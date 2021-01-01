  1. Главная
  2. Магазины
  3. Quiksilver

Спасибо за оценку!

47 оценок поставлено средняя 4.13

Промокоды Quiksilver на Октябрь

Акции и купоны Quiksilver на Октябрь 2021

5%
на ВСЁ

Промокод
Получите выгоду 5% на ВСЁ по промокоду Quiksilver
Истекает через 5 дней

25%
купон

Промокод
Дополнительный дисконт 25% на последний размер по купону Quiksilver
Истекает через 69 дней

20%
купон

Промокод
По промокоду Квиксильвер скидка 20% на выделенный ассортимент
Истекает через 69 дней

10%
на всё

Скидка
Скидка 10% на ВСЁ при подписке на новости на первый заказ по промокоду Quiksilver
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Дисконт до 50% на распродаже по купону Quiksilver
Истекает через 5 дней

50%
купон

Скидка
Сэкономь до 50% при покупке детской одежды
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Мужские кеды и кроссовки с выгодой до 50% по промокоду Quiksilver
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Промокод Quiksilver: забирай дисконт до 50% на женские рубашки
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Солнцезащитные мужские очки с выгодой до 50%
Истекает через 5 дней

40%
купон

Скидка
До минус 40% на мужскую одежду по купону Квиксильвер
Истекает через 38 дней

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

лучшее
предложение

Скидка
Все скидки на одной странице
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Мужские бордшорты с экономией до 50%
Истекает через 69 дней

495Р
купон

Скидка
Мужские аксессуары от 495 рублей по промокоду Quiksilver
Истекает через 4 дня

1790Р
купон

Скидка
Новые поступления для детей от 1790 рублей
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Женская коллекция осень-зима по самым выгодным ценам
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Выбирайте теплые мужские ботинки по выгодным ценам по промокоду Quiksilver
Истекает через 25 дней

1595Р
купон

Скидка
По купону Quiksilver чемоданы и сумки от 1595 рублей
Истекает через 19 дней

60%
купон

Скидка
Мужские куртки и ветровки с дисконтом до 60% по купону Quiksilver
Истекает через 13 дней

50%
купон

Скидка
Экономия до 50% на юбки и шорты по купону Quiksilver
Истекает через 25 дней

5%
на ВСЁ

Промокод
Получите выгоду 5% на ВСЁ по промокоду Quiksilver
Истекает через 5 дней

25%
купон

Промокод
Дополнительный дисконт 25% на последний размер по купону Quiksilver
Истекает через 69 дней

20%
купон

Промокод
По промокоду Квиксильвер скидка 20% на выделенный ассортимент
Истекает через 69 дней

10%
на всё

Скидка
Скидка 10% на ВСЁ при подписке на новости на первый заказ по промокоду Quiksilver
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Дисконт до 50% на распродаже по купону Quiksilver
Истекает через 5 дней

50%
купон

Скидка
Сэкономь до 50% при покупке детской одежды
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Мужские кеды и кроссовки с выгодой до 50% по промокоду Quiksilver
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Промокод Quiksilver: забирай дисконт до 50% на женские рубашки
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Солнцезащитные мужские очки с выгодой до 50%
Истекает через 5 дней

40%
купон

Скидка
До минус 40% на мужскую одежду по купону Квиксильвер
Истекает через 38 дней

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 5000 рублей
Истекает через 69 дней

лучшее
предложение

Скидка
Все скидки на одной странице
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Мужские бордшорты с экономией до 50%
Истекает через 69 дней

495Р
купон

Скидка
Мужские аксессуары от 495 рублей по промокоду Quiksilver
Истекает через 4 дня

1790Р
купон

Скидка
Новые поступления для детей от 1790 рублей
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Женская коллекция осень-зима по самым выгодным ценам
Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Выбирайте теплые мужские ботинки по выгодным ценам по промокоду Quiksilver
Истекает через 25 дней

1595Р
купон

Скидка
По купону Quiksilver чемоданы и сумки от 1595 рублей
Истекает через 19 дней

60%
купон

Скидка
Мужские куртки и ветровки с дисконтом до 60% по купону Quiksilver
Истекает через 13 дней

50%
купон

Скидка
Экономия до 50% на юбки и шорты по купону Quiksilver
Истекает через 25 дней

Похожие промокоды

Cskashop

-70%

Акция

Товары к школе со скидкой до 70%

Myprotein

-1000Р

Акция

Получи 1000 рублей за рекомендацию интернет-магазина

DC shoes

-60%

Акция

Скидки до 60% на детские кеды и кроссовки в большом ассортименте по промокоду DС Shoes

adidas

-25%к

Акция

До минус 25% на женскую спортивную обувь

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

20%
купон

Промокод
Воспользуйся дополнительной скидкой 20% на теплую одежду по промокоду Quiksilver

