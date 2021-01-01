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18 оценок поставлено средняя 4.2

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В онлайн-магазине можно по сниженной цене покупать верхнюю одежду, кроссовки, худи, брюки, нательное белье, аксессуары, сумки и другие товары Рибок. Все модели отличаются эргономичным кроем, выполняются по технологиям сохранения тепла и учитывают анатомические особенности. Бонусная ... программа позволяет экономить уже с первой покупки, а применив промокод в Reebok, можно дополнительно снизить цену. Все дисконтные предложения собраны на нашем портале.


Посетить Reebok
Контакты Reebok

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Малая Очаковская, 4/1

Электронная почта:
adistart@adidas-group.com

Телефон:
8 (495) 974-74-73, 8 (800) 250-88-20

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

18 оценок поставлено средняя 4.2

Фирменные товары Reebok по промокоду на скидку

В онлайн-магазине можно по сниженной цене покупать верхнюю одежду, кроссовки, худи, брюки, нательное белье, аксессуары, сумки и другие товары Рибок. Все модели отличаются эргономичным кроем, выполняются по технологиям сохранения тепла и учитывают анатомические особенности. Бонусная ... программа позволяет экономить уже с первой покупки, а применив промокод в Reebok, можно дополнительно снизить цену. Все дисконтные предложения собраны на нашем портале.


Посетить Reebok
Контакты Reebok

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Малая Очаковская, 4/1

Электронная почта:
adistart@adidas-group.com

Телефон:
8 (495) 974-74-73, 8 (800) 250-88-20

Соц. сети:

facebook instagram

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Специальные предложения от Reebok

Больше информации о брендовом магазине Reebok

С 1958 года бренд выпускает спортивную обувь, одежду и аксессуары для активного отдыха. В линейке товаров находят отражение современные материалы и технологии. Они позволяют удерживать тепло, делать одежду и обувь дышащей. Отдельное внимание уделяется анатомическим особенностям ног. Специальные подкладки и многослойные подошвы позволяют долго находиться в обуви и при этом не чувствовать усталости. Товары компании успешно продаются во всем мире и пользуются особой популярностью в США, Европе, России и Южной Корее. 

В 2005 бренд был куплен Adidas. Принадлежность к одному из крупнейших спортивных производителей в мире открыла для Reebok доступ к новым технологиям и повышению качества продукции. В результате рынок Рибок еще больше расширился, а его продукция стала еще более узнаваемой.

Компания не забывает о своих поклонниках, постоянно проводя распродажи и акции, раздавая промокоды и начисляя баллы в рамках программы лояльности. На этом портале собраны все дисконтные предложения фирменного магазина. Этот список постоянно дополняется новыми вариантами экономии, что позволяет всегда быть в курсе актуальных новостей.

Какие товары популярны в магазине

На сайте представлена масса товаров для женщин, мужчин и детей разных возрастов. Широкая размерная сетка позволяет найти подходящие вещи людям разного телосложения и роста. Бренд регулярно выпускает новые коллекции, благодаря чему на сайте можно купить вещи на любое время года. В магазине можно выбрать:

  • кроссовки;

  • куртки, ветровки;

  • худи, толстовки;

  • брюки, спортивные костюмы;

  • лонгсливы;

  • нижнее белье;

  • шапки;

  • перчатки;

  • рюкзаки, сумки и другие товары.

В каталоге все товары разделены по полу и возрасту — для мужчин, детей и женщин. В каждой из категорий есть свои бестселлеры, собранные в подразделе «Популярные». Чаще всего в списке Top Sellers оказываются куртки, брюки, кроссовки и прочие товары. Полистав список популярных моделей, можно увидеть, какой стиль сейчас на пике популярности, и подобрать модные обновления своего гардероба. Промокоды могут действовать на весь ассортимент или отдельные категории. Встречаются и акции, когда скидка дается только на определенный список моделей.

