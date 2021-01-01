Quiksilver — одежда, обувь, аксессуары

Сайт Quiksilver — официальный представитель известного производителя одежды и обуви в России. Магазин предлагает большой выбор вещей для повседневной жизни и спортивных тренировок. Еще здесь продают аксессуары для занятий серфингом и сноубордингом. В каталоге доступны товары от DC Shoes, Roxy и Hawk — популярных торговых марок, принадлежащих компании.

Бренд Квиксильвер (в переводе с английского — ртуть) появился на свет в Австралии, в 1969 году. Небольшая фирма по продаже одежды и аксессуаров для серфинга быстро добилась успеха в родной стране. С середины семидесятых торговая марка выходит на международный рынок. Сначала филиалы компании открылись в США, далее — в Европе. В настоящее время это мощная корпорация, имеющая свои представительства более чем в 100 странах с головным офисом в Биаррице (Франция).

Первый магазин бренда в России открылся в 2008 году в Москве. На тот момент он стал крупнейшим по площади в Восточной Европе. Сегодня в разных городах РФ работают десятки филиалов сети. Кроме бизнеса, компания активно участвует в общественной жизни страны. С 2008 года на курорте «Роза Хутор» (Сочи) каждую весну под ее патронатом проводится грандиозный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp.

На сайте Quiksilver действует гибкая система скидок. Многие товары предлагают по дисконтной цене на постоянной распродаже. Можно также получать бонусы по разовым акциям и промокодам, бесплатно распространяемым в интернете. Все действующие скидочные купоны продавца доступны прямо здесь. Для их активации не нужно даже регистрироваться или выполнять какие-то условия.

Товары

Квиксильвер предлагает вещи для людей любого возраста и пола. Основные разделы:

Одежда. Куртки, толстовки, рубашки, футболки, шорты, брюки и т. д.

Обувь и аксессуары. Кроссовки, кеды, ботинки, сумки и рюкзаки, сланцы, очки, бейсболки.

Сноуборд. Спортивные штаны, куртки, шлемы, варежки, перчатки, линзы и маски, скейтборды.

Серфинг. Гидрокостюмы, рашгарды, бордшорты и аксессуары.

На сайте есть таблица размеров, с которой можно свериться для надежности выбора.

Бонусная программа Boardriders Club

Чтобы присоединиться к программе лояльности Boardriders Club, нужно зарегистрироваться на сайте Quiksilver и заполнить анкету участника. Сразу после одобрения заявки клиент получает статус «Бронза» и приветственный ваучер для частичной оплаты первой покупки. Аналогичные сертификаты дарят в честь день рождения и по итогам года. «Бронзовым» покупателям также доступны эксклюзивные распродажи.

По достижении определенной суммы расходов участнику присуждается статус «Серебро». Кроме всего перечисленного, это дает право на постоянную бесплатную доставку. Достигшие уровня «Золото» приглашаются еще и на закрытые престижные мероприятия компании. При каждой покупке клиент получает кэшбэк, равный сумме чека. Эти рубли можно обменять на ваучеры по курсу 100:1. С промокодами сертификаты не сочетаются.

Оплата

При доставке товара курьером всегда принимаются наличные. Возможность оплатить заказ картой лучше уточнять у менеджеров транспортной компании. В пунктах выдачи подойдут оба способа, но за услугу наложенного платежа там взимают комиссию. При расчете через сайт Quiksilver клиент избавляется от этих ненужных расходов. К оплате принимают банковские карты Visa и MasterCard, операция проводится через шлюз Assist.

Доставка

Доставку по России осуществляют транспортные компании CDEK, Red Express, Pony Express и PickPoint. В большинстве городов можно получить заказ на дому или в офисе. Клиент получает предварительное сообщение о передаче посылки курьеру и звонок от последнего в день приезда. Доступна примерка (до 15 минут) и отказ от части товара. При выдаче в отделении ТК или постамате эти опции тоже можно использовать (за исключением транспортной компании PickPoint).

Клиентам Квиксильвер со статусом «Серебро» или «Золото» заказы доставляют бесплатно. Бонус активируется автоматически. Для всех остальных бесплатная доставка доступна при условии, что сумма чека превышает установленный минимум. В посылке не может быть более 10 единиц товара, 3 вещей одной категории и 2 размеров одной модели одежды или обуви.

Возврат

Отправить товар обратно можно в течение 2 недель. Если нет претензий к качеству вещей, доставку оплачивает покупатель. Если речь идет о браке — магазин Quiksilver. Белье, чулки, носки и другие товары, указанные в списке закона о защите прав потребителей, вернуть нельзя. Деньги перечислят в течение 10 дней на реквизиты, с которых пришла оплата.

Покупку, сделанную в розничном магазине, нужно сдавать там же. В остальных случаях посылку можно отправить через курьера транспортной компании, отделение Почты России или постамат PickPoint. К возвращаемым вещам следует приложить товарный чек и заявление с указанием полных ФИО и реквизитов (если расчет производился после получения).