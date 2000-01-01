Промокоды Redken на Октябрь

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20%
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18%
купон
15%
купон
15%
купон
13%
купон
10%
купон
9%
купон
беспл
доставка
1950Р
купон
1300Р
купон
690Р
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В наборе: шампунь 3в1, помада и крем
Редкен — это известный бренд профессиональной косметики по уходу за волосами для мужчин и женщин. Его клиентам доступно более 20 категорий по подбору средств. Зарегистрированным пользователям сайта предлагается уникальная программа лояльности и скидки для всех покупателей. Акционные ... предложения магазина постоянно обновляются и пополняются. Полный список актуальных промокодов и купонов Редкена всегда можно найти на этой странице.
Телефон:
8 800 500 83 48 +7 495 646 91 01
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Редкен — это известный бренд профессиональной косметики по уходу за волосами для мужчин и женщин. Его клиентам доступно более 20 категорий по подбору средств. Зарегистрированным пользователям сайта предлагается уникальная программа лояльности и скидки для всех покупателей. Акционные ... предложения магазина постоянно обновляются и пополняются. Полный список актуальных промокодов и купонов Редкена всегда можно найти на этой странице.
Телефон:
8 800 500 83 48 +7 495 646 91 01
Соц. сети:
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Redken — это интернет-магазин профессиональной косметики по уходу за волосами. Его основательницей стала американская бизнесвумен Паула Кент. Бренд существует на рынке более 60 лет, а в основу его продуктов легли 3 принципа: протеиновое восстановление, подбор продукции исключительно профессиональными парикмахерами, уровень кислотности средств pH 4,5–5,5.
Именно компании Redken принадлежит принцип протеинового восстановления волос. Благодаря этому у салонов красоты появилась возможность не только воздействовать на волосы снаружи, но и ухаживать за ними изнутри. Потому что до этого повреждения скрывались, а все средства оказывали очень непродолжительный эффект.
Компания продолжала развиваться и стала патентовать новые технологии, сейчас их более 60. Например, патент № 6, 013, 250 был выдан на 3-уровневый восстановительный комплекс 3D Repair Complex, который используется в продуктах гаммы Экстрем.
Для пользователей интернет-магазина Redken доступны разделы:
уход за волосами — доступен выбор шампуней, кондиционеров, масок и несмываемого ухода по категориям, желаемому результату или гамме;
стайлинг — укладки, гели, спреи, пасты, пудры и муссы, которые выбираются по степени фиксации или желаемому результату;
услуги — окрашивание и уход для женщин или бритье и камуфлирование седины для мужчин;
поиск салона — можно найти ближайший к дому пользователя адрес для посещения заведения по уходу за волосами.
Еще в каждую из перечисленных категорий вынесены продукты для мужчин. В них есть шампуни, средства для стайлинга и бритья. Также для молодых людей создана отдельная уходовая линейка: шампунь 3 в 1, помада и крем.
Каждому клиенту интернет-магазина Redken предлагается поучаствовать в программе лояльности. По ее условиям можно получить скидку на весь ассортимент 5–15%. Например, для получения статуса Queens пользователю нужно совершить единовременную покупку на 6000 рублей или на общую сумму 10 000–27 999 рублей. Откроется доступ к постоянной скидке в 10%, 1 дополнительному семплу к каждому заказу и подарку ко дню рождения.
Для участия в программе лояльности клиенту должно быть не менее 18 лет, зарегистрирован аккаунт и все поля с личной информацией в нем заполнены верно. Также при заполнении формы для создания аккаунта на сайте обязательно отметить пункт «Я хочу присоединиться и согласен с правилами участия в программе лояльности Redken Power Club».
Присвоение статуса происходит сразу по достижении участником необходимой суммы покупок. Под покупками понимаются доставленные и оплаченные заказы. Если оформляется возврат, то это приравнивается к обнулению покупки.
Сайт выпускает промокоды и акционные купоны. Все они представлены на этой странице сайта.