Скидки по программе лояльности

Постоянных клиентов бренда ждет дисконтная система — Reebok UNLOCKED. Собирать баллы в рамках бонусной системы может любой покупатель, зарегистрировавшийся на сайте и совершивший свой первый заказ. Бонусы можно получать, выполняя простые действия: создав аккаунт, заполнив профиль и оставляя отзывы о продукции. Бонусные баллы начисляют за каждый заказ по 1 баллу за каждый рубль, потраченный в магазине, не считая доставки.

Очки накапливаются на счету клиента. В зависимости от их количества, ему присваивается один из четырех уровней программы лояльности и скидка варьируется от 5 до 20% на все товары. Члены клуба UNLOCKED имеют ранний доступ к новинкам, получают уникальные подарки за покупки и посещение закрытых мероприятий. Кроме того, участникам программы лояльности в честь дня рождения предоставляется дисконт от 15 до 25%.

Отдельная программа лояльности и спецпредложения ждут инструкторов и тренеров. Для них в магазине действует программа лояльности ReebokONE. Они могут покупать несколько вещей по специальной цене и получать дополнительные награды за взаимодействие с брендом.

Оплата спорттоваров

Оплата за заказы вносится на сайте на одном из этапов оформления покупки. Для этого используется одна из платежных систем — карты VISA, MasterCard, Мир, сервисы Apple Pay, Google Pay, ЮMoney, SberPay.

Получение посылок от магазина

Покупки доставляются в постамат и курьерской службой. Срок и стоимость зависят от суммы заказа и удаленности населенного пункта. Чтобы увидеть доступные способы доставки, нужно указать свой город и выбрать удобный способ получения.

Как вернуть вещи

Неподошедшие товары можно вернуть в один из розничных магазинов. Для этого должна сохраниться бирка и фирменная упаковка, а на вещах не должно быть следов носки. Кроме того, вернуть товары можно на центральный склад, отправив их почтовой службой.

Спорттовары Reebok со скидкой по коду купона

В магазине можно не только участвовать в акциях и получать скидки, но и применять промокоды для дополнительной экономии на покупках. В зависимости от условий, скидочные купоны могут суммироваться с другими предложениями, например дисконтом по программе лояльности. Независимо от типа кода, применить его можно в корзине товаров, выполнив несколько простых шагов.

  1. Скопируйте промокод. На этой странице нужно выбрать подходящее предложение и кликнуть по нему. Код автоматически скопируется для последующего использования, после чего произойдет автоматическая переадресация.

  2. Выбрать товары. Полистав каталог магазина, следует найти подходящие модели, указать их размер и переместить в корзину.

  3. Перейти к списку покупок. При клике по значку корзины в верхней части сайта откроется перечень покупаемых товаров.

  4. Применение скидки. В корзине есть поле для ввода промокода, куда нужно вставить цифро-буквенный номер. После этого цена товаров пересчитается с учетом скидки, а покупателю останется только завершить оформление.

Чтобы уже за первую покупку получить баллы программы лояльности, нужно зарегистрироваться на сайте до оформления заказа. Для этого понадобится указать персональную и контактную информацию, а затем подтвердить создание профиля.

Часто задаваемые вопросы про Reebok

★ Можно ли отменить заказ в Reebok?

Отменить покупку можно в течение 15 минут после оформления: войти в личный кабинет, перейти к списку покупок и отменить интересующий заказ.

★ Как в Reebok применить промокод?

Для получения скидки следует вставить цифро-буквенный код к списку покупок в корзине товаров.

★ Где найти весь список акций Рибок?

На этом сайте собраны все дисконтные предложения магазина. Список ежедневно дополняется и актуализируется. Воспользоваться акциями можно только при переходе с этой страницы.

★ Какие товары участвуют в акциях Reebok?

В разных акциях участвуют разные товары. Изучить условия можно в описании конкретного дисконтного предложения.

★ За сколько дней доставляются товары из магазина Reebok?

Срок доставки зависит от удаленности населенного пункта и составляет от 1–2 дней.

Лучшие промокоды Reebok

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