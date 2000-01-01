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Совершите покупку на сумму 5000 рублей на сайте и получите промокод со скидкой 500 рублей на следующий заказ.
10%
на всё
17%
на ВСЁ
Подробные условия акции можно найти в мобильном приложении «Едадил» в разделе Купоны.
40%
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40%
купон
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Акция действует при заказе в фирменном интернет-магазине REDMOND и в сети магазинов умной техники REDMOND Smart Home.
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купон
30%
купон
Сдайте старую технику и получите скидку 30% на товары с технологией Ready for Sky из списка. Акция действует только при покупке в фирменном магазине умной техники REDMOND Smart Home (по всей России) и интернет-магазине (по Санкт-Петербургу и Москве) при заказе через колл-центр.
25%
купон
5000Р
купон
беспл
доставка
3209Р
купон
2640Р
купон
2250Р
купон
3250Р
купон
1250Р
купон
2000Р
купон
Лучшее
предложение
Чем выше сумма заказа, тем меньше вы платите за доставку до дома или пункта выдачи HERMES или DPD.
1Р
купон
1Р
купон
Акция действует при покупке техники REDMOND в фирменном интернет-магазине REDMOND и в сети магазинов умной техники REDMOND Smart Home. Не суммируется с другими акциями. Суммируется с промокодами. Количество товаров ограничено.
1Р
купон
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Юридический адрес:
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, литер В
Электронная почта:
director@multivarka.pro
Телефон:
8-800-200-77-21
Соц. сети:
50 оценок поставлено средняя 4.1
Благодаря дисконтным предложениям магазина посетители могут по сниженным ценам покупать мультиварки, грили, миксеры, конвекторы, пылесосы, кофемашины и другие устройства. На все товары действует гарантия, а сервисные центры компании есть во всех крупных городах России. Покупать со с ... кидкой помогают промокоды REDMOND, а также участие в акциях и распродажах. Все действующие варианты экономии собраны на этом портале. Здесь представлены предложения для новых и постоянных клиентов, купоны на весь ассортимент и отдельные категории товаров.
Юридический адрес:
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, литер В
Электронная почта:
director@multivarka.pro
Телефон:
8-800-200-77-21
Соц. сети:
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Бренд крупной и мелкой бытовой техники выпускает высокотехнологичные устройства. Несмотря на то, что компания появилась только в 2006 году, она уже успела стать востребованной. Сегодня продукцией бренда пользуется порядка 40 млн семей. Его товары продаются в 35 странах, и география присутствия бренда постоянно растет. Выпускаемые им устройства постоянно совершенствуются, в них добавляются новые функции, а устаревшие технологии замещаются новыми.
Вся техника сопровождается гарантией от производителя, а сервисные центры есть во всех регионах РФ. Над созданием продукции работает порядка 2000 сотрудников. У компании более 150 объектов интеллектуальной собственности, и в ее разработках реализованы эксклюзивные технологические решения.
Бренд не забывает о покупателях, поэтому на сайте постоянно проходят акции и конкурсы с ценными призами, поучаствовать в которых может любой желающий. Кроме того, магазин раздает промокоды для получения скидок, которые постоянно публикуются на этой странице. Использовав один из представленных кодов, покупатель может рассчитывать на снижение цены на весь ассортимент или модели отдельных категорий.
В каталоге магазина представлены различные модели техники, призванной облегчить приготовление пищи, уборку и другие бытовые процессы. Несмотря на разнообразие устройств, самыми популярными товарами бренда можно считать мультиварки. Их ассортимент обширен, ведь с момента основания компания разработала более 100 различных моделей. Именно мультиварки чаще других товаров оказываются в корзине покупок, попадают на распродажи и участвуют в акциях. Кроме этого, на сайте можно выбрать:
аэрогрили, электрошашлычницы;
бутербродницы, вафельницы, вакуумные упаковщики;
варочные поверхности, духовые шкафы и микроволновые печи;
кофемолки, кофеварки и кофемашины;
кухонные комбайны и машины для приготовления пасты;
миксеры, мясорубки, соковыжималки, блендеры, измельчители;
посуду для приготовления пищи;
тостеры, хлебопечки, электросушилки для овощей и фруктов;
вентиляторы, воздушные фильтры, мойщики окон, обогреватели, очистители воздуха.
Описание условий участия в дисконтных предложениях есть на этой странице. Перечень акций и промокодов обновляется ежедневно, так что посетители всегда найдут здесь действенный способ снизить цену покупок.
Покупая технику в подарок, зачастую сложно сделать выбор в пользу определенной модели. Чтобы не ошибиться, можно выбрать подарочный сертификат. Он дает право на приобретение техники в онлайн-магазине на сумму своего номинала. При покупке устройств, которые стоят дороже, покупатель может оплатить разницу любым удобным способом. Если же техника дешевле, то разница не компенсируется.
В магазине есть сертификаты на различные суммы. После оплаты клиент получает ваучер с уникальным номером, который необходимо использовать в течение срока действия, оплатив им любую часть стоимости заказа. С помощью сертификата можно рассчитаться за любые товары из каталога, при этом покупатель может выбрать как один, так и несколько товаров.
Покупатели могут воспользоваться картами рассрочки «Халва», «Совесть», банка Русский Стандарт и Хоум Кредит Банк либо оплатить заказ онлайн, выбрав один из способов платежного сервиса ПАО «Сбербанк». Можно рассчитаться и наличными — при получении в пунктах самовывоза или фирменных магазинах.
В зависимости от региона проживания клиента и удаленности населенного пункта, покупатели могут выбрать курьерскую доставку или самовывоз. Также доступна доставка службами Hermes, DPD и СДЭК.
Для возврата товара нужно заполнить заявку на сайте, выбрать удобный способ и дождаться решения по обращению. Сделать это можно в течение 7 дней с момента покупки или в период гарантийного срока на основании акта технического освидетельствования.
Если для участия в акциях достаточно просто перейти по ссылке с этой страницы, то для получения скидки по промокоду нужно дополнительно применить его в корзине покупок. Для этого понадобится скопировать номер кода купона, кликнув по подходящему предложению на этой странице. После автоматической переадресации в магазин нужно будет выполнить эти действия:
Выбрать товары, сравнив технические характеристики, функциональность и другие особенности различных моделей.
Переместить товары, участвующие в дисконтном предложении, в корзину.
Перейти к оформлению заказа, кликнув на значок корзины, расположенный в верхней части экрана.
На странице найти поле для ввода промокода и вставить в него скопированную ранее комбинацию.
Далее останется нажать кнопку «Применить», подождать, пока цена товаров пересчитается с учетом скидки, и завершить оформление заказа, выбрав удобный способ доставки и оплаты.
На этапе оформления заказа в корзине покупок появится поле для ввода кода купона. Его нужно заполнить и применить скидку к товарам, нажав соответствующую кнопку.
На этой странице нашего портала собраны все действующие акции магазина бренда.
Для этого нужно выбрать соответствующий способ оплаты в списке, ввести реквизиты карты и подтвердить платеж.
Все заказы отображаются в личном кабинете клиента.
В магазине нет бонусной системы, но регистрация позволяет участвовать в ограниченных предложениях и распродажах, отслеживать заказы.
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