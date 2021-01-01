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5 оценок поставлено средняя 4.6

Промокоды PUMA на Октябрь

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Купоны PUMA — скидки на спортивные товары

Немецкий производитель спортивной одежды и снаряжения PUMA — это компания с историей, работающая с 1948 года. В ее фирменном онлайн-магазине представлен большой выбор товаров, которые периодически доступны со скидками. Используя промокоды PUMA, собранные в этом разделе, можно получи ... ть дисконт на покупку одежды, обуви и спортивного инвентаря. Дополнительную экономию дают постоянные акции компании: скидки за предоплату, бесплатная доставка заказов, регулярные распродажи. С ними качественная одежда и обувь для любителей спорта становятся доступнее.


Посетить PUMA
Контакты PUMA

Юридический адрес:
г. Москва, Кутузовский пр., д. 57 ТРЦ «Европейский»

Телефон:
+7 (495) 729-50-57, +7 (495) 729-50-58

Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.6

Купоны PUMA — скидки на спортивные товары

Немецкий производитель спортивной одежды и снаряжения PUMA — это компания с историей, работающая с 1948 года. В ее фирменном онлайн-магазине представлен большой выбор товаров, которые периодически доступны со скидками. Используя промокоды PUMA, собранные в этом разделе, можно получи ... ть дисконт на покупку одежды, обуви и спортивного инвентаря. Дополнительную экономию дают постоянные акции компании: скидки за предоплату, бесплатная доставка заказов, регулярные распродажи. С ними качественная одежда и обувь для любителей спорта становятся доступнее.


Посетить PUMA
Контакты PUMA

Юридический адрес:
г. Москва, Кутузовский пр., д. 57 ТРЦ «Европейский»

Телефон:
+7 (495) 729-50-57, +7 (495) 729-50-58

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Специальные предложения от PUMA

Подробнее об интернет-магазине PUMA

Немецкая компания PUMA — узнаваемый бренд в мире спортивной одежды и инвентаря. Основанная Рудольфом Дасслером вскоре после Второй мировой войны, она производит одежду с 1948 года. Современный ассортимент компании — одежда и обувь для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни и ценящих комфорт. Фирма также производит инвентарь: мячи, щитки, перчатки и прочее снаряжение для футбола, баскетбола и других спортивных дисциплин. Все эти товары можно купить в официальном интернет-магазине. А чтобы сделать продукцию более доступной, Пума часто устраивает распродажи и проводит акции, устанавливая скидки на популярные вещи. Найти актуальные дисконтные предложения компании и промокоды для получения специальных скидок можно в списке на этой странице. 

Спортивные товары со скидками в магазине PUMA

В интернет-магазине есть раздел «Распродажа», в котором собраны все актуальные скидочные предложения. В нем можно найти и купить с дисконтом популярные товары бренда:

  • футболки и майки;

  • толстовки, куртки;

  • кроссовки, кеды и бутсы;

  • аксессуары.

Чаще всего скидки предоставляются на покупку фирменной обуви PUMA. Размер дисконта в отдельных случаях может достигать более 70%.

Дополнительный дисконт по предоплате и бесплатная доставка

В магазине нет постоянной программы лояльности, но зато есть возможность получить дополнительную экономию другими способами. Если оплачивать заказ онлайн в момент его оформления, компания предоставляет скидку 5% на весь ассортимент. Дополнительно уменьшить затраты можно, делая покупки на сумму от 6500 рублей. Такие заказы доставляются за счет продавца, поэтому платить за их пересылку не нужно.

Сочетая скидки, можно добиться заметного сокращения расходов. Делать это максимально эффективно поможет подписка на новостную рассылку компании и добавление этой страницы в закладки.

Все способы оплаты заказов

Магазин PUMA предлагает выбор способов оплаты заказов. Внести предоплату можно онлайн, используя карты популярных систем Мир, MasterCard, Visa. Сделать это можно как непосредственно, указав реквизиты платежного средства на сайте, так и с помощью мобильных расчетов в Apple Pay и Google Pay, подтвердив транзакцию со смартфона. При получении заказа доступен расчет наличными.

Совместно с финансовыми партнерами компания предлагает оплату товара частями. При выборе этой услуги можно заплатить за заказ на сумму от 4 до 30 тысяч рублей равными долями. Первые 25% от стоимости покупок списываются сразу, а последующие 3 части снимаются с промежутками в 2 недели. 