50%
купон

Скидка
Дисконт до 50% на товары для сноуборда по купону Quiksilver

1490Р
купон

Скидка
Товары из новой мужской коллекции Осень-Зима от 1490 рублей

Популярные магазины

Скидки от магазина одежды и обуви Quiksilver

Получить скидку на товары для занятий серфингом и сноубордингом помогут промокоды от Quiksilver. Сайт также предлагает повседневную и спортивную одежду, обувь, аксессуары. Кроме применения купонов, клиенты могут купить вещи по дисконтным ценам на распродаже. Компания регулярно прово ... дит разовые акции, щедро одаривая участников бонусами. Для постоянных покупателей предусмотрена программа лояльности. Им полагаются разные льготы вроде бесплатной доставки и участия в закрытых распродажах. За каждый заказ члену клуба начисляют 100% кэшбэк, который можно обменять на ваучер для частичной оплаты следующих покупок.


Посетить Quiksilver
Контакты Quiksilver

Юридический адрес:
127299 г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.10, стр. 1, офис 902

Телефон:
8-800-333-18-80

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

47 оценок поставлено средняя 4.13

Скидки от магазина одежды и обуви Quiksilver

Получить скидку на товары для занятий серфингом и сноубордингом помогут промокоды от Quiksilver. Сайт также предлагает повседневную и спортивную одежду, обувь, аксессуары. Кроме применения купонов, клиенты могут купить вещи по дисконтным ценам на распродаже. Компания регулярно прово ... дит разовые акции, щедро одаривая участников бонусами. Для постоянных покупателей предусмотрена программа лояльности. Им полагаются разные льготы вроде бесплатной доставки и участия в закрытых распродажах. За каждый заказ члену клуба начисляют 100% кэшбэк, который можно обменять на ваучер для частичной оплаты следующих покупок.


Посетить Quiksilver
Контакты Quiksilver

Юридический адрес:
127299 г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.10, стр. 1, офис 902

Телефон:
8-800-333-18-80

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Quiksilver

Quiksilver — одежда, обувь, аксессуары

Сайт Quiksilver — официальный представитель известного производителя одежды и обуви в России. Магазин предлагает большой выбор вещей для повседневной жизни и спортивных тренировок. Еще здесь продают аксессуары для занятий серфингом и сноубордингом. В каталоге доступны товары от DC Shoes, Roxy и Hawk — популярных торговых марок, принадлежащих компании.

Бренд Квиксильвер (в переводе с английского — ртуть) появился на свет в Австралии, в 1969 году. Небольшая фирма по продаже одежды и аксессуаров для серфинга быстро добилась успеха в родной стране. С середины семидесятых торговая марка выходит на международный рынок. Сначала филиалы компании открылись в США, далее — в Европе. В настоящее время это мощная корпорация, имеющая свои представительства более чем в 100 странах с головным офисом в Биаррице (Франция).

Первый магазин бренда в России открылся в 2008 году в Москве. На тот момент он стал крупнейшим по площади в Восточной Европе. Сегодня в разных городах РФ работают десятки филиалов сети. Кроме бизнеса, компания активно участвует в общественной жизни страны. С 2008 года на курорте «Роза Хутор» (Сочи) каждую весну под ее патронатом проводится грандиозный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp.

На сайте Quiksilver действует гибкая система скидок. Многие товары предлагают по дисконтной цене на постоянной распродаже. Можно также получать бонусы по разовым акциям и промокодам, бесплатно распространяемым в интернете. Все действующие скидочные купоны продавца доступны прямо здесь. Для их активации не нужно даже регистрироваться или выполнять какие-то условия.

Товары

Квиксильвер предлагает вещи для людей любого возраста и пола. Основные разделы:

  • Одежда. Куртки, толстовки, рубашки, футболки, шорты, брюки и т. д.

  • Обувь и аксессуары. Кроссовки, кеды, ботинки, сумки и рюкзаки, сланцы, очки, бейсболки.

  • Сноуборд. Спортивные штаны, куртки, шлемы, варежки, перчатки, линзы и маски, скейтборды.

  • Серфинг. Гидрокостюмы, рашгарды, бордшорты и аксессуары.

На сайте есть таблица размеров, с которой можно свериться для надежности выбора.

Бонусная программа Boardriders Club

Чтобы присоединиться к программе лояльности Boardriders Club, нужно зарегистрироваться на сайте Quiksilver и заполнить анкету участника. Сразу после одобрения заявки клиент получает статус «Бронза» и приветственный ваучер для частичной оплаты первой покупки. Аналогичные сертификаты дарят в честь день рождения и по итогам года. «Бронзовым» покупателям также доступны эксклюзивные распродажи.

По достижении определенной суммы расходов участнику присуждается статус «Серебро». Кроме всего перечисленного, это дает право на постоянную бесплатную доставку. Достигшие уровня «Золото» приглашаются еще и на закрытые престижные мероприятия компании. При каждой покупке клиент получает кэшбэк, равный сумме чека. Эти рубли можно обменять на ваучеры по курсу 100:1. С промокодами сертификаты не сочетаются.

