная Рудольфом Дасслером вскоре после Второй мировой войны, она производит одежду с 1948 года. Современный ассортимент компании — одежда и обувь для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни и ценящих комфорт. Фирма также производит инвентарь: мячи, щитки, перчатки и прочее снаряжение для футбола, баскетбола и других спортивных дисциплин. Все эти товары можно купить в официальном интернет-магазине. А чтобы сделать продукцию более доступной, Пума часто устраивает распродажи и проводит акции, устанавливая скидки на популярные вещи. Найти актуальные дисконтные предложения компании и промокоды для получения специальных скидок можно в списке на этой странице.
В интернет-магазине есть раздел «Распродажа», в котором собраны все актуальные скидочные предложения. В нем можно найти и купить с дисконтом популярные товары бренда:
футболки и майки;
толстовки, куртки;
кроссовки, кеды и бутсы;
аксессуары.
Чаще всего скидки предоставляются на покупку фирменной обуви PUMA. Размер дисконта в отдельных случаях может достигать более 70%.
В магазине нет постоянной программы лояльности, но зато есть возможность получить дополнительную экономию другими способами. Если оплачивать заказ онлайн в момент его оформления, компания предоставляет скидку 5% на весь ассортимент. Дополнительно уменьшить затраты можно, делая покупки на сумму от 6500 рублей. Такие заказы доставляются за счет продавца, поэтому платить за их пересылку не нужно.
Сочетая скидки, можно добиться заметного сокращения расходов. Делать это максимально эффективно поможет подписка на новостную рассылку компании и добавление этой страницы в закладки.
Магазин PUMA предлагает выбор способов оплаты заказов. Внести предоплату можно онлайн, используя карты популярных систем Мир, MasterCard, Visa. Сделать это можно как непосредственно, указав реквизиты платежного средства на сайте, так и с помощью мобильных расчетов в Apple Pay и Google Pay, подтвердив транзакцию со смартфона. При получении заказа доступен расчет наличными.
Совместно с финансовыми партнерами компания предлагает оплату товара частями. При выборе этой услуги можно заплатить за заказ на сумму от 4 до 30 тысяч рублей равными долями. Первые 25% от стоимости покупок списываются сразу, а последующие 3 части снимаются с промежутками в 2 недели.
Пума отправляет заказы по всей России, где работают доступные для выбора транспортные компании. Их список зависит от адреса получателя. Чтобы посмотреть варианты доставки, которыми можно воспользоваться, нужно указать свой город. В числе перевозчиков — курьерская служба компании, а также Почта России, DPD, PickPoint, Boxberry, Посылка онлайн.
В городах присутствия компании возможен самовывоз покупок из пункта выдачи. Таким образом можно получать только предоплаченные заказы, назвав сотруднику подтверждающий код.
На все приобретенные товары PUMA устанавливает 30-дневный гарантийный срок. Если в этот период будут обнаружены дефекты, возникшие по вине производителя, продукт можно бесплатно вернуть продавцу. Для этого можно отправить его Почтой России или службой PickPoint, а также сдать в фирменный магазин, приложив заявление о возврате. Деньги перечисляются на счет, с которого была выполнена оплата, или по другим указанным реквизитам в течение 10 рабочих дней.
Возврат вещей надлежащего качества, не имеющих дефектов, возможен в течение 2 недель с момента получения. В таких случаях обязательно сохранение упаковки, бирок, ярлыков и отсутствие следов использования. Отправка осуществляется за счет покупателя. При этом действуют ограничения, установленные законодательством. Так, белье, чулочные изделия, парфюмерия и косметика, пластиковые емкости и другие указанные в законе товары возврату не подлежат.
Промокод магазина PUMA — это специальная комбинация цифр и букв, ввод которой на сайте активирует начисление скидки. Актуальные коды компании можно найти в списке купонов на этой странице. Чтобы воспользоваться выбранным предложением, нужно выбрать промокод и скопировать его, а затем следовать инструкции:
В онлайн-каталоге выбрать позиции, которые принимают участие в акции с указанным промокодом.
Добавить товары в список заказов (корзину) на сайте.
Перейти в меню корзины и приступить к оформлению заявки.
В правой колонке найти кнопку «Промо-код» и кликнуть на нее для отображения поля ввода.
В поле ввода вставить код купона и нажать «Применить» для активации дисконта.
Продолжить оформление, следуя подсказкам сайта.
При использовании промокодов во время заказа товаров, и так доступных с уценкой, сочетаемость скидок зависит от правил акции. Некоторые предложения в таких случаях суммируются, что позволяет достичь большей экономии, но иногда комбинировать их нельзя.
Компания устанавливает много видов дисконта в рамках акций. Среди них — скидка за предоплату, минус 10% на первый заказ за оформление подписки и другие предложения.
Актуальные промоакции компании собраны на этой странице. Здесь всегда можно найти скидочные купоны, позволяющие получить дисконт сегодня.
Стоимость доставки зависит от объемов заказа и выбранного перевозчика. Она рассчитывается в момент оформления покупки.
Бесплатная доставка доступна при оформлении покупки на сумму от 6500 рублей.
Сочетаемость дисконтных предложений определяется правилами конкретных акций, поэтому скидки могут как суммироваться, так и применяться только по отдельности.
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