Выбор способов доставки

Пума отправляет заказы по всей России, где работают доступные для выбора транспортные компании. Их список зависит от адреса получателя. Чтобы посмотреть варианты доставки, которыми можно воспользоваться, нужно указать свой город. В числе перевозчиков — курьерская служба компании, а также Почта России, DPD, PickPoint, Boxberry, Посылка онлайн.

В городах присутствия компании возможен самовывоз покупок из пункта выдачи. Таким образом можно получать только предоплаченные заказы, назвав сотруднику подтверждающий код.

Условия возврата товара

На все приобретенные товары PUMA устанавливает 30-дневный гарантийный срок. Если в этот период будут обнаружены дефекты, возникшие по вине производителя, продукт можно бесплатно вернуть продавцу. Для этого можно отправить его Почтой России или службой PickPoint, а также сдать в фирменный магазин, приложив заявление о возврате. Деньги перечисляются на счет, с которого была выполнена оплата, или по другим указанным реквизитам в течение 10 рабочих дней.

Возврат вещей надлежащего качества, не имеющих дефектов, возможен в течение 2 недель с момента получения. В таких случаях обязательно сохранение упаковки, бирок, ярлыков и отсутствие следов использования. Отправка осуществляется за счет покупателя. При этом действуют ограничения, установленные законодательством. Так, белье, чулочные изделия, парфюмерия и косметика, пластиковые емкости и другие указанные в законе товары возврату не подлежат.

Как получить скидку PUMA, используя для этого промокод

Промокод магазина PUMA — это специальная комбинация цифр и букв, ввод которой на сайте активирует начисление скидки. Актуальные коды компании можно найти в списке купонов на этой странице. Чтобы воспользоваться выбранным предложением, нужно выбрать промокод и скопировать его, а затем следовать инструкции:

  1. В онлайн-каталоге выбрать позиции, которые принимают участие в акции с указанным промокодом.

  2. Добавить товары в список заказов (корзину) на сайте.

  3. Перейти в меню корзины и приступить к оформлению заявки.

  4. В правой колонке найти кнопку «Промо-код» и кликнуть на нее для отображения поля ввода.

  5. В поле ввода вставить код купона и нажать «Применить» для активации дисконта.

  6. Продолжить оформление, следуя подсказкам сайта.

При использовании промокодов во время заказа товаров, и так доступных с уценкой, сочетаемость скидок зависит от правил акции. Некоторые предложения в таких случаях суммируются, что позволяет достичь большей экономии, но иногда комбинировать их нельзя.

Часто задаваемые вопросы про PUMA

★ Какие скидки бывают в магазине PUMA?

Компания устанавливает много видов дисконта в рамках акций. Среди них — скидка за предоплату, минус 10% на первый заказ за оформление подписки и другие предложения.

★ Где найти действующие скидки Пума?

Актуальные промоакции компании собраны на этой странице. Здесь всегда можно найти скидочные купоны, позволяющие получить дисконт сегодня.

★ Сколько стоит доставка в магазине PUMA?

Стоимость доставки зависит от объемов заказа и выбранного перевозчика. Она рассчитывается в момент оформления покупки.

★ Есть ли в магазине Пума бесплатная доставка?

Бесплатная доставка доступна при оформлении покупки на сумму от 6500 рублей.

★ Можно ли комбинировать промокоды с другими скидками?

Сочетаемость дисконтных предложений определяется правилами конкретных акций, поэтому скидки могут как суммироваться, так и применяться только по отдельности.

Лучшие промокоды PUMA

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПолучите дисконт до 70% на распродаже по промокоду Pumaне требуется
СкидкаТовары для мужчин со скидкой до 76% по купону Pumaне требуется
СкидкаПо промокоду Puma выгода до 72% на товары для женщинне требуется
СкидкаКупон Puma: одежда для детей с выгодой до 72%не требуется
СкидкаЛучшие товары для бега с дисконтом до 68%не требуется
СкидкаДисконт до 61% на мужские куртки и ветровки по купону PUMAне требуется
СкидкаАксессуары для детей с выгодой до 55% по купону Pumaне требуется
СкидкаОсенняя обувь для женщин с выгодой до 51% по купону Pumaне требуется
СкидкаПодпишись на наши новости и получи скидку 10% по купону Pumaне требуется
СкидкаВыбери оплату банковской картой и получи скидку 5% по промокоду Pumaне требуется
СкидкаПромокод Puma: заказ на сумму от 6500 рублей привезем бесплатноне требуется
СкидкаВыбирай одежду и обувь LIFESTYLE со скидкой до 58%не требуется
СкидкаПромокод Puma: женские товары от 490 рублейне требуется

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