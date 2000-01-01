Промокоды Redken на Октябрь

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Интернет-магазин Редкен: акции и промокоды

Редкен — это известный бренд профессиональной косметики по уходу за волосами для мужчин и женщин. Его клиентам доступно более 20 категорий по подбору средств. Зарегистрированным пользователям сайта предлагается уникальная программа лояльности и скидки для всех покупателей. Акционные ... предложения магазина постоянно обновляются и пополняются. Полный список актуальных промокодов и купонов Редкена всегда можно найти на этой странице.


Посетить Redken
Контакты Redken

Телефон:
8 800 500 83 48 +7 495 646 91 01

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Интернет-магазин Редкен: акции и промокоды

Редкен — это известный бренд профессиональной косметики по уходу за волосами для мужчин и женщин. Его клиентам доступно более 20 категорий по подбору средств. Зарегистрированным пользователям сайта предлагается уникальная программа лояльности и скидки для всех покупателей. Акционные ... предложения магазина постоянно обновляются и пополняются. Полный список актуальных промокодов и купонов Редкена всегда можно найти на этой странице.


Посетить Redken
Контакты Redken

Телефон:
8 800 500 83 48 +7 495 646 91 01

Соц. сети:

facebook instagram

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Специальные предложения от Redken

Подробнее об интернет-магазине Redken

Redken — это интернет-магазин профессиональной косметики по уходу за волосами. Его основательницей стала американская бизнесвумен Паула Кент. Бренд существует на рынке более 60 лет, а в основу его продуктов легли 3 принципа: протеиновое восстановление, подбор продукции исключительно профессиональными парикмахерами, уровень кислотности средств pH 4,5–5,5.

Именно компании Redken принадлежит принцип протеинового восстановления волос. Благодаря этому у салонов красоты появилась возможность не только воздействовать на волосы снаружи, но и ухаживать за ними изнутри. Потому что до этого повреждения скрывались, а все средства оказывали очень непродолжительный эффект. 

Компания продолжала развиваться и стала патентовать новые технологии, сейчас их более 60. Например, патент № 6, 013, 250 был выдан на 3-уровневый восстановительный комплекс 3D Repair Complex, который используется в продуктах гаммы Экстрем. 

Популярные товары и категории в магазине Redken

Для пользователей интернет-магазина Redken доступны разделы: 

  • уход за волосами — доступен выбор шампуней, кондиционеров, масок и несмываемого ухода по категориям, желаемому результату или гамме;

  • стайлинг — укладки, гели, спреи, пасты, пудры и муссы, которые выбираются по степени фиксации или желаемому результату;

  • услуги — окрашивание и уход для женщин или бритье и камуфлирование седины для мужчин;

  • поиск салона — можно найти ближайший к дому пользователя адрес для посещения заведения по уходу за волосами.

Еще в каждую из перечисленных категорий вынесены продукты для мужчин. В них есть шампуни, средства для стайлинга и бритья. Также для молодых людей создана отдельная уходовая линейка: шампунь 3 в 1, помада и крем. 

Программа лояльности на сайте Редкен

Каждому клиенту интернет-магазина Redken предлагается поучаствовать в программе лояльности. По ее условиям можно получить скидку на весь ассортимент 5–15%. Например, для получения статуса Queens пользователю нужно совершить единовременную покупку на 6000 рублей или на общую сумму 10 000–27 999 рублей. Откроется доступ к постоянной скидке в 10%, 1 дополнительному семплу к каждому заказу и подарку ко дню рождения. 

Для участия в программе лояльности клиенту должно быть не менее 18 лет, зарегистрирован аккаунт и все поля с личной информацией в нем заполнены верно. Также при заполнении формы для создания аккаунта на сайте обязательно отметить пункт «Я хочу присоединиться и согласен с правилами участия в программе лояльности Redken Power Club».

Присвоение статуса происходит сразу по достижении участником необходимой суммы покупок. Под покупками понимаются доставленные и оплаченные заказы. Если оформляется возврат, то это приравнивается к обнулению покупки. 