Оплата

При доставке товара курьером всегда принимаются наличные. Возможность оплатить заказ картой лучше уточнять у менеджеров транспортной компании. В пунктах выдачи подойдут оба способа, но за услугу наложенного платежа там взимают комиссию. При расчете через сайт Quiksilver клиент избавляется от этих ненужных расходов. К оплате принимают банковские карты Visa и MasterCard, операция проводится через шлюз Assist. 

Доставка

Доставку по России осуществляют транспортные компании CDEK, Red Express, Pony Express и PickPoint. В большинстве городов можно получить заказ на дому или в офисе. Клиент получает предварительное сообщение о передаче посылки курьеру и звонок от последнего в день приезда. Доступна примерка (до 15 минут) и отказ от части товара. При выдаче в отделении ТК или постамате эти опции тоже можно использовать (за исключением транспортной компании PickPoint). 

Клиентам Квиксильвер со статусом «Серебро» или «Золото» заказы доставляют бесплатно. Бонус активируется автоматически. Для всех остальных бесплатная доставка доступна при условии, что сумма чека превышает установленный минимум. В посылке не может быть более 10 единиц товара, 3 вещей одной категории и 2 размеров одной модели одежды или обуви. 

Возврат

Отправить товар обратно можно в течение 2 недель. Если нет претензий к качеству вещей, доставку оплачивает покупатель. Если речь идет о браке — магазин Quiksilver. Белье, чулки, носки и другие товары, указанные в списке закона о защите прав потребителей, вернуть нельзя. Деньги перечислят в течение 10 дней на реквизиты, с которых пришла оплата. 

Покупку, сделанную в розничном магазине, нужно сдавать там же. В остальных случаях посылку можно отправить через курьера транспортной компании, отделение Почты России или постамат PickPoint. К возвращаемым вещам следует приложить товарный чек и заявление с указанием полных ФИО и реквизитов (если расчет производился после получения).

Как применить промокод на сайте компании Quiksilver

На этой странице собраны актуальные купоны интернет-магазина. Для активации некоторых из них достаточно перейти по ссылке на страницу бонусного предложения. Если внутри купона содержится промокод (слово или набор символов), его нужно скопировать и указать при оформлении заказа. Порядок действий:

  1. Зайти на сайт Quiksilver.

  2. Выбрать товар и добавить его в корзину.

  1. Перейти к оформлению покупки (зарегистрироваться или продолжить как гость, указав адрес электронной почты).

  2. В корзине кликнуть по плюсу напротив надписи «Есть промокод?». 

  1. Вставить код купона в открывшееся поле и нажать «Применить». 

  1. Убедиться, что комбинация сработала, и продолжить подачу заявки.

Если на товар уже есть скидка по акции, промокод могут отклонить. Также он не сочетается с бонусными ваучерами.

Часто задаваемые вопросы про Quiksilver

★ Как не ошибиться при выборе размера?

На сайте есть таблица размеров, кроме того, клиентам доступна опция бесплатного частичного возврата неподошедших вещей.

★ Что такое подарочная карта Квиксильвер?

Это сертификат на разовую покупку. Если сумма чека меньше номинала, остаток сгорает, если больше — клиент доплачивает недостачу. Подарочные карты сегодня продаются и принимаются только в розничных магазинах.

★ Есть ли у сайта мобильные приложения?

Да, есть программы для мобильных устройств на iOS и Android. Ссылки на страницы приложений в Google Play и App Store находятся вверху главной страницы.

★ Можно ли оплатить заказ с электронного кошелька?

На данный момент сайт принимает только банковские карты.

★ Где найти промокод для получения скидки в Quiksilver?

Здесь собраны все актуальные предложения этого магазина.

Лучшие промокоды Quiksilver

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПолучите выгоду 5% на ВСЁ по промокоду QuiksilverADM***
ПромокодДополнительный дисконт 25% на последний размер по купону QuiksilverTAK***
ПромокодПо промокоду Квиксильвер скидка 20% на выделенный ассортимент2co***
СкидкаСкидка 10% на ВСЁ при подписке на новости на первый заказ по промокоду Quiksilverне требуется
СкидкаДисконт до 50% на распродаже по купону Quiksilverне требуется
СкидкаСэкономь до 50% при покупке детской одеждыне требуется
СкидкаМужские кеды и кроссовки с выгодой до 50% по промокоду Quiksilverне требуется
СкидкаПромокод Quiksilver: забирай дисконт до 50% на женские рубашкине требуется
СкидкаСолнцезащитные мужские очки с выгодой до 50%не требуется
СкидкаДо минус 40% на мужскую одежду по купону Квиксильверне требуется
СкидкаБесплатная доставка при заказе на сумму от 5000 рублейне требуется
СкидкаВсе скидки на одной страницене требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.