Для заказа товара необязательно регистрироваться на сайте, но потребуется ввести полный адрес проживания, имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Оплатить покупку можно картой Visa, MasterCard или Мир на сайте или наличными курьеру при получении заказа.
Для клиентов интернет-магазина Редкен доступна доставка курьерской службой или самовывоз в любом городе России. Статус покупки отображается в личном кабинете или на сайте специализированной компании СПСР-экспресс или Pickpoint.
Стоимость доставки рассчитывается с учетом отдаленности места проживания клиента и суммы покупки. Но если заказ сделан на сумму больше 3000 рублей, то магазин привезет его бесплатно. Промокоды и акции на доставку не распространяются.
Клиент вправе отказаться от заказа в любой момент до его передачи или в течение 7 дней после приемки. Возврат возможен, если сохранен товарный вид продукта, потребительские свойства и документ, подтверждающий факт и условия покупки.
Возврату подлежит товар в полном объеме. Если средства надлежащего качества, бывшие в употреблении, то деньги за них вернуть нельзя.
Компания предлагает воспользоваться промокодами для всех представленных на сайте групп товаров. Они действуют для новых и постоянных клиентов. Применение доступно по инструкции:
Кликнуть на действующее предложение на странице. Уникальный набор цифр и букв скопируется автоматически, а пользователь будет перенаправлен на официальную страницу интернет-магазина.
Посмотреть товары и добавить интересующие в корзину.
Перейти в корзину и пролистать до пункта «Итого».
Нажать на плюс напротив надписи «Применить промокод». Вставить в поле скопированный цифро-буквенный код.
Нажать на кнопку «Применить».
После этого страница обновится и отобразится итоговая сумма покупки в рублях с учетом доставки и скидки.
Обновления по промокодам и купонам на этой странице происходят каждый день.
После добавления товаров в корзину и указания точного адреса доставки сумма будет рассчитана автоматически.
Внизу на сайте компании указаны два номера горячей линии. Также можно написать в WhatsApp менеджерам. Специалисты отвечают на вопросы клиентов круглосуточно.
Да, но для этого придется при каждой покупке вводить контактные данные клиента. Еще недоступно отслеживание. Узнать, где находится товар можно, только позвонив по горячей линии магазина Редкен.
Клиентам интернет-магазина доступны скидки на средства из категорий ухода за волосами, стайлинга и дополнительные подарки при покупке на сайте.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|С промокодом Redken получи скидку 15% на наборы из 3-х продуктов
|не требуется
|Скидка
|Минус 10% при покупке наборов из 2-х продуктов по промокоду Редкен
|не требуется
|Скидка
|Постоянный дисконт 15% для участников 3-го уровня лояльности по промокоду Redken на скидку
|не требуется
|Скидка
|Для участников 2-го уровня лояльности выгода 10% на все товары
|не требуется
|Скидка
|Промокод Redken дает скидку 5% для всех участников 1-го уровня лояльности
|не требуется
|Скидка
|Гель-муссы для объема волос с выгодой при покупке до 33%
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор шампуней для мужчин с пивным экстрактом с выгодой до 25%
|не требуется
|Скидка
|Маски для питания и смягчения волосс выгодой при покупке до 23%
|не требуется
|Скидка
|Фиксирующие спреи для мужского стайлинга с дисконтом до 23%
|не требуется
|Скидка
|Нейтрализующие шампуни для поддержания холодных оттенков блонд с экономией при покупке до 22%
|не требуется
|Скидка
|Мультифункциональные спреи 25-в-1 для любого типа волос с дисконтом до 20%
|не требуется
|Скидка
|Кондиционеры для очищения, питания и смягчения очень сухих и ломких волос с выгодой при покупке до 20%
|не требуется
|Скидка
|Уплотняющие лосьёны в большом ассортименте с выгодой до 18%
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор спрей восков с экономией при покупке до 15%
|не требуется
|Скидка
|Шампуни для восстановления поврежденных волос в ассортименте с экономией при покупке до 15%
|не требуется