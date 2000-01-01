Про магазин фирменной техники REDMOND

Бренд крупной и мелкой бытовой техники выпускает высокотехнологичные устройства. Несмотря на то, что компания появилась только в 2006 году, она уже успела стать востребованной. Сегодня продукцией бренда пользуется порядка 40 млн семей. Его товары продаются в 35 странах, и география присутствия бренда постоянно растет. Выпускаемые им устройства постоянно совершенствуются, в них добавляются новые функции, а устаревшие технологии замещаются новыми.

Вся техника сопровождается гарантией от производителя, а сервисные центры есть во всех регионах РФ. Над созданием продукции работает порядка 2000 сотрудников. У компании более 150 объектов интеллектуальной собственности, и в ее разработках реализованы эксклюзивные технологические решения.

Бренд не забывает о покупателях, поэтому на сайте постоянно проходят акции и конкурсы с ценными призами, поучаствовать в которых может любой желающий. Кроме того, магазин раздает промокоды для получения скидок, которые постоянно публикуются на этой странице. Использовав один из представленных кодов, покупатель может рассчитывать на снижение цены на весь ассортимент или модели отдельных категорий.

Какие товары в магазине выбирают чаще всего

В каталоге магазина представлены различные модели техники, призванной облегчить приготовление пищи, уборку и другие бытовые процессы. Несмотря на разнообразие устройств, самыми популярными товарами бренда можно считать мультиварки. Их ассортимент обширен, ведь с момента основания компания разработала более 100 различных моделей. Именно мультиварки чаще других товаров оказываются в корзине покупок, попадают на распродажи и участвуют в акциях. Кроме этого, на сайте можно выбрать:

аэрогрили, электрошашлычницы;

бутербродницы, вафельницы, вакуумные упаковщики;

варочные поверхности, духовые шкафы и микроволновые печи;

кофемолки, кофеварки и кофемашины;

кухонные комбайны и машины для приготовления пасты;

миксеры, мясорубки, соковыжималки, блендеры, измельчители;

посуду для приготовления пищи;

тостеры, хлебопечки, электросушилки для овощей и фруктов;

вентиляторы, воздушные фильтры, мойщики окон, обогреватели, очистители воздуха.

Описание условий участия в дисконтных предложениях есть на этой странице. Перечень акций и промокодов обновляется ежедневно, так что посетители всегда найдут здесь действенный способ снизить цену покупок.

Подарочные сертификаты фирменного магазина REDMOND

Покупая технику в подарок, зачастую сложно сделать выбор в пользу определенной модели. Чтобы не ошибиться, можно выбрать подарочный сертификат. Он дает право на приобретение техники в онлайн-магазине на сумму своего номинала. При покупке устройств, которые стоят дороже, покупатель может оплатить разницу любым удобным способом. Если же техника дешевле, то разница не компенсируется.

В магазине есть сертификаты на различные суммы. После оплаты клиент получает ваучер с уникальным номером, который необходимо использовать в течение срока действия, оплатив им любую часть стоимости заказа. С помощью сертификата можно рассчитаться за любые товары из каталога, при этом покупатель может выбрать как один, так и несколько товаров.

Все способы внесения оплаты

Покупатели могут воспользоваться картами рассрочки «Халва», «Совесть», банка Русский Стандарт и Хоум Кредит Банк либо оплатить заказ онлайн, выбрав один из способов платежного сервиса ПАО «Сбербанк». Можно рассчитаться и наличными — при получении в пунктах самовывоза или фирменных магазинах.

Процесс доставки покупок

В зависимости от региона проживания клиента и удаленности населенного пункта, покупатели могут выбрать курьерскую доставку или самовывоз. Также доступна доставка службами Hermes, DPD и СДЭК.

Можно ли вернуть товар

Для возврата товара нужно заполнить заявку на сайте, выбрать удобный способ и дождаться решения по обращению. Сделать это можно в течение 7 дней с момента покупки или в период гарантийного срока на основании акта технического освидетельствования.