Сайт выпускает промокоды и акционные купоны. Все они представлены на этой странице сайта. 

Методы оплаты покупки 

Для заказа товара необязательно регистрироваться на сайте, но потребуется ввести полный адрес проживания, имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Оплатить покупку можно картой Visa, MasterCard или Мир на сайте или наличными курьеру при получении заказа. 

Способы доставки интернет-магазина Redken

Для клиентов интернет-магазина Редкен доступна доставка курьерской службой или самовывоз в любом городе России. Статус покупки отображается в личном кабинете или на сайте специализированной компании СПСР-экспресс или Pickpoint. 

Стоимость доставки рассчитывается с учетом отдаленности места проживания клиента и суммы покупки. Но если заказ сделан на сумму больше 3000 рублей, то магазин привезет его бесплатно. Промокоды и акции на доставку не распространяются. 

Возврат товара в Redken 

Клиент вправе отказаться от заказа в любой момент до его передачи или в течение 7 дней после приемки. Возврат возможен, если сохранен товарный вид продукта, потребительские свойства и документ, подтверждающий факт и условия покупки. 

Возврату подлежит товар в полном объеме. Если средства надлежащего качества, бывшие в употреблении, то деньги за них вернуть нельзя.

Как в магазине Редкен применить коды купонов

Компания предлагает воспользоваться промокодами для всех представленных на сайте групп товаров. Они действуют для новых и постоянных клиентов. Применение доступно по инструкции: 

  1. Кликнуть на действующее предложение на странице. Уникальный набор цифр и букв скопируется автоматически, а пользователь будет перенаправлен на официальную страницу интернет-магазина. 

  2. Посмотреть товары и добавить интересующие в корзину. 

  1. Перейти в корзину и пролистать до пункта «Итого». 

  2. Нажать на плюс напротив надписи «Применить промокод». Вставить в поле скопированный цифро-буквенный код.

  1. Нажать на кнопку «Применить».

После этого страница обновится и отобразится итоговая сумма покупки в рублях с учетом доставки и скидки.

Часто задаваемые вопросы про Redken

★ Как часто обновляются и пополняются акционные предложения?

Обновления по промокодам и купонам на этой странице происходят каждый день.

★ Как узнать точную стоимость доставки?

После добавления товаров в корзину и указания точного адреса доставки сумма будет рассчитана автоматически.

★ Как связаться с представителями компании Redken, если возникнут вопросы?

Внизу на сайте компании указаны два номера горячей линии. Также можно написать в WhatsApp менеджерам. Специалисты отвечают на вопросы клиентов круглосуточно.

★ Можно ли купить товар без регистрации?

Да, но для этого придется при каждой покупке вводить контактные данные клиента. Еще недоступно отслеживание. Узнать, где находится товар можно, только позвонив по горячей линии магазина Редкен.

★ Какие промокоды доступны для использования?

Клиентам интернет-магазина доступны скидки на средства из категорий ухода за волосами, стайлинга и дополнительные подарки при покупке на сайте.

Лучшие промокоды Redken

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаС промокодом Redken получи скидку 15% на наборы из 3-х продуктовне требуется
СкидкаМинус 10% при покупке наборов из 2-х продуктов по промокоду Редкенне требуется
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СкидкаМаски для питания и смягчения волосс выгодой при покупке до 23%не требуется
СкидкаФиксирующие спреи для мужского стайлинга с дисконтом до 23%не требуется
СкидкаНейтрализующие шампуни для поддержания холодных оттенков блонд с экономией при покупке до 22%не требуется
СкидкаМультифункциональные спреи 25-в-1 для любого типа волос с дисконтом до 20%не требуется
СкидкаКондиционеры для очищения, питания и смягчения очень сухих и ломких волос с выгодой при покупке до 20%не требуется
СкидкаУплотняющие лосьёны в большом ассортименте с выгодой до 18%не требуется
СкидкаБольшой выбор спрей восков с экономией при покупке до 15%не требуется
СкидкаШампуни для восстановления поврежденных волос в ассортименте с экономией при покупке до 15%не требуется

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